美國商會：台灣抱著跟國際搶人才的雄心壯志，但「就業金卡」只是個開始
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為補足不斷減少的勞動人口，台灣計畫自海外招聘40萬名人才。然而，僅憑台灣官方核發的收入簽證，以及國內所提供的英語公共服務，足夠讓台灣與鄰近國家競爭嗎？
文：David Stinson
譯：張瑞邦（Tucker Chang）
招聘人才的邏輯本質似乎相當合理：隨著全球遠端工作模式逐漸興起，台灣舒適的生活方式、境內友好的人民，以及健全的科技產業，將吸引偏好遠距工作的專業人士前來。一些外籍工作者來到台灣後可能就此選擇定居，並投入到對「國際化」人才有急切需求的台灣勞動力市場，最終亦有助於人才市場的轉型。
在這樣的願景下，「台灣就業金卡」出現了：這就是延攬外國專才來台就業的台灣「數位游牧」簽證。
隸屬於國家發展委員會（NDC）的台灣就業金卡辦公室，其功能比台灣一般辦理簽證的單位更加多元，就業金卡辦公室負責協商各類機構的改革，甚至與官股銀行等實體單位合作，簡化金卡持有人的來台程序，協助他們適應台灣生活。
然而，台灣政府對於人才需求的看法，並不一定符合市場的需求。像是來台的外籍人士，一般來說不會被台灣公司錄用，即使他們前往台灣的目的，就是專門來應徵工作。
諸多外國人才表示，台灣企業不願意雇用國外人士，這些公司有時會預設外國求職者工資要求，是高出公司可接受範圍的。
而不可否認的是，外國人才遭遇的最大障礙是語言溝通。為使台灣對國際社會更加友好，台灣政府制定了「2030雙語國家政策」，期望提升英語教育成效以及公職體系職能。然而，細想台灣人在沒有沉浸式學習環境的情形下，學習一門新語言要達到並非只做表面功夫的困難度極高，這樣的改革雄心對政府來說十分艱鉅。
事實上，全國教師工會總聯合會於2022年7月時，就呼籲台灣教育部應檢討實施雙語教育的政策，指出雙語政策在台灣的中、小學已衍伸出一些問題。
部分教師表示，現在的情況經常是授課教師自身也缺乏英語能力，卻被迫用英文授課，學生不得不使用他們未能有效掌握的語言來學習新科目、新知識，最後得出的結果根本差強人意。儘管有這些問題存在，該政策在台灣雙語學校逐漸增加的情況下，還是或多或少顯現出成效。
2022年8月，國家發展委員會主委龔明鑫宣布，台灣政府將盡可能於10年內，招聘40萬外籍人才，藉此補足台灣人口不斷減少的窘境。雖然外國高級白領的動向最受媒體關注，但事實上，台灣亦有機會透過來台就學的外國畢業生，以及外籍勞工來實現這一願景。
但無論是在台畢業的外籍大學生，還是國際專業人才，所提出的疑問皆相同：「台灣的就業市場足夠吸引人留下嗎？」
「學習」如何招募人才
由於中國近期在台海的軍事活動增多，以及外界預期兩岸未來幾年的摩擦將更為頻繁，皆對招聘人才產生一定程度的衝擊，吸引人才也變得更為困難。
根據台灣美國商會近日所做的調查顯示，雖然美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於今（2022）年8月訪台後的兩岸緊張局勢並未對台灣的商業活動造成重大衝擊，但部分大型企業以及和台灣共構複雜供應鏈的區域，對台灣情勢的擔憂仍日趨增加。
在過去這幾年中，COVID-19疫情的影響，亦造成台灣商機的流失。台灣美國商會所公布的「2022商業景氣調查」結果顯示，有高達86.8%的受訪者認為，他們的生意在一定程度上受到台灣2021年夏季的疫情影響。諸多企業甚至表示，由於入境管制，關鍵核心員工無法於公司實地工作，對營運亦造成重大衝擊。
「如果企業主願意接受三天入境隔離，他們隨後便能探索台灣並環顧商業環境。」新創加速器營運公司「之初加速器」（AppWorks）旗下投資經理若林純（Jun Wakabayashi）如此說道。但許多業主仍不願意配合行事。
若林純指出，由於疫情爆發後，台灣對該疫情的限令相對寬鬆，部分來自歐洲、新加坡、紐約以及矽谷的「COVID難民」，決定於2021年移居台灣，最終他們也確實定居成功。若林純以影音串流媒體平台「Twitch」共同創辦人暨營運長林士斌（Kevin Lin）為例，他回到台灣，最終為一處新的研發中心聘雇了數名工程師。
台灣於2022年10月13日開始取消原先的檢疫與隔離規定，但在那之前的一年間，台灣邊境政策與中國以外的全球其他地區相比，其實是朝著日趨相異的方向發展。
但即使台灣邊境重新開放，也須面對在人才招募上更深層的問題。
許多台灣企業都有非常傳統的招聘員工制度，以及既有的員工管理實務，這在科技產業以外的小型公司尤其明顯。過往有較為極端的特例顯示，有些主管會在面試時，詢問應徵者的父母職業。一些情形則是，部分雇主不願意在薪資或員工福利上讓步，例如員工能享有「有薪假」等福利條款。
跨國人事顧問公司「藝珂集團」（Adecco）台灣暨南韓總經理陳玉芬（Cindy Chen）強調，遠距工作時代下的全球移動專業人士，往往強調工作上的獨立、尊重，以及多樣性。這些價值觀，與許多在戰後嬰兒潮時期出生的企業主管，所強調的忠誠度，以及貫徹努力的態度形成顯明對比，這些都使得諸多企業在招募新血與留任人才上面臨挑戰。
「對我們而言，最具挑戰的莫過於領導能力及數位化轉型。」陳玉芬說道。「我們需要能夠為整個組織帶來變革的人才，然後這些企業，才能成為更具吸引新血加入的工作場域。」
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。