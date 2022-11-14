每日選舉圖表｜各縣市長選舉的「章魚里」在哪裡？

「章魚里」往常是指特定村里的選票比例，跟縣市長或總統的最終結果非常相近，讓這個特定村里可以成為觀察選戰的指標。2022縣市長選舉即將在11月26日舉行，我們可將2018年時各縣市章魚里做為參考指標。

上圖是整理中選會的投票所歷史資料，比較各縣市長選舉最高與次高得票者，將兩者在全縣市得票率，與各村里得票率相比，選出差距最小且比例最相近者。

其中新北市三峽區八張里，在2018年時的最高與次高得票比例，跟新北市全區最終得票比例，小數點後兩位以前完全一樣。而連江縣因為會由多個村子共用一個投票所，所以資料上無法將這些村子分開計算，因此只能一同呈現。

縣市長選舉目前是4年舉辦一次，每4年由於社會氛圍與人性的變化，會影響投票意向，所以每一屆各縣市最接近選舉最終結果的村里會有變化，以下是統整過去三屆縣市長選舉，各縣市的章魚里清單。

從上圖來看，只有連江縣在2014與2018連續兩屆是同一個章魚里。其他縣市則在近三屆都是不同村里。

（文：If Lin｜圖：If Lin、梁敏萱、詹湘淇）

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核稿編輯：楊士範