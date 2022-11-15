越南暗黑料理鴨仔蛋：在路邊攤和餐廳都吃得到，傳說吃完踩碎殼能轉運

文：中央社駐河內特派員陳家倫

越南暗黑料理「鴨仔蛋」在食用時可以看見小鴨胚胎令許多國際旅客聞之喪膽；而在當地民眾眼裡，「鴨仔蛋」不僅味美價廉還能驅邪，據說只要吃完後將鴨蛋殼踩碎就能趕走厄運。

多次被國際旅客票選為世界上最恐怖菜餚之一的「鴨仔蛋」在北越地區被叫做Trung Vit Lon，南越地區則稱它為Hot Vit Lon，字面意思就是倒置的鴨蛋。越南人愛吃「鴨仔蛋」，普及程度隨便在路邊攤、餐廳裡都可以點得到。

Photo Credit：。中央社記者陳家倫 「鴨仔蛋」多次被國際旅客票選為世界上最恐怖菜餚之一，但在越南非常受民眾歡迎，路邊攤、餐廳裡都可以點得到。

那一次拿著湯匙舀起「鴨仔蛋」多次送到嘴邊又放回湯裡，「我真的要吃下去嗎？」在無數次自問自答過程中，餐廳老闆在廚房裡不時透過窗戶微笑比讚，好像在示意「安啦！這個好吃」，但他的鼓勵最終仍起不了作用。

大約過了半年，有次去胡志明市出差，晚間外出散步看到阿婆蹲坐在路邊煮螺肉、蛤蜊，旁邊還放著一鍋「鴨仔蛋」。那是個月黑風高的晚上，加上阿婆的攤位沒有什麼照明，抱著摸黑壯膽的心就點來吃吃看。

有別於第一次看到剝殼「鴨仔蛋」躺在米線上的心理衝擊，這次點的水煮「鴨仔蛋」被擺在一個小杯子中，旁邊放著一把小湯匙，還有一碟放著金桔、辣椒的胡椒鹽與一把叻沙葉（rau ram）。

根據越南人的吃法，首先得用湯匙將「鴨仔蛋」自底部氣室敲碎，若不小心挖錯邊吃起來會很麻煩。成功將蛋殼敲開後先喝一口湯汁，接著將拌著金桔、辣椒的胡椒鹽舀入蛋中調味，再將蛋挖起配著叻沙葉吃下肚。

Photo Credit：中央社記者陳家倫 「鴨仔蛋」在越南的吃法五花八門，圖為「鴨仔蛋」炒羅望子醬，作法是將「鴨仔蛋」剝殼後裹粉油炸再與羅旺子醬一起拌炒，最後再丟入花生、叻沙葉。

水煮「鴨仔蛋」的吃法很像在挖雞蛋布丁，加上因為天太黑所以也看不到自己究竟撬到小鴨的哪個部位；論口感，要說「極好吃」倒不至於，比較意外的是，真的不會有咬到小鴨的感覺。

擔任廚師32年的梁長武（Luong Truong Vu）向中央社介紹「鴨仔蛋」的做法時表示，蛋農們要將有胚胎的鴨蛋拿去孵化，約孵化20天後向市場銷售。常見的料理方式包括水煮「鴨仔蛋」，也可以拿來煮火鍋等。

他說，客人最喜歡吃羅望子醬炒「鴨仔蛋」，作法是將水煮20分鐘的「鴨仔蛋」撈起，剝殼後裹上麵粉油炸，再將羅望子、魚露、砂糖製作成醬，最後將炸好的「鴨仔蛋」與羅望子醬炒至濃稠狀，再丟入花生、叻沙葉。

Photo Credit：中央社記者陳家倫 圖為越南民眾拿小湯匙吃水煮「鴨仔蛋」。

「鴨仔蛋」跨越年齡鴻溝擄獲越南男女老少的心，根據梁長武觀察，其中又以年輕女生最愛吃。胡志明市的胡氏紀街（Ho Thi Ky）有很多賣「鴨仔蛋」的小攤，有些店家一天甚至可以賣出上千顆「鴨仔蛋」。

此外，一些越南人如果覺得自己最近運氣有點背，會透過吃「鴨仔蛋」來消災解厄，且必須吃奇數顆像是1、3、5顆，吃完後要將蛋殼碾碎或用腳踩碎，據說如此一來壞運就會跟著消失。

至於為什麼吃「鴨仔蛋」可以帶來好運，這是因為「鴨仔蛋」越文Trung Vịt Lon的lon就是「顛倒」，衍伸出轉運的寓意。正因如此，許多越南家庭在除夕夜都會吃「鴨仔蛋」，盼將過去一年的厄運統統趕走。

Photo Credit：中央社記者陳家倫 梁長武擔任廚師32年，他觀察，越南的年輕女生最愛吃「鴨仔蛋」；另外有一些人認為吃「鴨仔蛋」可以轉運，但他認為只是迷信。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