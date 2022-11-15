越南暗黑料理鴨仔蛋：在路邊攤和餐廳都吃得到，傳說吃完踩碎殼能轉運
我們想讓你知道的是
水煮「鴨仔蛋」的吃法很像在挖雞蛋布丁，加上因為天太黑所以也看不到自己究竟撬到小鴨的哪個部位；論口感，要說「極好吃」倒不至於，比較意外的是，真的不會有咬到小鴨的感覺。
文：中央社駐河內特派員陳家倫
越南暗黑料理「鴨仔蛋」在食用時可以看見小鴨胚胎令許多國際旅客聞之喪膽；而在當地民眾眼裡，「鴨仔蛋」不僅味美價廉還能驅邪，據說只要吃完後將鴨蛋殼踩碎就能趕走厄運。
多次被國際旅客票選為世界上最恐怖菜餚之一的「鴨仔蛋」在北越地區被叫做Trung Vit Lon，南越地區則稱它為Hot Vit Lon，字面意思就是倒置的鴨蛋。越南人愛吃「鴨仔蛋」，普及程度隨便在路邊攤、餐廳裡都可以點得到。
那一次拿著湯匙舀起「鴨仔蛋」多次送到嘴邊又放回湯裡，「我真的要吃下去嗎？」在無數次自問自答過程中，餐廳老闆在廚房裡不時透過窗戶微笑比讚，好像在示意「安啦！這個好吃」，但他的鼓勵最終仍起不了作用。
大約過了半年，有次去胡志明市出差，晚間外出散步看到阿婆蹲坐在路邊煮螺肉、蛤蜊，旁邊還放著一鍋「鴨仔蛋」。那是個月黑風高的晚上，加上阿婆的攤位沒有什麼照明，抱著摸黑壯膽的心就點來吃吃看。
有別於第一次看到剝殼「鴨仔蛋」躺在米線上的心理衝擊，這次點的水煮「鴨仔蛋」被擺在一個小杯子中，旁邊放著一把小湯匙，還有一碟放著金桔、辣椒的胡椒鹽與一把叻沙葉（rau ram）。
根據越南人的吃法，首先得用湯匙將「鴨仔蛋」自底部氣室敲碎，若不小心挖錯邊吃起來會很麻煩。成功將蛋殼敲開後先喝一口湯汁，接著將拌著金桔、辣椒的胡椒鹽舀入蛋中調味，再將蛋挖起配著叻沙葉吃下肚。
水煮「鴨仔蛋」的吃法很像在挖雞蛋布丁，加上因為天太黑所以也看不到自己究竟撬到小鴨的哪個部位；論口感，要說「極好吃」倒不至於，比較意外的是，真的不會有咬到小鴨的感覺。
擔任廚師32年的梁長武（Luong Truong Vu）向中央社介紹「鴨仔蛋」的做法時表示，蛋農們要將有胚胎的鴨蛋拿去孵化，約孵化20天後向市場銷售。常見的料理方式包括水煮「鴨仔蛋」，也可以拿來煮火鍋等。
他說，客人最喜歡吃羅望子醬炒「鴨仔蛋」，作法是將水煮20分鐘的「鴨仔蛋」撈起，剝殼後裹上麵粉油炸，再將羅望子、魚露、砂糖製作成醬，最後將炸好的「鴨仔蛋」與羅望子醬炒至濃稠狀，再丟入花生、叻沙葉。
「鴨仔蛋」跨越年齡鴻溝擄獲越南男女老少的心，根據梁長武觀察，其中又以年輕女生最愛吃。胡志明市的胡氏紀街（Ho Thi Ky）有很多賣「鴨仔蛋」的小攤，有些店家一天甚至可以賣出上千顆「鴨仔蛋」。
此外，一些越南人如果覺得自己最近運氣有點背，會透過吃「鴨仔蛋」來消災解厄，且必須吃奇數顆像是1、3、5顆，吃完後要將蛋殼碾碎或用腳踩碎，據說如此一來壞運就會跟著消失。
至於為什麼吃「鴨仔蛋」可以帶來好運，這是因為「鴨仔蛋」越文Trung Vịt Lon的lon就是「顛倒」，衍伸出轉運的寓意。正因如此，許多越南家庭在除夕夜都會吃「鴨仔蛋」，盼將過去一年的厄運統統趕走。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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原來如此！獸醫師是這樣照顧毛小孩：不讓細菌抗藥性找上門來的正確用藥觀念大公開
我們想讓你知道的是
毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持身體健康，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題。
大家一定有帶毛小孩去動物醫院看病的經驗吧，有時因為不小心受傷，出現比較大或嚴重的傷口，為了預防或治療細菌感染，獸醫師通常會開立抗生素給毛孩使用，確保病況不會惡化。
抗生素的確可以非常有效的對抗細菌，但是細菌的生物特性，也可能同時帶來了新的問題——細菌抗藥性（AntimicrobialResistance，AMR）。什麼是細菌抗藥性呢？又會造成什麼影響？這就要從細菌是怎麼一回事說起了。
