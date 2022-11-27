高畑勳《一幅畫看世界》：海報中骨瘦如柴的少年需要營養，但他真正渴望的卻是和平
我們想讓你知道的是
本書為高畑勳在吉卜力動畫發行月刊《熱風》上所連載的觀畫筆記。自二○○三年起，他以一篇一畫作的形式，從東西方繪畫、雕塑洋洋灑灑談到二十世紀當代藝術與動畫藝術，他的文字如毫不設限的流水，引領讀者徜徉在視覺的愉悅之中。
文：高畑勳
班夏恩《渴望和平》
少年飢腸轆轆，營養失調，頂著一個木槌般的腦袋瓜，歪著頭，含蓄地伸出手。深沉的黑色大眼凝視眾人，像要傾訴。他想要的真的是食物嗎？
這張海報的傑出，在於觀者能夠感同身受少年對「和平」的渴求。少年骨瘦如柴，是因為缺乏和平。渴望和平卻求之不得，才變得瘦骨嶙峋。他需要營養，真正渴望的卻是和平。
只要看過這張海報就不會忘記，深深刻印在腦海中。班．夏恩透過這名面黃肌瘦的少年猶如傾訴般的模樣，為世界各地、古往今來因跨國戰爭或內戰而犧牲的孩童、因和平遲未到來而被迫受苦的孩童，以及至今依舊身陷危難的所有孩童代言，道出他們真摯的心願，創造象徵他們的「原像」。
我目睹過許多比這名少年更加悲慘的照片，許多孩童瀕死或是已因飢餓死去，例如納粹集中營裡的猶太兒童、美軍鏡頭下的沖繩戰後兒童，以及非洲各地難民營的兒童；其中又以比亞法拉共和國的兒童歷經長期內戰後的照片，帶給我最深刻的衝擊。孩子們沒有伸出手，空洞的雙眸中是放棄一切的眼神。我震驚到無法動彈。每次看到這些照片，我都會將照片裡的身影和班．夏恩的海報重疊，那股「渴望和平」的企求，強烈震撼心靈。
班．夏恩參考了自己在華沙猶太區（Warsaw Ghetto）門口拍攝的照片，繪製出幾幅少年的畫，其中一幅名為《飢餓》（Hunger，一九四二～四三），為海報的原作；另一張《少年》（Boy）背景是一片荒野，披覆黑紗的母親背對觀者，手中摺的是喪服。身旁少年雙手抱胸，一雙大眼睛直勾勾地面對觀者。
第二次世界大戰時，我在（美國的）「戰時新聞局」工作，持續接收在敵國領土濫殺的紀錄與照片。希臘、印度與波蘭等地，處處充斥死屍堆積如山的可怕祕密。還有許多遭到炮擊的悲慘照片，而遭到炮擊的多半是我所熟知且喜愛的地方。無論是卡西諾山（Monte Cassino）或拉溫那（Ravenna），教堂淪為斷垣殘壁，村莊與修道院慘遭摧殘。當時我畫的淨是應當命名為《歐洲》的畫作，作畫時為義大利的慘狀深感痛心。
（班．夏恩《畫之形》［The Shape of Content］，一九五七）
如前文所述，班．夏恩在一九四三至四四年以「歐洲」的斷垣殘壁為背景，描繪深陷悲傷的民眾佇立於廢墟，埋葬他人或沉默度日的樣貌，畫筆滿懷同情（同樣是終身探求人性，我想沒有別的畫家能像他這樣描繪如此大量遭受炮擊的廢墟）。畫面充斥強烈的失落，屬於所謂的「社會派」。他心懷義大利，卻以「歐洲」的情境表現，也就是凝視社會，藉以呈現個人與內心的狀態。戰後，他深化由悲痛而生的獨特抒情風格，風格強調象徵性質的普世價值。象徵戰後重新出發的傑作正是《解放》（Liberation，一九五四）。
