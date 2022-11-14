淬煉讓改變成真，以實戰培訓AI創新人才

台灣擁有得天獨厚的AI人才與產業環境，時時刻刻都在找尋創新的契機；過程中不免遇到挫折，需要一群志同道合的夥伴一起前進，各自發揮所長彼此提攜，為了共同登頂而努力。

前方的道路，越是困難越是挑戰，當看見斷崖地形是挑戰自我勇敢通過，抑或裹足不前原地撤退？數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」透過「做中學」方式，讓「產業出題x人才解題」，提供第一線實務作戰機會，全面提升AI人才發揮自我潛能。

登上峰頂如同實戰演練，歷盡挑戰淬煉自我

形象影片中的兩位男主角，既是AI工程師也是登山愛好者，努力打造智慧機器人，卻一直遇到挑戰；於是他們出發去登山，狀況不太順利在山徑中迷失了方向，一切彷彿失去了希望。所幸就在轉彎處，陽光乍現，遇到了幾位經驗豐富、來自不同領域的山友，一起併肩涉水、不放棄前進，最後終於登上山頂，看到了美麗的風景。

這正是「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」所要傳遞的理念和目標。透過產業出題實戰培訓，就像登頂前一座座假山頭，需想盡辦法提升裝備與技能越過，如同真實又曲折起伏的實戰鍛鍊場域，試圖翻轉傳統的產業人才培育模式，淬煉出AI人才的無限潛力。

「數位發展部數位產業署 廣告」