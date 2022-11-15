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    TNL+ 2022/11/15,
    國際

    全球338名宗教領袖出席印尼R20峰會，尋求消弭歷史恩怨、推廣「溫和式伊斯蘭教」理念

    全球338名宗教領袖出席印尼R20峰會，尋求消弭歷史恩怨、推廣「溫和式伊斯蘭教」理念
    Photo Credit: AP / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    本次R20大會，討論的面向著重在「消弭歷史恩怨、講真話、和解與寬恕」、「辨認及接受世界主要宗教與文明，共有的價值觀」、「針對過往有爭議的宗教教義，重新進行詮釋」，以及「共同發展全球能和平相處的普世價值觀」。印尼學者敏・法德利（Hadza Min Fadhli R）對此表示，印尼希望能藉由R20宗教會議，向全球穆斯林推廣「溫和式的伊斯蘭教」理念。

    文：張瑞邦（Tucker Chang）

    大眾對於國際經濟合作論壇「20國集團」（G20）的存在或許並不陌生，但你是否有聽過「20國宗教集團」（Religion Twenty，以下簡稱R20）峰會呢？

    根據印尼《雅加達郵報》（The Jakarta Post）報導，為解決政治分化日趨嚴重、氣候變遷加劇、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、俄烏戰爭，以及貧窮等人道主義問題，來自全球338名各宗教領袖齊聚印尼峇厘島，於2022年11月2日起，展開為期2天的R20峰會。

    印尼《安塔拉通訊社》（ANTARA News）表示，該峰會亦邀請五大洲的45位宗教領袖到場發表演說，其中包含來自美國的猶太教拉比布里爾（Alan Brill）、阿根廷猶太教拉比徹蒙（Silvina Chemen）、奈及利亞天主教會主教馬修（Matthew Hassan Kukah）、美國耶穌基督後期聖徒教會（LDS）十二使徒定額組史蒂文生長老（Elder Gary E Stevenson）、印尼伊斯蘭組織穆罕默迪亞（PP Muhammadiyah）伊瑪目阿達魯庫特尼（H Imam Addaruqutni）等各宗教代表。

    R20峰會是由印尼最具規模的伊斯蘭宗教組織「印尼伊斯蘭教士聯合會」（Nahdlatul Ulama），其主席柯里爾・斯塔庫（Yahya Cholil Staquf），以及總部位於沙烏地阿拉伯的「世界伊斯蘭聯盟」（Rabithah Alam Islami）共同發起，盼能發揮宗教的力量，一同找出有效解決世界各類危機的良方。

    印度媒體《亞洲國際新聞》（ANI）解釋，R20是印尼擔任「2022年20國集團峇里島峰會」主辦國期間，所籌辦的其中一項活動，R20同時也是國際間首次舉行的全球性多方宗教論壇。

    2022年舉辦的R20，聚焦在哪些重點？

    根據印度媒體《The Print》報導，本次R20大會，討論的面向著重在「消弭歷史恩怨、講真話、和解與寬恕」、「辨認及接受世界主要宗教與文明，共有的價值觀」、「針對過往有爭議的宗教教義，重新進行詮釋」，以及「共同發展全球能和平相處的普世價值觀」。

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