一棟五層樓高的公寓遭到嚴重破壞，底部是堆積如山的瓦礫，前景是三個小女孩抓著鐵繩梯，靠離心力在空中快樂飛翔。正中央的女孩面對觀者，臉蛋就像是開頭提及的少年的妹妹。繩梯懸盪在縱向貫穿畫面的紅色鐵桿上，背景的成片天空、建築物與瓦礫一片慘白荒涼，破敗倒塌的公寓像感應到小女孩，添上些許色彩。仔細一瞧，那些顏色其實是因公寓坍塌而暴露在外的壁紙。寒風颼颼，小女孩瘦弱不堪，柱子與梯子都細長如鐵絲。搖搖欲墜的景象瀰漫戰後的頹敗氛圍：儘管戰爭已經結束，百廢仍待舉，看不見未來；終究擺脫了戰爭，希望升起，一切卻得從廢墟起步。這幅畫象徵的不僅是歐洲，也包括化為焦土的日本等所有經歷過戰爭的國家。
《解放》以遭遇戰爭的斷垣殘壁為背景，孩子們在類似鐵桿的物體四周大幅度擺盪。展出這幅畫時，我衷心希望觀者在這幅畫前面停下腳步，還建議策展人在畫框中裝入瑞士製的小型音樂盒，播放約一、兩分鐘的旋律，拉長觀者欣賞畫作的時間。但是展覽負責人認為這個提案品味不足，拒絕了我的提議。但我仍相信所有助力。藝術就是藝術，並不需要設下任何限制。而我可以運用一切助力，無論是文字或音樂，所有派得上用場的都是助力。
（一九五七年訪談，弗朗西絲．K．波爾《班．夏恩》﹝Frances K. Pohl, Ben Shahn﹞）
我翻譯這段文字，是因為覺得很有意思。在畫作中加上自己的手寫字，正是班．夏恩的得意招數。《渴望和平》（We Want Peace, Register, Vote）也透過圖畫與文字相互呼應。海報原作《飢餓》長三十九公分、寬二十五公分，從尺寸可知，他打從一開始就打算將這幅畫製作成海報。但是戰時新聞局並未採用他的作品，而是將這幅畫和另一幅眼光已放到戰後的海報《戰後的充分就業》（Full Employment After the War，一九四四），作為支持小羅斯福（Franklin Roosevelt）組成CIO-PAC（產業組織大會和政治行動委員會）的選舉海報。不僅如此，《渴望和平》實際製作成海報已是一九四六年，也就是日本敗戰後和平降臨之際。為什麼班．夏恩要等和平降臨後才完成海報？
班．夏恩是猶太人，八歲時由立陶宛移民美國，納粹大屠殺事件深深衝擊了他的心靈。他的妻子，同時也是畫家博娜達（Bernarda Brysen）在他死後表示：「班所有的戰爭畫（——）無論是義大利或法國，甚至是晚年以日本為主題的畫作，反映的都是納粹大屠殺的殘暴可怕。」班身為猶太人，卻不認為納粹大屠殺僅是猶太人往昔所遭受的苦難。他從不直接描繪屠殺，而是將自己遭受的巨大衝擊，深刻而悲傷地化為引發眾人共鳴的普世危機感。
提到危機感，班．夏恩和大他九歲的日本畫家國吉康雄私交甚篤。國吉康雄和班在差不多時期移居美國。他在戰後的一九四七年畫下《慶典結束》，接受採訪時不禁流露心中的失望：「世界依舊一團混亂。」「我期待新世界到來，終究什麼也沒來。」即便戰爭時期，美國政府對於勞工團結一致以貫徹民主主義的勢力仍抱持警戒心。記者出身的美術評論家山口泰二即在著作中指出，國吉的名作《誰撕了我的海報》裡的海報，其實就是班．夏恩為戰時新聞局製作的《我們法國工人警告各位：失敗意味奴役、飢餓與死亡》（We French workers warn you —defeat means slavery, starvation, death）。
作品在法國被德國入侵之後，透過淪為德軍俘虜的「法國勞工之口，警告眾人小心法西斯訊息遭受惡意破壞」。小羅斯福死後、大戰結束之際，輿論針對左派大加批判，民眾間的反感、戒心大增；一九五○年，因美蘇冷戰在美國國內，也就是非美活動調查委員會引發的「紅色恐懼」到達頂點。國吉信仰的民主主義面臨危機，國際紛爭一觸即發。班．夏恩從事的許多工作，都涉及改善勞工生活與促進團結，也受到激烈抨擊。大戰結束，《渴望和平》也絲毫不退流行。正因全新的危機浮現，才要喚醒眾人切忌重蹈覆轍。這應該是班．夏恩決心創作的理由。他的先見之明直到二十一世紀仍是明燈，如今回首至為遺憾。
