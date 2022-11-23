《風流浪子的男友》：從採花大盜到「甘願做受」，晚明到清末的男男羅曼史與男性氣質

文：多明卡

花了大概三個星期的休閒時間把這本書看完，跟原先預期的不太一樣，但我覺得這本書的內容還是不錯的。這是一本正經的漢學研究著作，以晚明到清末涉及男同性戀的文學作品為主要研究對象，運用文本分析結合其他其他資料，勾勒出男同性戀的性態與男性氣質的模樣。

明清的男男羅曼史小說

受限於文本材料，這將近三百多年的文學作品並不是全部都將「男同志」放在作品的正中心位置，嚴格說起來，只有明代最末期的幾本小說的價值觀比較接近現代人（能接受同性戀的現代人），大方地將男人之間的肉體享受、情感交流鉅細靡遺地描繪出來，即便用的是比較古代的白話文，仍然可以從小說中享受到接近於耽美文學或羅曼史小說的樂趣。

是的，耽美文學或羅曼史小說。沒仔細想過性別氣質在這種類別的小說中具有什麼樣的意義，但作者魏濁安卻清楚地用「性別氣質」的架構分析這些故事中的角色形象。

中華文化中不曾特別迴避同性性行為，但通常把它放在「小菜」的位置，也就是有些人「水路」走多了總想走走「旱路」，「家禽」吃多了想嚐嚐「野味」。

早期涉及同性性行為的作品中，「受」的角色總是具有少年、貌美、社會地位低等特質，但等到這些男孩成長為男人，不再具有雌雄莫辨的外型，他們就脫離了作為「可欲求」的特質。可以說這些少年不過是另一種風味的「女人」。

男人就該喜歡陽剛的東西，比如男人

但是隨著時代發展，對於「男人的精神追求是什麼」這個問題的回答，就改變了這些小說的內容。如同許多人聽過的戲謔的話：「男人就該喜歡陽剛的東西，比如說男人。」

如果重新審視水滸傳類型小說中的「俠」的精神特質，你會發現，這些男人甚至厭惡女性妖嬈的勾引，他們忠於自己的兄弟，只想回到自己兄弟的身邊，聽起來怪怪的，但這正是武松的故事。在這樣的男性故事中加入一點肉體關係與情感，就是男性們的羅曼史故事了。

在更多樣化的男性故事中，敘事視角逐漸從作為插入者的男性身上，轉移到了「被誘騙做受」的男性身上，再轉移到「甘願做受」的男性身上。「被插入」從原本具有貶抑意味的活動，變成漸趨平等的性活動。然而男性們總是必須結婚的，有些人可以同時享受男性與女性，然而有些人無法，這些男人便被視為「不正常的」、「不負責任的」。

在異性戀的故事裡，女孩子如果要成為男性可以「交心」的對象，她必須先成為一個「精神上的男人」或者「榮譽男人」，像男人一樣擁有社交生活，然後她成為男性的知己。

然而，當這樣擁有獨立的精神與智識的女子，最終必須進入男人的家庭時，就不得不面對「友誼」與「婚姻」的嚴重衝突。同時擁有賢慧的妻子與同性的知心（肉體上可能也有交會）好友，似乎是傳統社會中的最佳解方。

從文學名著《紅樓夢》中延伸出的作品《品花寶鑑》描述了完美大團圓結局，然而在同性好友與賢慧妻子的三角關係中，似乎又隱藏不住其中的緊張關係。

在描述這些小說的內容、分析角色類型時，卻很難避免受到外在因素的影響。清代的文字獄和出版品審查，影響了小說內容的尺度，性行為的描述變得越來越隱晦，異性戀的婚姻與傳宗接代的價值觀，也越來越在作品中顯現。也許是因為小說世界中的資料越來越少，論述到清代中、後期時，作者選擇引用一些外部資訊，來討論清代的同性戀。

清代的八大胡同和男性小旦

書籍的最後一章與結語相較於前幾章顯得十分無聊，從小說的世界踏入「現實」之後，顯得失去了分析的座標。作者描述晚清著名的「八大胡同」和裡面同時作為性工作者，以及國劇演員的男性們，隨著民國的到來，八大胡同中腐敗的男性性行為被視為落後，擁抱現代世界的異性戀浪漫愛情則被視為「進步」的。

戲曲演員在抗日戰爭中，必須蓄鬚停演以證明自己的男子氣概，男性之間的浪漫八卦，也被異性戀之間的感情故事取代。作者彷彿認為「新中國」取代「民國」是必然的，而隨著「新中國」的到來，這個共產主義國家不承認同性戀的存在，卻讓所有性別的人都活得像男性。女人穿上寬大的衣服遮眼身體線條，和男人一起過政治生活。（這部分討論得太粗糙了，僅供參考）

總體來說，這本書比較精彩的部分，仍然是對明末清初幾本小說的討論和分析。由於是文本分析，作者不免轉述原文來進行討論，在閱讀的過程中時不時感覺到「可惡，不要再推坑我了！」順著作者的指路，在電子書商城裡買了幾本古代小說來讀，真的，很精彩。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航