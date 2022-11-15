拜習會談3小時：學者分析「護欄」成為關鍵詞，需定義「到什麼程度不會出軌」
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紐時報導形容，拜登與習近平「謹慎承諾」嘗試改善美中處在數十年來最充滿敵意的關係，但兩人發言顯示台灣仍是最有可能引爆兩國衝突的因素。拜登警告習近平，中國對台咄咄逼人的姿態威脅區域穩定，最終可能危及全球經濟。習近平則回應，北京希望看到並始終致力於保持台海和平穩定，但台獨與台海和平穩定「水火不容」。
拜習會登場，學者：建構美中與兩岸關係護欄契機
（中央社）美國總統拜登與中國國家主席習近平昨天會晤，雙方都強調要管理歧見，「護欄」（guardrails）成為關鍵詞。政大外交系主任盧業中分析，拜習會觀察指標之一是美中關係「護欄」是否會被更具體定義，透露「到什麼程度不會出軌」。
拜登與習近平昨天傍晚約5時40分，在印尼峇里島穆利雅飯店（Mulia Hotel）宴會廳展開會談，歷時3小時結束。
對於拜習會此時登場意義，盧業中接受《中央社》訪問時表示，就美國國內政情看，期中選舉剛結束，拜登未如預期成為跛鴨總統，拜登在得到國內民意支持情況下與習近平會晤，將更有能力對中國進行意見交換或談判。
盧業中指出，中共總書記習近平的領導權在二十大後獲得進一步鞏固，由於美中領袖的領導權均穩固，對話時應會維持各自堅持或不能妥協的部分，但雙方也應會對彼此的承諾更有信心，會談中若能有任何趨近共識的意見，亦可相信對方有能力帶回國落實。
至於台灣議題，盧業中認為，美中應傾向「各持己見、各自表達立場」，美方已多次表達不認同中國用威嚇方式對台施壓，拜登9月時更提到，若台灣面臨共軍攻擊，美國應出兵保衛台灣；拜登在這部分的立場，應會滿堅定的，北京則必然會強調台灣是其核心利益。
盧業中說，值得台灣特別關注的地方是，美中試圖藉拜習會建立所謂關係「護欄」（guardrails），在談到類似台海等針鋒相對議題時，可觀察拜習兩人是否透露出此護欄具體為何、抑或是依據何種論述形成。
盧業中指出，雖然拜登上任就講過美中關係是該競爭時競爭、該衝突時衝突，但美中關係的「護欄」一直不夠具體；這次要看護欄到底是什麼，要做到何種程度，才能避免雙方關係出軌，但恐怕難以在一次會談就完全定案。
此外，盧業中說，台灣另須留意的重點是，拜登是否會親口說出兩件事，一是「不支持台灣獨立」，另一是拜登會不會回到前總統歐巴馬時期的提法，就是「希望兩岸建設性對話」。
盧業中表示，美國前總統川普時期只有在行政官員層級提及促使兩岸對話，川普本人從未說過希望兩岸有建設性對話；因此，拜登這次若親口講出這句話，可能會讓習近平感覺到這可算是「構成護欄」的一部分，台灣就要留意該如何解讀。
盧業中指出，目前兩岸政治互信非常低、甚至是負面的，若拜登有表達兩岸應對話，台灣可視為契機，畢竟兩岸間也該有護欄；台灣日後可向美方表達有意願進行建設性對話，並請美方幫忙勸說北京，進而藉拜習會「認知」為兩岸護欄的一部分，對台灣來說會是較有保障。
紐時：拜登習近平承諾改善美中關係，難掩飾相互猜疑
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平昨（14）日在印尼會晤。《紐約時報》分析，兩人承諾改善因台灣而緊張的關係，仍難掩飾相互猜疑；兩國將就因應氣候變遷恢復溝通，算是會談突破。
