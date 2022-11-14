《黑豹2：瓦干達萬歲》全球首週末票房3.3億美元開紅盤，但缺少中、俄兩大市場成未來隱憂
我們想讓你知道的是
《黑豹2：瓦干達萬歲》幾乎圍繞著查德維克博斯曼離世而轉，而從首週票房檢視這種情緒渲染，也是有效的，《黑豹2：瓦干達萬歲》在北美首週末進帳1.8億美元，此數字打破《飢餓遊戲：星火燎原》於2013年以1.58億美元寫下的11月最高開片票房紀錄。而在2022年的首週末成績，《黑豹2：瓦干達萬歲》的1.8億美元也僅次於《奇異博士2：失控多重宇宙》的1.85億美元，成為今年度亞軍，而這也是肺炎疫情時代第三名的開片紀錄，僅次於《奇異博士2：失控多重宇宙》以及《蜘蛛人：無家日》的2.6億美元。值得注意的是，這三部電影，皆來自漫威的超級英雄。
2018年，漫威影業推出全新黑人英雄《黑豹》旋即造成熱議，無論是從票房或是評價口碑檢視，皆獲得空前成功。到了今（2022）年，《黑豹》推出續集《黑豹2：瓦干達萬歲》，並於上週在全球各地陸續映演，而首週末票房成績也開出紅盤，北美開出1.8億美元，全球則是累積3.3億美元，為年末相繼而來的商業大片打響好彩頭。
2018年，由曾交出《奧斯卡的一天》、《金牌拳手》系列非裔名導萊恩庫格勒（Ryan Coogler）執導的《黑豹》，找來非裔男星查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）飾演主角帝查拉，再加上麥可B喬丹（Michael B. Jordan）、露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）、莉蒂西亞萊特（Letitia Wright）、丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）等組成非裔卡司陣容，甫推出首週就在北美開出2.02億美元的成績，全球票房則僅用26天就正式突破10億美元，最終北美達到7億美元排在影史第6名，全球則累積13.82億美元排在影史第14名，皆是非裔電影票房里程碑。
除了票房在商業市場大獲成功之外，《黑豹》在北美獎季也一路過關斬將，金球獎、各大工會獎、各大影評人協會獎皆有所提名，最終更入圍奧斯卡7項大獎，且成為史上首部入圍奧斯卡最佳影片的超級英雄電影，最終抱回最佳服裝、原創配樂、美術設計等3項大獎。
總結來說，《黑豹》在當年的成績，是名符其實的叫好又叫座。續集的推出也成為漫威影業勢在必行的計畫。
不過，到了2020年8月28日，飾演「黑豹」的查德維克博斯曼在洛杉磯家中因癌症病逝，享年42歲，與世長辭。查德維克博斯曼的官方推特發表了聲明，表示： 「我們以無比悲痛的方式確認查德維克博斯曼的逝世。查德維克博斯曼在2016年被診斷出患有第三期結腸癌，並在其進入第四期的最後4年中與之抗爭。查德維克博斯曼是一位真正的鬥士，堅持不懈，為您帶來了許多您喜愛的電影。從《黑白正義》、《誓血五人組》到《藍調天后》等等，都是在無數次手術和化療期間進行拍攝的。而能走入帝查拉國王的《黑豹》當中，是他職業生涯的榮幸。」
當查德維克博斯曼離世之後，影迷弔念不捨之外，最引人熱議的話題就是，《黑豹2：瓦干達萬歲》的故事該怎麼延續，這也是漫威影業史上首度因影星過世，而必須更改故事主角以及後續設定。
而《黑豹2：瓦干達萬歲》也歷經了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，同時在眾人緬懷查德維克博斯曼的情緒之下，於本月份推出。
基本上，《黑豹2：瓦干達萬歲》的主創團隊幾乎不變，同樣由萊恩庫格勒執導，且露琵塔尼詠歐、莉蒂西亞萊特等人紛紛回歸，而此續集也瀰漫著對查德維克博斯曼的致敬，片中，瓦干達王國同樣正在努力面對帝查拉的死亡，這種虛構世界呼應現實情緒的做法，讓電影產生更為巨大的情緒共感。
無論是從劇組宣傳到正片故事，《黑豹2：瓦干達萬歲》幾乎圍繞著查德維克博斯曼離世而轉，而從首週票房檢視這種情緒渲染，也是有效的，《黑豹2：瓦干達萬歲》在北美首週末進帳1.8億美元，此數字打破《飢餓遊戲：星火燎原》於2013年以1.58億美元寫下的11月最高開片票房紀錄。
而在2022年的首週末成績，《黑豹2：瓦干達萬歲》的1.8億美元也僅次於《奇異博士2：失控多重宇宙》的1.85億美元，成為今年度亞軍，而這也是肺炎疫情時代第三名的開片紀錄，僅次於《奇異博士2：失控多重宇宙》以及《蜘蛛人：無家日》的2.6億美元。值得注意的是，這三部電影，皆來自漫威的超級英雄。
而《黑豹2：瓦干達萬歲》離開北美市場之後，於全球55個海外市場進帳1.3億美元，累積3.3億美元，台灣部分也已破億，除了票房之外，《黑豹2：瓦干達萬歲》於知名影評網爛番茄評價達84%，觀眾評價也有95%的新鮮度，毫無懸念成為這個月最受討論的話題電影。
對於此票房表現，根據《綜藝報》指出，漫威母公司迪士尼執行副總裁兼院線發行主管東尼錢伯斯（Tony Chambers）表示，《黑豹2：瓦干達萬歲》的成功要歸功於漫威影業的輝煌歷史以及其電影製作的質感。
不過，縱使目前《黑豹2：瓦干達萬歲》於票房開出紅盤，但未來也有隱憂值得觀察。《黑豹2：瓦干達萬歲》耗資2.5億美元拍攝，扣除行銷成本以及相關拆帳，要成為大賺電影仍需持續賣座；而且2018年《黑豹》的大賣，也倚靠著中國以及俄羅斯兩大市場的好表現，不過隨著中美關係惡化、俄烏戰爭未歇，這兩大市場基本已經無法提供票房收入，使得《黑豹2：瓦干達萬歲》要能達成《黑豹》全球突破13億美元的成績，幾乎不太可能。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
我們想讓你知道的是
「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持 FAB DAO 開創的《百岳計畫》、陳芯宜導演拿下 2022 威尼斯影展最佳體驗大獎（Best Experience）的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的 《紅尾巴》等。
現場也展示了臺灣在未來內容領域的跨域共創案例。《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）是由臺灣 HTC VIVE Arts 與法國虛擬實境工作室 Emissive Studio、法國電信商 Orange 聯手推出，開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的 VR 技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的 VR 體驗版）。《無濜》將臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11/5（二）到11/8（六）期間則採取異地共演，運用了 5G 技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區兩處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面，使真實與夢幻交錯的場域如鏡中鏡無限延伸，展示了 IP 授權、科技賦能視覺創作的展演新可能。
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。