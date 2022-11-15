烏克蘭軍方為曾聖光辦告別式，數百民眾寒風夾道送行，烏國議員：台灣有難烏克蘭人馳援
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烏克蘭民意黨（Holos）國會議員索夫桑（Inna Sovsun）表示，未來當台灣需要支持時，烏克蘭人同樣會前來馳援，就像曾聖光在烏克蘭需要時貢獻一己之力。烏克蘭將永遠銘記那些為烏克蘭的生存、為數百萬人生命與未來，以及為民主和自由價值奉獻生命的人。
曾聖光告別式，烏國議員：台灣有難烏克蘭人馳援
（中央社）曾聖光戰死烏克蘭，烏克蘭軍方14日舉辦告別式，現場中華民國國旗飄揚。烏國國會議員向遺族表示哀悼，並表示他的死不會白費，未來台灣需要支持時，烏克蘭人同樣會前來馳援，就像曾聖光在烏克蘭需要時貢獻己力。
阿美族青年曾聖光加入烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊獨立步槍營，2日於烏東戰略重鎮利曼（Lyman）執行戰鬥任務時受傷，失血過多喪生，成為第一位赴烏克蘭參戰陣亡的台灣人。
烏克蘭喀爾巴阡山武裝部隊14日在當地時間下午2時於西部大城利維夫（Lviv）聖彼得與保羅教堂為曾聖光舉行告別式，曾聖光的母親、姊姊及妻子出席。現場民眾塔拉斯（Taras）接受《中央社》訪問時指出，場面哀戚，約百人出席。
曾聖光戰死烏東前線，人赴美國演說的烏克蘭民意黨（Holos）國會議員索夫桑（Inna Sovsun）表示，聽到烏克蘭兵的死訊，總令人難受。曾聖光出於個人選擇，成為一名烏克蘭軍人，這也讓他成了最好的烏克蘭軍人之一。
她說，曾聖光對自由有著使命感。他曾為保衛祖國免受中國侵略，而志願入伍報效國家；然後又為了保衛與台灣一樣面臨威脅的另一個國家，投入烏克蘭軍旅，展現對工作及理想的奉獻，「我們不會忘記他的勇氣及犧牲」。
索夫桑向曾聖光的妻子及家屬表達哀悼之意，並表示他的死不會白費，因為烏克蘭終將會迎來勝利。
另外，索夫桑認為未來當台灣需要支持時，烏克蘭人同樣會前來馳援，就像曾聖光在烏克蘭需要時貢獻一己之力。烏克蘭將永遠銘記那些為烏克蘭的生存、為數百萬人生命與未來，以及為民主和自由價值奉獻生命的人。
「到地球的另一端為民主而戰是英勇之舉。為烏克蘭而戰是因為相信如果烏克蘭戰敗，下一個就是台灣」。10月才訪台的烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）如此說，並向「烏克蘭之友」曾聖光致敬，表示將銘記他的犧牲。
喀爾巴阡山武裝部隊新聞官納柯內奇那（Vasylyna Nakonechna）昨天對《中央社》表示，曾聖光的遺體將運回台灣安葬。
台灣外交部晚間透過臉書表示，烏克蘭軍方在烏國西部利維夫市為曾聖光舉辦告別式，烏國民眾數百人夾道向他致敬。外交部駐處人員以及駐波蘭代表陳龍錦全程陪同家屬前往烏克蘭參加追思儀式，並向曾聖光家屬致上最深的哀悼與敬意。
外交部指出，願英雄魂歸故土。外交部將協助家屬完成後續所有手續，陪伴家屬走過最艱困的時刻，祈禱曾聖光的英靈早日返國安息。
烏克蘭軍方為曾聖光辦告別式，數百民眾寒風夾道送行
（中央社）烏克蘭軍方14日在利維夫市（Lviv）為罹難的台灣志願軍曾聖光舉行追思儀式，利維夫市長親自向曾聖光家屬致意，駐波蘭代表陳龍錦全程陪同家屬參加。
數百名烏克蘭民眾自發性參加告別式，並拿著中華民國國旗與烏克蘭國旗，在寒風中夾道送曾聖光最後一程，場面隆重哀戚。
外交部晚間發布新聞稿指出，來自花蓮的25歲阿美族青年曾聖光加入志願軍赴烏克蘭前線激戰區參戰不幸罹難，烏克蘭軍方昨天在烏國西部利維夫市舉辦追思儀式。在確保家屬安全無虞情況下，由相關駐處同仁陪同前往參加，烏克蘭民眾數百人自動出席，顯示烏國人民對曾聖光的感念。
外交部表示，曾聖光罹難消息傳出後，政府與人民、在台烏克蘭僑民社群及烏克蘭各界友人，均至感震驚與不捨。外交部在第一時間即向家屬表達深切哀悼，並表達政府將繼續提供一切必要協助；另透過各方管道迅速與烏國相關單位取得聯繫，確保曾聖光的遺體獲得妥善安置。
外交部說，為協助家屬在最短時間內前往確認遺體並處理後事，外交部11月7日緊急核發護照等旅行文件，並協助家屬於7日晚間搭機前往東歐鄰近國家。
外交部表示，家屬抵達鄰國後，駐館隨即向家屬簡報不同規劃方案，並依據家屬意願進行後續處理。期間外交部持續與烏國有關單位保持密切聯繫，協助家屬迅速取得赴烏簽證，並協調遺體運送、告別式辦理方式等事宜。
外交部指出，對於曾聖光在烏克蘭前線英勇作戰、犧牲生命，外交部表達最誠摯哀悼，同時為其協助烏國人民捍衛自由民主的堅毅精神表達敬意。
外交部表示，將持續全力協助家屬完成後續所有手續，陪同走過最艱困哀傷時刻，同時祈禱罹難戰士的英靈早日返國安息。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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