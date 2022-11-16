「罷」不列顛：平均每月近七次罷工，為何人們仍同情且支持罷工者？
我們想讓你知道的是
台灣2016年到2019年共出現7次罷工，英國2018年則是每個月6.75次，但英國人寧願忍受種種不便，大多還是力挺罷工，因為他們知道勞工追求自己的權益是天經地義的事，而且應該受到鼓勵。
在英國生活，除了要和COVID-19共存，還要與罷工共存。
尤其今（2022）年的罷工似乎特別多，包括鐵路、郵局、清潔隊員、律師、貨櫃業、電信業、教師、醫護人員等紛紛發動規模大小不一的罷工，一時間罷工成了新聞的熱門關鍵字。
英國人甚至還開玩笑說，現在出門前除了要看氣象預報，還要查一下今天輪到誰罷工，才不會到了火車站才發現自己剛好遇到鐵路罷工的良辰吉日，或到了郵局才知道快捷的信可能要兩周後才會被送到。
鐵路罷工沒火車搭，連「類火車」客運都銷售一空
這波罷工影響全英國人生活層面最廣的，要算鐵路罷工，它除了是自從1989年來規模最大的鐵路罷工，也是對人民造成最直接衝擊的罷工。
早在今年6月，鐵路工會就發起第一場罷工，英格蘭、蘇格蘭與威爾斯總共有80%的鐵路運輸服務受到影響，但鐵路工會和資方對於調薪的漲幅始終無法達成共識，就算英國的交通大臣（Transport Secretary）Grant Shapps不斷對鐵路工會的秘書長（General Secretary）Mick Lynch喊話，要他接受8%的調薪幅度，還在Twitter上諷刺這場罷工不但不必要，現在還成為阻礙別人去工作的原因。
但勞資雙方還是僵持不下，Mick Lynch表示自己雖然會努力解決問題，但也放話說不會輕易妥協，畢竟在通膨時代薪資調幅一定要能追上物價上漲的速度。
談判破局後，8月份又出現兩次大規模罷工，其中8月20日的這次罷工有超過45,000位鐵路工作者參加，留下僅有20%的火車班次照常運作，許多人的周末計劃都被迫改變。
我就是其中一位。
原本我計劃在那周到倫敦為即將舉辦的活動勘景，順便拜訪朋友，但因為沒有火車可搭，只好延到下一周，雖然這對我來說只造成小小的不便，但對許多運氣比較不好的人而言，就不是延期兩個字可以解決的了。
根據BBC報導，一位住在倫敦名為Jonathan Winsky的足球迷，為了去英格蘭北部的Preston看Watford球隊在8月20日的比賽，特別買了火車票，卻發現因為鐵路罷工的關係，他回程將沒有火車可搭，查詢後發現客運的車票也已被搶購一空，因此不得不取消北上看球賽的行程，對忠實球迷來說，因為交通因素不能到現場支持自己的球隊，在英國絕對稱得上讓人沮喪的事前五名。
另一位住在約克郡的視障學生Kristiana Zunde則是因為受到鐵路罷工的影響，必須要提前一天到倫敦，才能在8月20日當天參加酷玩樂團的演唱會，因為如果她不提前在星期五就出發，星期六只能選擇坐五個小時的客運到倫敦，除了交通時間是坐火車的近兩倍，對視障人士來說，客運也比較不方便，不像坐火車時可以要求鐵路公司安排視障人士的特別服務。
