「忠犬八公」現身尼曼明路的十字路口，為什麼清邁最近很「哈日」？

11月初，清邁市區尼曼明路（Nimmanahaeminda ถนนนิมมานเหมินท์ ）與懷喬路（Huay Kaew ห้วยแก้ว）的十字路口「Think Park」商場前，立了一座日本忠狗「忠犬八公」的銅像，這是繼同一地點蓋了座假的日本地鐵站出入口、安了日式風格水溝蓋後，為了商場整體轉向日式主題風格的新裝飾。

Photo Credit：Alex Chotnitidecha 「Think Park」商場前的「忠犬八公」

Photo Credit：Alex Chotnitidecha 「Think Park」商場的水溝蓋

塑像立了之後，有清邁人笑稱，外府的旅客可省下去日本的旅費到清邁觀光。也有人覺得，毫無頭緒地把不是在地文化或地緣關係的雕像放在市區，實在不合適，更有民眾覺得，為什麼不找在地的特色來當做裝飾，或是乾脆用幾年前被人惡意帶走生命的知名清邁校狗 dea（เตี้ย）來當做雕像都好過連多數泰國人都不太認識的日本忠狗。

Rin Kham路口與周邊的轉變

在討論商場選擇經營方向之前，先來看一下清邁「忠犬八公像」的所在位置。雕像立在「Think Park」商場前名為「Rin Kham」（สี่แยกรินคำ）的十字路口，從地圖來看：

Think Park 商場 商場整對面是Maya百貨 往北是高速公路 東西向是懷喬路（Huay Kaew），往西可達清邁大學前門、清邁動物園和素帖山，往東則可達古城西北牆角和北門。 往南則是尼曼明路（Nimmanahaeminda），整條街有夜店、餐廳、咖啡館、飯店，是在地人消磨週末夜、觀光客打卡的區域。

圖片來源：G oogle Map

Rin Kham路口近年觀光發展蓬勃，甚至成為清邁交通流量相當大且部分時段容易塞車的路口。但回推到20年前，自己初次造訪清邁，Maya商場和ThinkPark都只是一片草地，整個十字路口的大建築只有一間四星飯店Amari（目前改建為「U Nimman」飯店），而尼曼明路當時則是相對新開發的街道，當時有兩、三家大型夜店，現在看來舊款的Hillside Condo 2當時仍是新公寓。巷弄內有些手工藝品店但不多，而在尼曼明路一巷（見地圖：7）舉辦了「*nap」文創市集，最初僅是清邁或泰北藝術家的年度聚會，固定舉辦後逐年擴大成為清邁年度創意市集之一。

Photo Credit：女子＠清邁

2013、2014年，中國旅客蜂湧而至，加上連年入選全球最佳旅遊城市之一，觀光急速開發，清邁整個城市樣貌都有了改變，這區路口尤甚。2014年初，原本定位設計創意主題、聚落式的Think Park商場和對面的Maya商場相繼開幕，清邁譚易思廷飯店（Eastin Tan Hotel）、U Nimman飯店陸續興建中，之後，大型複合商場 One Nimman（見地圖：6） 的開始營運，拆除了巷內老排屋，尼曼明路街上的店家也從在地小店逐漸變成針對觀光客的紀念品店；趁著清邁咖啡文化風行，咖啡館也一家家的開。這些店家，隨著觀光客的變化和店租高漲，幾乎每半年三個月就新舊輪替一回。

Photo Credit：女子＠清邁 塑像後方的看板，是開業之初以創作風格的「藝吧」市集作為打頭陣的活動。

Photo Credit：女子＠清邁 由泰國知名站立喜劇藝人Udom Taephanit (อุดม แต้พานิช) 開設的「local cafe」咖啡館，現已歇業並更名易主。

Think Park的一路起伏

回到Think Park商場。商場以及後方的譚易思廷飯店、One Nimman 的地主與業主都是泰國知名富商Tan Passakornnatee（ตัน ภาสกรนที），據說ThinkPark是交由他的女兒打理。商場開幕之初，店家以聚落方式呈現，有小廣場空地、有原來就在的大樹，裝潢略帶泰式懷舊味。當時業者一邊招商一邊於週五、六以創作風格的「藝吧」市集當做試營運。但當時，附近的老商場Kad Suan Kaew （現已停業）每週四至六傍晚已有人潮熱絡的小吃市集，週末六、日在瓦萊路和古城都有徒步街，Think Park開幕之初並沒有從中嶄露頭角。

Photo Credit：女子＠清邁 「藝吧」市集初營運。

Photo Credit：女子＠清邁 當時進駐商場的家具訂製與生活雜貨品牌。

而為衝人氣，開幕之初正逢清邁的涼季，商場做了「清邁下雪了」主題活動，把粗鹽厚厚的鋪在商場的路上和空地上作為「假雪」裝飾，就連旁邊的植物路樹都沒放過。活動開始沒兩天，就被地方人士因環境問題抗議，人們四處踩踏，大量的鹽份溶進土壤、水溝，即便業者保證結束後會徹底清理，但對路樹植物的傷害恐已造成。此外，商場拓出來的廣場空地是否佔用了公共人行空間，也有市民提出質疑。