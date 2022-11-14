40％研究生每個月花一半薪水租房，美國加州大學系統4.8萬學術工作者大罷工要求加薪
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加州大學的學術工作者要求大幅加薪，其中一項重要的原因在於，他們在學校附近幾乎租不起房子。工會調查發現，有40％的研究生勞工每個月在房租上花掉超過一半的薪水，92％花費超過30％。
美國加州大學系統共10個校區的研究人員，即將在美國時間11月14日展開大罷工，這恐怕將是美國高等教育史上最大規模的一起罷工行動。
根據《衛報》及《洛杉磯時報》報導，加州大學校方正與UAW 2865等代表4萬8000名勞工的工會進行談判，其中包括4個獨立的談判單位：博士後研究人員、學術研究人員、學術學生僱員以及研究生研究人員。他們所協調的事項包含加薪、育兒補貼、職業穩定性保障、大眾運輸通行證、降低國際學者花費等等。
研究生租不起房，40％花一半薪水在房租
加州大學的學術工作者要求大幅加薪，其中一項重要的原因在於，他們在學校附近幾乎租不起房子。加州大學的幾個校區落在加州租金最貴的地區，UAW 2865主席、洛杉磯分校博士生傑米（Rafael Jaime）表示，工會調查發現，有40％的研究生勞工每個月在房租上花掉超過一半的薪水，92％花費超過30％。
洛杉磯分校的研究員兼助教雷莫利諾（Bernard Remollino）向《衛報》表示，他在2018至2019年期間，大部分的時間都靠著他的車子過日子，因為他沒辦法負擔佔收入85％、甚至更多的房租。他希望罷工能讓其他的研究生勞工不必和他一樣面對經濟不穩定，而這樣的不穩定可能導致人們離開學術領域。
根據《洛杉磯時報》報導，工會指出，研究人員授課、打成績以及進行頂尖研究，讓加州大學獲得全球最佳公立大學及頂尖研究機構的美名，「簡單來說，因為我們的投入，加州大學才能是加州大學。」加州大學在聲明中也承認員工對教學和研究具有高度貢獻，並提出了「公平」加薪、延長有薪假、增加育兒福利等等方案。
然而，雙方在問題的關鍵點上，想法似乎還有很大的差距。
在薪水的部分，擔任助教、導師和高級講師的研究生要求每年5萬4000美元（約新台幣167萬元）的工資，足足是當前平均工資2萬4000元的2倍多。
校方未能與學生達成共識，罷工即將開始
罷工前日，學生勞工與工會成員一起製作抗議標語，根據《abc 7NEWS》的報導，博士後研究人員貝茲魯奇克（Margot Bezrutczyk）表示：「我將會站上抗議隊伍」，他們正在繪製布條以及抗議標誌，「我這輩子從來沒有感到這麼團結過。」
加州大學的官員在網站上指出，校方會繼續以誠意和工會談判，致力於為問題尋找解決方案。柏克萊分校的官員則表示，他們正在為罷工做準備，但應不太會受到干擾，「學校課程預計如期舉行，辦公室會開放，校園會提供正常、相同的服務。」
但有學生透露，很多課程已經取消或重新安排。一名學生受訪時指出，幾乎所有由研究生帶的討論都取消了，「因為他們在罷工」。
截至週日晚上，雙方仍未達成共識，罷工將在美國時間14日舉行。
新聞來源
- Graduate workers across University of California system to strike for better pay（The Guardian）
- Nearly 48,000 UC graduate students poised to shut down many classes, labs and research with strike（Los Angeles Times）
- 48K UC academic workers ready to strike for better wages Monday across 10 campuses（abc 7NEWS）
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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新竹市立馬偕兒童醫院正式營運 蔡英文總統親送祝福
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新竹市立馬偕兒童醫院10月31日正式營運，全面展開急門診及住院服務，總統蔡英文、新竹市代理市長陳章賢等人共同見證。代理市長陳章賢表示，新竹市立馬偕兒童醫院會是市民朋友最溫暖的靠山，守護每一位孩子健康長大。
蔡英文總統表示，兩年多前來參加開工典禮，看到新竹市府團隊擘劃的願景，變成具體的建設。當年因沒有兒童專責夜間急診，導致丸子不幸過世，市府團隊將心比心，不希望同樣憾事再次發生，政府有責任與義務，加強補足各區域的兒童緊急醫療量能，尤其是急、重、難、罕四大症的病童。
蔡英文總統說，馬偕兒童醫院一路走來不容易，最大困難就是土地取得和經費，新竹市區小、土地取得困難，找到方便又適合的地點更難，後來在中央與新竹市府共同努力下，與國防部達成協議，透過都市計畫變更程序取得用地，市府再以BOT方式，解決醫療人才及經費不足問題，「讓這座兒童醫院，能夠在新竹市、這座兒童友善城市誕生。」
陳章賢代理市長表示，市立馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府以BOT方式籌建，也是桃竹竹苗第一座兒童醫院，更是前市長林智堅上任後給孩子們的第一個許諾。他感謝蔡英文總統支持兒童醫院興建，新竹市立馬偕兒童醫院可以說是中央、地方、民間公私協力最好的典範。
他說，兒童醫院從2014年林智堅前市長參選政見提出，到今天開幕，歷經2,967天，在前市長林智堅及前副市長沈慧虹帶領下，感謝市府團隊上下一心，克服中間遇到的挑戰，終於兌現了給孩子的承諾。最後，他感謝馬偕醫療團隊扛起照顧竹竹苗地區孩子健康責任，這正是馬偕博士「寧願燒盡，不願朽壞」精神最佳體現。
市府指出，黃阿嬤的孫女「丸子」，當年因兒童醫療資源不足，最後不幸離開人世，全家人留下遺憾，黃阿嬤對於市府興建新竹市立馬偕兒童醫院興建政策，表達大力支持，衷心盼望不要再有孩子遇到相似境遇。
衛生局表示，長久以來，新竹市兒童醫療資源有供需失衡問題，特別是兒童急重難罕症，家長常常得帶孩子跨縣市北上就醫，市府攜手馬偕團隊興建及經營醫學中心等級市立兒童醫院，結合產科提供全面完整醫療體系，以確保兒童的成長從最早的基因遺傳到成長發展都能得到完整、全面的照顧。
馬偕醫療財團法人投資30億元，打造地下4層、地上10層建築，門診共33科、總病床400床，將採逐步開放。專業醫療特色包含跨團隊整合性團隊服務，如早療評估門診、高危險妊程娠門診、早產兒追蹤門診、心臟內外科共照門診、青少年親善門診、兒童氣喘專科門診、唐氏症整合門診等。二樓門診空間則與瑞信兒童醫療基金會合作，以核心價值為快樂、健康、創造力進行發想，空間設置有春（泡泡島）、夏（冒險島）、秋（彩虹島）、冬（分享之島）四季夢幻島為主題，給孩子一個溫馨友善醫療環境。
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