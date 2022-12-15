澳洲、紐西蘭致力於推廣原住民文化復振，台灣如何拓展南島民族外交？

文：Sun、江悅寧（台灣數位外交協會）

自從聯合國於2007年頒布《原住民族權利宣言》（UNDRIP）以來，有越來越多的國家都開始更加重視原住民文化的復振，也藉由與他國交流原民文化保存與復興的經驗驗來拓展外交、來提升國家形象。

不過若是處理不當，原民文化的復振及對外宣傳，都容易陷入再殖民、物化的思維，對原住民族造成二度傷害，是我們需要特別注意的。數位外交協會因此整理了台灣的太平洋好夥伴澳洲、紐西蘭兩國的案例，就讓我們一起來看看，各國是如何邊推廣原民復振、邊做外交的吧！

澳洲：原民外交評價好兩極

近年積極推展原民外交的國家裡，絕對少不了澳洲。這一點從澳洲台北辦事處的推特上，澳辦處長熱情參與台澳原住民交流活動的紀錄、推文，都不難發現對於澳洲政府的做法，有許多網友認為踏出了正向的一步、也對這樣的交流互動感到十分暖心，但這樣的原民外交政策同時也引來不少抨擊。

去（2021）年1月，數位外交小隊曾經整理過一個「澳洲國慶日—殖民者與原住民間的歷史糾葛」的推特觀察懶人包，當時澳洲網友就因為「澳洲的國慶日定在1788年首支英國艦隊登陸澳洲的1月26日」而在推特上掀起了大戰，有許多網友都認為英國殖民者闖入澳洲、傷害原住民文化的轉型正義都還沒完成，將1月26日這個「入侵日」定為國慶日並不妥當。

這場網路論戰才平息一年多，澳洲政府就推起了原民復振外交，自然引起了部分網友的不滿。相較於美、加、紐已經以憲法承認了原住民「先來者」的地位，澳洲政府遲遲沒有給予原住民同等的認證，也是大英國協中唯一未與原住民簽訂條約、認可當地原住民族權利的國家。有些批評者就認為，澳洲並未視原住民為「有權共同決策的對等夥伴」，只是將原住民文化當成外交工具，距離真正的尊重仍有很大的進步空間。

紐西蘭：「相對」最成功的原民復振榜樣？

不同於澳洲，紐西蘭早在1840年便由當時掌權的英國殖民政府，與毛利各部落的原住民酋長們簽訂了《懷唐伊條約》（Treaty of Waitangi），普遍被視為英國皇室及紐西蘭政府承認紐西蘭原住民族主權的法源依據、也是現今紐國憲政的根本之一。