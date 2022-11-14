南韓七欖賽中國國歌播錯《願榮光》，港府抗議、建制議員促研「離場機制」

（中央社）亞洲7人橄欖球賽昨日（13日）由南韓對陣香港，當應演奏中國國歌時卻響起與「反送中」示威活動相關的《願榮光歸香港》歌曲，香港政府表示抗議，主辦單位指是一名初級人員的人為錯誤所致。

綜合報導，昨天在南韓仁川舉行的亞洲7人欖球系列賽賽事中，賽前進行播放中國國歌環節時，現場卻響起與2019年與「反送中」示威相關的《願榮光歸香港》歌曲。影片中可見隨歌曲演奏，代表香港特別行政區區旗的紫荊花旗緩緩升起，而香港球員中不少是歸化球員，演奏一開始時有些球員左右張望，不知是否發現國歌出錯，但大家臉上沒有透露出特別神情。

一名攝影記者也在推特上分享該片段，並稱在官方剪輯過後的影片約2分36秒處，仍可聽見《願榮光歸香港》歌曲片段。

#Hongkong Govt “strongly deplores and opposes” the song “Glory to Hong Kong”, protest anthem of #HongKongProtests, played as China’s national anthem in men’s final between HK & South Korea during Asian Rugby 7 in Incheon, Korea on Nov. 13https://t.co/H3DEZpQY9g pic.twitter.com/6P4SUPPwcC — Galileo Cheng (@galileocheng) November 13, 2022

對此事件，港府今天凌晨發表聲明，指主辦機構將一首與2019年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌曲當為中國國歌播放，特區政府表示抗議和強烈不滿。

政府發言人表示：「中國國歌是我們國家的象徵。主辦機構有責任確保我們的國歌得到應有的尊重。我們已於昨晚以書面要求香港欖球總會嚴正處理該事件，展開全面深入調查及提交詳細報告，並向主辦機構亞洲橄欖球總會（Asia Rugby） 表達我們的極度不滿。」

港府指出，根據香港欖球總會向文化體育及旅遊局提供的初步資料，亞洲橄欖球總會已向香港欖球總會致歉。他們確認香港代表隊教練向他們提交的國歌錄音正確無誤，並解釋事件是由當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

另香港7人欖球隊在球場上聽到錯播國歌時，已立即知會主辦機構。主辦機構在賽事完畢後，已立即在場館內公開致歉，並在香港欖球代表隊在贏得今站冠軍後出席的頒獎禮上播放正確的中國國歌。

事發後，大批港人在網路發文，事件亦引起不少支持「反送中」社運的人叫好。

《香港01》報導，指翻查資料，現時在Google和YouTube搜尋「Hong Kong national anthem」或「香港國歌」字眼，所出現的結果皆是《願榮光歸香港》。

霍啟剛：將去信韓駐港領事館

（中央社）亞洲七人欖球賽「錯播」香港「反送中」社運歌曲《願榮光歸香港》一事持續發酵，香港黨政界紛紛表達不滿和反彈，其中代表體育及文藝界的立法會議員霍啟剛促請韓國政府要求主辦方向中國人民致歉。

亞洲七人欖球賽昨天在南韓仁川舉行香港對韓國男子組決賽，期間播放兩支球隊的國歌時，主辦方「錯播」了「反送中」歌曲，而非中國國歌。

此事引來香港部分黨派不滿，霍啟剛表示非常震驚及完全不能接受，並強烈譴責主辦方的「錯誤行為」。

他說，已向香港欖球總會了解事件，並說總會方面曾向主辦方提供正確國歌，但主辦方前線人員未有使用，擅自上網下載其他歌曲使用。

他認為，主辦機構雖然已即時致歉，但並不足夠，事件證明亞洲欖球總會與當地組委會溝通不足，舉辦賽事流程出現錯誤，導致這次不可挽回的錯失。

霍啟剛說，奏國歌和升國旗是嚴肅神聖的事，在任何場合都不容有失，這次涉事歌曲挑起港人經歷動亂的傷痛，他將去信韓國駐港總領事館，表達強烈關注，同時促請韓國政府督促主辦方嚴正檢討過失，向中國人民致歉。

與此同時，香港體育協會暨奧林匹克委員會發表聲明指出，已向亞洲橄欖球總會和國際欖球理事會表達強烈不滿，並以書面形式作出投訴，要求嚴正跟進。

Photo Credit: AP/ 達志影像 香港近日也舉行國際7人欖球賽，為當地COVID-19疫情以來首個大型國際體育賽事。

香港建制派政黨民建聯也強烈譴責亞洲橄欖球總會將「黑暴」歌曲當作中國國歌播放，並指這次事件不像一般尋常的錯誤。

民建聯表示，中國國歌在國際社會擁有廣泛認知，但仍出現有人刻意準備及播放「黑暴」歌曲取代中國國歌，令人懷疑事件是「有意挑起事端」，冒犯中國人民，「我們絕不能接受主辦機構出現如此錯誤，也認為亞洲橄欖球總會犯了不可原諒的錯誤」。

《明報》報導，建制派立法會議員陳勇表示，中國國歌在國際認知度高和耳熟能詳，中國亦非冷門國家，質疑「有咩理由播放黑暴歌曲」。陳勇認為，政府應研究機制，當運動員在比賽時面對刻意或無意羞辱時，是否要拉隊離場或即時向主辦機構表達。另一建制派立法會議員何君堯就批評，港隊成員在事發時「亳無反應」，讓國家受辱，他認為應該解散香港欖球隊。 行政會議成員湯家驊則認為，涉事者可能已干犯《刑事罪行條例》下的煽惑罪、《港區國安法》之分裂國家罪或勾結外國勢力罪、或串謀違反《國歌條例》罪。湯家驊又指，雖然現實上特區政府難以把在韓的違法者繩之於法，「但很難相信事件不涉及在港人士協助甚或策劃」，促特區政府應嚴肅仔細調查，而非僅表示抗議和要求道歉。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex