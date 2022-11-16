你各位很有錢啊：主計總處公布國人平均每戶財富達1263萬元，狠甩美日韓
我們想讓你知道的是
你家有1263萬可以花嗎？主計總處公布2020的平均每戶資產負債淨值（家戶財富）的購買力評價達79.8萬美元，位居OECD會員國第三名。但這個數字似乎與個人所感受的經驗不太一樣，讓PTT網友大喊「是我在拖累大家」。
文：Chloe
你家有1263萬可以花嗎？近來通膨壓力大、物價高漲，不少上班族大嘆薪水根本無法支付每月開銷；而近日行政院主計總處公布的一項數據，也瞬間引起大批網友熱議。
根據主計總處發布的最新國情統計通報可知，2020年底我國家庭部門平均每戶資產負債淨值（簡稱每戶財富）的購買力評價（PPP）為79.8萬美元，按新台幣換算相當於1263萬元，甚至還較2019年底增加5.1％。在經濟合作暨發展組織（OECD）會員國及夥伴國之中，僅次於盧森堡、瑞士，台灣位居第三名。
台灣人真有錢？2020年平均每戶財富高達1263萬元，位居第三
首先，看到這個「數字」請大家先別動怒，不妨先來了解這個1263萬元是怎麼計算出來的。
事實上，由主計總處每年公布的我國家庭「每戶財富」是依照購買力評價換算出來的。其中，國人財富計算是指國人在金融資產項目，包含現金、存款、股票等（不包含人壽保險及就業相關退休年金），加計非金融資產包括房子、土地、車輛等，再減去個人負債（房貸、信貸等）的淨額。
而若深入來瞭解這個「數字」的組成，2020年我國「每戶財富」為1263萬元，相較2019年底增加62萬元，年增 5.1%。主要是因為金融性資產淨值增55萬元所致，其中每戶「有價證券」增加37萬元、「現金及活期性存款」增加25萬元。
除此之外，若以2019年台灣「每戶財富」76萬美元，不僅高於OECD國家（41國）中位數25.5萬美元，排名僅次於盧森堡與瑞士，在42個國家中排名第三名，甚至還優於鄰近的南韓（第14名，36.2萬美元）及日本（第20名，29.5萬美元）。
只不過，「每戶財富」統計是將總量除以全體國人的平均概念，雖然可以藉此觀察趨勢，卻無法衡量財富分配、貧富差距，也不難看出為何批踢踢鄉民會紛紛留言表示：「全台灣只有我沒錢」、「沒1263萬的人請出來道歉」、「對不起是我拉低水平」、「根本就不準，台灣貧富差距有多大，不要再自欺欺人」、「很奇妙的統計，一戶平均多少人阿」、「大概1%的人掌握99%的資產吧？後10%大概有負的」、「數據很好啊！是你各位不爭氣」、「我跟郭台銘平均我也變成有錢人了」。
工作幾天才買得起 iPhone 14 Pro？台灣需17.2天，瑞士最短僅需4.6天
如果家裡沒有1263萬可以花，也別太難過，接下來的數據應該能讓大家心情「舒服」一點點。
每當蘋果在9月發表全新iPhone後，除了會吸引許多果粉瘋狂搶購以外，不少媒體也會開始比較iPhone不同型號的價位、性能。日前波蘭智能購物平台「picodi」公布的一項數據就顯示，台灣人需要工作17.2天，才可以買到一支iPhone14 Pro。
而此「2022 iPhone指數」調查，則是以iPhone 14 Pro 128GB版本為例，計算出該機種在不同國家的售價與平均收益的指數，進而算出全球46國果粉，購買iPhone 14 Pro所需的工作天數。
若對照統計結果則可知，瑞士是所需工作天數最少的國家，僅需4.6天就能買到一支iPhone14 Pro，其次是美國5.7天、澳洲6.1天、阿拉伯聯合大公國6.5天、盧森堡7.1天、新加坡7.6天。其中，以土耳其人需工作146.7天，排名最後一名，相當於工作將近5個月才能買到最新iPhone。
做餐飲業「沒錢途」？主計處公布餐飲業每月平均薪資連五年上漲
最後，總是覺得自己薪水萬年不變，又或者是公司每年只幫你加薪個1、2千元？那麼趁現在轉職加入餐飲服務業或許也是個不錯的選擇！
根據行政院主計總處統計資料顯示，今（111）年1至8月「住宿及餐飲業」受雇員工每人每月總薪資為3萬6615元，並且自106年至110年每年平均月薪都是呈現成長趨勢。代表餐飲業薪資在如今的「缺工潮」之下，各餐飲企業與店家已逐漸調高薪資、提升員工福利，以便吸引更多求職者加入餐飲業。
