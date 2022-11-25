《大學個人申請入學及四技二專甄選金榜必勝手冊》：如何避開「多元表現」的十大可能地雷？
我們想讓你知道的是
「多元表現」不是要求學生當「八爪章魚」，期盼你樣樣精通。而是希望你針對本身的優點長處及人格特質，找出幾項特別的「亮點」，以便說服審查教授錄取你。
文：呂宗昕
避開「多元表現」的十大可能「地雷」
——減少無法真能替你加分的活動
Q：請問教授，我已經知道「多元表現」單獨計分的重要性了！我該如何撰寫及準備相關資料呢？
Ans：很高興你開始重視「多元表現」的備審資料了！呂老師在接下來的兩節裡會教你如何避開「十大可能地雷」。
即使是高材生也不見得擅長「多元表現」
呂老師看過許多同學的備審資料，發現有的人可說是已達「神人級」水準，十八般武藝樣樣精通，但有的同學繳交的資料卻是乏善可陳，而且還犯了很多不該犯的基本錯誤，讓人十分惋惜。
在本節裡，呂老師會先提醒你不要誤踩的十大地雷。接著在下一節中，將告訴你獲取高分的「十大秘訣」。
「多元表現」的「十大可能地雷」
以下列出「多元表現」的「十大可能地雷」。在每個項目前有三個方框，請每讀一次，就在方框內畫叉，以提醒自己不要勿觸「地雷」。如時間允許，請盡可能閱讀三次。
1. 「多元表現綜整心得」過於簡要
呂老師看到許多同學把必繳交的「多元表現綜整心得」寫得過於精簡，甚至只用一張A4紙就將不同領域的表現以區塊形式呈現後，直接上傳。
依招聯會規定，「多元表現綜整心得」的字數上限是800字，另可附加三張圖。見過有些同學在各方面確實表現優異，但在「綜整心得」中僅以條列式呈現，欠缺各項表現的詳細描述，也沒有分享任何心得，像這樣的報告未必能獲得教授們的肯定。
此外，雖然你的各項「多元表現」都有獨立檔案，可分別點選閱讀，但因教授的審查時間有限，如果你的「綜整心得」寫得過於簡略，教授未必有興趣進一步開啟你的各項「多元表現」檔案進行審閱。
2. 各項「多元表現」摘要不足或未寫
許多同學上傳各項「多元表現」檔案後，卻疏忽了應該為各個檔案附上相當字數的摘要，有的人甚至完全沒寫摘要。如前所述，因教授們需在一定時限內審完所有備審資料，倘若你的摘要敘述不明或沒有摘要時，教授們未必會打開每一份檔案細細審閱。
3. 「自主學習計畫與成果」資料不完整
在2-2節裡，你可以看到有將近1700個科系要求考生繳交「自主學習計畫與成果」，由此可證該報告之重要性。另一方面，在網路上有很多同學反映，因公私立學校不同，有的學校有「自主」，但是沒有學習；有的學校有「學習」，但是沒有「自主」。甚至有的同學反映在「彈性學習」裡，有人K書、有人睡覺、有人打混，各式各樣的狀況皆有。
不管在教室內的真實狀況為何，大學教授在電腦上只能看到你的報告，不會瞭解報告產出的過程。呂老師看到許多同學的「自主學習計畫」詳列了每週進度，內容也經過老師的同意與許可，可惜卻沒附上最重要的「成果報告」與「心得分享」，像這樣的報告是很難為你爭取加分的。
4. 重要結果請教授自行連結網址搜尋
招聯會確實對每個「多元表現」檔案有最大容量的規定，但是呂老師見過有人僅寫了還不滿一頁，就直接貼上網址連結，請教授自行上網搜尋更詳細的報告內容。或許是原始的power point檔案很大，超過容量規定，但讓人好奇的是：同學為何不擷取幾張精彩的圖片或一些重要內容貼在報告上，卻一昧相信教授一定會連結你所提供的網址，一定會「自動地」上網閱讀所附資料呢？
5. 校外課程或大學先修課程的學習內容不詳