Tags：
【跨域生態系系列專訪】IP平台煉金術，決戰粉絲經濟
我們想讓你知道的是
台灣IP產業雖然先天不足，壽命較短、規模小又年輕，但其實也有創造出超級IP的機會。全台最大IP周邊商城Fandora Shop，透過生態系計畫發展成如今集結三千八百個品牌、吸引超過二十三萬會員的線上平台。
你願意為了所愛的虛擬角色，付出多少錢？根據二○一九年《數位時代》雜誌轉載鈦媒體報導，全球最會賺錢的虛擬角色是精靈寶可夢，身價高達一千億美元（約新台幣三兆元）。而家喻戶曉的Hello Kitty、漫威英雄同樣都是鍍金的IP（Intellectual Property，智慧財產權），透過品牌授權衍生各種周邊產品，廣大粉絲創下驚人產值。
IP變現的戰場，其實就是「粉絲經濟」。只是台灣IP產業先天不足，受限於壽命較短、規模小又年輕，也有創造出超級IP的機會嗎？
「我們的平台叫做Fandora， Fan就是指『粉絲』，打開Fandora，就是打開一個屬於粉絲的寶盒，」綽號捲毛的陳勁宇，與一群成大學生會的夥伴們，於二○一三年共同創立全台最大的IP周邊商城⸺Fandora Shop，如今已是集結三千八百個品牌、吸引超過二十三萬會員的線上平台。
台灣IP品牌化，有競爭力嗎？
二○一三年平台創立之初，三個月就募集到一千五百位插畫家註冊，陳勁宇不諱言，當時Fandora只是單純提供插畫家商品化的服務平台。但沒多久，團隊成員們便發現，公司99％的營收皆來自1％的商品，大家不禁重新思考，那1％的創作者，是否具備發展為IP的特性與潛力。
「一切真的是天時、地利、人和」，陳勁宇表示，當時臉書粉絲團與LINE貼圖的崛起，為台灣IP帶來了粉絲與商機。像是與Fandora合作的熱門LINE貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」、「好想兔」，都展現超高人氣。臉書粉絲團讓粉絲互動有顯著成效，LINE貼圖則讓很多創作者不只能夠存活，甚至能以插畫為全職，為台灣的IP發展打下良好基礎。
看準IP品牌化的潛力，也因應合作者的需求，Fandora開始協助人氣貼圖的IP製作周邊商品，授權Ｔ恤成為第一波販售商品。Fandora也持續探索IP變現的各種可能。「我們決定透過三個面向來進行策略調整，第一個是IP池（指IP數量）如何擴展，第二個是更多元的商品線，第三個是擴大通路方向。」在陳勁宇的藍圖裡，這三大策略可以倒三角形呈現，人氣IP像一顆好種子，向上長出豐富的周邊商品，藉由多元通路觸及粉絲與消費者。
這張藍圖串起了創作者、各領域的周邊產品製造商、數據與資訊顧問，及虛擬與實體通路業者，儼然形成IP界的「跨域生態系」，共同為粉絲與IP創造更美好的相遇。
除了人氣貼圖，YouTuber也成IP
首先，要拓展IP池，誰說人氣IP只能是插畫角色？
Fandora開始集結不同領域的人氣教主。除了最先看中的LINE人氣貼圖IP，如：懶散兔與啾先生、無所事事小海豹，也拓展至YouTuber，與手機遊戲、動漫類IP等ACG領域（指動漫遊戲或二次元），擴大客群接觸，此舉帶動了超過五萬名會員成長。
