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    2022/11/15,
    理財

    儲蓄熱潮！純網銀開戶數爆增近兩成

    儲蓄熱潮！純網銀開戶數爆增近兩成

    我們想讓你知道的是

    全球經濟才剛走出疫情的影響，隨之而來的烏俄戰爭、全球通膨、FED 強勢升息，持續壓低投資人對股市的信心。相較於尋找好的投資標的，過半民眾情願把錢存起來，儲蓄熱潮也帶動了純網銀的開戶數增加。

    本文章引用Engagement lab，獲授權轉載，原文刊登於此。

    純網銀的申辦比率提高近兩成

    今年三月將來銀行開業，加上樂天銀行和LINE BANK營運一年，台灣民眾對純網銀的服務更加熟悉且有信心了。純網銀申辦的比率，從13.2%增加至31.3％，大漲超過18.1%。

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    在這一年中，純網銀有哪些行銷策略最受消費者歡迎？針對已經申辦純網銀賬戶以及有意願申辦的民眾進行詢問，有59%的受訪者表示自己受到「開戶優惠及新戶禮」的吸引進而申辦帳戶，其次則是「點數回饋」(53.9%)。除了優惠活動和回饋之外，「申辦容易」(52.9%)、「跨行免手續費」(52.6%)、「APP操作體驗良好」(47.3%) 也是民眾會考慮申辦網銀的重要因素。進一步分析發現，男性客戶比起女性更容易受到各種誘因吸引，因為「申辦容易」而開戶的男性比率，比女性高出一成。

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    另一方面，純網銀的業務拓展仍受到金融服務市場飽和的挑戰，以及面臨民眾習慣難以改變的市場進入門檻。在本次調查中，詢問到民眾不想使用純網銀的理由，發現第一名的原因是「不需要更多銀行帳戶」(53.3%) ，其次還有「擔心純網銀的資安問題」(33.2%)、「習慣使用實體銀行服務」(32.2%)。

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    帳戶申辦率提高也受惠於投資意願低迷

    全球經濟才剛走出疫情的影響，隨之而來的烏俄戰爭、全球通膨、FED 強勢升息，持續壓低投資人對股市的信心。最新的調查結果，59.7%台灣民眾表示因為疫情影響了他們的投資意願，受影響的民眾中有超過七成選擇投資金額減少，跟去年同期相比，今年投資態度也更加謹慎。

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    從現況來看，有55.5%的受訪者儲蓄的金額大於投資金額，僅有16.7%的民眾願意投資多於儲蓄。進一步分析，目前投資意願較高的群眾，以男性高於女性，年齡層較高者也比較願意投資，有超過兩成的51-60歲族群投資金額超過儲蓄。

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    儲蓄險比去年同期提高5個百分點

    而投資項目的喜好排名，有投資國內股票的民眾比去年少了近8個百分點，投資壽險的民眾少了6.5%、海外共同基金比去年同期低8.9%，僅購買「儲蓄險」的意象比去年同期提高了5%，其餘整體排名和去年疫情期間調查結果差距不大。

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    雖然民眾投資意願不高，還是會用手機積極理財。今年10月份的調查結果顯示，有70.3%的民眾會使用網路銀行APP儲蓄理財。使用率最低的是16-20歲的族群，其餘年齡層都有7成左右的使用者；但也有使用網頁登入網路銀行的民眾，網頁版使用率最高的族群主要落在31-40歲。

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    過去一年LINE Bank、將來銀行、樂天銀行三大純網銀皆穩定成長，但仍然處於虧損狀態。由於銀行數位化發展趨勢，讓許多傳統銀行也提供了數位理財服務，讓民眾享有數位金融服務便利性。在傳統銀行和純網銀大戰下，純網銀為了拓展業務，還會祭出什麼優惠或獨特的服務吸引客戶，讓民眾趁機撿好康，值得持續關注。

    儲蓄熱潮！純網銀開戶數爆增近兩成
    執行單位｜z.com Engagement Lab
    調查日期｜2022 年 10 月 6 日至 10 月 12 日
    調查方法｜網路調查
    調查對象｜16-60 歲台灣上網民眾
    樣本數｜785份
    筆者｜邵鈺珊

    責任編輯：王孟妤
    核稿編輯：Mia

    本文章引用Engagement lab，獲授權轉載，原文刊登於此。


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