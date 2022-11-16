「罷」不列顛：平均每月近七次罷工，為何人們仍同情且支持罷工者？

在英國生活，除了要和COVID-19共存，還要與罷工共存。

尤其今（2022）年的罷工似乎特別多，包括鐵路、郵局、清潔隊員、律師、貨櫃業、電信業、教師、醫護人員等紛紛發動規模大小不一的罷工，一時間罷工成了新聞的熱門關鍵字。

英國人甚至還開玩笑說，現在出門前除了要看氣象預報，還要查一下今天輪到誰罷工，才不會到了火車站才發現自己剛好遇到鐵路罷工的良辰吉日，或到了郵局才知道快捷的信可能要兩周後才會被送到。

鐵路罷工沒火車搭，連「類火車」客運都銷售一空

這波罷工影響全英國人生活層面最廣的，要算鐵路罷工，它除了是自從1989年來規模最大的鐵路罷工，也是對人民造成最直接衝擊的罷工。

早在今年6月，鐵路工會就發起第一場罷工，英格蘭、蘇格蘭與威爾斯總共有80%的鐵路運輸服務受到影響，但鐵路工會和資方對於調薪的漲幅始終無法達成共識，就算英國的交通大臣（Transport Secretary）Grant Shapps不斷對鐵路工會的秘書長（General Secretary）Mick Lynch喊話，要他接受8%的調薪幅度，還在Twitter上諷刺這場罷工不但不必要，現在還成為阻礙別人去工作的原因。

I've written to Mick Lynch to urge him to put Network Rail's fair 8% pay rise offer to his members.



RMT is prolonging these unnecessary strikes which are a kick in the teeth to workers who cannot get to their own jobs. pic.twitter.com/AD62CHVJla — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 20, 2022

但勞資雙方還是僵持不下，Mick Lynch表示自己雖然會努力解決問題，但也放話說不會輕易妥協，畢竟在通膨時代薪資調幅一定要能追上物價上漲的速度。

談判破局後，8月份又出現兩次大規模罷工，其中8月20日的這次罷工有超過45,000位鐵路工作者參加，留下僅有20%的火車班次照常運作，許多人的周末計劃都被迫改變。

我就是其中一位。

原本我計劃在那周到倫敦為即將舉辦的活動勘景，順便拜訪朋友，但因為沒有火車可搭，只好延到下一周，雖然這對我來說只造成小小的不便，但對許多運氣比較不好的人而言，就不是延期兩個字可以解決的了。

根據BBC報導，一位住在倫敦名為Jonathan Winsky的足球迷，為了去英格蘭北部的Preston看Watford球隊在8月20日的比賽，特別買了火車票，卻發現因為鐵路罷工的關係，他回程將沒有火車可搭，查詢後發現客運的車票也已被搶購一空，因此不得不取消北上看球賽的行程，對忠實球迷來說，因為交通因素不能到現場支持自己的球隊，在英國絕對稱得上讓人沮喪的事前五名。

Photo Credit: Au Morandarte (CC BY-SA 2.0) 在英國，當火車或地鐵因故無法行駛時，也會有「類火車」Rail replacement bus service的服務，但因為很不方便，常被當成喜劇演員的笑柄

另一位住在約克郡的視障學生Kristiana Zunde則是因為受到鐵路罷工的影響，必須要提前一天到倫敦，才能在8月20日當天參加酷玩樂團的演唱會，因為如果她不提前在星期五就出發，星期六只能選擇坐五個小時的客運到倫敦，除了交通時間是坐火車的近兩倍，對視障人士來說，客運也比較不方便，不像坐火車時可以要求鐵路公司安排視障人士的特別服務。

計畫被迫改變，但人們仍同情且支持罷工者

儘管計劃被迫改變，前面提到的Kristiana還是表示，她完全理解切支持鐵路罷工，只是她認為鐵路工會在罷工時應該多為和她一樣不能開車的人設想一個配套方案。Kristiana的遭遇讓我非常有感，因為我就是在10月鐵路三度罷工時遭到池魚之殃，不得不坐來回六小時的客運去倫敦。

當時我受邀出席一個活動，必須要在10月8日跑一趟倫敦，沒想到卻遇上原本應該發生在9月的鐵路罷工，因為女王過世而延到10月，所以那天我坐客運坐到天荒地老，原本只要1小時15分鐘的火車車程就能抵達倫敦，坐客運卻要花上近三倍的時間。更誇張的是，客運的熱門時段票早已賣光，剩下時段比較不理想的車票，票價竟然還是平常的5倍，果然是僧多粥少，物以稀為貴！

鐵路罷工除了讓旅客必須多花時間用別的方式旅行，有些人則是因為回不了家只好被迫多花好幾百英鎊的住宿費，譬如來自劍橋的空服員Thomas Goodearl，因為在從溫哥華回到倫敦希斯羅機場後遇到8月18日的鐵路罷工，只好在不得已的情況下下榻倫敦的飯店，否則就要夜宿機場。

Thomas表示這不是第一次發生，打從英國鐵路今年開始罷工，他已經在這種情況下花了大約400英鎊的住宿費。儘管如此，這位37歲的空服員不但完全理解鐵路工會發起罷工的理由，也很同情鐵路公司的員工，他覺得被罷工影響到的民眾應該要怪鐵路公司，因為要不是資方堅持不和工會妥協，罷工也不會越演越烈。

這番話讓我想起我2011年剛移民到英國時，我們家這個郡的教師工會因為和學校談判破裂，全部的老師集體罷工，那時我因為還沒有生小孩，並沒有感到生活有很大影響，只覺得身為老師的讀者先生可以不用去上班，心裡默默羨慕著，但當時的鄰居和朋友中，有許多人都是家裡有學齡兒童的父母，他們算是此次罷工的「受害者」，因為臨時要安排托兒實在不太方便。

那時我很好奇地問他們，會不會反對老師們的這個決定，沒想到所有人都告訴我，他們不但不反對老師罷工，還支持任何一個行業罷工，因為這是勞工向資方爭取權益的表現，人人都該尊重。

朋友住的另一個郡剛好也有人在罷工，只是這次影響的層面更廣，是專門負責收垃圾的清潔隊員罷工，他們一旦罷工，就表示人們的垃圾即將有好一陣子必須堆在家裡。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2022年8月英國清潔人員罷工，街道上堆滿無人清運的垃圾

英國不像台灣，垃圾車天天都會定時來收垃圾，而是每周只收一次，而且還是這周收一般垃圾，下周收資源回收，所以就算他們只罷工一周好了，也表示家裡無論是一般垃圾或回收垃圾，其中一樣必須要在家裡待滿至少兩周，實在是件很不方便的事。當時朋友也發現，她的英國鄰居們雖然對於垃圾堆在家裡没人收的現象深感無奈，卻還是支持清潔隊員的罷工。