其中，加入帶有流量的YouTuber，更跳脫了對傳統IP的想像侷限。「我記得剛開賣五分鐘，網站就被塞爆，花了一個多小時才救回來，」陳勁宇回憶從二○一九年起，與突破十億人次觀看的YouTuber「老高與小茉」合作，原本以為只能賣上百件Ｔ恤，沒想到粉絲絲的熱情反應在驚人的消費力，往後每年舉辦的周邊商品販售會，也成為粉絲朝聖活動，甚至透過付費會員的預售會與會員限定商品，還帶動老高與小茉YouTube頻道的付費會員成長。
在拓展IP類型、帶進更多創作者後，下一步必須擴張商品線，增加粉絲黏著度。在Fandora加持下，IP教主們開始攻占粉絲生活，一開始只是平面印刷，像是Ｔ恤、包袋類商品，拓展至毛絨類、公仔玩具立體物，也與不同的製造商合作床包、口罩等生活用品及3C產品。
想起當初從生產平面到立體商品的挑戰，「有些商品來回打樣二十次，就像是做了二十種不同的樣品，結果授權書簽一年，打樣到最後一次時，只剩下兩週可以賣。」陳勁宇苦笑。
然而，經過這些拓展商品線的歷練與學習，也意外讓Fandora打造出自己的製造聯隊，不僅能為自家合作品牌授權的IP找到對的製造商，還能幫其他業者串聯生產。像是為鬼滅之刃IP授權的廠商，在一個月內快速組隊生產周邊商品。各行各業的製造商也因此加入IP經濟的聯隊，成為Fandora固定合作廠商，帶動營收成長，甚至因此增員或投資設備，像是成衣業者森茂國際，直接新增直噴產線部門，添購價值千萬的機器；而專攻絨毛設計製造的頌德克企業，也因此擴編部門人員。
「他們對不同的東西很願意嘗試和學習，是會自己跳下去做的團隊。」輔導Fandora三年的資策會數轉院數位服務創新中心副規劃師楊青錡觀察。
另闢新戰場，串連線上到線下
帶進不同領域IP，組織生產聯隊，Fandora這艘船艦集結愈來愈多夥伴，而加入經濟部中小企業處辦理的「跨域生態系」計畫，像是航向一座新島嶼。網路起家的Fandora為了拓展通路，開始思考走向線下的可能性。
沒有收銀機、從未策展的Fandora，選定二○一九年的文博會初試啼聲。除了聯合十二個IP策展，並邀請創作者舉辦簽名會，在三天的快閃活動中，帶來超過一百二十萬元營收。
這次的線下實戰初體驗，對Fandora是很大的鼓舞，也從中發現原來線下和線上的粉絲是截然不同的消費族群，實體店面不僅能夠帶來新客群，串接線上會員，店內的限定商品熱度可以導回網站，成為測試和修正商品的依據。
於是Fandora連結資訊業者，透過分析與整合站內外數據，從大數據看見粉絲樣貌，使得消費族群的樣貌變得清晰，為IP創作者提供精準的行銷策略與服務，也找出一套煉金術──透過實體店的獨特體驗，不斷堆疊周邊商品的價值，讓粉絲甘心掏錢買單，以OMO（Online Merge Oine）的模式，形成一個粉絲消費迴圈。
從線上擴展到線下，除了與粉絲透過店面對話，還能透過體驗活動緊密互動。但說到底，「粉絲經濟」經營的到底是什麼？在粉絲消費旅程裡，Fandora發展出一套獨特的「IP宗教論」。
陳勁宇比喻，IP的本質就像信仰。角色IP或YouTuber便是教主，是教徒粉絲的信仰中心，彼此擁有共同的教義──也就是角色的故事和個性等IP內容，或是YouTuber與粉絲間的默契與認同點；而教主和教徒相遇的場域就是教堂，除了FB、YouTube、IG等互動平台，還有Fandora為雙方打造實體的IP大教堂，像快閃店或常態店，便成為教徒朝聖地，教徒透過體驗活動和教主互動，增加粉絲黏著度。
