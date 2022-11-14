日相岸田文雄展開東南亞行，欲扮演助東協平衡中國影響力的角色
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台灣東南亞與南亞協會理事長林若雩認為，日本與東南亞國家的貿易往來頻繁，又有長久的互信，從經濟合作拉攏東南亞是最容易的的方式。她表示，前美國總統川普一上台就退出了歐巴馬推動的《跨太平洋夥伴關係協議》，日本接手後成為《跨太平洋夥伴關係全面進步協議》，另外安倍晉三在2013年開始推動的印太戰略，經過菅義偉直到現任首相岸田文雄，一直以經濟合作拉攏東南亞國家一起對抗中國在地區的勢力擴張，不過中國對於東南亞的經濟整合也很強勢。
文：向凌
日本首相岸田文雄11月12日開始東南亞行程，就國際性議題與東協國家深化討論，宣傳日本的立場和舉措。專家認為，岸田將會利用領導人聚集的機會，私下討論中國議題，並以俄烏戰爭為例，強調不允許違反國際法的行為，因為俄羅斯入侵烏克蘭令東協對於南中國海的主權爭議感到警戒。
私下討論中國議題
日本首相岸田文雄11月12日展開為期8天的東南亞行程，參加在柬埔寨金邊舉行的東協峰會（ASEAN）、出席在印度尼西亞峇里島舉行的二十國集團（G20）首腦會議、在泰國出席亞太經合組織（APEC）首腦會議。
岸田在東協峰會上強調，在包含亞洲的任何區域，都不允許憑藉武力改變現狀，基於法治的「自由開放的國際秩序不可或缺」。
岸田11月7日表示，將藉訪問東南亞的機會與其他國家領導人舉行雙邊首腦會談，希望就國際性議題深化討論，宣傳日本的立場和舉措。
第40屆和第41屆東協峰會11月11日在金邊開幕。這是疫情後東協國家領導人首次舉行面對面會議。
台灣淡江大學榮譽教授，東南亞與南亞協會理事長林若雩表示，日本在東南亞深耕已經超過40年，從福田康夫時代開始到安倍晉三時代，幾乎每一任日本首相都會每年訪問東南亞，與東南亞諸國從經濟關係開始密切合作，進展到良好的政治關係，擁有高度的互信。她認為，岸田必然利用疫情之後第一次實體峰會與東南亞諸國進行私下討論，包括中國議題。
林若雩對美國之音說：「日本跟東協關係是比較信任度高的，可能比就是美國跟東協的信任度還要高。因為日本多年來的投資、各方面的發展、或是技術轉移、或者製造汽車在泰國都是非常的、顯著的效果。比方日本跟東協一起合作要來對付中國，像這種問題，都是under table（私下討論）。但是我們都知道很多時候這些討論反而是比正式的議程更重要，所以這種高階的高峰會議很重要的原因在於如此。因為過去的線上會議都沒辦法談出什麼結論，這是疫情之後的第一次的領導人的見面，包括日本跟東協國家，因此各界都非常地重視。」
新加坡南洋理工大學人文社科學院副教授古賀慶（Kei Koga）在接受美國之音的採訪時表示，有一些東南亞國家與俄羅斯關係密切，在俄烏戰爭中不願意譴責俄羅斯，例如與日本關係也很好的越南。他說，許多東南亞國家與中國在南中國海有主權爭議，岸田提醒東南亞諸國，如果不譴責俄羅斯明顯違反國際法的行為可能造成的後果，其實就是暗指中國。
他說：「俄烏戰爭的發生確實是違反國際法，是俄羅斯侵略了烏克蘭的領土，這是岸田在東協峰會中要持續不斷地堅決反對。如果現在容許（俄羅斯）違反國際法的行為，當東亞地區，特別是南中國海發生類似衝突時，就不會得到其他國家的支持了，這是岸田最想要強調的重點。」
古賀慶指出，2016年海牙的常設仲裁法院對於南中國海主權爭議案做出了仲裁，認為中國主張的「九段線」主權範圍沒有法律基礎，否定中國在南海的主權，但是從中國最近在南中國海的種種威脅性極高的行動看來，中國已經明顯拒絕2016年的仲裁裁決。
台灣國際戰略學會副研究員黃惠華認為，岸田將對東南亞強調日本的「新時代現實主義外交」，特別是有關經濟安全的部分。
她告訴美國之音：「日本將自己定位為世界積極參與者，經濟安全戰略則是岸田內閣新政策的一個方向。對日本來說，無論是傳統或是非傳統安全威脅都是一樣重要的，尤其是經濟安全是確保他們經濟以及他們在世界舞台上的一個競爭優勢，所以現在就是成為岸田內閣國家安全的一部分。」
對中國的依賴與主權問題衝突
中國總理李克強11月11日下午出席了第25屆中國—東協領導人會議，他的講話除了回顧中國和東協國家之間越來越好的雙邊貿易外，大部分的內容集中在南中國海上，強調這個地區和平與穩定的重要性，呼籲所有相關國家遵守相關國際法。
岸田11月12日在日本與東協會議上表示，大致在明年12月將在東京召開日本—東協紀念交流50週年的特別首腦會議，計劃提出為東協自身的「印度太平洋構想」提供協助。分析人士認為，日本將更積極地透過經濟、外交、軍事合作等各種方式來拉攏東南亞國家，與日美一起防堵中國在印太區域的勢力擴張。
台灣東南亞與南亞協會理事長林若雩認為，日本與東南亞國家的貿易往來頻繁，又有長久的互信，從經濟合作拉攏東南亞是最容易的的方式。她表示，前美國總統川普一上台就退出了歐巴馬推動的《跨太平洋夥伴關係協議》，日本接手後成為《跨太平洋夥伴關係全面進步協議》，另外安倍晉三在2013年開始推動的印太戰略，經過菅義偉直到現任首相岸田文雄，一直以經濟合作拉攏東南亞國家一起對抗中國在地區的勢力擴張，不過中國對於東南亞的經濟整合也很強勢。
林若雩說：「雖然中國大陸也跟東協有RCEP（區域全面經濟夥伴關係），RCEP有15個國家；CPTPP有11個國家，但是這個就會處於一種有一點競爭的態勢，這種經濟上的，就是制度的安排或者經濟整合，都是相當明顯的。東協國家很聰明，有錢賺誰不會呢? 就是兩邊都靠，就是搖擺不定，就是hedging（避險）。」
新加坡南洋理工大學副教授古賀慶說，中國是東協最大的貿易夥伴，所以東南亞諸國必然十分重視與中國的經濟合作，希望在美中競爭之間保持中立。不過中國在地區，尤其是南中海的擴張已經使東南亞國家感到主權被中國侵犯的風險，因此，必須依賴美國和日本，而目前日本正在向東南亞國家提供各種援助，透過各種對話解決問題。
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