TNL+ 2022/12/15,
原民

澳洲、紐西蘭致力於推廣原住民文化復振，台灣如何拓展南島民族外交？

澳洲、紐西蘭致力於推廣原住民文化復振，台灣如何拓展南島民族外交？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台灣與大洋洲的原住民也因為共享南島語族身份，而有十分緊密的連結。近年來，因為南島語族「台灣原鄉論」學說的發表，台灣的南島原民外交也熱絡了起來。

文：Sun、江悅寧（台灣數位外交協會）

自從聯合國於2007年頒布《原住民族權利宣言》（UNDRIP）以來，有越來越多的國家都開始更加重視原住民文化的復振，也藉由與他國交流原民文化保存與復興的經驗驗來拓展外交、來提升國家形象。

不過若是處理不當，原民文化的復振及對外宣傳，都容易陷入再殖民、物化的思維，對原住民族造成二度傷害，是我們需要特別注意的。數位外交協會因此整理了台灣的太平洋好夥伴澳洲、紐西蘭兩國的案例，就讓我們一起來看看，各國是如何邊推廣原民復振、邊做外交的吧！

澳洲：原民外交評價好兩極

近年積極推展原民外交的國家裡，絕對少不了澳洲。這一點從澳洲台北辦事處的推特上，澳辦處長熱情參與台澳原住民交流活動的紀錄、推文，都不難發現對於澳洲政府的做法，有許多網友認為踏出了正向的一步、也對這樣的交流互動感到十分暖心，但這樣的原民外交政策同時也引來不少抨擊。

去（2021）年1月，數位外交小隊曾經整理過一個「澳洲國慶日—殖民者與原住民間的歷史糾葛」的推特觀察懶人包，當時澳洲網友就因為「澳洲的國慶日定在1788年首支英國艦隊登陸澳洲的1月26日」而在推特上掀起了大戰，有許多網友都認為英國殖民者闖入澳洲、傷害原住民文化的轉型正義都還沒完成，將1月26日這個「入侵日」定為國慶日並不妥當。

這場網路論戰才平息一年多，澳洲政府就推起了原民復振外交，自然引起了部分網友的不滿。相較於美、加、紐已經以憲法承認了原住民「先來者」的地位，澳洲政府遲遲沒有給予原住民同等的認證，也是大英國協中唯一未與原住民簽訂條約、認可當地原住民族權利的國家。有些批評者就認為，澳洲並未視原住民為「有權共同決策的對等夥伴」，只是將原住民文化當成外交工具，距離真正的尊重仍有很大的進步空間。

紐西蘭：「相對」最成功的原民復振榜樣？

不同於澳洲，紐西蘭早在1840年便由當時掌權的英國殖民政府，與毛利各部落的原住民酋長們簽訂了《懷唐伊條約》（Treaty of Waitangi），普遍被視為英國皇室及紐西蘭政府承認紐西蘭原住民族主權的法源依據、也是現今紐國憲政的根本之一。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。