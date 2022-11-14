《正義迴廊》：表演先於求真

改編2013年「大角咀弒親案」的《正義迴廊》引起香港觀眾熱議，在對於劇本及演員的一片好評之外，也不乏針對表達手法的批評。

有些負面評論認為編導「太貪心」，在2小時15分鐘的篇幅內塞進太多內容。戲中有兩個部分招來最多批評：一是以希特拉類比主角張顯宗的「反社會人格」，令很多觀眾感到突兀，與本身的法庭戲格格不入。二是被視為參考經典《十二怒漢》的陪審團商議部分，其代表不同立場與世代的聲音被指生硬造作。

這些觀感往往與期望相關：不少觀眾預期《正義迴廊》是一齣以真人真事為藍本，剖析案情並探索人性陰暗面的「奇案片」，加上電影強調有關法庭審訊過程的描寫，這幾方面都指向一種「求真」的意圖。觀眾期望看到電影讓他們對被告的心理、犯案的成因、司法制度的運作等方面有更「真實」的再現。但這真的是編導的創作目標嗎？那些令人不滿的部分，正干擾了上述有關「真實」的期望。創作者似乎有意運作繁多的表現手法，拆解有關「求真」的假設。

似乎「表演」才是《正義迴廊》創作核心，而「真實」更像是一種襯托、被解構的對象，或引人入局的敘事設計。「表演」這裡涉及多個層次。首先，一眾主要演員的演出是賣點之一，亦是備受觀眾讚賞之處。其中幾位飾演主角和配角的演員皆出身戲劇界，並曾於香港演藝學院受訓，組成一個香港電影較少見的學院派班底。林海峰曾在訪問中表示，他受這個組合吸引而參演，他擔任辯護律師的演出亦受到肯定。飾演被告唐文奇的麥沛東，更獲得第46屆香港國際電影節新秀電影競賽（華語）的「最佳男演員」奬項，一戰成名。

但「表演」也是《正義迴廊》敘事內的一個主題。編導把法庭演繹為一個舞台，其中的被告、律師和證人都在「表演」。大狀們在法庭上唇槍舌劍，「為了贏官司而不求真相」這種戲碼，對觀眾來說不是新鮮事物。上述三類「表演者」的「觀眾」，在法庭的情景中就是法官、旁聽市民、記者，以及陪審團。陪審團成員不單重組案情，嘗試了解被告和證人的心態，亦有意按著司法制度的原則作出判斷。陪審團這班戲內「觀眾」對於這齣電影的觀眾來說，起了「橋樑」的作用，邀請他們一起剖析細節，並作出判斷。

戲裡戲外的觀眾，真的能對「真相」作出判斷嗎？電影最大懸念，是針對原案中主被告罪成、次被告無罪釋放的結果作出質疑。電影前半部的劇情主要是描述案情、安排主要人物出場，並設置法庭審訊的情景；後半部才是真正的「show time」，提出各種疑點和案法的可能性，並探入兩位主角／被告的心態及動機。主被告張顯宗的「表演」很明顯，在行兇後佯稱父母失蹤，並透過傳媒影像公開尋親。但他似乎並不是一個好演員。編導暗示最後脫身的唐文奇表面上是低智商、被操控的從犯，在當時「疑點利益歸於被告」的司法原則下騙了所有人。所以他在審問室和證人欄所說都都不全然是真相，而是「表演」。

圖片來源：電影《正義迴廊》海報

若唐文奇在表演，那誰是他的導演？影評人朗天指出，唐文奇夢見的蜘蛛意象應該是精神分析的「phallic woman」象徵。戲中暗示，唐文奇和親姊唐文珊（「蝦頭」楊詩敏飾）關係親密，亦暗示前者對後者作供的方法有所「建議」。唐文珊和代表唐文奇的大狀游嘉莉是否背後指導的「phallic women」？或許楊詩敏／唐文珊在證人欄聲淚俱下的作供，對戲裡戲外的觀眾皆為催淚的「演出」？