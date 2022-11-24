《野生的東歐》下冊：烏克蘭人（以及其他東歐人）似乎都樂於自怨自艾，實際情況到底如何？
我們想讓你知道的是
烏克蘭象徵了一個東歐普遍現象的極端——他們喜歡抱怨，偏愛悲觀看待人生、扮演受害者，這是一種文化傾向。歐洲人本來就比較憤世嫉俗，東歐人在這方面更是箇中翹楚。由於東歐人都習慣跟西歐人比（而不是阿拉伯人或非洲人），他們當然會覺得自己吃虧，加上共產主義的世界觀本來就很絕望，更是助長了這種怨天尤人的習性。
文：法蘭西斯．塔朋（Francis Tapon）
第二十四章 烏克蘭——東西方相遇的歐洲之門
被俄羅斯併吞之前的克里米亞
我從敖德薩搭乘夜車，前往一九四五年邱吉爾、羅斯福和史達林的著名會晤地點，它位於烏克蘭最南端的克里米亞半島（Crimea，俄語發音較接近烤布蕾crème）。當克拉文夫人在一七八六年告訴聖彼得堡的居民說她要去克里米亞，他們都大驚失色，宣稱「那裡空氣腐敗，水中充滿劇毒，我肯定會死在那邊。」
豪氣的男爵夫人只是不屑地翻個白眼，照常上路。事隔一年，在一七八七年的寒冬，聖彼得堡的凱薩琳大帝也想去克里米亞看一眼，她規劃的路線會經由波羅的海進入黑海。「各界人士都向我保證此趟旅程會極端曲折坎坷，他們都想嚇阻我，不斷向我描述這段路是多麼艱困，會經過乾旱的沙漠，遇到各種險惡的天候。」每當我嘗試進入野生的東歐，人們也會告訴我類似事情，但我同意凱薩琳大帝的名言：「反對我等同激勵我。」
我很愛烏克蘭和俄羅斯的火車。它們雖然速度慢，卻有點像傳送器，因為你只要躺下來睡個覺，醒來就能抵達目的地。比起五小時的巴士或兩小時的飛機，我寧可花十小時在舒適的火車上過夜，它通常較便宜，而且可以省一晚旅館費。雖然坐夜車不能看風景，但烏克蘭和俄羅斯的地形多數都很平坦乏味，你就算看了也會很快被催眠。
車廂有三種等級，分為沒什麼隱私的開放式車廂、四人包廂，以及雙人包廂。廁所很陽春，可以小額加購床單和茶水服務，多數乘客都自己帶食物上車。就像旅館的每層樓二十四小時都有人員值班，每個車廂也有一名管理員。這是個跟當地人互動的絕佳機會，不過會講英語的人很少。火車從敖德薩跨入克里米亞，來到首府辛菲洛普（Simferopol），你可以在此轉搭巴士去雅爾達（Yalta）。
到了雅爾達後，我這回選擇讓旅館騙我的錢，於是就付給計程車司機五元，請他帶我去一間好旅館，最後花了七十元住進一間有挑高天花板和陽台的頂級客房。雅爾達是個很棒的地方，你可以悠閒地沿著徒步區（Naberezhnaya）穿過棕櫚樹林立的普列莫斯基公園（Prymorsky Park），走到市民的活動熱點列寧廣場（Ploscha Lenina）。你可以參觀教堂、宮殿，甚至動物園。雅爾達曾經吸引過俄羅斯的兩大作家：托爾斯泰在那裡度過許多夏天，契訶夫也曾在此長期定居。雅爾達的生活步調遠比敖德薩緩慢，它吸引的族群主要是想來放鬆，而非狂歡。
在沙灘曬過日光浴後，你可以去拜訪附近其他景點。其中之一是里瓦幾亞宮（Livadia Palace），當年有三個人坐在這裡決定歐洲的命運，而他們三位本身跟歐洲幾乎沒有交集；邱吉爾和史達林都是來自歐洲邊緣，羅斯福則是來自另一洲。雅爾達密約簽訂於大戰落幕的數個月前，為歐洲版圖畫上了鐵幕。諷刺的是，里瓦幾亞宮曾經是一間精神病院。
