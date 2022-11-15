【國際大風吹】史上最爭議世界盃：賄賂FIFA醜聞、壓榨外籍移工、打壓多元性別，卡達還惹出哪些爭議？
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氣候、時程、行賄、人權、移工勞權，雖然沒有任何國家隊拒絕參賽，但是今年的卡達世足賽，恐怕是史上爭議聲浪最大的一屆。開踢之後會不會惹出更多風波，就只能繼續看下去了。
如果說有一種運動堪稱是全世界的共通語言，那肯定是足球了。每四年一次的世界盃足球賽，是全世界最受歡迎的運動賽事。上一屆2018俄羅斯世足賽估計有超過35億人、將近全球總人口一半收看轉播。這一屆2022世足賽11月20號就要在中東的卡達開踢。在全世界逐漸走出疫情陰影的此刻，格外令人振奮。
然而，自從12年前取得主辦權以來，卡達世足賽就一直籠罩在爭議當中，包括賄賂國際足總FIFA高層官員、壓榨負責興建相關設施的外籍移工，還有打壓多元性別人權等等，都讓這場體壇盛事蒙上陰影，甚至引發杯葛世足賽的呼聲。這一集就來看看，卡達世足賽到底惹出哪些爭議？現在解決了嗎？
卡達：史上最貴、最熱、最保守的世足賽？
故事起點必須回到2010年。負責舉辦世足賽的國際足總FIFA，那一年同時開放各國申請2018和2022年的賽事主辦權。
其中，2018年主辦權，有荷蘭加比利時、西班牙加葡萄牙、英國和俄羅斯，四方角逐，而2022年主辦權，則是澳洲、日本、南韓、美國和卡達，五國爭搶。最終，FIFA執行委員會的投票結果，2018年毫無意外選中俄國，但2022年卻交給了卡達，跌破外界的眼鏡。
是，我非常意外，因為他們不算是足球國家，足球發展程度非常低，但他們想要開發足球，想營造正面形象，積極發展體育。
——體育記者 馬東（Luc Maton）
沒錯，卡達從一開始就不被看好，原因很多。第一，當時足球雖然在卡達人氣很高，但國家隊積分很低，一直在世界100名上下徘徊，相關基本建設更嚴重不足。
卡達是世足賽史上面積最小的主辦國，只有1.1萬平方公里，人口也只有200多萬，當時全國符合規格的足球場只有一座。如果要應付世足賽的需求，還得另外興建7座新的體育館，更別說旅館、交通設施等等。
最誇張的是，卡達預定舉行決賽的城市、路薩爾，在申辦當時根本不存在，要從零開始打造一座全新的市鎮。總共加起來，估計花費高達2200億美元，堪稱史上最貴世足賽。相較之下，2018年的俄羅斯世足賽，只花了35億美元。
第二，卡達實在太熱了。世足賽通常在夏季舉辦，但卡達7、8月的平均氣溫，在30到40度之間，光是出門就熱到不行，上場踢球真的是天方夜譚。
為了避開高溫，勢必得打破慣例，將賽事移到冬天舉行，但這樣一來，會跟世界各地，尤其是歐洲的職業足球賽季撞期，打亂一大堆聯盟和盃賽的時程。
第三，卡達是一個實行嚴格伊斯蘭律法的保守國家。法律明文規定同性戀是違法的，同性性行爲可處一到三年的有期徒刑，還要繳交罰緩。就算是異性伴侶，也不得在公開場合有親密行為，牽手勉強可以接受，但擁抱或親吻，就有可能遭到逮捕。
當然，每個國家有不同的風土民情，法律怎麼規定屬於主權行為。但是，這樣的價值觀，跟FIFA不分族群、不分文化，要把足球推廣給所有人的目標，顯然有所抵觸。那卡達還適合主辦世足賽嗎？當時的FIFA主席布萊特（Sepp Blatte），一度開玩笑說，同志球迷到時候去卡達看球，最好小心點不要有親密舉動。雖然他馬上認真表示，相信卡達一定會善待球迷，不會有問題，但照樣被輿論痛批。
無論如何，FIFA強調卡達主辦2022世足賽已成定局，不會改變。而卡達代表更強調，這是史上第一次由中東國家主辦世足賽，不只是卡達，更代表整個阿拉伯世界的驕傲，絕對有信心辦好。
這是為了全中東，埃及的朋友有跟我聊到，大家都在討論這件事。不只埃及，黎巴嫩也有朋友聊到，巴林、阿聯、沙烏地阿拉伯、科威特，對我們來說，這一刻非常驕傲開心。
——卡達2022申辦委員會主席 塔瓦迪（Hassan Al- Thawadi）
FIFA貪腐醜聞纏身，卡達主辦資格備受質疑
除了卡達本身的條件之外，俄國和卡達也捲入賄賂FIFA高層的醜聞當中。