計畫被迫改變，但人們仍同情且支持罷工者
儘管計劃被迫改變，前面提到的Kristiana還是表示，她完全理解切支持鐵路罷工，只是她認為鐵路工會在罷工時應該多為和她一樣不能開車的人設想一個配套方案。Kristiana的遭遇讓我非常有感，因為我就是在10月鐵路三度罷工時遭到池魚之殃，不得不坐來回六小時的客運去倫敦。
當時我受邀出席一個活動，必須要在10月8日跑一趟倫敦，沒想到卻遇上原本應該發生在9月的鐵路罷工，因為女王過世而延到10月，所以那天我坐客運坐到天荒地老，原本只要1小時15分鐘的火車車程就能抵達倫敦，坐客運卻要花上近三倍的時間。更誇張的是，客運的熱門時段票早已賣光，剩下時段比較不理想的車票，票價竟然還是平常的5倍，果然是僧多粥少，物以稀為貴！
鐵路罷工除了讓旅客必須多花時間用別的方式旅行，有些人則是因為回不了家只好被迫多花好幾百英鎊的住宿費，譬如來自劍橋的空服員Thomas Goodearl，因為在從溫哥華回到倫敦希斯羅機場後遇到8月18日的鐵路罷工，只好在不得已的情況下下榻倫敦的飯店，否則就要夜宿機場。
Thomas表示這不是第一次發生，打從英國鐵路今年開始罷工，他已經在這種情況下花了大約400英鎊的住宿費。儘管如此，這位37歲的空服員不但完全理解鐵路工會發起罷工的理由，也很同情鐵路公司的員工，他覺得被罷工影響到的民眾應該要怪鐵路公司，因為要不是資方堅持不和工會妥協，罷工也不會越演越烈。
這番話讓我想起我2011年剛移民到英國時，我們家這個郡的教師工會因為和學校談判破裂，全部的老師集體罷工，那時我因為還沒有生小孩，並沒有感到生活有很大影響，只覺得身為老師的讀者先生可以不用去上班，心裡默默羨慕著，但當時的鄰居和朋友中，有許多人都是家裡有學齡兒童的父母，他們算是此次罷工的「受害者」，因為臨時要安排托兒實在不太方便。
那時我很好奇地問他們，會不會反對老師們的這個決定，沒想到所有人都告訴我，他們不但不反對老師罷工，還支持任何一個行業罷工，因為這是勞工向資方爭取權益的表現，人人都該尊重。
朋友住的另一個郡剛好也有人在罷工，只是這次影響的層面更廣，是專門負責收垃圾的清潔隊員罷工，他們一旦罷工，就表示人們的垃圾即將有好一陣子必須堆在家裡。
英國不像台灣，垃圾車天天都會定時來收垃圾，而是每周只收一次，而且還是這周收一般垃圾，下周收資源回收，所以就算他們只罷工一周好了，也表示家裡無論是一般垃圾或回收垃圾，其中一樣必須要在家裡待滿至少兩周，實在是件很不方便的事。當時朋友也發現，她的英國鄰居們雖然對於垃圾堆在家裡没人收的現象深感無奈，卻還是支持清潔隊員的罷工。
Tags：
六都主要市長候選人兒少政見大評比
我們想讓你知道的是
候選人主打「托育牌」、「現金牌」及「遊戲牌」! 兒少表意與健康政策需強化，友善育兒環境/住宅/職場等政見待補考!
