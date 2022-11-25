《大學個人申請入學及四技二專甄選金榜必勝手冊》：如何避開「多元表現」的十大可能地雷？

文：呂宗昕

避開「多元表現」的十大可能「地雷」

——減少無法真能替你加分的活動

Q：請問教授，我已經知道「多元表現」單獨計分的重要性了！我該如何撰寫及準備相關資料呢？ Ans：很高興你開始重視「多元表現」的備審資料了！呂老師在接下來的兩節裡會教你如何避開「十大可能地雷」。

即使是高材生也不見得擅長「多元表現」

呂老師看過許多同學的備審資料，發現有的人可說是已達「神人級」水準，十八般武藝樣樣精通，但有的同學繳交的資料卻是乏善可陳，而且還犯了很多不該犯的基本錯誤，讓人十分惋惜。

在本節裡，呂老師會先提醒你不要誤踩的十大地雷。接著在下一節中，將告訴你獲取高分的「十大秘訣」。

「多元表現」的「十大可能地雷」

以下列出「多元表現」的「十大可能地雷」。在每個項目前有三個方框，請每讀一次，就在方框內畫叉，以提醒自己不要勿觸「地雷」。如時間允許，請盡可能閱讀三次。

1. 「多元表現綜整心得」過於簡要

呂老師看到許多同學把必繳交的「多元表現綜整心得」寫得過於精簡，甚至只用一張A4紙就將不同領域的表現以區塊形式呈現後，直接上傳。

依招聯會規定，「多元表現綜整心得」的字數上限是800字，另可附加三張圖。見過有些同學在各方面確實表現優異，但在「綜整心得」中僅以條列式呈現，欠缺各項表現的詳細描述，也沒有分享任何心得，像這樣的報告未必能獲得教授們的肯定。

此外，雖然你的各項「多元表現」都有獨立檔案，可分別點選閱讀，但因教授的審查時間有限，如果你的「綜整心得」寫得過於簡略，教授未必有興趣進一步開啟你的各項「多元表現」檔案進行審閱。

2. 各項「多元表現」摘要不足或未寫

許多同學上傳各項「多元表現」檔案後，卻疏忽了應該為各個檔案附上相當字數的摘要，有的人甚至完全沒寫摘要。如前所述，因教授們需在一定時限內審完所有備審資料，倘若你的摘要敘述不明或沒有摘要時，教授們未必會打開每一份檔案細細審閱。

3. 「自主學習計畫與成果」資料不完整

在2-2節裡，你可以看到有將近1700個科系要求考生繳交「自主學習計畫與成果」，由此可證該報告之重要性。另一方面，在網路上有很多同學反映，因公私立學校不同，有的學校有「自主」，但是沒有學習；有的學校有「學習」，但是沒有「自主」。甚至有的同學反映在「彈性學習」裡，有人K書、有人睡覺、有人打混，各式各樣的狀況皆有。

不管在教室內的真實狀況為何，大學教授在電腦上只能看到你的報告，不會瞭解報告產出的過程。呂老師看到許多同學的「自主學習計畫」詳列了每週進度，內容也經過老師的同意與許可，可惜卻沒附上最重要的「成果報告」與「心得分享」，像這樣的報告是很難為你爭取加分的。

4. 重要結果請教授自行連結網址搜尋

招聯會確實對每個「多元表現」檔案有最大容量的規定，但是呂老師見過有人僅寫了還不滿一頁，就直接貼上網址連結，請教授自行上網搜尋更詳細的報告內容。或許是原始的power point檔案很大，超過容量規定，但讓人好奇的是：同學為何不擷取幾張精彩的圖片或一些重要內容貼在報告上，卻一昧相信教授一定會連結你所提供的網址，一定會「自動地」上網閱讀所附資料呢？

5. 校外課程或大學先修課程的學習內容不詳

有些程度較好的同學會參加校外研究單位（如中研院）的訓練課程，或是選修大學先修課程。同學主動修習這些課程是值得被鼓勵的，但在備審資料中往往只看到「錄取通知書」、「課程大綱」、「結業證書」等，卻隻字未提是受到何種訓練、學會何種新知等。如果審查教授無法瞭解你的學習內容，當然就無法做出正確衡量，所以請你務必寫出課程內容摘要、學習過程及心得分享。

6. 「一日遊」型的「志工活動」較不吸引教授

有些同學會參加「一日遊」型的志工活動，例如一日淨山、一日淨溪、一日淨灘、一日義工導覽等。參加這些活動應是值得被鼓勵的，但假設你在高中三年只參加過一天的此類活動，想當然耳是很難獲得教授肯定及加分的。反之，若你長期投入類似志工或義工活動，這確實能獲得教授的認可。

7. 「短期型」的營隊訓練及「演講」可看性不足

呂老師見到有的同學參加一場校外科普演講，就算是一項「多元表現」，或是參加一些學校舉辦的營隊活動，附上幾張活動照片，也當成是一項「多元表現」。請注意「多元表現」中的「表現」二字。你聆聽一場演講或參加一個營隊，你僅是「被動」的參與者，欠缺任何「主動表現」，怎能將這些活動當成是「多元表現」成果呢？

8. 小論文不是維基百科的彙整

有的同學會參加小論文競賽，這也是值得鼓勵的事。但整篇文章讀下來，感覺像是維基百科的剪貼簿，從網路上擷取或下載一些文字資料，再附上幾張圖表或照片，拼拼湊湊就算完成一份報告。

撰寫小論文時，第一步當然是搜尋網路資訊，但這樣遠遠不夠，你還需繼續擴大搜尋範圍，彙整不同資料，再進一步比對分析，甚至加上個人見解及想法，衍生出獨特創新的結論，這才是寫小論文的目的，所以寫小論文絕對不是copy and paste即可。

9. 「自主學習」太依賴網路資訊

網路無遠弗屆，尤其現代的年輕學子對谷歌大神依賴甚深。許多同學的「自主學習計畫」雖然頗具新意，但呂老師檢視該份成果報告的參考文獻時，若看到參考文獻均是一串串網址，就會好奇為何同學不去圖書館借閱一些書籍，因為一本好的參考書籍內容充實完整、分析條理清楚，可能足夠你寫出十份報告。

網路資料雖然五花八門、應有盡有，卻往往是片段式的訊息，不夠全面性；況且網路上找到的也不盡然都是正確的資訊。當你決定針對某些課題進行「自主學習」時，請先從找尋並閱讀基礎書籍開始做起。