拜習會談3小時：拜登表明反對中國脅迫台灣，習近平稱中美關係不該是零和博弈

拜習會談3小時，拜登表明反對中國脅迫台灣

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）昨（14）日向中國國家主席習近平表達美國一中政策不變，反對任何一方片面改變現狀、維護台海和平穩定符合世界利益的立場。他也表明反對中國對台灣的脅迫性、日益挑釁行為，破壞台海與更廣泛區域和平穩定、危害全球繁榮。

拜登昨天利用在印尼峇里島（Bali）舉行20國集團（G20）領袖峰會的機會，與習近平舉行雙邊會談，歷時3小時。這是拜登上任後兩人首度面對面會晤。兩人之前曾5度通話。

根據白宮釋出的對話紀要，拜登與習近平坦率談及各自在一系列議題的優先事項與意圖。

拜登表示，美國將持續與中國展開激烈競爭，包括對國內的投資並與世界各地盟友、夥伴合作。他重申，美中競爭不應演變為衝突，美中兩國必須負責任管理競賽，確保溝通管道開放。

拜登強調，美中必須共同應對跨國挑戰，像是氣候變遷、包括債務減免在內的全球宏觀經濟穩定、健康安全與全球糧食安全，因為這是國際社會的期待。

拜登與習近平同意授權重要資深官員在這些議題與其他議題上保持溝通並深化建設性成效。兩人也鼓勵在現有機制上取得進一步進展，包括透過聯合工作組，並指出美中人民關係的重要性。

此外，拜登也對中國在新疆、西藏與香港的作為以及更廣泛的人權問題提出關切。

在台灣議題上，拜登詳細闡述美方的一個中國政策不變，反對任何一方片面改變現狀，維護台海區域和平穩定符合世界利益。拜登也表明反對中國對台灣的脅迫性、日益挑釁行為，破壞台海與更廣泛區域和平穩定、危害全球繁榮。

拜登也對中國的非市場經濟做法提出關切，認為這些做法損害美國與全球勞工與家庭。他也再次提到，解決美國公民在中國遭到錯誤拘留或被禁止出境是美方的首要任務。

兩人也就關鍵的區域與全球挑戰交換意見。拜登提出俄羅斯入侵烏克蘭以及威脅使用核武的不負責任行為。拜登與習近平都同意，永遠不該發生核戰，核戰也永遠不會獲勝，並強調反對在烏克蘭使用核武或威脅使用核武。

此外，拜登也對北韓的挑釁行為表達擔憂，指出國際社會所有成員都期望北韓採取負責任的行動，並強調美國對保衛印太盟國的堅定承諾。

對話紀要也預告，拜登與習近平同意美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將訪問中國，跟進各項討論議題。

Photo Credit: 中央社 拜習會場穆利雅飯店維安管制嚴格，人員進出都要經過檢查。

Photo Credit: 中央社 拜習會的會場。

中共20大後見拜登，習近平：中國堅定改革開放

（中央社）「拜習會」昨天在印尼舉行，這是中共20大後的中美兩國元首會晤，中國國家主席習近平強調中國會繼續改革開放、中美關係不應該是「你輸我贏」，他也批評對中國「脫鉤斷鏈」的做法。

印尼巴里島G20峰會前夕，習近平與美國總統拜登先舉行會談，兩人除了談及台海議題和俄烏戰爭外，習近平也針對當前中美關係表達中方的立場和不滿。

中國官媒新華社報導，習近平向美方介紹中共第20次全國代表大會（中共20大）主要情況和重要成果，稱「中國黨和政府的內外政策公開透明，戰略意圖光明磊落，保持高度連續性和穩定性」。他並表示中國堅定不移把改革開放進行下去，推動建設開放型世界經濟。

在中美關係方面，習近平說，中美關係不應該是「你輸我贏、你興我衰」的零和博弈，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。「寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。雙方應該正確看待對方內外政策和戰略意圖，確立對話而非對抗、雙贏而非零和的交往基調。」

他說，自己高度重視拜登有關「四不一無意」的表態，並稱「中國從來不尋求改變現有國際秩序，不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國」。

習近平說，「遵守國際關係基本準則和中美三個聯合公報，這是雙方管控矛盾分歧、防止對抗衝突的關鍵，也是中美關係最重要的防護和安全網」。

習近平還說，美國有美國式民主，「中國有中國式民主」；「所謂『民主對抗威權』不是當今世界的特點，更不符合時代發展的潮流」。

習近平說，美國實行資本主義，中國則是社會主義，雙方走的是不同的路。這種不同今後還會繼續存在。「中美相處很重要一條就是承認這種不同，尊重這種不同，而不是強求一律，試圖去改變甚至顛覆對方的制度」。美方應將有關承諾體現在具體行動上，而不是說一套做一套。

習近平說，「中國有自強不息的光榮傳統，一切打壓和遏制只會激發中國人民的意志和熱情」。他批評打貿易戰、科技戰、人為「築墻設壘」及「脫鉤斷鏈」等，稱這是「完全違反市場經濟原則，破壞國際貿易規則，只會損人不利己」，並表明反對把經貿科技交流政治化、武器化。

他認為，「中美不衝突、不對抗、和平共處，這是兩國最基本的共同利益。」

據新華社，拜登表示，美中作為兩個大國，有責任保持建設性關係。美方致力於保持兩國元首以及政府各層級溝通渠道暢通，就雙方存在分歧的問題開展坦誠對話，為應對氣候變化、糧食安全等重要全球性挑戰加強必要合作，發揮關鍵作用。

他重申，一個穩定和發展的中國符合美國和世界的利益。美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，「不支持『台灣獨立』，也不支持『兩個中國』『一中一臺』，無意和中國發生衝突」。美方也無意尋求同中國『脫鉤』，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。