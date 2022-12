要怎麼教英文才能讓他們覺得「好玩」？讓孩子們模仿邱吉爾演說！

文:巫婉瑜

「我討厭英文!」、「為什麼要學英文?」、「我不想上英文課!」,這幾句話是否有些耳熟?哎,不僅耳熟,更是英文老師們心中的痛吶。

在一個沒有使用英語的環境下,到底要怎麼教小孩英文,才能引起他們的興趣,讓他們覺得「好玩」?這是一個非常困難的挑戰!因為很難,所以值得深究一番。而在森小,英文課怎麼玩呢?以下提供一個實際的教案,並提出四個「玩」的教學法的要件。

教案的內容是節錄二戰時期,時任英國首相的邱吉爾在英國國會,想要說服議員們支持他向德國宣戰的演說內容。

We shall go on to the end. 我們將戰鬥到底

We shall fight in France, 我們將在法國作戰

we shall fight on the seas and oceans, 我們將在海洋中作戰

we shall fight with growing confidence and growing strength in the air,

我們將以越來越大的信心和越來越強的力量在空中作戰

we shall defend our island, whatever the cost may be! 我們將不惜一切代價保衛本土

We shall fight on the beaches, 我們將在海灘作戰

we shall fight on the landing grounds, 我們將在敵人的登陸點作戰

we shall fight in the fields and in the streets, 我們將在田野和街頭作戰

we shall fight in the hills, 我們將在山區作戰

we shall never surrender! 我們絕不投降