這裡要先解釋一下，當年世足賽的主辦國，是由FIFA的執行委員會投票表決。而執委會的結構，包含各大洲足球總會選出來的主席，以及這些足球總會各自推派的8位副主席和15位委員。這24個人，就可以決定全球矚目、商機和利益超級大的世足賽，要由哪一國來主辦。
可想而知，各國除了檯面上繳出最漂亮的申辦書，檯面下更有可能用各種手段爭取選票。
就在俄國和卡達分別贏得主辦權之後，體育媒體ESPN報導，卡達政府多年來透過青年足球補助計畫，轉移金錢給15個位在撒哈拉以南非洲、拉丁美洲和東南亞的國家，其中有六國代表是握有投票權的FIFA執委會成員。另外，英國申辦團負責人也表示，有四名執委會委員私下跟他要求用各種好處來換票。
同時，在一封外洩電子郵件當中，FIFA秘書長也暗示卡達買到了2022主辦權。一時之間，各種傳聞滿天飛。
後來美國聯邦調查局FBI展開調查，並在2015年公布已經有41個個人和組織遭到逮捕起訴，罪名包括敲詐勒索、詐欺、洗錢等等，其中有12個人和2家運動行銷公司已經認罪，核心利益是爭取世足賽的轉播權。
今天公開的起訴書中，所列出的14位被告有FIFA高層官員，FIFA是負責管理和推廣足球的國際組織，還有FIFA體系底下區域性和其他主管機關的領導人，以及運動行銷公司主管。
根據起訴書所述，他們用數百萬美元的賄賂和回扣，取得國際足球賽事的轉播和行銷權。
——時任美國司法部長 林區（Loretta Lynch）
而FBI的行動更引發哥倫比亞、德國、瑞士等多國檢方發起調查。層級一路向上延燒，連前FIFA主席布萊特和副主席普拉提尼（Michel Platini），都遭到瑞士檢方以貪腐罪名起訴，但最終在2022年7月雙雙獲判無罪。
聽起來國際足壇高層的生態系當中，貪腐情形相當普遍，那為什麼卡達還是保住主辦權呢？
關鍵在於，FIFA本身聘請外部專家，針對2018和2022申辦過程進行獨立調查之後，最終報告認為，卡達為了爭取主辦權的各種行為，幾乎是踩在規範的底線上，但沒有明確違規的直接證據。儘管報告也寫明，因為調查沒有法律強制力，很多關鍵證人的配合意願並不高，但總之這麼一來，FIFA就不必重新表決主辦國。
我聽到有人說阿拉伯國家不該辦世足賽，因為這邊足球發展史很短......之類的廢話，我完全不認同。因爲全世界都有資格辦世足賽，這次剛好是阿拉伯國家。
——FIFA主席 英凡提諾（Gianni Infantino）
血汗世足賽？卡達遭質疑壓榨外籍移工
沉浸式場域崛起！示範多元商模、打造規模化體驗經濟，迎向新型態展演變現的最後一哩路
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沉浸式體驗橫掃全球，它們不僅帶來展演型態的多元可能，更身兼內容研發角色，成為孵化未來作品的關鍵基地。在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，也針對這個發展趨勢邀請到台灣經營沉浸式場域的重要推手分享他們如何在協助科技內容創作者完善新媒體創作生態的同時，不斷摸索新的可能性，打造多元的永續商業模式。
從日本數位媒體藝術團隊teamLab在福岡城跡以沉浸式體驗創作出光影藝術夢境，法國文化空間（Culturespaces）在巴黎光之博物館推出的梵谷展、莫內展，到美國拉斯維加斯大量運用沉浸式複合技術打造多元型態的複合體驗，無論是文化、藝術、娛樂⋯⋯全世界不同產業都因沉浸式互動科技而有了不同的面貌，甚至催生出全新的產業。而台灣的沉浸式內容創作過去也在國際上獲獎無數，隨著近幾年沉浸式場館陸續成立，更開始為台灣的沉浸式內容創作摸索出更多元的商業模式。
在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，特別邀請到在台灣經營沉浸式場域的重要推手——「双融域」總經理周琍敏、「夢境現實」創辦人林家齊，與紅然股份有限公司創意總監黃維韶齊聚一堂，以【產業熱點｜世界級的製作！未來作品孵化與外銷養成術】為主題，共同討論台灣沉浸式內容與空間的未來。
沉浸式空間當平台，助力「體驗經濟」規模化
科技潮流的推動，帶來更多的創新可能與商機，沉浸式科技市場規模據推估在2025年就將達到303.7億美元；更重要的是，這將改變人們創作與體驗的模式，傳統的線性敘事模式被改寫，從單純的講述故事進化到創造體驗；觀眾也不再是完全獨立的旁觀者，而能夠體驗角色經歷，甚至與投影或成像出的故事角色互動，「活進」故事之中。
