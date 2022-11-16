你各位很有錢啊：主計總處公布國人平均每戶財富達1263萬元，狠甩美日韓

文：Chloe

你家有1263萬可以花嗎？近來通膨壓力大、物價高漲，不少上班族大嘆薪水根本無法支付每月開銷；而近日行政院主計總處公布的一項數據，也瞬間引起大批網友熱議。

根據主計總處發布的最新國情統計通報可知，2020年底我國家庭部門平均每戶資產負債淨值（簡稱每戶財富）的購買力評價（PPP）為79.8萬美元，按新台幣換算相當於1263萬元，甚至還較2019年底增加5.1％。在經濟合作暨發展組織（OECD）會員國及夥伴國之中，僅次於盧森堡、瑞士，台灣位居第三名。

台灣人真有錢？2020年平均每戶財富高達1263萬元，位居第三

首先，看到這個「數字」請大家先別動怒，不妨先來了解這個1263萬元是怎麼計算出來的。

事實上，由主計總處每年公布的我國家庭「每戶財富」是依照購買力評價換算出來的。其中，國人財富計算是指國人在金融資產項目，包含現金、存款、股票等（不包含人壽保險及就業相關退休年金），加計非金融資產包括房子、土地、車輛等，再減去個人負債（房貸、信貸等）的淨額。

而若深入來瞭解這個「數字」的組成，2020年我國「每戶財富」為1263萬元，相較2019年底增加62萬元，年增 5.1%。主要是因為金融性資產淨值增55萬元所致，其中每戶「有價證券」增加37萬元、「現金及活期性存款」增加25萬元。

除此之外，若以2019年台灣「每戶財富」76萬美元，不僅高於OECD國家（41國）中位數25.5萬美元，排名僅次於盧森堡與瑞士，在42個國家中排名第三名，甚至還優於鄰近的南韓（第14名，36.2萬美元）及日本（第20名，29.5萬美元）。

只不過，「每戶財富」統計是將總量除以全體國人的平均概念，雖然可以藉此觀察趨勢，卻無法衡量財富分配、貧富差距，也不難看出為何批踢踢鄉民會紛紛留言表示：「全台灣只有我沒錢」、「沒1263萬的人請出來道歉」、「對不起是我拉低水平」、「根本就不準，台灣貧富差距有多大，不要再自欺欺人」、「很奇妙的統計，一戶平均多少人阿」、「大概1%的人掌握99%的資產吧？後10%大概有負的」、「數據很好啊！是你各位不爭氣」、「我跟郭台銘平均我也變成有錢人了」。

工作幾天才買得起 iPhone 14 Pro？台灣需17.2天，瑞士最短僅需4.6天

如果家裡沒有1263萬可以花，也別太難過，接下來的數據應該能讓大家心情「舒服」一點點。

每當蘋果在9月發表全新iPhone後，除了會吸引許多果粉瘋狂搶購以外，不少媒體也會開始比較iPhone不同型號的價位、性能。日前波蘭智能購物平台「picodi」公布的一項數據就顯示，台灣人需要工作17.2天，才可以買到一支iPhone14 Pro。

而此「2022 iPhone指數」調查，則是以iPhone 14 Pro 128GB版本為例，計算出該機種在不同國家的售價與平均收益的指數，進而算出全球46國果粉，購買iPhone 14 Pro所需的工作天數。

若對照統計結果則可知，瑞士是所需工作天數最少的國家，僅需4.6天就能買到一支iPhone14 Pro，其次是美國5.7天、澳洲6.1天、阿拉伯聯合大公國6.5天、盧森堡7.1天、新加坡7.6天。其中，以土耳其人需工作146.7天，排名最後一名，相當於工作將近5個月才能買到最新iPhone。

Photo Credit: AP / 達志影像

做餐飲業「沒錢途」？主計處公布餐飲業每月平均薪資連五年上漲

最後，總是覺得自己薪水萬年不變，又或者是公司每年只幫你加薪個1、2千元？那麼趁現在轉職加入餐飲服務業或許也是個不錯的選擇！

根據行政院主計總處統計資料顯示，今（111）年1至8月「住宿及餐飲業」受雇員工每人每月總薪資為3萬6615元，並且自106年至110年每年平均月薪都是呈現成長趨勢。代表餐飲業薪資在如今的「缺工潮」之下，各餐飲企業與店家已逐漸調高薪資、提升員工福利，以便吸引更多求職者加入餐飲業。

譬如：「鼎王麻辣鍋」晚班外場服務員月薪為4萬1000元至6萬元；「貳樓餐廳」外場儲備幹部月薪為3萬6000元至4萬1000元；「海底撈」餐飲服務員月薪為3萬3000元至6萬5000元，有興趣的朋友，也很歡迎到「518熊班」平台上查看更多職缺資訊喔。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航