「更大型、體驗度更好的實體活動，其實很需要資源與Knowhow，Fandora還需要時間學習，」陳勁宇坦承，這幾年受疫情影響，實體店成績不如預期。
搶攻NFT熱潮，衝IP變現力
遇到逆風，懂得轉彎，使Fandora走得更加穩健。透過生態系計畫，Fandora和聯合數位文創一同展店，省下拓店的找點前置作業與門市經營的人事成本。結合聯合數位文創展店的管理鏈和Fandora的商品力，效果加乘。
像是二○二二年二月，人氣貼圖「懶散兔＆啾先生」與udn有點市合作開店。在台北大稻埕貨櫃市集的懶懶喫茶舖快閃店內，除了相關商品，還有印上懶散兔＆啾先生圖案的車輪餅，不啻是一種新嘗試。
業界變化很快，市場有限，要走得更久，就必須尋找更多機會與創新。「Fandora從最基礎的流量變現、創作者做虛擬貼圖進一步到實不一樣的發展機會與價值，可以視為IP變現IP體商品，衣服、帽子到床單、玩偶、燈具都可以做，從線上到線下串連，再往Web3.0邁進，就是元宇宙。」一路看著Fandora不斷蛻變的楊青錡說。
二○二一年年底，為漫畫家黃色書刊的《勇者系列》推出NFT，以RNFT（redeemable NFT，可兌換商品的NFT）形式，可兌換四款限量公仔。在當時一張售價約一萬兩千元的NFT，創下SR+電鍍金款魔王開賣七十三秒完售的成績。
「數位收藏品在NFT的加值下，可以做到IP的可能性之一。」陳勁宇表示，看準趨勢，Fandora 於二○二二年二月成立新部門，提供NFT發行顧問和代操服務。
翻轉台灣IP產業型態，放大價值，未來Fandora該駛向何方？「以產業角度來看，LINE貼圖紅利已經结束，YouTuber也差不多了，現在要看下一波的新媒體、新機制是什麼。」不排除IP經紀，Web3.0也可能是下個灘頭堡，作為IP跨域生態系的串連者，陳勁宇與夥伴們，持續以勇於嘗試的好奇心破浪前行。
三個「開源」，穩坐IP產業領先者
資策會數轉院數位服務創新中心副主任暨生態系計畫主持人──賴玲如專訪
Fandora之所以可以成為IP產業的領先者，主要做了三個開源。第一個是IP的開源，把IP分類並拓展IP的類別；第二個是供應商的開源，找國內有品質的供應商生產不同商品，能夠幫IP開發一系列商品；第三個是增加通路的接觸點，從線上走到線下，透過實體店找到新客戶，降低在線上找尋新客源的成本，再透過異業結合，與聯合數位文創合作，可以找到新的客群，激發不一樣的火花。
而政策資源投入，也讓新創公司願意嘗試，起初不敢嘗試是因為擔心成本投入卻沒有效果，一旦從中獲得成果，自己就會跑很快，所以政府計畫是幫忙推一把。
在這次「生態系」計畫中，讓Fandora學習用不同角度看事情，不用再什麼事情都自己做，更懂得異業結合，截長補短。也就是說，Fandora學會找夥伴整合，產生差異化的服務。
Fandora懂得變形，持續滾動修正商業模式，找到最佳化。從賣商品、賣企劃到賣NFT，他們持續在思考公司的核心價值與商業模式。
不斷創新才是往前走的動力，但創新有方法可循，要重新定義核心價值，找到目標客群，當重新聚焦消費者的需求時，商品和服務模式會跟著調整，當變成多角化經營時，要像手掌一樣，核心依然存在。
打造生態系就是希望在環境快速變遷時，考量自身的核心能力，以消費者為導向調整商品，和夥伴合作往前走。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。