報導寫道，這是拜登與習近平首次以領袖身分當面會談，凸顯兩人重視個人外交與過往會面經歷，認為這有助緩和美中可能輕易破壞兩人脆弱共識的嚴重分歧。雙方在歧見最深的領域沒有找到共識，但兩人會後似乎亟欲淡化華府與北京朝冷戰對抗邁進的觀點。
拜登在會後記者會說：「我絕對相信沒有必要打新冷戰。」
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，中國在台灣周邊舉行大規模軍事演習，台海及美中關係高度緊張。「拜習會」安排在20國集團（G20）領袖峰會於印尼峇里島舉行前，歷時近3小時，目的是處理美中之間極為棘手的議題，包括因台灣而緊張的局面、經濟、恢復凍結多月的氣候議題溝通。
紐時報導形容，拜登與習近平「謹慎承諾」嘗試改善美中處在數十年來最充滿敵意的關係，但兩人發言顯示台灣仍是最有可能引爆兩國衝突的因素。
涉台議題方面，拜登警告習近平，中國對台咄咄逼人的姿態威脅區域穩定，最終可能危及全球經濟。習近平則回應，北京希望看到並始終致力於保持台海和平穩定，但台獨與台海和平穩定「水火不容」。
拜登會後表示，他不認為中方有立即侵略台灣的企圖。
台灣在美中各自會談紀要中占有一定篇幅，雙方不約而同提及台海和平穩定。美方紀要提到，拜登表明反對中國對台脅迫且日益挑釁的行為，這些行徑危害台海及區域和平穩定。根據中方紀要，習近平說台獨與台海和平穩定水火不容之餘，提到拜登多次講過不支持台獨。
《華爾街日報》引述未具名知情人士報導，在台灣議題上傳遞訊息是這次會談中方首要目標。任何美方資深政要訪台都可能被北京視為挑釁行為，拉高美中爆發衝突的可能性。
美國11月稍早舉行期中選舉，在野的共和黨有望重新掌控聯邦眾議院。現任眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）曾說，成為議長後將訪問台灣。
俄烏戰爭2月爆發後，北京與莫斯科的夥伴關係導致美中緊張加劇。根據美方紀要，拜登與習近平會晤時關切俄軍入侵烏克蘭與威脅動用核武，兩人「重申他們同意永遠不該打核戰」。根據中方紀要，習近平說，中方高度關切當前烏克蘭局勢。
拜登與習近平認識彼此超過10年，上次見面是2017年在瑞士達沃斯（Davos）。
拜登去（2021）年1月入主白宮以來，透過電話或視訊與習近平溝通5次。兩人在G20領袖峰會召開前夕見面，公開場合常遲到的拜登提前到達，習近平也提早現身，兩人親切問候。重要會談通常表情嚴肅的習近平露出笑容，露齒而笑的拜登走向習近平時張手迎接。
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我什麼都做，除了那些別人想像得到的事情：專訪台灣新生代導演柯孟融
我們想讓你知道的是
小說家倪匡曾說，人類之所以有進步的主要原因是，往往來自於下一代不聽上一代的話。翻看藝術與創作的歷史，我們更不難發現，唯有打破陳規，才能成為經典的起點，這正與格蘭菲迪向來所抱持的領路者精神——挑戰陳規、永不設限，遙相呼應。今年異軍突起的電影《咒》，就是一個最好的例子。
《咒》的導演柯孟融，從小就是一個愛看電影的孩子。「我小時候蠻內向的，甚至可以說是有一點邊緣，但是那樣的成長經驗意外給我了創作上的某種養分，我變得很會觀察，從拍電影、或者寫劇本的角度來看，我很能找出大家想要看到什麼。」
蟄伏等待，只為了精彩綻放瞬間
從小到大，柯孟融認為自己是一個普通平凡的人，唸普通的學校、普通的科系。沒想到大學時期因為學校作業而拍攝的影片《鬼印》在網路上竄紅，更入圍了許多影展，讓柯孟融獲得進入影視製作行業的機會。
