《風流浪子的男友》：從採花大盜到「甘願做受」，晚明到清末的男男羅曼史與男性氣質
我們想讓你知道的是
隨著時代發展，對於「男人的精神追求是什麼」這個問題的回答，就改變了這些小說的內容。如同許多人聽過的戲謔的話：「男人就該喜歡陽剛的東西，比如說男人。」如果重新審視水滸傳類型小說中的「俠」的精神特質，你會發現，這些男人忠於自己的兄弟，只想回到自己兄弟的身邊。在這樣的男性故事中加入一點肉體關係與情感，就是男性們的羅曼史故事了。
文：多明卡
花了大概三個星期的休閒時間把這本書看完，跟原先預期的不太一樣，但我覺得這本書的內容還是不錯的。這是一本正經的漢學研究著作，以晚明到清末涉及男同性戀的文學作品為主要研究對象，運用文本分析結合其他其他資料，勾勒出男同性戀的性態與男性氣質的模樣。
明清的男男羅曼史小說
受限於文本材料，這將近三百多年的文學作品並不是全部都將「男同志」放在作品的正中心位置，嚴格說起來，只有明代最末期的幾本小說的價值觀比較接近現代人（能接受同性戀的現代人），大方地將男人之間的肉體享受、情感交流鉅細靡遺地描繪出來，即便用的是比較古代的白話文，仍然可以從小說中享受到接近於耽美文學或羅曼史小說的樂趣。
是的，耽美文學或羅曼史小說。沒仔細想過性別氣質在這種類別的小說中具有什麼樣的意義，但作者魏濁安卻清楚地用「性別氣質」的架構分析這些故事中的角色形象。
中華文化中不曾特別迴避同性性行為，但通常把它放在「小菜」的位置，也就是有些人「水路」走多了總想走走「旱路」，「家禽」吃多了想嚐嚐「野味」。
早期涉及同性性行為的作品中，「受」的角色總是具有少年、貌美、社會地位低等特質，但等到這些男孩成長為男人，不再具有雌雄莫辨的外型，他們就脫離了作為「可欲求」的特質。可以說這些少年不過是另一種風味的「女人」。
男人就該喜歡陽剛的東西，比如男人
但是隨著時代發展，對於「男人的精神追求是什麼」這個問題的回答，就改變了這些小說的內容。如同許多人聽過的戲謔的話：「男人就該喜歡陽剛的東西，比如說男人。」
如果重新審視水滸傳類型小說中的「俠」的精神特質，你會發現，這些男人甚至厭惡女性妖嬈的勾引，他們忠於自己的兄弟，只想回到自己兄弟的身邊，聽起來怪怪的，但這正是武松的故事。在這樣的男性故事中加入一點肉體關係與情感，就是男性們的羅曼史故事了。
在更多樣化的男性故事中，敘事視角逐漸從作為插入者的男性身上，轉移到了「被誘騙做受」的男性身上，再轉移到「甘願做受」的男性身上。「被插入」從原本具有貶抑意味的活動，變成漸趨平等的性活動。然而男性們總是必須結婚的，有些人可以同時享受男性與女性，然而有些人無法，這些男人便被視為「不正常的」、「不負責任的」。
在異性戀的故事裡，女孩子如果要成為男性可以「交心」的對象，她必須先成為一個「精神上的男人」或者「榮譽男人」，像男人一樣擁有社交生活，然後她成為男性的知己。
然而，當這樣擁有獨立的精神與智識的女子，最終必須進入男人的家庭時，就不得不面對「友誼」與「婚姻」的嚴重衝突。同時擁有賢慧的妻子與同性的知心（肉體上可能也有交會）好友，似乎是傳統社會中的最佳解方。
從文學名著《紅樓夢》中延伸出的作品《品花寶鑑》描述了完美大團圓結局，然而在同性好友與賢慧妻子的三角關係中，似乎又隱藏不住其中的緊張關係。
在描述這些小說的內容、分析角色類型時，卻很難避免受到外在因素的影響。清代的文字獄和出版品審查，影響了小說內容的尺度，性行為的描述變得越來越隱晦，異性戀的婚姻與傳宗接代的價值觀，也越來越在作品中顯現。也許是因為小說世界中的資料越來越少，論述到清代中、後期時，作者選擇引用一些外部資訊，來討論清代的同性戀。
清代的八大胡同和男性小旦
書籍的最後一章與結語相較於前幾章顯得十分無聊，從小說的世界踏入「現實」之後，顯得失去了分析的座標。作者描述晚清著名的「八大胡同」和裡面同時作為性工作者，以及國劇演員的男性們，隨著民國的到來，八大胡同中腐敗的男性性行為被視為落後，擁抱現代世界的異性戀浪漫愛情則被視為「進步」的。
戲曲演員在抗日戰爭中，必須蓄鬚停演以證明自己的男子氣概，男性之間的浪漫八卦，也被異性戀之間的感情故事取代。作者彷彿認為「新中國」取代「民國」是必然的，而隨著「新中國」的到來，這個共產主義國家不承認同性戀的存在，卻讓所有性別的人都活得像男性。女人穿上寬大的衣服遮眼身體線條，和男人一起過政治生活。（這部分討論得太粗糙了，僅供參考）
總體來說，這本書比較精彩的部分，仍然是對明末清初幾本小說的討論和分析。由於是文本分析，作者不免轉述原文來進行討論，在閱讀的過程中時不時感覺到「可惡，不要再推坑我了！」順著作者的指路，在電子書商城裡買了幾本古代小說來讀，真的，很精彩。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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【跨域生態系系列專訪】顛覆傳統商戰舊思維，生態系共創轉型價值
我們想讓你知道的是
