每日圖說選舉⎜「18歲公民權」修憲複決是公投案嗎？

由願景工程基金會與社企流主辦、星展銀行（台灣）共同策動，在今年10月15、16日舉辦的「永續行動嘉年華」，透過創新展覽、選物市集、未來論壇為身為地球公民的大眾，打造回應 SDGs 的「永續力」。

組織融入永續營運，支持社會創新

在金融界，星展銀行（台灣）做為實踐永續發展的領導者，在 2018 年便制定「負責任的銀行業務」、「負責任的企業營運」、「創造超越銀行業的影響力」的三大永續發展主軸，從內到外全面推動永續。

Photo Credit：TNL Brand Studio （左起）社企流執行長林以涵、星展銀行（台灣）集團推廣策略暨傳訊處負責人蘇怡文

在「負責任的銀行業務」方面，星展銀行（台灣）承辦台灣第一件永續連結貸款，以優惠的利率鼓勵企業客戶推動永續發展，不僅首創「藍色貸款」，為水資源與海洋的永續做出貢獻，在消費金融端，也推出亞洲首張eco永續信用卡，是以可再生能源製造且可生物分解的環保材質製成；同時也首創綠色存款，為儲蓄客戶在北海岸種下千棵樹苗，守護台灣海岸線；針對「負責任的企業營運」，星展銀行（台灣）於內部發起各項活動，將永續深植在員工的日常生活，透過舉辦節電及省紙競賽，提升員工的永續知識與行動力；而在「創造超越銀行業的影響力」，則是透過陪伴社會企業成長，與鼓勵員工參與志工活動等，擴大社會影響力。

成立滿１０年的社企流，一直相信社會企業與社會創新，是推動社會永續發展的一股重要力量。社企流執行長林以涵指出，目前社企流的業務分為兩大區塊，其一是以各式各樣的倡議，讓民眾認識與社會創新相關的永續議題；其二為實際的育成計畫，支持社會企業成長，期待它們在營運管理、社會影響力上獲得拓展。

打造全民永續素養，持續溝通永續重要性

星展銀行（台灣）與社企流合作近十年，包括早期透過育成計畫，支持台灣社會企業成長；到後來進一步合作永續倡議，與公民溝通永續發展與社會創新的重要性。

「我們與星展銀行（台灣）邀請它們的客戶，一起認識、支持社會企業。」林以涵強調， 星展銀行（台灣）在社企流對社會展開溝通時，一直擔任要角，雙方自去年進行台灣首次「永續素養大調查」，獲得一萬多人響應填答，發現大多數人對永續的認知並不完整，以為永續就是減塑，而不知道教育、社會不平等、城鄉議題等，都與永續息息相關，因此今年雙方再度攜手，舉辦「永續行動嘉年華」，邀請教育、城鄉發展、環境、食農、社會兼容等組織一起參與，帶領民眾了解永續議題，並做出承諾。

而在嘉年華當中，星展銀行（台灣）與社會企業「直接跟農夫買」共同規劃「剩食小學堂」展覽，分享剩食小知識與解決方案，邀請民眾採取行動。

剩食指的是餐桌吃不完、冰箱放到快過期，以及商店賣剩下要被丟棄的食材與食物。直接跟農夫買CSR 服務規劃師鄭能紘表示，「台灣剩食的量，是世界平均的兩倍，食物浪費的問題極為嚴重，希望大家能夠進一步了解這個議題，從平日做起，像是購買醜蔬果、利用消費支持友善環境的農友、時常整理冰箱食物、不要頻繁光顧吃到飽餐廳等，都是剩食問題的解方。」

五大議題互動展覽，認識永續的生活方式

在五大議題（城鄉發展教育、城鄉發展、環境、食農、社會兼容）互動展覽中，食農的部分，鮮乳坊以「酪農的一天」為主題，設計體驗乳牛擠奶、有獎徵答活動，帶領民眾了解鮮奶生產端與食農小知識。鮮乳坊公關夥伴周俞菲說，「在此次展覽中主要分享地產地銷、產地溯源、食農素養、農業升級及動物福利的五大主題，民眾可以針對他們有興趣的主題，貼上乳牛貼紙進行投票，讓民眾與鮮乳坊一起用一瓶鮮乳，改變酪農產業。」

而在社會兼容領域，則邀請到關注台灣移工議題的 One-Forty 非營利組織，One-Forty 創辦人陳凱翔表示，「台灣目前已有超過 70 萬名移工，但台灣社會對移民仍有偏見及刻板印象，因此 One-Forty 以「人生移工學校」主題，推出由移工自己拍攝、寫出照片故事的「移工之聲」攝影展，讓大眾認識移工的故事，同時也展出「移工里程」，讓台灣民眾看見移工跨國旅程，並在飛機造型的便利貼上，為移工寫下祝福，然後貼在展覽板上，讓移工在台灣擁有一份美好回憶。」

在環境的議題上，則邀請到台灣純淨保養品牌，同時也是台灣第 3 家 B 型企業的綠藤生機指出，此次展覽推出 3 項永續實驗，藉以促進保養、購物的永續，並且準備「綠色生活 21 天的永續行動倡議」，由民眾翻牌卡，找到從當下就可以開始實踐的永續行動；此外，現場還設有練習回收瓶器的攤位，供民眾實際拆解瓶器，提高回收率。

在教育的議題上，由均一平台教育基金會、TFT 為台灣而教、誠致教育基金會組成的教育創新合作社，根據 SDGs 目標4 – 確保有教無類、公平以及高品質的教育及提倡終身學習，來關注台灣教育不平等的議題，期待透過系統性方法，改變台灣教育。均一平台教育基金會行銷專案經理王翌嫻表示，「此次展覽邀請民眾寫下對教育的感受與想法，接著引導民眾認識教育創新合作社正在解決的問題，也讓民眾認知，現在就可以以行動開始改變教育。」

長期投入地方創生的社會企業甘樂文創，在新北市三峽打造社區支持系統，陸續發展７個不同的事業品牌，呼籲大家更熱愛台灣這片土地。甘樂以「美好城鄉交換所」為主題，向民眾傳達城市與鄉村並無二致，「沒有哪一個好或不好，只要大家找到自己喜歡的地方，透過一點點的努力與能力，讓這個地方變得更好，這就是所謂的永續城鄉發展。」甘樂文創專案經理曹肱綸強調。

實踐起手式：從自身做起、再影響他人

Photo Credit：TNL Brand Studio （左起）社企流執行長林以涵、星展銀行（台灣）集團推廣策略暨傳訊處負責人蘇怡文

由於展覽內容輕鬆、有趣，吸引民眾主動與參展單位交流、互動。現場參觀民眾分享，受到展覽啟發後，可以嘗試全素的飲食，或是少吃、自己下廚，減少食材的浪費，平日多搭乘大眾運輸工具、參與淨灘撿垃圾的活動開啟永續行動。

其實，在生活中實踐永續，其實並不難。蘇怡文認為，每個人可以從自身做起，進而影響別人，例如星展銀行（台灣）會邀請節電達人、減塑達人分享經驗，並舉辦競賽，讓同仁在辦公室養成拔掉插頭、關掉電源的習慣後，進一步在家也持續落實、影響家人，讓自己覺得「今天又對地球做了一點點好事！」

林以涵也建議民眾實踐永續的起手式，可以先從自己有興趣、最有感的議題，以及自己最能做的小事情開始做起，在不需要負擔壓力下，逐步累積，日後養成習慣，再去影響更多人，「其實每個人跟永續之間的距離，只有自己一個人而已，自己了解之後，願意做出行動，就能讓永續的生活風格，融入大家的日常當中。」