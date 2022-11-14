今日本土新增1萬6578例、死亡40例：本土第2例BQ.1台中現蹤，口罩解禁要看下週病例數

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增1萬6619例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬6578例本土個案及41例境外移入。本土病例為7850例男性、8722例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

指揮官王必勝說明本週疫情的趨勢，第45週（上週）確診人數是14萬6513人，相較44週下降25.7％。第45週確診數比8月7日、開始上升的週數還要更低，王必勝認為，這1波BA.5的疫情應該是已經結束了，還可以再觀察1到2週看看，是不是持平、還是繼續下降。

王必勝表示，上週確診數可以說是從第17週以來、4月底到現在，每週確診人數最低的1週，「看起來我們的疫情是在趨緩，絕對沒有錯，接下來就再觀察是不是會繼續下降，還是說持平。」

Photo Credit：指揮中心

另外，確診個案中新增40例死亡，醫療應變組副組長羅一鈞指出，死亡病例中年紀較輕的是1位40多歲男性，本身有慢性疾病，因為他並沒有相關病摘，所以目前還在設法了解是哪類慢性疾病。

這名死亡病例本身是住宿機構住民，接種過4劑疫苗，他在11月6日快篩陽性通報確診後，於機構中進行居家照護，之後不幸在11月10日過世，主要死因是COVID-19合併心肺衰竭。

本土第2例BQ.1台中現蹤

羅一鈞公布上週的變異株監測結果，上週境外移入及本土個案的病毒，都以BA.5為主。新興變異株的部分，本週境外移入驗出2例XBB，分別來自新加坡跟泰國；本土驗出1例BQ.1。境外移入雖然BA.5還是主流，但跟上週的88％相比有下降情形，其他4成雖然有1成是XBB，但其餘還有近3成、28％是BA.2.75。

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羅一鈞表示，BA.2.75也有一些免疫逃脫的優勢，但沒有新型變異株XBB或BA.5優勢這麼大，本土個案也一直沒有驗到BA.2.75，推測與先前BA.2和BA.5的疫情，有產生一些交叉的保護力。目前最關注的仍然是BQ.1變異株在歐美的流行，和XBB在東南亞鄰近國家造成的流行。

上週本土檢出的BQ.1個案，是中部本國籍20多歲男性，他在5月14日曾經確診，10月29日因發燒腹瀉就醫，送定序之後確認是BQ.1，為本土第2例。

12/1條增入境總人數、口罩解禁還要看下週病例數

指揮中心今日也宣布，從12月1日起調增入境總人數，從每週15萬到20萬。事實上，目前每週入境人數大概在9萬多、沒有到15萬，至於為何要在這個時候宣布，主要原因是旅行社及航空業業者，針對年底聖誕節、新年、農曆年假期，需要預先做規劃，而在15萬人數的框架下，航班增加有限，王必勝說明：「就讓他再增加多一點，讓大家有時間去調配」。

有媒體問到呼吸道融合病毒（RSV）的疫情狀況，發言人莊人祥說明，通常在台灣是冬天和早春會流行，目前上週的實驗室直接通報系統總共通報406件，再上一週是455件，可能已經有到高峰。

莊人祥表示，RSV主要還是以學齡前的幼兒為主要感染對象，要注意的事項當然是勤洗手，另外，如果是嬰兒的話，多餵母乳可以增加免疫球蛋白，而大人要避免親吻嬰幼兒臉頰，平時嬰幼兒有接觸一些物品表面如門把、玩具、扶手，都要定期清消。

針對口罩何時要解禁，王必勝回應，現在週的確診數已經降到低點，且一些冬季容易流行的呼吸道傳染病目前看起來還算穩定，醫療量能盤整起來也還可以，看來好像已經達到這些條件。但王必勝說明，因為口罩影響防疫是比較多的，所以專家希望能夠再觀察一些時間再決定，尤其看到日本最近疫情開始有點上升，韓國也是，可能有一些反彈的狀況。因此，還要看下週病例數、呼吸道的監測狀況，是不是穩定往下，或是持平沒有再回升。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航