細菌這種生物，原來如此
細菌是存在地球上古早的生物，也是所有生物中數量最多的一類，基本上我們可以說，只要有生命的地方都有細菌存在的機會。他們可以存在於非常極端的環境中，包括溫泉、海底火山、放射性廢棄物中、甚至在太空梭上也能生長，還有研究人員在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。動物的身體當然也有各種細菌聚集，包括皮膚表面、腸道、口腔、鼻子等等，都可以發現細菌。
雖然細菌是如此頑強、無孔不入的生物，但他們所帶來的影響卻不一定都是壞的——高達80％的細菌對人體無害。例如我們常常聽到能夠幫助新陳代謝的益生菌；生產泡菜、酒、乳酪等美食，都需要細菌來幫助發酵；細菌能降解有機化合物，因此科學家會利用某些細菌來分解三氯乙烯和四氯乙烯污染，這種方法稱為生物修復。
而那些有害的細菌，則是透過接觸或經口的方式造成各種疾病，包括破傷風、食物中毒、霍亂等等。現代醫學解決這些細菌感染問題的有效工具，就是抗生素。
抗生素真的好好用，更該好好用抗生素
抗生素的發明可以追溯至1928年。微生物學家亞歷山大·弗萊明（Alexander Fleming），偶然觀察到被黴菌汙染的葡萄球菌培養皿中，在黴菌附近的細菌都無法生長，因此推測黴菌中可能有對抗細菌的物質，這就是抗生素「盤尼西林」（Penicillin）被發現的由來。在盤尼西林之後，針對不同細菌所研發的抗生素就漸漸出現，依照這些抗生素對抗細菌的作用方式、範圍和效力，在醫學上被分為第一線抗生素、第二線抗生素、第三線抗生素、第四線抗生素等。在處理因為細菌而產生的疾病時，會優先使用第一線抗生素，如果細菌有抗藥性，造成抗生素效果不佳，就會使用往後一線的抗生素，以此類推。當使用到第四線抗生素，細菌依然因為抗藥性而無法有效治療，便面臨無藥可用的困境。
細菌抗藥性發生的原因不一而足，但最主要的原因有二。第一個是在使用抗生素治療疾病時，由於藥物濃度不足，或者細菌並未被全數消滅就停止用藥，造成殘存的細菌生成具有抵抗此種藥物的能力。第二個則是長期用藥，造成雖然藥物劑量相同，但是卻不再擁有同樣的效果，這也是因為細菌產生了抗藥性的緣故。
擺脫細菌抗藥性，一起這麼做
近年來，越來越多國人飼養寵物，將其視為家庭一員，對待寵物就像自己的孩子一樣不離不棄的呵護。當然，毛孩跟人一樣都會有生病的時候，飼主們負起照護的責任之際，就會需要面對細菌抗藥性的問題。對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫特別提醒，如果在毛孩身上使用抗生素，飼主千萬切記要遵照醫囑，將療程走完。「任意停藥會造成細菌反覆感染，甚至造成細菌變異，使細菌產生抗藥性，甚至變成超級細菌」。所謂的超級細菌，就會造成之前所說的，連較後線的抗生素都無法產生治療效果，危及寵物性命，也會成為環境隱憂。
「而且其實毛孩就跟人一樣，身上都是有好菌和壞菌共存，使用後線的抗生素的問題就是，這些好菌和壞菌都會一併被抗生素殺死，後續對身體造成的問題可能更多，像是肥胖、消化不良等等，更嚴重的也有可能誘發腫瘤。」譚醫師又提到，由於抗生素是很有效的藥物，過去只要遇到細菌感染方面的問題，就直接使用抗生素壓制，造成現在毛孩身上出現細菌抗藥性的案例越來越多，這十年來甚至還有用到第二線藥物，依然無法有效緩解疾病的例子。
「獸醫師們意識到細菌抗藥性的問題之後，依據細菌種類或抗生素敏感性試驗結果給予用藥，更謹慎使用抗生素，也教育飼主要重視寵物保健和居家環境衛生。」譚醫師表示。的確，細菌並不是吃了無敵星星的超級瑪利歐，不只抗生素可以對抗細菌，毛孩自有的免疫力也可以。如果身體原本的狀態就足夠強大，只要進行症狀治療，讓免疫力來對抗細菌就很足夠了。除此之外，維持環境的衛生也是一種很好的預防措施。雖然細菌無所不在，但是正確的清潔方法，對於減少環境表面的細菌量是非常有效果的，這樣一來細菌要影響毛孩健康的機會就能大幅下降。
再次提醒大家，毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持健康強壯的身體，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題喔！
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