甫於松菸落幕的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，獲得熱烈回響。當中的「商模轉型」論壇探討當代最夯的「跨域生態系」概念，並邀集已是台灣「基石者（Key-stone）」的明星企業們和大家近距離分享，促進腦力激盪火花，分享成功契機與關鍵法則。此刻正是迎來嶄新商業模式的大願景時代！
我們常聽到「跨域生態系」這個熱門關鍵詞，但對它的概念和做法相對陌生。其實這是全球各大影響力企業，包括Google、亞馬遜等都積極投入中的商業趨勢，不僅打破傳統商業策略裡的敵我分界，也強調跨域甚至同業彼此合作，以宏觀角度「化競爭為更大集體效益」。當企業們願意與各產業鏈中的相關夥伴攜手結盟，讓眾多菁英齊聚一堂，進一步開發新產品與新服務，比起單打獨鬥，凝聚起來的團隊優勢更加無可限量！
經由經濟部中小企業處、數位發展部數位產業署與財團法人資訊工業策進會等法人通力推動下，台灣在「跨域生態系」領域已有積極成果。除了在「數位國家創新經濟發展方案」上，引導不少中小企業跨業、跨域異業合作，以數位工具打造新商模之外；也藉由具高關注度的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，在「商模轉型」專業論壇上邀請了三大知名亮點企業，分享轉型心路歷程與成功策略，難得的交流經驗吸引眾多專業人士共襄盛舉。
打破界線，三類型生態系跨域創新
「一個人走很快，但一群人走更遠！」擔任論壇主持人的台大智活賴宏誌策略長，一針見血點出「跨域生態系」的價值精神。他指出，「基石者（Key-stone）、互利共榮、善用創意、改變思維、自我調適」是成功生態系中的五大必要條件，對此特別力邀TMI臺灣創意工場的何明彥投資長，剖析如何超越這道產業界限，擁有正確思維來做到生態系商模轉型；也請三個成功案例的「基石者（Key-stone）」鈺統食品、愛上新鮮、盛發生物科技等企業代表，不藏私現場分享跨域合作故事。
三間企業恰好分別代表「中小企業跨域生態系」的三大類型：以「植物肉」概念風靡海內外、創新打造「植物基新食生態系」的鈺統食品，是由顧客需求出發，再尋求可互補業者的「價值核心型」；在疫情期間以全台最大的生鮮電商平台和大數據分析，協助眾多食品製造商撐過景氣寒冬的愛上新鮮，屬於擔任數位平台核心角色、連結產品服務與消費者的「平台型」；而擅長為剩餘林木廢料找到新生、打造綠色永續循環生態系，甚至延伸出人文和薪傳價值的盛發生物科技，則是由多種參與者組成、創造一個連貫解決系統的「解決方案型」，各有千秋。
以大帶小，創造商模邁向永續未來
「起初是澳洲的肉品廠找到我們，請鈺統代工植物肉，才開始想方設法來活用很古老的加工技術。」正所謂找到關鍵客戶能帶來創新轉型契機，在台灣已兩代接棒30年、擁有各項食安認證和潔淨標章的鈺統食品，旗下品牌「三機」在謝孟晃副總經理帶領下，不僅以植物肉顛覆傳統穀物加工廠、做出植物基新食共創生態體系，更採取減少碳足跡與友善環境策略，減少畜牧業成本也提供消費者更多元的選擇。
而締下疫情期間業績逆勢成長四倍的愛上新鮮，則於張佑承共同創辦人努力下，成為餐飲結合電商平台的共好典範。擅長以「大數據整合」和「輿情收集」鎖定下一個爆款商品，張佑承為國內眾多食品廠指引方向、品牌化增進產業鏈信心，帶來整體生態系新價值。「過去大家常把台灣優秀的食品商只當代工廠、供貨源來看待，我們認為那抹煞了這些企業的累積與努力。現在他們都是我們生態系中共同創業的夥伴，特別感謝資策會大力協助。」未來愛上新鮮也會嘗試做訂閱制等更多創新服務，和業界好朋友開展跨域多角經營。
另一方面，甫獲台灣十大傑出青年肯定、同時也是盛發生物科技領導人的陳偉誠創辦人，則是在傳產翻身闢出新路，以「生物炭」突破舊思維框架，甚至在海外馬來西亞等地成功複製這樣的林木廢料循環生態系。「我接棒家裡的炭業，發現在一年中只有中秋節業績最好，便決定透過不同產業和材料的結合，碰撞出全新市場。現在，高溫炭上面能種出植物、成為工藝品，我們的服務甚至延伸到食農教育、家具維修、除溼與寵物清潔等生活環保運用，達到完全零廢料循環！」此外，陳偉誠也用商標和專利去保護生態系中的共同夥伴，讓彼此走得更長遠。
無論是生產製造或提供解決方案，這些商模典範最終都講求讓關鍵客戶有更棒的體驗、風格甚至形成信仰，一步步往上推升。「我認為他們展現了跨域生態系中，企業在前端面對客戶需求、中間遇到數據處理運用、後端維持住供應鏈和夥伴關係，這三個場域和角色面向作了完美的示範。」何明彥投資長點評，「基石者(Key-stone)」企業營運負擔著更高的成本，但這三個案例不僅願意做更多解決方案的翻轉和測試，做原有與新有技術的拆解、堅守並分辨出品牌化的價值，更思考並注重大環境的永續循環及SDGS願景目標，醞釀出難能可貴的產業能量。
隨著2022數位綠色雙轉型聯合成果展「商模轉型」專業論壇火花迸現，如何在「基石者（Key-stone）」的打樁下，引進更多資源、引導並鼓勵更多中小企業，甚至吸引更多企業高階人士投入參與學習，是跨域生態系下一步的共同課題。在台灣日益增多的成功企業典範帶領下，開放式創新和多元跨域結盟可說勢在必行。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。