【國際大風吹】史上最爭議世界盃：賄賂FIFA醜聞、壓榨外籍移工、打壓多元性別，卡達還惹出哪些爭議？

如果說有一種運動堪稱是全世界的共通語言，那肯定是足球了。每四年一次的世界盃足球賽，是全世界最受歡迎的運動賽事。上一屆2018俄羅斯世足賽估計有超過35億人、將近全球總人口一半收看轉播。這一屆2022世足賽11月20號就要在中東的卡達開踢。在全世界逐漸走出疫情陰影的此刻，格外令人振奮。

然而，自從12年前取得主辦權以來，卡達世足賽就一直籠罩在爭議當中，包括賄賂國際足總FIFA高層官員、壓榨負責興建相關設施的外籍移工，還有打壓多元性別人權等等，都讓這場體壇盛事蒙上陰影，甚至引發杯葛世足賽的呼聲。這一集就來看看，卡達世足賽到底惹出哪些爭議？現在解決了嗎？

卡達：史上最貴、最熱、最保守的世足賽？

故事起點必須回到2010年。負責舉辦世足賽的國際足總FIFA，那一年同時開放各國申請2018和2022年的賽事主辦權。

其中，2018年主辦權，有荷蘭加比利時、西班牙加葡萄牙、英國和俄羅斯，四方角逐，而2022年主辦權，則是澳洲、日本、南韓、美國和卡達，五國爭搶。最終，FIFA執行委員會的投票結果，2018年毫無意外選中俄國，但2022年卻交給了卡達，跌破外界的眼鏡。

Photo Credit: 國際大風吹

是，我非常意外，因為他們不算是足球國家，足球發展程度非常低，但他們想要開發足球，想營造正面形象，積極發展體育。 ——體育記者 馬東（Luc Maton）

沒錯，卡達從一開始就不被看好，原因很多。第一，當時足球雖然在卡達人氣很高，但國家隊積分很低，一直在世界100名上下徘徊，相關基本建設更嚴重不足。

卡達是世足賽史上面積最小的主辦國，只有1.1萬平方公里，人口也只有200多萬，當時全國符合規格的足球場只有一座。如果要應付世足賽的需求，還得另外興建7座新的體育館，更別說旅館、交通設施等等。

最誇張的是，卡達預定舉行決賽的城市、路薩爾，在申辦當時根本不存在，要從零開始打造一座全新的市鎮。總共加起來，估計花費高達2200億美元，堪稱史上最貴世足賽。相較之下，2018年的俄羅斯世足賽，只花了35億美元。

第二，卡達實在太熱了。世足賽通常在夏季舉辦，但卡達7、8月的平均氣溫，在30到40度之間，光是出門就熱到不行，上場踢球真的是天方夜譚。

為了避開高溫，勢必得打破慣例，將賽事移到冬天舉行，但這樣一來，會跟世界各地，尤其是歐洲的職業足球賽季撞期，打亂一大堆聯盟和盃賽的時程。

第三，卡達是一個實行嚴格伊斯蘭律法的保守國家。法律明文規定同性戀是違法的，同性性行爲可處一到三年的有期徒刑，還要繳交罰緩。就算是異性伴侶，也不得在公開場合有親密行為，牽手勉強可以接受，但擁抱或親吻，就有可能遭到逮捕。

當然，每個國家有不同的風土民情，法律怎麼規定屬於主權行為。但是，這樣的價值觀，跟FIFA不分族群、不分文化，要把足球推廣給所有人的目標，顯然有所抵觸。那卡達還適合主辦世足賽嗎？當時的FIFA主席布萊特（Sepp Blatte），一度開玩笑說，同志球迷到時候去卡達看球，最好小心點不要有親密舉動。雖然他馬上認真表示，相信卡達一定會善待球迷，不會有問題，但照樣被輿論痛批。

無論如何，FIFA強調卡達主辦2022世足賽已成定局，不會改變。而卡達代表更強調，這是史上第一次由中東國家主辦世足賽，不只是卡達，更代表整個阿拉伯世界的驕傲，絕對有信心辦好。

這是為了全中東，埃及的朋友有跟我聊到，大家都在討論這件事。不只埃及，黎巴嫩也有朋友聊到，巴林、阿聯、沙烏地阿拉伯、科威特，對我們來說，這一刻非常驕傲開心。 ——卡達2022申辦委員會主席 塔瓦迪（Hassan Al- Thawadi）

FIFA貪腐醜聞纏身，卡達主辦資格備受質疑

除了卡達本身的條件之外，俄國和卡達也捲入賄賂FIFA高層的醜聞當中。

這裡要先解釋一下，當年世足賽的主辦國，是由FIFA的執行委員會投票表決。而執委會的結構，包含各大洲足球總會選出來的主席，以及這些足球總會各自推派的8位副主席和15位委員。這24個人，就可以決定全球矚目、商機和利益超級大的世足賽，要由哪一國來主辦。

可想而知，各國除了檯面上繳出最漂亮的申辦書，檯面下更有可能用各種手段爭取選票。

就在俄國和卡達分別贏得主辦權之後，體育媒體ESPN報導，卡達政府多年來透過青年足球補助計畫，轉移金錢給15個位在撒哈拉以南非洲、拉丁美洲和東南亞的國家，其中有六國代表是握有投票權的FIFA執委會成員。另外，英國申辦團負責人也表示，有四名執委會委員私下跟他要求用各種好處來換票。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 前FIFA主席布萊特

同時，在一封外洩電子郵件當中，FIFA秘書長也暗示卡達買到了2022主辦權。一時之間，各種傳聞滿天飛。

後來美國聯邦調查局FBI展開調查，並在2015年公布已經有41個個人和組織遭到逮捕起訴，罪名包括敲詐勒索、詐欺、洗錢等等，其中有12個人和2家運動行銷公司已經認罪，核心利益是爭取世足賽的轉播權。

今天公開的起訴書中，所列出的14位被告有FIFA高層官員，FIFA是負責管理和推廣足球的國際組織，還有FIFA體系底下區域性和其他主管機關的領導人，以及運動行銷公司主管。 根據起訴書所述，他們用數百萬美元的賄賂和回扣，取得國際足球賽事的轉播和行銷權。 ——時任美國司法部長 林區（Loretta Lynch）

而FBI的行動更引發哥倫比亞、德國、瑞士等多國檢方發起調查。層級一路向上延燒，連前FIFA主席布萊特和副主席普拉提尼（Michel Platini），都遭到瑞士檢方以貪腐罪名起訴，但最終在2022年7月雙雙獲判無罪。

聽起來國際足壇高層的生態系當中，貪腐情形相當普遍，那為什麼卡達還是保住主辦權呢？

關鍵在於，FIFA本身聘請外部專家，針對2018和2022申辦過程進行獨立調查之後，最終報告認為，卡達為了爭取主辦權的各種行為，幾乎是踩在規範的底線上，但沒有明確違規的直接證據。儘管報告也寫明，因為調查沒有法律強制力，很多關鍵證人的配合意願並不高，但總之這麼一來，FIFA就不必重新表決主辦國。

我聽到有人說阿拉伯國家不該辦世足賽，因為這邊足球發展史很短......之類的廢話，我完全不認同。因爲全世界都有資格辦世足賽，這次剛好是阿拉伯國家。 ——FIFA主席 英凡提諾（Gianni Infantino）

血汗世足賽？卡達遭質疑壓榨外籍移工