譬如：「鼎王麻辣鍋」晚班外場服務員月薪為4萬1000元至6萬元；「貳樓餐廳」外場儲備幹部月薪為3萬6000元至4萬1000元；「海底撈」餐飲服務員月薪為3萬3000元至6萬5000元，有興趣的朋友，也很歡迎到「518熊班」平台上查看更多職缺資訊喔。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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Photoshop教學：潮牌美術總監郁明軒Ming，用Cyberpunk玩轉台北！
我們想讓你知道的是
原來台北也可以這麼Cyberpunk？一起來看看潮牌美術總監Ming如何用Photoshop將平凡的台北街景，轉變成充滿未來感的科幻之城！
現任服裝品牌SMG美術總監的Ming郁明軒，旅美期間曾獲ADDY Awards、ANDY Award與Create Awards等多項廣告大獎，回台灣後除了操刀許多品牌各季度的形象視覺，他也以個人身份參與其他設計專案，發揮他擅長的塗鴉與美式風格。
Photoshop是Ming最得力的創作工具，經常受到新事物吸引的他，也愛用PS嘗試各種新點子。在這次的PS技巧示範中，Ming和我們分享他如何用Photoshop結合三個台灣的熱門景點照片，透過調色、去背、物件移除與圖層效果，打造出cyberpunk風格的城市街景。
畫面調色工具首推Adobe Camera Raw
Ming選擇的三個素材景點分別是充滿次文化氛圍的西門町、科技感十足的南港與保留老街風華的九份。不過原始素材與cyberpunk主題的色調有蠻大差異，所以在前期階段Ming會先做一次整體調色。
Photoshop有很多種調色方式，可以直接在圖片上調整，或是建立遮罩調整圖層，「我現在比較推薦使用camara raw濾鏡，它可以一次調整很多的細節。」Ming建議大家在使用camera raw之前，先把要調整的圖層改成「智慧型物件」，這樣子調色完之後才能夠再去微調的圖片的其他部分，才不會讓效果直接套用在整張圖片上而無法修改個別。
Ming在camara raw濾鏡中先將圖片色溫調得冷一點，再把明暗度都稍微拉低，透過雜訊調整讓細節跟紋理變得明顯。色彩混和器則是主要的調色功能，「我們可以針對特定的顏色調整色相、飽和度以及明度，前期的調色我大概會做這些調整。」
根據素材特性選擇最適合的PS去背功能
搭配Photoshop眾多的選取工具，讓你在面對各種素材時都能找到最有效率的去背方式。「我想要使用圖片中側邊的商店和招牌，建築物的線條都比較明確，所以我就直接使用鋼筆工具。」此外Ming也示範了多邊形套索工具來選取不同素材。
除了手動框選出畫面中的元素，Photoshop也有很多便利的自動選取功能，像是辨識主體、辨識天空等，如果素材適合Ming也推薦直接使用PS自動選取功能，讓AI幫助你更快速地選取出需要的元素！
靈活搭配變亮變暗模式做PS物件移除
物件移除部分，Ming使用的是印章工具與污點修復工具，「我分享一個我覺得很方便的方式，在物件修復工具的選項欄裡有模式可以變換，我會建議大家可以用變亮跟變暗模式，」這次示範要移除文字的施工告示周圍，剛好有很乾淨的顏色，「先用變亮模式把文字周圍比較暗的地方變成亮的，然後再用變暗模式去修改一些局部比較亮的像素。」透過這樣的模式切換就能保持與原始像素非常接近的效果，另外隨時在印章工具跟污點修復工具之間搭配使用，也可以更靈活地移除素材中多餘的物件。
透過Photosop圖層效果增添畫面風格
最後一個環節Ming示範用圖層效果讓畫面更精緻，「我想要把這個螢幕截圖變像是立體投影的效果，」點選濾鏡收藏館中的網屏圖樣，為圖片加上一些投屏感的線條，「記得在使用前要先把前後景的顏色調成黑白，不然濾鏡會直接套用現有的顏色，選項呈現效果就會怪怪的。」
網屏圖樣完成後回到主畫面，再繼續使用Photosop圖層效果，為這個截圖物件加上一些內光暈與藍光的顏色覆蓋，以及外光暈與些微的外框筆畫，使整體物件感覺更像是螢幕投屏正在播放畫面一樣！
Photoshop愈來愈強大，許多功能都不斷進化而且也更簡單操作，Ming鼓勵大家多多使用Photoshop來創作屬於自己風格的作品，現在就下載Photoshop用你的無限創意將平凡玩轉成精彩吧！