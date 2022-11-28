《御一新：近代日本的光與影》：明治時代有更多洋風建築問世，瓦斯燈成為文明開化的代表物

文：洪維揚

住——近代西洋建築及瓦斯燈的引進

近代以前，除安土．桃山時代大名的城郭外，日本建築主要以木造為主。特別是居住超過百萬人口以上的江戶，除將軍居住的江戶城，包括大名在江戶的各種屋敷、寺社及以庶民為主要居住對象的長屋（江戶時代菜販、魚販等叫賣小販、日薪工人及各種職人等庶民的居住空間，寬約九尺、長約二間﹝二．七公尺 X 三．六公尺﹞相當三坪的房間，沒有衣櫥，沒有獨自的水源與浴室，住在長屋的庶民要到澡堂才能洗澡，且幾乎不在長屋炊事。由於隔音極差，也沒有隱私可言，長屋反倒像是睡覺休息的處所）都是木造建物。

對熟知江戶歷史的讀者而言，可以洋洋灑灑列出二百多年間包含明曆大火、天和大火、明和大火在內多次江戶的大火，其主因正在於江戶多木造建物，往往一燒起來一定範圍內所有可燒之物皆燃燒殆盡。不過，木造建物的缺點並非只有易燃而已，除少數樹種外易遭蟲蝕、因內部腐蝕難以長久保存也是木造建物的缺點。

幕末日本境內開始出現洋風建築，如位於長崎的哥拉巴宅邸以及筆者在第三章提過的大浦天主堂，巧合的是，兩者不僅完工時間相近（文久三年與元治元年），且近在咫尺（都位於長崎市南山手町），又不約而同被劃入不同的世界文化遺產（前者於二○一五年被列為「明治日本の産業革命遺産 製鉄．製鋼、造船、石炭産業」，後者於二○一八年被列為「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」）。

慶應年間薩摩藩完成的集成館機械工廠與紡織所技師館，以及筆者在《戊辰戰爭》提到的五稜郭也是幕末時期洋風建築的佼佼者，集成館機械工廠與紡織所技師館同樣列入世界文化遺產「明治日本の産業革命遺産 製鉄．製鋼、造船、石炭」業之中。

進入明治時代有更多洋風建築問世，由於當時日本人缺乏西洋建築學的概念，因此從設計、製圖到建造多由外國建築師包辦。也因為如此當時的洋風建築造價昂貴，不在一般民眾能負擔的範圍內，因此洋風建築幾乎集中在新政府官舍、官廳或公共建築等領域上。截至明治十一年，日本國內有名的洋風建築有第七章提及的泉布觀及造幣寮正面玄關、第一國立銀行、富岡製絲廠（二○一四年被列為世界文化遺產）「富岡製糸場と絹産業遺産群」）、大藏省官廳、開成學校、慶應義塾三田演說館、舊開智學校以及舊濟生館本館等。

上述建築除第一國立銀行（明治三十五年遷移後拆掉）、大藏省官廳（關東大震災時燒毀）、開成學校（老舊拆毀）外均保留至今，且均被列為重要文化財（富岡製絲廠與舊開智學校甚至被列為國寶），除富岡製絲廠、舊開智學校以及舊濟生館本館外均位於繁華的東京、大阪等地，鑒於讀者對舊開智學校及舊濟生館本館可能較為陌生，因此筆者特別介紹這兩棟建築物。

舊開智學校位於今長野縣松本市開智二丁目，建於明治九年，嚴格說來是一座擬洋風建築（幕末到明治初期的建築樣式，揉合傳統木造建築與西洋建築，有時還夾雜中國傳統樣式。有別於明治初期聘用外國技師打造的純西洋建築風格，傳統日本大工則以和洋折衷建築為亮點，雖說是和洋折衷建築，實際上是對西洋建築的模仿。大抵說來，明治前十年是擬洋風建築的全盛期，代表建築有開智學校、舊濟生館本館，之後逐漸沒落），值得一提的是該校的設計、建築並非出自外國建築師，而是由出身當地（幕府時代隸屬松本藩）的大工棟樑（大工意為負責木造建物的建築或修繕的職人，棟樑則指組織的核心人物，如武家棟樑。大工棟樑意指負責木造建物職人的核心者）立石清重負責。

明治五年八月，太政官頒布《學制》，將全國分為八大學區，每一大學區分為三十二個中學區，每一中學區再分為二百十個小學區。松本藩在廢藩置縣後劃入筑摩縣（範圍包括今長野縣除東北部外大部分地區與岐阜縣飛驒地方，明治九年8月21日以後併入長野縣與岐阜縣），明治八年4月，筑摩縣權令永山盛輝（薩摩藩出身）令立石清重建造小學校。

立石參考開成學校及東京、橫濱眾多洋風建築，在白色的建築正面匯聚龍的雕刻、瑞雲、唐破風（破風是東亞諸國常見的屋頂端部造形，以破風板和山牆面所構成。唐破風是破風的一種，常見於神社建築及城郭建築，中間略呈弓形、左右兩端彎曲的曲線狀破風）、瓦屋根等和風元素及陽台、長窗、天使雕刻、八角塔等洋風元素於一身，耗費約一萬一千圓（現值約二億餘日圓）。如此一座擬洋風建築坐落在當時人口只有數萬的松本，成為當地不下松本城的地標。開智學校歷時一年竣工，不過，永山權令未能見到學校落成便已調任新潟縣令。

Photo Credit: 遠足文化

明治十年入學式吸引近兩萬人到校參觀，是長野縣境內面積最大的小學校，澤柳政太郎（曾任東北帝大、京都帝大總長，京都帝大總長期間擅自開除要求大學自治的七名教授，引起校內教授串連反對澤柳，最後辭職離去）、木下尚江（社會運動家，與片山潛、堺利彥、幸德秋水等人成立社會民主黨，隨著該黨成立僅兩日便遭查禁轉為基督教社會主義者）等都曾就讀過開智學校。昭和三十八（一九六三）年起開智學校將其拆解移至現地復原，改成教育博物館對外開放，二〇一九年被文部科學省指定為國寶。

說到擬洋風建築的最高傑作，除開智學校外，位於山形市舊濟生館本館也是選項之一。明治九年8月21日，鶴岡縣、山形縣、置賜縣合併成山形縣（大抵與現在一致），薩摩藩士三島通庸成為合併後首任山形縣令。三島通庸在縣令任期（山形縣令以外還擔任過福島、栃木二縣縣令）被民眾取了「鬼縣令」及「土木縣令」兩個外號，「鬼縣令」指的是無情鎮壓自由民權人士（尤以在福島縣令任期內大肆鎮壓以河野廣中為首的三春自由黨人），「土木縣令」則是指每到一地任縣令便大興土木，把轄地變成工地。明治十一年2月，三島縣令建造擬洋風的醫院，同年9月竣工，明治十一年12月由三條太政大臣命名「濟生館」並親筆揮毫，成為醫學校（東京大學醫學部前身）附屬機構。