《開店的地點學》：上班族大排長龍，為什麼商業辦公區的餐廳還是很難賺錢？

文：榎本篤史

商業辦公區的餐廳很難賺錢

城市有各式各樣不同的面貌。例如，敝公司所在的「岩本町」，位於秋葉原車站附近，基本上就是個餐飲店不會賺錢的據點。因為岩本町是所謂的辦公商業區。或許你會認為：「咦？辦公商業區的餐廳不是應該很賺錢嗎？明明人那麼多……。」但請你試著思考一下。

在這附近工作的人，即使有時候會在早上去一趟便利商店，卻很少一早就走進餐飲店。上班族中午會去餐廳用餐，所以每家店都大排長龍。然而，這樣的人潮也在下午一點整左右就逐漸消失，到了晚上九點以後，周邊區域的人潮也會越來越少。這是因為大多數人都會直接回家，或是前向繁華的鬧區。從岩本町不僅走路就能到達秋葉原，離東京、銀座也很近，所以在夜晚時分，人們都會蜂擁前往這些城市。

因此，其實非常多店家只有平日午餐時段會營業。從現實面來看，如果只靠平日午餐時段，大概很難提升營業額。

而且到了假日，更是幾乎沒有人在附近走動。因為是辦公商業區，所以沒有事情需要在假日前來。我有時會因公事在週末去公司，但和平日相比，人潮的確少了很多。白天和夜晚、平日和假日，城市的面貌在轉瞬之間就完全不同。

這麼一來，人潮洶湧、而且會來店內消費的時間大約多長？在一個星期中，只有平日五天，並且僅在白天一、兩個小時內能做生意。這除非是個人商家、或是由夫妻兩人開的店，否則經營起來實在辛苦。

儘管只在平日五天、白天兩小時開門營業，租金當然也不會只算這個部分，沒有營業的時段也會產生場地費或房租。以租金一個月100萬日圓（按：新臺幣27萬日圓）來說，若是一整個月每天都能賺錢的店家也就算了，但要是一週五天，一天僅有一、兩個小時會有營收，我想這個費用實在是太高了。

舉例來說，假使一家咖啡連鎖店開幕了，除了早上、中午的需求外，或許還能利用路過的客人來填補離峰時段，但到了晚上，營業額或許會急速下降；而週末時段路上人潮稀少，所以生意不佳。如此想來，我們可以推測，岩本町這個區域的店面租金絕對不便宜，因此賺錢時段少的咖啡連鎖店，數量也不可能太多。

說得極端一些，一年365天、一天24小時來客絡繹不絕的營業型態，在服務業中是最好的，但這樣的狀況實在少見。有顧客來店的尖峰時段固然好，但店家也需要能填補離峰時段的顧客。

如此想來，或許你就能理解為什麼還是要在鬧區開店了吧。以銀座為例，有在這裡工作的人、也有來玩的人。工作的人因為午餐時間的限制，因此消費時段會集中在一小時至兩小時內；但來這裡玩的人，則沒有任何限制，無論何時、在哪裡、吃什麼，全都無所謂。鬧區雖然租金昂貴，但也是因為從早到晚、長時間都有顧客光顧的緣故。

大企業的店鋪開發團隊會留意這類差異，來考量開店地點。令人意外的是，中小企業的人卻不會考慮這麼多，「因為租金便宜」、「因為離車站很近」，他們會因為如此簡單、未經深思熟慮的選擇來決定開店位置，但這樣是行不通的，還是必須有所根據、仔細解讀「城市的特質」才行。

中午生意興隆，晚餐時段你觀察了嗎？

不了解辦公商業區的特性就開店，必然會付出慘痛的代價。即使期待晚餐時段會有很多顧客登門消費，並在午餐時段開門營業，但辦公商業區就是只有午餐時段有人上門，完全沒有顧客來吃作為賣點的晚餐，最後便面臨撤店的命運—— 在日本岩本町，就有不少這樣的店家。

許多開餐飲店的人，對晚餐最具信心。因為來吃午餐的客人，都想以便宜價格享用到美味的餐點，於是老闆就認為：「或許晚餐時段也可以期待有這麼多的來客數。」然而，一到關鍵的晚餐時刻，卻一個人也沒有。

之所以在午餐時段營業，其中一層涵義是「廣告宣傳」—— 也就是為了提升店家的知名度，讓顧客能在晚餐時段上門消費；另外還有一個理由，是希望有效運用前一天的剩餘食材。而前者的「宣傳」，就更不容馬虎了。

前面也提過，顧客白天會光顧的店，實際上不太可能晚上也去。各位可以想想，午餐時段時常光顧的店家，到了晚上還會頻繁的去嗎？我想答案應該是「不會」吧。

或許，有許多人在心理上會覺得：「不想在公司附近喝一杯。」如果是午餐時間就算了，應該還是有不少人在工作結束後，就不會想和公司的同事碰面，並考慮往鄰近的車站移動；再加上午餐的分量多，價格或許是1000日圓（按：約新臺幣270元），但一到晚上，有時卻要花上將近1萬日圓（按：約新臺幣2700元），於是消費者就因為價位太高，打了退堂鼓。

舉例來說，有一家時尚的義大利麵店，顧客在午餐時段只要花1200日圓（按：約新臺幣324元），就能吃到招牌義大利麵、沙拉和湯，甚至還附送咖啡，餐點美味，也吃得很飽。但晚上光顧時又是如何？如果要選單點菜單、選擇多樣料理，光是生菜沙拉就要900日圓（按：約新臺幣243元），都快要逼近午餐的套餐價格了。接著再點義大利麵或肉料理，然後喝個酒，一直到吃飽為止，不知不覺每個人就要花上近1萬日圓……相信你也曾有類似的經驗。

就因為這樣，白天便有白天常去的地方，晚上也有晚上會去的店家。許多人會將午餐吃的店和晚餐吃的餐廳分開考量。因此，不能因為午餐時段營運得順利，就認為晚上也會有顧客上門，在辦公商業區，情況可沒那麼單純。

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