双融域總經理周琍敏過去曾在松山文創園區擔任總監長達9年，「從文化資產空間營運者的視角，我在大量的展覽中發現文化內容結合科技已經成為展覽的新趨勢，沉浸式娛樂體驗也勢必將成為展演重要的主流，擁抱科技的時機點已經到來。」看到科技未來的無限可能後，周琍敏加入由宏碁施振榮董事長和法藍瓷總裁陳立恒成立的科文双融，負責2021年底設立於101大樓的全沉浸數位展演平台「双融域」的營運。
「很多實驗性的樣態，如果沒有達到一定的經濟規模，就無法為團隊帶來真正的營收效益。透過沉浸式空間的營運，我們希望能夠創造體驗經濟的規模。」周琍敏說。高昂的硬體成本和商業模式如何落地，是在發展沉浸式體驗時最大的挑戰。
而沉浸式場館的出現，就扮演著整合科技載體與內容創新的平台，透過平台的建置與專業經營來促成跨域整合的合作，發展出多元的場域應用。
双融域開幕一年至今，已經嘗試過各種各樣的多元內容樣態，包括沉浸式劇場、沉浸式攝影棚、數位藝廊，還有與企業、品牌合作，作為品牌發表、時尚秀、技術發表、會議會展的場域，為活動賦予新的呈現方式。
建立可持續性的展演商模，沉浸式內容的電影院運作模式
台灣最重要、也是全世界目前首創的MR場域「夢境現實」，則將自身明確地定位為「沉浸式電影院」。夢境現實創辦人林家齊同時也是台灣動畫界天團「夢想動畫」的創辦人，成立夢境現實的初衷，則是台灣過去有許多創作者，創作了豐富的沉浸式內容卻沒有地方可供展出，希望提供一個場域，讓大家能在裡面看見創作者們的作品，並藉由可持續性展演的商業模式，讓創作者有機會透過售票分潤，成為後續創作的養分。
在運用科技的策略上，林家齊的首要目標就是要能建立「品牌識別度」，因此他把注意力放到了最新的MR眼鏡，運用沉浸式投影和混合實境結合劇情文本的內容創作，讓民眾在空間中遊走，可以看到作品中角色的立體成像出現在自己身邊，還可以和它們互動，透過雙向互動來推進劇情。
在內容上，夢境現實除了提供沉浸式內容創作者一個展出上映的平台，既有IP的新形態延伸演出也是一大重點，例如電影、歌手MV、霹靂布袋戲，將台灣的原創IP重新轉譯，提供觀賞者全新的感受，也更有利於吸引更多人參與體驗沉浸式演出。
「我們希望做的比較不是沉浸式劇場，而是沉浸式的電影院，也就是說，可以一天24小時播放不同內容，一直有不同的產出。」林家齊說。以此為目標，一個單純、統一的格式就非常關鍵，讓創作者可以用這樣的格式創作，或將既有的作品轉換型態，直接在夢境現實上映。為了達成讓同樣的沉浸式體驗作品可以在各地上映的計畫，除了目前的高雄據點，夢境現實也已經規劃2024年在台北成立第二個劇院。
「場域精神」結合在地屬性，拓展更具商機的內容與共創
同樣由創作者角度出發，紅然股份有限公司則是從科技技術創作跨越到內容策展。紅然過去在全世界創作過許多從娛樂、科技、藝術到文化的跨界作品，目前也剛結束在微風南山的「離線時區」營運，轉移陣地到華山文創園區打造新的「魔術方塊」劇場。不同於双融域和夢境現實從一開始就以「平台」自我定位，紅然則是先從自身創作出發，設定創作主題，例如「離線時區」就以「在繁忙的都市中打造放鬆場域」為創作核心，透過大量的植物意象結合互動科技的運用設計，以「心靈的旅程」為發想進行內容策展。對於參觀者而言，與其說是參觀了一場展覽或演出，更像是體驗過一場心靈的療癒之旅。
接下來轉移到華山之後，紅然在創作內容和營運方式上也將有新的作法。紅然創意總監黃維韶表示：「創作內容時，我們認為『場域精神』是很重要的。」舉例來說，考量到華山觀光客較多，假日也是親子活動的去處，因此「魔術方塊」劇場將為白天時段規劃不同類型的沉浸式體驗展演，夜間則改為沉浸式劇場表演等，同時利用時間、空間的不同變化，最大化場域的坪效。
另一個重要的策略則是「共創」，和不同的創作團隊合作，也和不同產業合作，例如紅然過往已經有過和酒吧、瑜珈業者、表演藝術團隊合作，接下來「魔術方塊」12月將推出的新劇「迷宮書店」則是將文學作品用劇場形式轉譯，透過跨域共生的新模式，帶給觀眾全新的體驗。
透過本場沙龍分享，可看見無論是從內容、科技、或是策展背景出發經營的沉浸式場域，到最後都不約而同地都走向合作共創；且不只是不同創作者的共創，也包含虛實整合帶動跨產業的創新。引領未來的內容服務、開發出更有潛力的創新商業模式，沉浸式場域崛起之勢，令人拭目以待。
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
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