房屋出問題賣方不願修繕怎麼辦？「瑕疵擔保」與「保固責任」的兩大迷思
我們想讓你知道的是
在處理房屋買賣瑕疵的事件中，民眾如果發現屋子有瑕疵，例如漏水、鋼筋外露等，常見的處理方式，除了通知賣方外，第一個請求往往是請賣方修繕。但麻煩的是，當賣方不願意處理或是怎麼修都修不好時，買方該怎麼辦？是很多民眾會諮詢的問題。在這篇文章，以差點損失百萬元修繕費的退休夫妻為例，講解相關的買屋、賣屋法律問題。
文：林明忠律師
在處理房屋買賣瑕疵的事件中，民眾如果發現屋子有瑕疵，例如漏水、鋼筋外露等，常見的處理方式，除了通知賣方外，第一個請求往往是請賣方修繕。但麻煩的是，當賣方不願意處理或是怎麼修都修不好時，買方該怎麼辦？是很多民眾會諮詢的問題。
民眾常問我：「林律師，賣方說合約上的保固約定只有半年，他法律上沒有修繕義務，也因為已經交屋半年，過了保固，我也不能主張民法瑕疵擔保責任，怎麼辦？」
我常跟買方說：
賣方法律上確實可能沒有修繕責任，但所謂「保固」跟「瑕疵擔保責任」基本上是兩件事。
買方通常聽到這裡更疑惑了，賣方居然沒有修繕責任？難道賣瑕疵房屋的人可以不用負任何責任嗎？那買方的權益在哪裡呢？
案例：差點損失百萬元修繕費的退休夫妻
A夫妻是屆齡退休的公務人員，靠著自身的勤儉儲蓄，好不容易在中部某都市郊區看中一間環境優美的透天厝，花了近兩千萬買下，沒想到交屋後過了兩個月，發現主臥室跟客廳都開始有水漬滲入而有漏水現象，A趕緊去找房仲，並請房仲告知賣方有漏水問題，要請賣方修繕。
沒想到，房仲說：「A先生，不好意思，因為賣方說合約記載：『房屋自交屋日起由賣方漏水保固半年。』現在已經超過了保固時間了，因此要請您們自行處理。」
A一聽當然不能接受，於是就問房仲，房屋不是還有交屋後，瑕疵擔保責任五年的規定嗎？
房仲回應：「因為已經用契約特約記載『房屋自交屋日起由賣方漏水保固半年。』所以對於瑕疵擔保責任漏水部分，合意縮短為半年，目前已經屬於瑕疵擔保責任免除期間了，因此也沒辦法向屋主主張瑕疵擔保責任喔。」
A聽到房仲這麼說，真的要昏倒了，但請水電師傅來察看漏水和評估修繕費用，師傅說漏水原因除了外牆裂縫和屋頂頂版的問題之外，浴室的防水層幾乎都失效，所以修起來是個大工程，費用可能要上百萬元。
但看著『房屋自交屋日起由賣方漏水保固半年。』的契約條款，之前本來以為是保障買方的條文，現在變成A無法求償的依據，A越想越不甘心，經人介紹來問我：「林律師，難道我只能認賠嗎？」
其實，A夫妻的問題，涉及到買賣房屋物之瑕疵擔保與保固責任的兩大迷思。
- 迷思1：房屋保固條款＝民法買賣契約瑕疵擔保？
很多人（包含部分仲介）會誤解，以為保固條款與民法買賣契約的「瑕疵擔保」責任是同一個意思，因此只要契約上記載「賣方不負保固責任」或是「賣方對於OO保固半年」，就發生免除瑕疵擔保責任，或是縮短瑕疵擔保責任時效的效果。
其實，法院並不一定是這樣認定的喔！法院一般還是從雙方交易的個案互動狀況、契約約定內容、當事人約定「保固」條款的真正意思，去認定保固條款是否等於瑕疵擔保條款[1]。
而目前我觀察到較多數的法院見解比較傾向認定，除非契約內容有明文記載「保固＝瑕疵擔保責任」或有其他證據證明當事人間有上開「保固＝瑕疵擔保責任」約定的真意，否則仍認為這是兩種不同的法律性質約定。
因此，在很多的個案中，其實房屋保固條款並不一定等於房屋瑕疵擔保責任範圍。
- 迷思2：民法買賣契約瑕疵擔保＝可以要求賣方修繕到好？
既然房屋保固條款並不一定等於房屋瑕疵擔保責任範圍，那這兩者有何區別呢？關於中古屋瑕疵擔保責任範圍、具體法律效果與瑕疵擔保請求權時效限制等，可以參考我這一篇文章〈買到漏水屋該怎麼辦？我該打官司、上法院嗎？〉。
那保固責任是什麼意思呢？
目前並沒有法律明文規定，保固的意義與效果到底是什麼。不過一般來說，坊間最常見的保固責任內容，就是買方可請求賣方「免費更新或修復」的權利。亦即，所謂漏水保固、結構保固、鋼筋外露保固等，一般是指如果發生漏水、結構損壞、鋼筋外露等問題，賣方將免費提供修繕或負擔修繕費用。
注意到了嗎？以目前民法359條、360條規定，民法買賣契約瑕疵擔保責任效果中，相較於上述的保固責任，請求修繕並不是法條規定的瑕疵擔保責任的權利內容。
