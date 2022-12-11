2022/12/11,
交通

油車使用者真能無痛轉換電車？你擔憂的性能、充電樁、續航里程焦慮或許都是假議題

油車使用者真能無痛轉換電車？你擔憂的性能、充電樁、續航里程焦慮或許都是假議題
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

從2009年特斯拉原型車Model S至今，電車發展已過了13個年頭，誰也沒想到，當初堪稱天價的TESLA Roadster，能發展成今日隨處可見的Model 3、Model Y。一切跡象都在告訴你，油車轉電車的時代已經悄悄來臨了。

文：G Wu

自2009年筆者於加州門洛帕克（Menlo Park, CA）一睹當時還是原型車的Model S至今，已然過了13個年頭。因緣際會之下，從那一刻起我踏進了當時幾乎無人看好的電動車產業。

遙想當時門洛帕克的TESLA展間，僅販售一款堪稱天價的TESLA Roadster，與今日加州街頭隨處可見Model 3、Model Y的景象已是天壤之別。 而就在離開矽谷10年後的2022年，我也終於成為了電動車車主。或許有人會問，身處在這個產業，怎會到今日才入手人生第一部電動車呢？

油車電車黃金交叉的時代已來

成為電動車車主，並非在我的意料之中。

2021年在疫情的衝擊之下，我離開了原本的工作崗位，也因此讓我有更多的時間思考未來的生活以及工作型態。

因為和朋友間的一句玩笑話，我走進了TESLA的新北展間，也讓原本對電動車早已躍躍欲試的我，不假思索地下訂了人生的第一部電動車。以往我和其他消費者一樣，對於電動車總有著價高不可攀的刻板印象，殊不知平價電動車的時代，比我想像中更快到來。

許多人和我一樣，在此之前等著油車與電車價格黃金交叉點。而這個時間點，就是2019年8月12日TESLA Model 3於台灣上市的這一天。

想成為TESLA車主，在當時只需155.99萬即可擁有一部Standard Range Plus的Ｍodel 3（現時售價173.79萬）；而就算是最貴的Performance，也可以214.99萬入手（現時售價233.69萬），且無論是哪種規格，皆只要三千台幣，即可以直接在網上客製並下訂一部專屬你的TESLA Model 3。

也正因為電動車價格日趨親民，已有許多人選擇電動車作為人生的第一部車。  

給我性能其餘免談

在進入電動車產業之前，我就已經是個車迷，從事的工作也與車有關，對於自己的座駕也是有所要求，擁有過的車輛多為手排性能車。成家立業後，對車子的要求除了性能操控之外，寬敞實用的車室空間更是我在意之處，因此我購入了FORD Focus ST Wagon旅行車供自己及家人使用。

如果你和我一樣是個性能操控迷，又對電動車的性能表現有所疑慮的話，先讓我以同等價位的性能指標──來自德國的VOLKSWAGEN Golf GTI MK7當作評比對手。

向來有著性能鋼砲始祖之稱的Golf GTI，2019年正值MK7當道，154.8萬的售價正好就落在Model 3的價格帶，有著230匹最大馬力以及35.7kgm的最大扭力，0-100km/h加速僅需6.4秒，性能輸出可說是一時之選，而更近一步還有GTI Performance可供選擇，具備245匹最大馬力以及37.8kgm的峰值扭力，0-100km/h加速更往前推進至6.2秒。

那我們再來看看2019年的TESLA Model 3 SR+的性能表現，單後驅馬達可輸出268匹馬力，扭力輸出為40.82 kgm，0-100km/h加速僅需5.6秒，極速達225km/h，續航里程也有不俗的409公里。

而我自己的2022年式Model 3，雖然0-100km/h加速性能不若以往猛爆，仍有著和我的Focus ST Wagon平起平坐的6.1秒成績，更重要的是續航力也因為更換成了磷酸鋰鐵電池，來到了485公里。

有著如此的性能表現，我想就算是性能迷也會對電動車的性能輸出感到驚艷。如果對性能有高度要求，那麼我想擁有比擬超跑加速性能的Model 3 Performance、更高價位的PORSCHE Taycan Turbo S之流，絕對能滿足對性能的極度渴望。

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Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我家沒有充電樁，可以買電動車嗎？

許多人認為充電的便利性是電動車最大的問題。

「如果我家沒有或無法安裝充電樁，可以買電動車嗎？」這是許多現有油車車主在考慮是否要購買電動車時，心中都會有的疑慮。然而隨著愈來越多快速充電站的建置，已有許多電動車車主在家中未安裝充電樁的情況下就購置電動車。

就如同使用油車一般，當電量少於一定程度，進快充站只消半小時左右即可以將愛車電量補充至80%以上。

至於充電站數量，截至2021年底，根據ChargeSmith宅電App的統計，全台彎共有552個DC直流充電樁、超過3100個公共AC交流充電樁，共計3652個充電樁，分布於全台各地1143座充電站。

政府方面，經濟部也於日前公佈了三階段的充電基礎設施規劃，目的希望2025年前於全台灣建置7800個充電樁，其中包含600個DC直流快充以及7200個AC交流充電樁，藉此加速創造電動車友善環境。

倘若你的日常行程大多只是通勤使用亦或是市區行駛，偶而才會進行長途旅程，那麼就算是家中無充電樁的設置，仍然是可以考慮購買電動車的，尤其現今油價持飆漲，電動車真的能夠替你省下不少油錢以及保養費用。

長途旅程實測，續航里程焦慮或許只是個假議題

目前全台電動車充電站點分佈不甚平均，有超過半數的充電站點集中在台北市、台中市、新北市等主要都會區，即使要應付臨時決定的長途旅程，我想也已是綽綽有餘。

由於投入電動車產業的時間較早，續航里程焦慮予我而言，從來只是個假議題，但對於現階段要從油車轉踏入電車使用的人們，卻總是成為躊躇不前的理由之一。為了減低甚至是消弭續航里程焦慮，在買了Model 3未滿一個月時，我先來了趟新北淡水到嘉義朴子的長途旅程，實測是否真的會有續航里程焦慮？


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