離開里瓦幾亞宮之後，你可以經由六點四公里長、相對平坦的沙皇之路（Tsar’s Path）繞過山脈，爬到歐洲最美的城堡之一：燕巢堡（Lastochkino Gnezdo）。這座精巧的新哥德式城堡是由一位波羅的海——日耳曼人男爵於一九一二年建造，它坐在四十公尺高的懸崖上，俯瞰著黑海，是個可愛的童話城堡，裡面還有一間義式餐廳。除此之外，你也可以去逛尼基茨基（Nikitsky）植物園。列寧曾宣稱雅爾達是疲憊的無產階級的最佳歇腳處，他這輩子犯了很多錯，但至少這句話說得很對。
我在本書的初版（二○一一年）曾如此寫：「普亭威脅烏克蘭如果嘗試加入北約，他就會將它支解。那只是政治秀，所以別期望他們會真的為這件事開戰，除非有人喝了太多伏特加。」但沒想到普亭竟跳進了一整個池子的伏特加！俄羅斯在二○一四年併吞了克里米亞，接著又在二○二二年全面攻擊烏克蘭，讓我們先打個比喻來了解這為何會發生。
假設美國眾議院在二○五四年表決將紐約州的長島（Long Island）歸給康乃狄克州。紐約州政府會抱怨失去了一個重要的稅基，但這個決定終究還是影響很小，因為長島還是屬於美國。但現在試想美國在三十七年之後分裂，紐約和康乃狄克在二○六五年分別成為獨立國家，紐約會不會要求康乃狄克把長島還給它？
這就是克里米亞的故事，你只要看地圖就會發現，克里米亞東邊跟俄羅斯接壤的程度其實跟北邊的烏克蘭相差無幾。烏克蘭從未在此地當過老大，數世紀以來，俄羅斯人和韃靼人一直都是克里米亞的主要族群。二次大戰之後，史達林將數十萬名韃靼人強制驅逐到中亞，這波種族清洗使克里米亞變成俄羅斯的半島，只有少數居民是烏克蘭人，史達林將德國人踢出加里寧格勒也是類似情況。儘管如此，蘇聯領導人赫魯雪夫卻在一九五四年將克里米亞轉送給烏克蘭共和國，這份禮物在當時的意義就如同今日紐約將長島轉送給康乃狄克，問題是當蘇聯在三十七年後解體時，俄羅斯就後悔當初送了這份禮物。
一九九一年，烏克蘭全國人民有百分之八十四投票贊成獨立，但克里米亞只有百分之五十六表示支持。當通膨率飆漲到天高的一百倍，許多克里米亞人都希望回歸俄羅斯或自行獨立，直到烏克蘭給予克里米亞自治權，他們才打消此念頭。然而，當烏克蘭人罷免了總統亞努科維奇（Victor Yanukovych），普亭就逮到了機會。二○一四年一場飽受爭議的公投（被聯合國否決）授權俄羅斯併吞克里米亞，這回別期待俄羅斯會再放手。
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挑選高性能空氣清淨機，內行人才知道的「黃金法則」
我們想讓你知道的是
在挑選家電之前，少不了要做一番功課， 挑選高性能空氣清淨機，有什麼是內行人才知道的「黃金法則」？多看多比較，幫助你挑選到最適合的產品。
在挑選家電之前，少不了要做一番功課。正如買除濕機會看每日除濕量、買冷氣會看BTU數，在挑選適合自身環境的空氣清淨機時，該看什麼數據來判斷其清淨能力呢？
其實，AHAM（美國家電製造商協會）就針對消費者的需求制定了一套名為「CADR」的清淨空氣輸出率標準，而台灣消保處明年1⽉1⽇起也將實施新的「CASR」和省電等級「EE」法規，這也是過往市面上拿來評價空氣清淨機功效的兩項指標。
無論是「CADR」還是「CASR」都是評測空氣清淨機運作的效能，幫助消費者依照自已的坪數來選擇合適的空氣清淨機。不過，「CADR」跟「CASR」還是有一些限制，例如，效能之外、空氣清淨的品質如何？可以針對哪些污染源做過濾？為了挖掘空氣清淨機更多挑選細節，本文公開一套更細緻的空氣清淨機「黃金法則」，在能源效率之外也留意淨化質量，幫助你挑選到質量更好的清淨機。
⿈⾦法則：「質量」⽐速度和能源效率更重要
「CASR」指的是一台空氣清淨機每分鐘的「乾淨空氣提供率（Clean Air Supply Rate）」；而美國家電製造商協會AHAM制定的「CADR」值則是每小時的「乾淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate）」，主要差異僅在於以分鐘或小時計算。