縣市首長選舉即將在11月26日進行投票，18歲以下的兒童少年沒有投票權，未來的地方父母官，打算給兒少怎樣的成長環境呢？長期關注兒少權益的兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、台灣好鄰居協會與臺大中信兒家研究中心，今(1)日針對六都主要市長候選人所提的兒少政見進行評比，除了分析各候選人對各項兒少議題的重視程度，也對未來的六都市長提出「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求。
兒少團體參考各大民調機構進行六都市長投票意向調查的候選人名單，選出15位六都主要市長候選人，於今(111)年9月23日至10月31日間，透過各候選人團隊填寫回傳的「六都市長候選人兒少政見分類表」及各候選人競選官方網站、臉書粉絲專頁及相關新聞報導等資料，彙整並檢視各候選人提出的兒少政見，此次政見評比分為「育兒經濟支持」、「托育及教保服務」、「友善育兒職場」、「友善育兒住宅」、「友善育兒環境」、「兒少遊戲、娛樂及文化休閒」、「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」、「兒少勞動權益維護」及「其他」等十大面向，藉此檢視各候選人將兒少議題落實於政見的情形。
兒少團體將候選人提出的兒少政見，按各政見面向的占比，由高到低分為前、中、後段班。位居前段班的兒少政見中，六都市長候選人主打「托育牌」(100%)、「現金牌」(87%)及「遊戲牌」(87%)；中段班的兒少政見，則有「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」兩部分，分別有73%的候選人關注；後段班政見，則相對不受候選人青睞，包括「友善育兒環境」(67%)、「友善育兒住宅」(67%)、「友善育兒職場」(67%)及「兒少勞動權益維護」(60%)，都只有不到7成的候選人提出；「其他」面向的兒少政見則占6成。兒少團體發現，高達8成7的六都市長候選人提出育兒經濟支持的相關政見，現金補助固然令選民有感，但過往經驗顯示，每當政府提高相關補助後，隨即產生相關業者變相調漲費用的連鎖效應，育兒家庭實質受惠的程度，仍待觀察。
(1)台北市：蔣萬安、黃珊珊、陳時中；新北市：林佳龍、侯友宜；桃園市：張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清；台中市：蔡其昌、盧秀燕；台南市：謝龍介、黃偉哲；高雄市：柯志恩、陳其邁，以上名單係按候選人之號次排列。
民間兒少團體提三大訴求，籲未來的六都市長全面兌現兒少政
縣市長大選即將在11月26日登場，兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、臺大中信兒家研究中心與台灣好鄰居協會，在選前共同呼籲未來的六都市長，上任後應兌現「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求：
一、兒少政見要務實—給錢更要給牛肉，優先補足兒少政策缺口
部分六都市長候選人提出的兒少政見，僅有宣示性的概念或口號，缺乏實質內涵；整體觀之，兒少政見仍偏重現金補助，高達八成七候選人承諾加碼育兒相關補助，企圖藉此博得家長的好感；但兒少團體憂心，現金給付不斷加碼的結果，可能會排擠推展各項兒少服務的預算。兒少團體呼籲，未來的六都市長在兒少政策上不僅要錦上添花，更要雪中送炭，應優先補強現行兒少政策的缺口，包括：落實托育服務品質及幼兒送托安全把關、強化托育及教保服務提供者的稽查、輔導與退場機制、充實兒少身心健康促進資源、擴增青少年休閒娛樂空間、加強兒少勞動權益維護…等。
二、育兒政策要多元—打造六都成為全方位友善育兒的示範城市
綜觀六都市長候選人所提的育兒政見，主要仍集中托育及教保服務、育兒經濟支持兩大面向，但育兒家長同樣關注的友善育兒環境等相關配套，則較不被候選人重視。兒少團體呼籲，相較於非六都的縣市，六都的財力較為優渥，未來的六都市長應著眼育兒家庭在不同生命階段的需求，致力於友善育兒設施普及化、改善友善育兒交通環境、優化友善育兒住宅政策、營造友善育兒職場等配套機制；除了提供6歲以下幼兒家長育兒支持，應設法將育兒政策受益對象，擴及家有6歲以上學齡兒童及12至18歲少年的家庭，打造六都成為全方位友善育兒的示範城市。
三、兒少參與要優先—兒少政策應廣納兒少參與，建構兒童友善城市
兒少團體參考聯合國兒童基金會(UNICEF)倡議的「兒童友善城市」(Child Friendly City)，建議未來的六都市長，在市政治理上應致力於兒少表意權的維護與實踐，積極促成兒少的公民參與；決定與兒少權益相關的政策時，應有徵詢兒少意見的常設性機制，並落實各項政策法規對兒少權益的影響評估；加強兒少權利教育宣導，使兒少、家長及重要他人更尊重兒少人權；再者，未來的六都市長亦應參酌聯合國《兒童權利公約》及相關規定，從兒少的需求與視角出發，提出營造友善兒少環境的具體策略，讓六都升格為童權保障與國際接軌的兒童友善城市。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 六都主要市長候選人兒少政見大評比全文連結
本文章內容由「兒福聯盟」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。