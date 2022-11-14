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    2022/11/14,
    教育

    40％研究生每個月花一半薪水租房，美國加州大學系統4.8萬學術工作者大罷工要求加薪

    40％研究生每個月花一半薪水租房，美國加州大學系統4.8萬學術工作者大罷工要求加薪
    加州大學柏克萊分校｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    加州大學的學術工作者要求大幅加薪，其中一項重要的原因在於，他們在學校附近幾乎租不起房子。工會調查發現，有40％的研究生勞工每個月在房租上花掉超過一半的薪水，92％花費超過30％。

    美國加州大學系統共10個校區的研究人員，即將在美國時間11月14日展開大罷工，這恐怕將是美國高等教育史上最大規模的一起罷工行動。

    根據《衛報》《洛杉磯時報》報導，加州大學校方正與UAW 2865等代表4萬8000名勞工的工會進行談判，其中包括4個獨立的談判單位：博士後研究人員、學術研究人員、學術學生僱員以及研究生研究人員。他們所協調的事項包含加薪、育兒補貼、職業穩定性保障、大眾運輸通行證、降低國際學者花費等等。

    研究生租不起房，40％花一半薪水在房租

    加州大學的學術工作者要求大幅加薪，其中一項重要的原因在於，他們在學校附近幾乎租不起房子。加州大學的幾個校區落在加州租金最貴的地區，UAW 2865主席、洛杉磯分校博士生傑米（Rafael Jaime）表示，工會調查發現，有40％的研究生勞工每個月在房租上花掉超過一半的薪水，92％花費超過30％。

    洛杉磯分校的研究員兼助教雷莫利諾（Bernard Remollino）向《衛報》表示，他在2018至2019年期間，大部分的時間都靠著他的車子過日子，因為他沒辦法負擔佔收入85％、甚至更多的房租。他希望罷工能讓其他的研究生勞工不必和他一樣面對經濟不穩定，而這樣的不穩定可能導致人們離開學術領域。

    根據《洛杉磯時報》報導，工會指出，研究人員授課、打成績以及進行頂尖研究，讓加州大學獲得全球最佳公立大學及頂尖研究機構的美名，「簡單來說，因為我們的投入，加州大學才能是加州大學。」加州大學在聲明中也承認員工對教學和研究具有高度貢獻，並提出了「公平」加薪、延長有薪假、增加育兒福利等等方案。

    然而，雙方在問題的關鍵點上，想法似乎還有很大的差距。

    在薪水的部分，擔任助教、導師和高級講師的研究生要求每年5萬4000美元（約新台幣167萬元）的工資，足足是當前平均工資2萬4000元的2倍多。

    校方未能與學生達成共識，罷工即將開始

    罷工前日，學生勞工與工會成員一起製作抗議標語，根據《abc 7NEWS》的報導，博士後研究人員貝茲魯奇克（Margot Bezrutczyk）表示：「我將會站上抗議隊伍」，他們正在繪製布條以及抗議標誌，「我這輩子從來沒有感到這麼團結過。」

    加州大學的官員在網站上指出，校方會繼續以誠意和工會談判，致力於為問題尋找解決方案。柏克萊分校的官員則表示，他們正在為罷工做準備，但應不太會受到干擾，「學校課程預計如期舉行，辦公室會開放，校園會提供正常、相同的服務。」

    但有學生透露，很多課程已經取消或重新安排。一名學生受訪時指出，幾乎所有由研究生帶的討論都取消了，「因為他們在罷工」。

    截至週日晚上，雙方仍未達成共識，罷工將在美國時間14日舉行。

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    核稿編輯：翁世航


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