而一般業界常見的CADR測試都是在只有28.5m³的狹小檢測室內進行測試，為時20分鐘、採用1個感應器、測試3種懸浮微粒，再計算追蹤該空氣清淨機過濾空氣的速度。
這樣的評測中並無法看出空氣清淨的品質，但是在真實居家環境中，過濾品質對於我們來說比起速度更為重要。下列就是對於空氣清淨品質會造成顯著影響的幾個可能原因：
- 清潔質量：是否有自動感應與過濾的功能？是否符合HEPA H13標準全機密封以防細微顆粒外洩？是否能有效且持續的消滅室內空氣中的甲醛？
- 即時響應：有多少個實時感應器偵測室內空氣狀況？是否具備甲醛感測器？是否可以偵測到小至PM0.1的空氣污染顆粒？
- 房間覆蓋率：是否有在更符合室內環境的空間做評測（如 POLAR 實驗）？是否有氣流倍增科技技術能將乾淨空氣傳送至室內每個角落？
打破三個常見迷思
其實我們日常中還有一些有關空氣品質與空氣清淨機的迷思，都會影響選購機器時常被忽略的細節。
一、CASR/CADR愈⾼意味機器愈有效？
CASR/CADR只能反應機器運作的效率，但卻無法完整的呈現淨化品質。例如，兩台數值相同的空氣清淨機，一台有做到全機密封、另一台卻密封不良，會發現一些顆粒較小的污染物可能隨著機器運作而被排放出來，導致污染物不斷累積聚集、空氣越來越髒。但若是符合 H13 HEPA 標準完全密封，就能有效將污染物牢牢鎖住、不造成二次空氣污染，防止受污染空氣繞過濾網將污染物帶回室內。
二、甲醛只存在於新房中？
很多人以為甲醛只會存在於「裝潢、油漆」等新居環境，但根據實測調查，有近45%裝潢在3~15年之久後仍可被偵測出甲醛超標情況，尤其在天氣悶熱時更會讓傢俱、建材中的甲醛開始釋放，影響使用者健康。為了有效解決此問題，空氣清淨機是否具備捕捉並消滅甲醛的功能與技術就非常重要。
三、⾼省電等級（EE）意味著物有所值？
有些廠商可能犧牲效能來符合等級，但更重要的還是效益。一台好的空氣清淨機除了看效能之外，還要留意吹出的乾淨空氣是否有效地被吹送至房間每一個角落，否則，乾淨空氣若只能圍繞在機器附近，再怎麼有效率也無益於家中的空氣品質。
以Dyson為例，他們特別與專業實驗團隊打造「POLAR實驗室」，以貼近實際家庭環境的方式在角落位置擺放空氣清淨機，由9個感應器持續收集全室空氣品質數據，確保空氣清淨機能即時自動反應，並將淨化的空氣吹送至房間內每個角落。
多方面評估效能與品質，選購最符合需求的黃金空氣清淨機
綜合上述，要挑選一台優良的空氣清淨機，要考慮的點包括：
- 是否可以傳遞和循環清潔空氣，達到全屋淨化？
- 是否全機完全密封符合HEPA H13標準，不會將污染物洩漏回空氣中？
- 是否可以持續消滅甲醛？
- 是否能夠捕捉病毒、細菌和過敏原？以及99.95%的超細顆粒？
- 是否能感知污染並對您不斷變化的室內環境做出反應？
這些黃金法則將能幫助消費者在「CADR」/「CASR」和省電等級「EE」等公定標準之外，更全方位的挑選有效且高品質的空氣清淨機。這也是為什麼像Dyson這樣的品牌，投入了許多資源不斷更新科技技術，透過如全室循環、全機密封HEPA H13過濾、Sense, Capture & Project、POLAR測試⽅法、Air Multiplier™ 氣流倍增科技、甲醛消滅技術、獨特運算系統與四種感應器等實驗法與應用技術，提升空氣清淨機的淨化質量，也帶給消費者更多評比的思考點。
下一次在挑選空氣清淨機時，建議除了「CADR」/「CASR」跟省電等級「EE」之外，不妨多看多比較，以這套「黃金法則」挑選最適合自己的空氣清淨機！
高性能空氣清淨機選擇指南：https://bit.ly/3t9oxGS