《所謂「我不投資」就是all in在法定貨幣》序：完成財務自由的篇章，揭開出版自由的序幕

說來吊詭，寫這本書的主因，是我不想持續寫這個題材。而認真思考投資，也是因為我不想投資。

當初寫〈所謂「我不投資」，就是all in在法定貨幣〉一文，與其說是要帶出甚麼道理，還不如說是自省，因為文中那個以為自己從不投資的人，正是以前的我。

文章發表後，有一位年輕人回應，對內容不以為然，堅稱自己從不投資。我也認真回應了他幾遍，但沒有告訴他，我那麼認真，除了因為本來就很重視讀者的反饋，更因為從他身上看到昔日的自己。不過，無論我怎樣進一步解釋，他始終不屑與投資這種行為扯上關係，總之就是認為我曲解了投資，冤枉了他。

如果本書有所謂目標讀者的話，大概就是這位年輕人、昔日的我，和所有認為自己從不投資，也不打算投資，堅持「腳踏實地」的人。反而本來就有投資意識的，很可能不會滿足於本書的皮毛，畢竟它既沒教短炒，沒提槓桿，又不主張衍生工具。

事實是，即使到了今天，當被稱為投資者，我還是會渾身不自在。明明目標做個inventor，怎麼就被視為investor呢，這可是兩個不同層次的存在啊。發明家、創業者、創作者，或者至少是工匠、程序員，是做出新事物，為這個世界創造增值；但是投資者呢，左手來右手去，低買高賣，只是為自己的財富增值，對社會毫無貢獻——我不肯定以上有否說出那位年輕人的心聲，反正以往的我，這樣深信著。

然而，在努力創造的過程中，我漸漸意識到創造與投資並不對立，反而共生。俗語說「錢不是萬能，但沒有錢就萬萬不能」。要是沒有想達到的目標，錢沒有功用；但如果願景越清晰，就越需要有錢。創造很燒錢，想要創造，要不就好好投資，存夠錢去燒，要不就找到投資方，以別人的投資換取自己的專注創造，反正兩條路徑都跟投資脫不了關係。

不過，真正深刻體會到「沒有錢就萬萬不能」，是我在2017年共同發起LikeCoin之後的事。

那是一場意外。

LikeCoin要做的是無大台出版（decentralized publishing，DePub）。起步的時候，我天真地以為這項目跟金錢沒有關係。準確一點說，當時的我以為金錢之於LikeCoin，就是開發、營運、推廣的費用，僅此而已。做下去才發現，要成就這件事，不但開發和推廣所需的工作不少於初創公司，還需要防偽機制、流動性、正當性等各種元素，這些元素全都是金錢需要具備的條件。在這個語境下，我從all in法定貨幣的「不投資者」，逐漸理解金錢的本質，深刻體會「錢不是萬能，但沒有錢就萬萬不能」的另一層意義，再成為了一名「投資者」。

時至今日，我依然投放最多的心力與時間在創造與創作，但也同時以性價比最高的投資方式，處理手上為數不多的剩餘資產。很多人會說自己的餘裕不多，不值得去投資。實情時，餘裕越緊張，越需要妥善投資，也越適合使用密碼貨幣作為投資媒介。

有了覺悟，除了寫作，我還在民間學院開辦「財務自由」班。看到課程的標題，有朋友說我變了，言下之意是我崩壞了，以往那個稍有理想的年輕人居然變得那麼銅臭，大談財務自由起來。

還真教我啼笑皆非。啼者，我寫過那麼多文章，也曾透過受訪、講座等場合，分享對自由、多元的看法，對私隱、民權的保障，單是看到半開玩笑半標題黨的題目就能誤會我的朋友，大概就讓他繼續誤會好了。笑者，我但願那是事實，自己真的學會了賺錢和享樂，那該多好。

於是，在連自己都覺得非常違和，彷如偽造學歷般，我居然教起「區塊鏈社會學．財務自由」來。課程設計分為八個單元，從上半場的「錢包」、「DeFi」、「交易」、「On ramp」，到下半場的「投資」、「身分」、「挖礦」和「多元」，也就是本書的承襲下來的八章。

課程先後開辦了兩次，第一次為現場講課和作業，到第二次改為學員自行收看預錄的講課，再進行工作坊，手把手教學。因著向所有人開放知識的理念，課程的所有錄影及延伸閱讀全部公開於我的網站，任何人只要能夠上網，隨時隨地都可參考。為了讓延伸閱讀變得完整，我持續圍繞八個單元寫文章，最後編輯成為本書。

可以說，《所謂「我不投資」，就是all in在法定貨幣》之所以出現，是因為我好想自己學會達到目標的過程中必備的能力，並把相關知識通通整理好，讓所有人都能接觸，也好讓我能放下這個議題，把時間和精力投放在目標本身。

本書共四十篇文章當中，兩篇於2018及2020年收錄於《明報——星期日生活》專欄chungkin Express，二十五篇於 2020-2021 年收錄於《蘋果日報》專欄 #decentralizehk，並轉載於《立場新聞》。藉此機會，感謝《明報》、《蘋果》與《立場》，還有民間學院的的支持與包容，成就了本書。短短兩年間，這四個對社會如此重要的機構，三個已經停辦，讓我更希望儘快整理好財務自由的相關知識，在未來五年專注出版自由與民主自由的開拓。

再沒有編輯催稿，以往寫作毫不自律的我被迫自我鞭策，於每週五發放《區塊鏈社會學》週報，當中部分稿件補完了本書餘下的篇幅。週報至今共五十期，居然未曾脫期，對我來說是個奇蹟，希望能夠堅持下去。