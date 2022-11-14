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    2022/11/14,
    商業

    馬斯克無預警再裁4000多名約聘員工，恐影響推特內容審核與網站正常運作

    馬斯克無預警再裁4000多名約聘員工，恐影響推特內容審核與網站正常運作
    Photo Credit：AP / 達志影像

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    上週馬斯克裁員推特約50%人力，前執行長杜錫更為此道歉：「我讓公司成長太快，才落得此下場。」本週再傳馬斯克無預警裁減4400名合同工，此舉將會影響推特內容審核和網站正常運行等基礎核心服務。

    繼上週馬斯克（Elon Musk）將推特（Twitter）7500名人力砍半後，本週再傳馬斯克瞄準約聘員工，無預警裁減4400人，預估裁員將會對內容審核和保持網站正常運行的核心基礎設施服務產生重大影響。

    推特正職員工向《CNBC》分享的內部通訊內容，大量推特約聘員工發現他們在無法登入Slack和其他工作系統後突然被解僱，被解雇之前並沒有收到任何通知。部分被無預警解聘的員工是在印度等其他海外地區工作。

    《每日郵報》報導，擔任推特約聘員工一年多、近日遭裁員的梅麗莎．英格爾（Melissa Ingle）表示，他先自主發現無法登入公司電子郵件、非常確定自己已被推特解雇，雇用他的承包公司才在兩個小時後發出相關通知。

    《Platformer》記者凱西．牛頓（Casey Newton）於推特上轉述，一名推特約聘員工甚至是讀到該名記者的推文、嘗試登入Slack和電子郵件未果後，才得知自己被解雇。

    英格爾向《每日郵報》表示，他在推特公民誠信團隊的數據和監控部門工作，他的工作涉及編寫算法，在美國、巴西、日本、阿根廷等的平台上搜索政治錯誤信息。他很擔心隨著大量員工的離開，推特上的濫用行為會增加。

    凱西．牛頓也表示，推特公司消息人士透露，5500名約聘員工中約有4400人遭裁減，將對內容審核和保持網站正常運行的核心基礎設施服務產生重大影響。

    加州大學洛杉磯分校副教授、內容審核專家莎拉．羅伯茨（Sarah Roberts）也認為推特此舉將會影響推特平台的內容審查工作，他於推文中表示：「不是所有約聘員工都負責內容審查，他們還負責很多其他重要職務，但幾乎所有內容審查工作都是由約聘員工完成。」

    針對此次約聘員工裁員的人數及其所屬部門，推特官方尚未正式回應。

    新聞來源

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    責任編輯：劉亭妤
    核稿編輯：翁世航


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