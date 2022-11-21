2022/11/21,
政治

每日圖說選舉⎜「18歲公民權」修憲複決是公投案嗎？

每日圖說選舉⎜「18歲公民權」修憲複決是公投案嗎？

我們想讓你知道的是

「18歲公民權修憲案」是台灣首件進入公民複決程序的憲法修正案，其法源依據、適用事項、成案流程與通過門檻，都與一般公投案截然不同。

18歲公民權修憲案於今（2022）年3月28日於立法院決議通過，成為台灣首件進入公民複決階段的憲法修正案。同樣都要經過公民投票程序，此次的18歲公民權修憲案是公投案嗎？和去（2021）年未通過的核四重啟案、反萊豬進口案等公投案有什麼不同呢？讓下方圖表帶您一探究竟。

修憲案vs公投案

事實上，18歲公民權修憲案屬於「憲法修正案」，核四重啟案、反萊豬進口案則是「一般全國性公民投票案」，兩者的法源依據、適用事項、成案流程與通過門檻都截然不同。

修憲案的法源依據為《中華民國憲法增修條文》第12條，一般公投案的程序則是依據公民投票法制定，適用事項主要涵納法律、立法原則或重大政策的改動，且內容不得牴觸中華民國憲法

在程序面，修憲案只能由立法院發起，須經過四分之一的立委提議、四分之三立委出席，且出席的立委中須有四分之三決議，如此一來才能成案，並依法交由公民複決。一般公投案則可以由公民發起，只要提案人數達到最近一次總統大選選舉人總數的萬分之一，且連署人數達選舉人總數的15%，即可交付公投。

依照《公民投票法》第14條第15條，由行政院、立法院發起的公投案不適用上述的提案門檻限制。當國家遭逢外力威脅，可能影響主權時，總統經行政院會同意後，也可以針對國安事項發動「防禦性公投」。

至於最終的投票通過門檻，修憲案複決的有效同意票須達選舉人總數的一半才能通過，以18歲公民權修憲案為例，預估至少需要965萬票才能達標，而一般公投案的通過門檻則是採簡單多數決，且有效同意票達投票權人總數的四分之一即可。

除此之外，修憲案的法定投票年齡為20歲，一般公投案則是18歲。換言之，18、19歲者無法參與此次修憲複決，將交由年滿20歲者決定是否下修公民權的年齡限制。

（圖文：詹湘淇）

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核稿編輯：楊士範


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