有些程度較好的同學會參加校外研究單位（如中研院）的訓練課程，或是選修大學先修課程。同學主動修習這些課程是值得被鼓勵的，但在備審資料中往往只看到「錄取通知書」、「課程大綱」、「結業證書」等，卻隻字未提是受到何種訓練、學會何種新知等。如果審查教授無法瞭解你的學習內容，當然就無法做出正確衡量，所以請你務必寫出課程內容摘要、學習過程及心得分享。
6. 「一日遊」型的「志工活動」較不吸引教授
有些同學會參加「一日遊」型的志工活動，例如一日淨山、一日淨溪、一日淨灘、一日義工導覽等。參加這些活動應是值得被鼓勵的，但假設你在高中三年只參加過一天的此類活動，想當然耳是很難獲得教授肯定及加分的。反之，若你長期投入類似志工或義工活動，這確實能獲得教授的認可。
7. 「短期型」的營隊訓練及「演講」可看性不足
呂老師見到有的同學參加一場校外科普演講，就算是一項「多元表現」，或是參加一些學校舉辦的營隊活動，附上幾張活動照片，也當成是一項「多元表現」。請注意「多元表現」中的「表現」二字。你聆聽一場演講或參加一個營隊，你僅是「被動」的參與者，欠缺任何「主動表現」，怎能將這些活動當成是「多元表現」成果呢？
8. 小論文不是維基百科的彙整
有的同學會參加小論文競賽，這也是值得鼓勵的事。但整篇文章讀下來，感覺像是維基百科的剪貼簿，從網路上擷取或下載一些文字資料，再附上幾張圖表或照片，拼拼湊湊就算完成一份報告。
撰寫小論文時，第一步當然是搜尋網路資訊，但這樣遠遠不夠，你還需繼續擴大搜尋範圍，彙整不同資料，再進一步比對分析，甚至加上個人見解及想法，衍生出獨特創新的結論，這才是寫小論文的目的，所以寫小論文絕對不是copy and paste即可。
9. 「自主學習」太依賴網路資訊
網路無遠弗屆，尤其現代的年輕學子對谷歌大神依賴甚深。許多同學的「自主學習計畫」雖然頗具新意，但呂老師檢視該份成果報告的參考文獻時，若看到參考文獻均是一串串網址，就會好奇為何同學不去圖書館借閱一些書籍，因為一本好的參考書籍內容充實完整、分析條理清楚，可能足夠你寫出十份報告。
網路資料雖然五花八門、應有盡有，卻往往是片段式的訊息，不夠全面性；況且網路上找到的也不盡然都是正確的資訊。當你決定針對某些課題進行「自主學習」時，請先從找尋並閱讀基礎書籍開始做起。
Tags：
挑選高性能空氣清淨機，內行人才知道的「黃金法則」
我們想讓你知道的是
在挑選家電之前，少不了要做一番功課， 挑選高性能空氣清淨機，有什麼是內行人才知道的「黃金法則」？多看多比較，幫助你挑選到最適合的產品。
在挑選家電之前，少不了要做一番功課。正如買除濕機會看每日除濕量、買冷氣會看BTU數，在挑選適合自身環境的空氣清淨機時，該看什麼數據來判斷其清淨能力呢？
其實，AHAM（美國家電製造商協會）就針對消費者的需求制定了一套名為「CADR」的清淨空氣輸出率標準，而台灣消保處明年1⽉1⽇起也將實施新的「CASR」和省電等級「EE」法規，這也是過往市面上拿來評價空氣清淨機功效的兩項指標。
無論是「CADR」還是「CASR」都是評測空氣清淨機運作的效能，幫助消費者依照自已的坪數來選擇合適的空氣清淨機。不過，「CADR」跟「CASR」還是有一些限制，例如，效能之外、空氣清淨的品質如何？可以針對哪些污染源做過濾？為了挖掘空氣清淨機更多挑選細節，本文公開一套更細緻的空氣清淨機「黃金法則」，在能源效率之外也留意淨化質量，幫助你挑選到質量更好的清淨機。
⿈⾦法則：「質量」⽐速度和能源效率更重要
「CASR」指的是一台空氣清淨機每分鐘的「乾淨空氣提供率（Clean Air Supply Rate）」；而美國家電製造商協會AHAM制定的「CADR」值則是每小時的「乾淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate）」，主要差異僅在於以分鐘或小時計算。
