《黑豹2：瓦干達萬歲》全球首週末票房3.3億美元開紅盤，但缺少中、俄兩大市場成未來隱憂

2018年，漫威影業推出全新黑人英雄《黑豹》旋即造成熱議，無論是從票房或是評價口碑檢視，皆獲得空前成功。到了今（2022）年，《黑豹》推出續集《黑豹2：瓦干達萬歲》，並於上週在全球各地陸續映演，而首週末票房成績也開出紅盤，北美開出1.8億美元，全球則是累積3.3億美元，為年末相繼而來的商業大片打響好彩頭。

Photo Credit: 漫威影業 《黑豹2：瓦干達萬歲》劇照

2018年，由曾交出《奧斯卡的一天》、《金牌拳手》系列非裔名導萊恩庫格勒（Ryan Coogler）執導的《黑豹》，找來非裔男星查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）飾演主角帝查拉，再加上麥可B喬丹（Michael B. Jordan）、露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）、莉蒂西亞萊特（Letitia Wright）、丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）等組成非裔卡司陣容，甫推出首週就在北美開出2.02億美元的成績，全球票房則僅用26天就正式突破10億美元，最終北美達到7億美元排在影史第6名，全球則累積13.82億美元排在影史第14名，皆是非裔電影票房里程碑。

除了票房在商業市場大獲成功之外，《黑豹》在北美獎季也一路過關斬將，金球獎、各大工會獎、各大影評人協會獎皆有所提名，最終更入圍奧斯卡7項大獎，且成為史上首部入圍奧斯卡最佳影片的超級英雄電影，最終抱回最佳服裝、原創配樂、美術設計等3項大獎。

總結來說，《黑豹》在當年的成績，是名符其實的叫好又叫座。續集的推出也成為漫威影業勢在必行的計畫。

不過，到了2020年8月28日，飾演「黑豹」的查德維克博斯曼在洛杉磯家中因癌症病逝，享年42歲，與世長辭。查德維克博斯曼的官方推特發表了聲明，表示： 「我們以無比悲痛的方式確認查德維克博斯曼的逝世。查德維克博斯曼在2016年被診斷出患有第三期結腸癌，並在其進入第四期的最後4年中與之抗爭。查德維克博斯曼是一位真正的鬥士，堅持不懈，為您帶來了許多您喜愛的電影。從《黑白正義》、《誓血五人組》到《藍調天后》等等，都是在無數次手術和化療期間進行拍攝的。而能走入帝查拉國王的《黑豹》當中，是他職業生涯的榮幸。」

Photo Credit: AP / 達志影像 「黑豹」查德維克博斯曼於2020年逝世。

當查德維克博斯曼離世之後，影迷弔念不捨之外，最引人熱議的話題就是，《黑豹2：瓦干達萬歲》的故事該怎麼延續，這也是漫威影業史上首度因影星過世，而必須更改故事主角以及後續設定。

而《黑豹2：瓦干達萬歲》也歷經了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，同時在眾人緬懷查德維克博斯曼的情緒之下，於本月份推出。

基本上，《黑豹2：瓦干達萬歲》的主創團隊幾乎不變，同樣由萊恩庫格勒執導，且露琵塔尼詠歐、莉蒂西亞萊特等人紛紛回歸，而此續集也瀰漫著對查德維克博斯曼的致敬，片中，瓦干達王國同樣正在努力面對帝查拉的死亡，這種虛構世界呼應現實情緒的做法，讓電影產生更為巨大的情緒共感。

無論是從劇組宣傳到正片故事，《黑豹2：瓦干達萬歲》幾乎圍繞著查德維克博斯曼離世而轉，而從首週票房檢視這種情緒渲染，也是有效的，《黑豹2：瓦干達萬歲》在北美首週末進帳1.8億美元，此數字打破《飢餓遊戲：星火燎原》於2013年以1.58億美元寫下的11月最高開片票房紀錄。

而在2022年的首週末成績，《黑豹2：瓦干達萬歲》的1.8億美元也僅次於《奇異博士2：失控多重宇宙》的1.85億美元，成為今年度亞軍，而這也是肺炎疫情時代第三名的開片紀錄，僅次於《奇異博士2：失控多重宇宙》以及《蜘蛛人：無家日》的2.6億美元。值得注意的是，這三部電影，皆來自漫威的超級英雄。

而《黑豹2：瓦干達萬歲》離開北美市場之後，於全球55個海外市場進帳1.3億美元，累積3.3億美元，台灣部分也已破億，除了票房之外，《黑豹2：瓦干達萬歲》於知名影評網爛番茄評價達84%，觀眾評價也有95%的新鮮度，毫無懸念成為這個月最受討論的話題電影。

對於此票房表現，根據《綜藝報》指出，漫威母公司迪士尼執行副總裁兼院線發行主管東尼錢伯斯（Tony Chambers）表示，《黑豹2：瓦干達萬歲》的成功要歸功於漫威影業的輝煌歷史以及其電影製作的質感。

不過，縱使目前《黑豹2：瓦干達萬歲》於票房開出紅盤，但未來也有隱憂值得觀察。《黑豹2：瓦干達萬歲》耗資2.5億美元拍攝，扣除行銷成本以及相關拆帳，要成為大賺電影仍需持續賣座；而且2018年《黑豹》的大賣，也倚靠著中國以及俄羅斯兩大市場的好表現，不過隨著中美關係惡化、俄烏戰爭未歇，這兩大市場基本已經無法提供票房收入，使得《黑豹2：瓦干達萬歲》要能達成《黑豹》全球突破13億美元的成績，幾乎不太可能。

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核稿編輯：翁世航