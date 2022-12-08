美國商會：台灣抱著跟國際搶人才的雄心壯志，但「就業金卡」只是個開始

文：David Stinson

譯：張瑞邦（Tucker Chang）

招聘人才的邏輯本質似乎相當合理：隨著全球遠端工作模式逐漸興起，台灣舒適的生活方式、境內友好的人民，以及健全的科技產業，將吸引偏好遠距工作的專業人士前來。一些外籍工作者來到台灣後可能就此選擇定居，並投入到對「國際化」人才有急切需求的台灣勞動力市場，最終亦有助於人才市場的轉型。

在這樣的願景下，「台灣就業金卡」出現了：這就是延攬外國專才來台就業的台灣「數位游牧」簽證。

隸屬於國家發展委員會（NDC）的台灣就業金卡辦公室，其功能比台灣一般辦理簽證的單位更加多元，就業金卡辦公室負責協商各類機構的改革，甚至與官股銀行等實體單位合作，簡化金卡持有人的來台程序，協助他們適應台灣生活。

然而，台灣政府對於人才需求的看法，並不一定符合市場的需求。像是來台的外籍人士，一般來說不會被台灣公司錄用，即使他們前往台灣的目的，就是專門來應徵工作。

諸多外國人才表示，台灣企業不願意雇用國外人士，這些公司有時會預設外國求職者工資要求，是高出公司可接受範圍的。

而不可否認的是，外國人才遭遇的最大障礙是語言溝通。為使台灣對國際社會更加友好，台灣政府制定了「2030雙語國家政策」，期望提升英語教育成效以及公職體系職能。然而，細想台灣人在沒有沉浸式學習環境的情形下，學習一門新語言要達到並非只做表面功夫的困難度極高，這樣的改革雄心對政府來說十分艱鉅。

事實上，全國教師工會總聯合會於2022年7月時，就呼籲台灣教育部應檢討實施雙語教育的政策，指出雙語政策在台灣的中、小學已衍伸出一些問題。

部分教師表示，現在的情況經常是授課教師自身也缺乏英語能力，卻被迫用英文授課，學生不得不使用他們未能有效掌握的語言來學習新科目、新知識，最後得出的結果根本差強人意。儘管有這些問題存在，該政策在台灣雙語學校逐漸增加的情況下，還是或多或少顯現出成效。

2022年8月，國家發展委員會主委龔明鑫宣布，台灣政府將盡可能於10年內，招聘40萬外籍人才，藉此補足台灣人口不斷減少的窘境。雖然外國高級白領的動向最受媒體關注，但事實上，台灣亦有機會透過來台就學的外國畢業生，以及外籍勞工來實現這一願景。

但無論是在台畢業的外籍大學生，還是國際專業人才，所提出的疑問皆相同：「台灣的就業市場足夠吸引人留下嗎？」

「學習」如何招募人才

由於中國近期在台海的軍事活動增多，以及外界預期兩岸未來幾年的摩擦將更為頻繁，皆對招聘人才產生一定程度的衝擊，吸引人才也變得更為困難。

根據台灣美國商會近日所做的調查顯示，雖然美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於今（2022）年8月訪台後的兩岸緊張局勢並未對台灣的商業活動造成重大衝擊，但部分大型企業以及和台灣共構複雜供應鏈的區域，對台灣情勢的擔憂仍日趨增加。

在過去這幾年中，COVID-19疫情的影響，亦造成台灣商機的流失。台灣美國商會所公布的「2022商業景氣調查」結果顯示，有高達86.8%的受訪者認為，他們的生意在一定程度上受到台灣2021年夏季的疫情影響。諸多企業甚至表示，由於入境管制，關鍵核心員工無法於公司實地工作，對營運亦造成重大衝擊。

「如果企業主願意接受三天入境隔離，他們隨後便能探索台灣並環顧商業環境。」新創加速器營運公司「之初加速器」（AppWorks）旗下投資經理若林純（Jun Wakabayashi）如此說道。但許多業主仍不願意配合行事。

若林純指出，由於疫情爆發後，台灣對該疫情的限令相對寬鬆，部分來自歐洲、新加坡、紐約以及矽谷的「COVID難民」，決定於2021年移居台灣，最終他們也確實定居成功。若林純以影音串流媒體平台「Twitch」共同創辦人暨營運長林士斌（Kevin Lin）為例，他回到台灣，最終為一處新的研發中心聘雇了數名工程師。

Photo Credit: 總統府 總統蔡英文頒發第1000張就業金卡，並與傑出金卡持有者座談

台灣於2022年10月13日開始取消原先的檢疫與隔離規定，但在那之前的一年間，台灣邊境政策與中國以外的全球其他地區相比，其實是朝著日趨相異的方向發展。

但即使台灣邊境重新開放，也須面對在人才招募上更深層的問題。

許多台灣企業都有非常傳統的招聘員工制度，以及既有的員工管理實務，這在科技產業以外的小型公司尤其明顯。過往有較為極端的特例顯示，有些主管會在面試時，詢問應徵者的父母職業。一些情形則是，部分雇主不願意在薪資或員工福利上讓步，例如員工能享有「有薪假」等福利條款。

跨國人事顧問公司「藝珂集團」（Adecco）台灣暨南韓總經理陳玉芬（Cindy Chen）強調，遠距工作時代下的全球移動專業人士，往往強調工作上的獨立、尊重，以及多樣性。這些價值觀，與許多在戰後嬰兒潮時期出生的企業主管，所強調的忠誠度，以及貫徹努力的態度形成顯明對比，這些都使得諸多企業在招募新血與留任人才上面臨挑戰。

「對我們而言，最具挑戰的莫過於領導能力及數位化轉型。」陳玉芬說道。「我們需要能夠為整個組織帶來變革的人才，然後這些企業，才能成為更具吸引新血加入的工作場域。」