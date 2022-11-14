TaipeiWalker歡慶23週年 全新體感【山海空・臺灣之美NFT】首波限量發售！集結台日攝影家創作，祭出最高價值2萬元賦能等你拿

還記得五月天、蔡依林、周杰倫等膾炙人口的明星封面嗎？還記得憑截角享餐飲優惠、電影贈票的風潮嗎？從實體雜誌走向生活風格網站的TaipeiWalker邁向23歲了！自1999年創刊以來席捲全台庶民美食旅遊文化的TaipeiWalker，深耕台灣吃喝玩樂領域，同時不忘提供最強優惠好康回饋給消費者。適逢23歲週年慶，趁勢推出全台限量30組【山海空・臺灣之美NFT】，除與小林賢伍等多位知名攝影家推出NFT創作外，更祭出總價值最高達2萬元的賦能，要讓消費者用前所未有的「體感」，從地心到天際，自山海空不同視角玩遍台灣！

著眼會員經營，首度跨足Ｗeb3.0

WalkerMedia我傳媒表示，此次我傳媒探索Web3.0領域，挑戰運用新科技與創意，首次推出NFT產品TaipeiWalker【山海空・臺灣之美NFT】，秉持著TaipeiWalker一路走來帶給消費者最多吃喝玩樂優惠的精神，這次NFT一樣要以最實惠的價格回饋給長久以來支持品牌的粉絲，而此次的發售也將聚集30位最死忠的鐵粉，不到4,000元的售價，不僅可獲得由日台創作者精心拍攝的NFT作品以及限定贈禮外，更可享有高級山林野營、海洋系旅宿、飛行傘雙人同遊等刺激的玩樂體驗，未來更有機會以Walker VIP身分獲得第一手品牌好康情報，絕對物超所值！

聯手最熱愛台灣的創作者，獻上獨家粉絲好禮

TaipeiWalker【山海空・臺灣之美NFT】本次特別邀請三位最熱愛台灣的創作者，由拍攝抹茶山而爆紅的旅台日籍攝影作家-小林賢伍領軍、聯手自由潛水海洋攝影師-王文彥、天空攝影鬼才-攝影師老陳等資深職人為山海空系列提供攝影創作，由獨特視角帶領消費者一窺台灣不為人知的美景，隨NFT還贈送限量親簽海報、攝影集與明信片等獨家好禮，攝影同好粉絲們可千萬別錯過珍藏機會！

聯手小林賢伍、王文彥、攝影師老陳三大創作者發行。Photo Credit：TaipeiWalker

攜手那山那谷、COZZI Blu、Xpark 提供高級野營、海洋系旅宿體驗

此次主推的「體感」式NFT，則是TaipeiWalker特別攜手業者，提供山海空主題式玩樂體驗。山系與宜蘭南澳絕美露營地「那山那谷」合作，提供親近自然的漂漂河探險，以及都市居酒屋等級串燒大餐，在充實忙碌的一天結束後還可安穩地在豪華露營車進入夢鄉。海系則提供COZZI Blu和逸飯店．桃園館與Xpark 聯手合作沈浸式五感體驗的「Blu Night 宿海奇遇」，可在享受星級旅宿同時一探海洋生物共眠的樂趣。空系則送消費者前往國內外飛行傘友每年朝聖的飛行勝地「屏東賽嘉飛行傘場」，由教練帶領飛行傘體驗，自空中俯瞰台灣美景風光，恣意享受迎風飛翔的快感。

11/15於Jcard公售，登錄還可抽終極禮包

匯集山海空三大創作者與三大賦能的TaipeiWalker【山海空・臺灣之美NFT】，將於11/15日起於Jcard平台上線公售，採取盲盒形式，更增添作品收集樂趣，除上述賦能外還有機會解盲抽中 i-Ride飛行劇院門票、煙波花時間 宜蘭傳藝等全台煙波大飯店住宿券、綠舞國際觀光飯店住宿券、台南趣淘漫旅住宿券、澎湖福朋喜來登酒店住宿券等好禮，單顆NFT盲盒總價值最高可達2萬元，換算用2折價格即可入手。值得一提的是，回活動官網登錄還可獲得《見證臺灣之美終極禮包》抽獎資格。迎接23週年之際，TaipeiWalker回饋粉絲不遺餘力，也熱情邀請所有品牌新舊粉絲好友及NFT收藏家共襄盛舉！

活動官網：https://taipeiwalker.walkerland.com.tw/event/walkernft

Jcard商品頁：https://www.jcard.io/life/tw/WalkerMedia

TaipeiWalker官網：https://taipeiwalker.walkerland.com.tw/