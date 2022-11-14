《鍾無艷》的愛情迷霧：有事鍾無艷，無事夏迎春

西漢列女傳曰：「鍾離春者，齊無鹽邑之女。」此女極醜無雙，皮膚若漆，四十仍未出嫁，入宮進諌齊宣王，感其賢德，拜為皇后。無鹽之女成注重內在美的佳話，後世無鹽竟傳作「無艷」。

「有事鍾無艷，無事夏迎春」，乃後世增添。野史記有靚女夏迎春，與鍾無艷恰成對比，將齊宣王改作貪圖美色，外貌協會的代言人。比之正史的嚴肅，更為貼近世情，流傳至今。

2001年上映，杜琪峯和韋家輝導演賀歲片《鍾無艷》，看似翻轉古典，實取其戲謔。許多無厘頭的橋段，皆可上溯古典文學，特色是不合邏輯歪打正著，追求圓滿姻緣結局，相當符合賀歲片的特質。

圖片來源：電影《鍾無艷》劇照

電影開首情節，典型的命中注定我愛你。齊宣王、鍾無艷在霧中相遇，攜手拔劍，石中劍封印狐狸精，解封同時愛上兩人，三人的宿世姻緣自此命定，糾纏不清。

鄭秀文、梅艷芳和張栢芝，三女主演同場可謂經典。張栢芝演狐狸精，變幻無常忽男忽女；梅艷芳除齊宣王，還作齊宣公、北宮娘娘；鄭秀文的剛強無艷，專情中見溫柔。

三女從「有事鍾無艷，無事夏迎春」觀情愛，齊宣王好色專横，重視外表多於內涵；鍾無艷委屈求愛，打生打死反遭冷待，最終傷心欲絕，休夫離去，重拾自主。

圖片來源：電影《鍾無艷》劇照

圖片來源：電影《鍾無艷》劇照

這些愛情風浪，全靠第三者夏迎春。古典的神精妖怪，性別置換本是常態，愛男又愛女，狐狸精只為渴求美好姻緣。古典傳統而言，往往比人類更加專情。

三角實無分忠奸，反映愛情各種面貌。齊宣王耽溺色慾，迷失表相不知所愛。鍾無艷矢志不渝，終有磨蝕殆盡的一日。夏迎春只知霸佔，卻傷害了鍾情之人。

《鍾無艷》戲中常被引用休夫的對白，林雪解釋鄭秀文，戀人分離的三種形態：怒衝衝，一時之氣，並非真的想要分離；恨綿綿，愛意盡消，遺下悔恨，復合渺茫；淡淡然，毫無感覺，心灰意冷，覆水難收。

圖片來源：電影《鍾無艷》劇照

圖片來源：電影《鍾無艷》劇照

我更喜歡鍾無艷休夫後，因不再愛齊宣王，情咒失效，退去紅印重拾姣好臉容。夏迎春追上她，希望她能夠嫁給自己，鍾無艷反問：你可知道什麼叫做愛情？

夏迎春說：「愛就是為心上人無條件的付出，一心只想讓他得到幸福。」

鍾無艷反指：「錯！愛是霸佔、摧毀和破壞！為了要得到對方不擇手段，不惜令對方傷心，必要時一拍兩散、玉石俱焚。」

最後招夫則言：「今天我只想找一個，他愛我多過我愛他的人。」

夏迎春、鍾無艷，各自訴說對方的言行，而齊宣王求愛時戲首戲尾的煙霧，象徵情愛的茫然無知。結局月老長繩的捆綁，意味世人必須繼續摸索，愛情永無答案，正如鍾離春的無艷故事千百年不斷改編，至今未絕。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin