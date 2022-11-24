吳思華《尋找創新典範3.0》：自行車業創新轉型——捷安特的人文創新H-EHA模式

文：吳思華

四 自行車業的創新轉型——捷安特

捷安特（巨大機械）自1972年成立至今超過五十個年頭，始終維持「專業代工製造」與「自有品牌生產」並存的經營模式，不僅與產業共生共榮，更強化了品牌與消費者的緊密度，兩者共創價值，進而創造了自行車的新文化，是另一個傳統產業人文創新轉型創生的優質案例。

（一）全球自有品牌的自行車專業公司

捷安特成立初期因取得美商Schwinn Bicycles的代工訂單，成為外銷導向、專業代工的自行車「專業製造廠」（Original Equipment Manufac-turer, OEM）。但因國外品牌商紛紛尋求更低廉的供應商，捷安特在1981年決心自創品牌加入銷售市場競爭，採取「原始設計製造商」（Original Design Manufacturer, ODM）與「自有品牌生產商」（Original Brand Manu-facturer, OBM）並重的經營策略，串接研發、製造、行銷部門而成功建構完整的價值鏈，展開全球化運籌管理的運作。

2001年，因中國大陸勞工充足且成本低廉，台灣廠商大舉外移，大量OEM訂單也轉至中國大陸生產。2003年，捷安特與美利達（Merida Bike）二大領導廠商在經濟部工業局與中衛發展中心的協助之下，發起設立「社團法人台灣自行車協進會」，推動自行車A-Team大結盟，引導業者採取差異化策略，而改走高級產品路線，藉以擺脫市場價格競爭，期能建立良性循環。

A-Team的發展主軸為合作管理、合作開發及合作經營行銷，以整合上下游供應鏈為目標，透過協同合作結合國內零件供應商導入日本「豐田式生產系統」（Toyota Production System, TPS），共同學習並提升技術來促進產業集群效應，不但讓上游製造零件廠可從下游零售商獲知消費者的使用偏好資訊而共同參與零件設計，也讓零售商掌握上游製程而更加了解產品價值。

捷安特在全球各地共設有九座自行車生產製造基地，於八十多個國家設有超過一萬多個銷售據點，並且佈設線上購物商城的銷售通路，產品體系完整，能供應全系列自行車相關產品，滿足全球各地市場多元車種的需求，包括：登山車、公路競賽車、休閒車、淑女車、輕快車、Lifestyle bike、童車、電動車、折疊車、舒適車，以及新開發的Maestro登山避震車、輕量化碳纖維競賽車等。

除於1981年在台成立「捷安特（股）有限公司」全力擴展自有品牌捷安特（Giant）的行銷業務外，2010 年在中國大陸推出品牌“Momentum”（莫曼頓）單車以與捷安特區隔，主打城市通勤市場的中低價產品。2014 年以女性為主要市場的子品牌 “Liv”也獨立出來，成為全球第一個女性單車品牌。

（二）捷安特轉型H-EHA分析

經過四十年的發展，捷安特集團成為一家擁有自有品牌的全球自行車專業公司，經營績效良好。而近年來融入人文思維的創新作為與經驗，同樣值得吾人學習，以下分別說明之。

1 人文（Humanity）：將人文元素融入經營、打造服務系統

捷安特在產品市場站穩腳步後，積極尋找自行車的新藍海市場，認真思考自行車對騎乘者的用途與意義。

在現實社會很多人都會騎自行車，也願意用其作為運動或運輸工具，但考量使用時機不多或實際停放地點不便，並未加入「自行車族」行列。

為了推廣自行車人口，捷安特於2007年推出「啟動探索的熱情」（Inspiring Adventure）為最新品牌精神，傳達全世界一起體驗騎自行車探索世界、踩動世界的精彩，積極推動自行車新文化，讓騎乘融入生活。

事實上，採用自行車為交通運輸工具完全符合環保意識與健身概念，在歐美先進國家已非常普遍，也是各級政府的基本政策。2009年，捷安特與台北市政府交通局合作，先在信義計畫區推出「公共自行車示範計畫」，希望藉由信義區的完善自行車環境了解市民對「公共自行車」的接受程度。

此外，捷安特早於1989年成立「財團法人捷安特體育基金會」，在2000年正式改名「財團法人自行車新文化基金會」，積極推廣自行車新文化，著力舉辦各種自行車活動以帶動國內騎乘風氣，鼓勵民眾享受自行車帶來的優質健康休閒生活，並呼籲各界重視騎乘安全，督促政府打造安全友善的騎乘環境。

捷安特建構開放式服務平台與消費者緊密合作，以推動台灣「自行車騎乘樂園」（Cycling Paradise）的願景，成為自行車新文化倡議者與代言人，也將騎乘自行車結合當地觀光行銷，推廣美好的自行車生活，加速其成功轉型為與消費者直接對話的創新服務型企業。

2 生態（Ecosystem）：佈建YouBike服務生態系統

除了理念主張的倡議與推廣外，捷安特同時與地方政府合作，佈建更友善的自行車服務系統。2009年YouBike首度推出後，由於路線和站點規劃區域太小（只有信義區的信義廣場、市民廣場、台北市政府、捷運市政府站、世貿三館等五個站點可以租借），加上租車認證手續麻煩，以致使用率不高。

台北市政府交通局經重新審慎評估後，從擴大服務範圍、簡化租借系統與流程、租借價格低廉等三個面向下手，從使用者角度再出發，從而改變了YouBike的營運策略而能重拾市民的信心。