如果是民眾間的中古屋買賣，不是跟建商買房子的話，只有在特定個案條件符合下，買方才有機會主張同時民法不完全給付的規定、並依照不完全給付的法律效果請求賣方修繕，不過除此之外，民眾仍多是主張法條效果沒有強制賣方修繕的民法瑕疵擔保責任。
那為什麼在房屋買賣交易中，很多民眾即使沒有特別約定保固條款，買方通常還是先請賣方修繕呢，而賣方也會修繕呢？
通常，賣方之所以願意依照買方要求修繕，很多是考量，賣方主動維修是交易成本最小的方式之一，也可以較快速解決雙方爭議。畢竟，上法院非常耗費心力且不確定性高，如果能在訴訟前協商解決爭端，通常是對雙方最有利的選擇，相關成本可以參考〈民眾最常求助的不動產糾紛類型與律師費用大公開〉。
因此在許多中古屋買賣上，若房屋有瑕疵，通常會走由賣方修繕後交屋的方法結案。不過賣方屢修不好，或是拒絕修繕的話，除非雙方有其他保固修繕特約，否則單憑民法瑕疵擔保責任，是沒有辦法強制賣方一定要修繕的，但買方仍可以視情形主張民法359條、360條規定的民法買賣契約瑕疵擔保權利（即解除契約或減少價金，或請求不履行的損害賠償）。
賣方不願意修繕、協調陷入僵局怎麼辦？
依前述的說明，即使A的契約有記載「房屋自交屋日起由賣方漏水保固半年」的文字，但也不代表A就放棄了瑕疵擔保權利。仲介告知A，因為有這個約定所以A就不能再對賣方行使瑕疵擔保權利，其實並不正確。
在A的案例裡，A透過委託我發律師函，向賣方與仲介表明立場及法律依據後，並由我代為居中協商後，雙方願意和解收場，也避免掉可能會長達數年的官司糾紛，較快的解決了A的問題。如果A沒有及時諮詢律師，可能就必須自行面對上百萬的修繕費用損失。
而在中古屋買賣物之瑕疵案件中，因為雙方個案上約定的內容、互動狀況都有不同，因此如果碰上賣方不願意修繕，或是買方的無理要求，法律上該如何應對，仍然建議諮詢不動產專業律師。
備註
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科學辦案勝柯南！犯罪現場燒腦的事就交給AI
我們想讓你知道的是
被害者被被棄屍荒野，偵查單位居然靠AI演算血跡形態，重建第一現場，讓兇嫌啞口無言，坦承罪行？！沒錯，這就是科學辦案的威力。AIGO計畫媒合高雄市警察局及新創團隊旺來AI工作室，讓刑事人員省下更多時間與人力，提高破案效率。
刑案現場是3D立方體空間，嫌犯砍殺被害人時，動作很大，血源會隨著犯案工具噴濺出去，拋甩在四面牆上及天花板，透過AI計算這些血點的角度，可模擬出血源的來源線，發現交會在同一位置，即可推算兇嫌犯案的正確位置。
像這樣的血跡噴濺軌跡判斷，過去若單靠人工處理，須以肉眼觀察，再撰寫報告，才能以書面呈現。開發出AI模型後，可在短時間內得到精準結果，還能減少DNA的重複取樣及採證費用，為納稅人省錢。
此外，刑案現場常有被忽略的蛛絲馬跡，也可交給AI分析。例如遺留在牆上未被歹徒清洗乾淨的細微血跡，經AI推算後重建現場，勘察人員掀開地板，才發現血跡因毛細現象佈滿底層，確定該點就是砍殺的第一現場，突破嫌犯心防而順利破案。
用AI判讀血跡形態及軌跡偵辦，減少DNA重複取樣
數位發展部數位產業署推動「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，協助創新人才與產業之間媒合。高雄市警察局在此計畫上出題：血跡形態分析，而解題團隊是高怡宣教授主持的旺來AI工作室。高怡宣說：「高市警局提供很多圖形、原理及數學公式，我們再加上電腦視覺及AI輔助；例如血滴的背景可能是地毯或木板，透過AI程式可分離背景，單獨對血跡形態進行分析。」他指出，AI的模擬分析不一定要在現場，也可根據照片來進行，一兩分鐘內就可得到結果。
高雄市警局2019年開始參與AIGO計畫，共出了七個題目，最後有三個題目上架媒合，此次的血跡形態自動分辨、有了AI協助，讓鑑識人員在現場蒐證時，透過人機協作更勝柯南。
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