而一般業界常見的CADR測試都是在只有28.5m³的狹小檢測室內進行測試，為時20分鐘、採用1個感應器、測試3種懸浮微粒，再計算追蹤該空氣清淨機過濾空氣的速度。
這樣的評測中並無法看出空氣清淨的品質，但是在真實居家環境中，過濾品質對於我們來說比起速度更為重要。下列就是對於空氣清淨品質會造成顯著影響的幾個可能原因：
- 清潔質量：是否有自動感應與過濾的功能？是否符合HEPA H13標準全機密封以防細微顆粒外洩？是否能有效且持續的消滅室內空氣中的甲醛？
- 即時響應：有多少個實時感應器偵測室內空氣狀況？是否具備甲醛感測器？是否可以偵測到小至PM0.1的空氣污染顆粒？
- 房間覆蓋率：是否有在更符合室內環境的空間做評測（如 POLAR 實驗）？是否有氣流倍增科技技術能將乾淨空氣傳送至室內每個角落？
打破三個常見迷思
其實我們日常中還有一些有關空氣品質與空氣清淨機的迷思，都會影響選購機器時常被忽略的細節。
一、CASR/CADR愈⾼意味機器愈有效？
CASR/CADR只能反應機器運作的效率，但卻無法完整的呈現淨化品質。例如，兩台數值相同的空氣清淨機，一台有做到全機密封、另一台卻密封不良，會發現一些顆粒較小的污染物可能隨著機器運作而被排放出來，導致污染物不斷累積聚集、空氣越來越髒。但若是符合 H13 HEPA 標準完全密封，就能有效將污染物牢牢鎖住、不造成二次空氣污染，防止受污染空氣繞過濾網將污染物帶回室內。
二、甲醛只存在於新房中？
很多人以為甲醛只會存在於「裝潢、油漆」等新居環境，但根據實測調查，有近45%裝潢在3~15年之久後仍可被偵測出甲醛超標情況，尤其在天氣悶熱時更會讓傢俱、建材中的甲醛開始釋放，影響使用者健康。為了有效解決此問題，空氣清淨機是否具備捕捉並消滅甲醛的功能與技術就非常重要。
三、⾼省電等級（EE）意味著物有所值？
有些廠商可能犧牲效能來符合等級，但更重要的還是效益。一台好的空氣清淨機除了看效能之外，還要留意吹出的乾淨空氣是否有效地被吹送至房間每一個角落，否則，乾淨空氣若只能圍繞在機器附近，再怎麼有效率也無益於家中的空氣品質。
以Dyson為例，他們特別與專業實驗團隊打造「POLAR實驗室」，以貼近實際家庭環境的方式在角落位置擺放空氣清淨機，由9個感應器持續收集全室空氣品質數據，確保空氣清淨機能即時自動反應，並將淨化的空氣吹送至房間內每個角落。
多方面評估效能與品質，選購最符合需求的黃金空氣清淨機
綜合上述，要挑選一台優良的空氣清淨機，要考慮的點包括：
- 是否可以傳遞和循環清潔空氣，達到全屋淨化？
- 是否全機完全密封符合HEPA H13標準，不會將污染物洩漏回空氣中？
- 是否可以持續消滅甲醛？
- 是否能夠捕捉病毒、細菌和過敏原？以及99.95%的超細顆粒？
- 是否能感知污染並對您不斷變化的室內環境做出反應？
這些黃金法則將能幫助消費者在「CADR」/「CASR」和省電等級「EE」等公定標準之外，更全方位的挑選有效且高品質的空氣清淨機。這也是為什麼像Dyson這樣的品牌，投入了許多資源不斷更新科技技術，透過如全室循環、全機密封HEPA H13過濾、Sense, Capture & Project、POLAR測試⽅法、Air Multiplier™ 氣流倍增科技、甲醛消滅技術、獨特運算系統與四種感應器等實驗法與應用技術，提升空氣清淨機的淨化質量，也帶給消費者更多評比的思考點。
下一次在挑選空氣清淨機時，建議除了「CADR」/「CASR」跟省電等級「EE」之外，不妨多看多比較，以這套「黃金法則」挑選最適合自己的空氣清淨機！
高性能空氣清淨機選擇指南：https://bit.ly/3t9oxGS