「那時候，台灣已經很久沒有成績好的國片，但自從陳映蓉導演拍了《十七歲的天空》、陳正道導演拍了《宅變》，突然改變了這個狀態，製作公司又開始對國片有期待，開始想找像他們那樣的年輕新導演合作。那時候三和娛樂看到我的《鬼印》，也來與我聯繫，但當時我只是一個剛從高雄上來、滿頭金髮的大一生，他們一看到我都覺得我還是小孩子，當導演可能還沒辦法，於是改找我做預告剪接，比方《再見了可魯》，台版預告就是我剪的。」
從預告剪接開始，柯孟融大四就開了自己的工作室接案。「那時候我什麼都接，一支片子五萬也接，一萬也接，只要有機會都好。從小案子開始，慢慢接到預算越來越大的製作。」不論案子大小，柯孟融心裡都很清楚每一支影片中真正的主角是誰。「廣告的主角就是那個產品，MV的主角就是那首歌或那位歌手，整個劇組就是盡一切努力，去成就主角光環。」客戶要的是什麼，觀眾想要看到的又是什麼，柯孟融兒時的「訓練」，讓他可以精準又細膩的掌握重點。
作為領路者，就是要走在沒人走過的路上
「不過我真正想拍的，還是鬼片，因為我真的很愛鬼故事，非常愛看，從小就愛。」
仔細爬梳柯孟融過往電影作品，除了《絕命派對》帶有驚悚元素之外，再也沒有恐怖片。「拍廣告或MV，不太可能真的用很恐怖的元素。我後來拍的電影，也都比較偏重輕鬆的浪漫喜劇。我就問我自己：『你有沒有可能，拍出一部真正刻著柯孟融三個字的電影？』」柯孟融這句反問自己的話，其實是對平凡最強烈的反抗。靠著這股反抗的念頭，柯孟融放棄了中國的天價電視劇導演邀約，在沒有收入保證、甚至許多人都不太看好的狀態下，開啟了電影《咒》的製作。 這種挑戰、證明自我的行動，就如同1963年格蘭菲迪成為第一個跨出蘇格蘭、向全世界推出第一瓶單一麥芽威士忌一般——因為這種開創、勇於挑戰的領路者精神，單一麥芽威士忌不再是蘇格蘭人獨享的秘密，反而成為世界各地的威士忌愛好者所追求的經典珍釀。
「要說服人是最困難的。」柯孟融回憶道，無論是對投資者，或者對自己劇組的工作夥伴，柯孟融都堅持要溝通到雙方同意彼此才行。「籌備《咒》的時候，我很堅持要做沒有人做過的事情。你想想看，你要花那麼多時間，賭上你的身家、你的未來、一切，去完成這部你那麼想要拍出來證明自己的電影，當然要做沒人做過、只有你才做得到的東西。」柯孟融相信，鬼片在台灣是有市場的，因為台灣的製作環境，最適合鬼片的預算規模和技術含量，再加上柯孟融也期待能夠看到更多有台灣元素、最本土在地的類型片內容。在這樣的信念下，柯孟融決定要拍一部「瘋子拍出來的鬼片」。
「真的，本來我打算要拍一個像是在水溝裡撿到的手機拍出來的影片，沒有配樂也沒有音效，像瘋子拍出來的一樣。」柯孟融大笑道。這樣的概念，很快受到了來自各方的挑戰——例如這種偽紀錄片的風格，讓很多人擔心太過小眾；柯孟融希望全素人演出，也被投資方質疑是不是會沒有人要看？柯孟融想要傳達的一種整個電影有毒的感覺，看完感覺自己就被詛咒了的恐懼，甚至期待觀眾看到一半就受不了離席。這許多大大小小的細節和理念，都要接受各方檢視和質疑，身為導演的柯孟融，必須要不厭其煩地解釋、說明，甚至吵架。這股堅持信念的熱情，就像是格蘭菲迪的創辦人威廉格蘭（WILLIAM GRANT），為了實現「山谷中最頂尖的威士忌」的夢想，在1886年與家人一同徒手建造了蒸餾廠一般。直到今天，威廉格蘭130多年前的決心以及領路者精神，依然帶領著格蘭菲迪。作為世界上少數碩果僅存的單一麥芽威士忌家族酒廠之一，更是獲獎最多、最受歡迎的單一麥芽威士忌，所有的成就與榮耀，都來自於這代代相傳的勇敢、堅持，與創新精神。
勇敢翻轉，今天就是經典第一天
但是吵歸吵，柯孟融從不拿出導演的架子來強迫對方就範。「投資方如果不能認同，那就不要認同，不投資也沒關係，錢再找就有。但是工作夥伴，我不能強迫他們，我要他們真的理解、真的有感覺，這樣他們才能拿出100％的心力和才華，跟我一起創作。」正如同格蘭菲迪的每一位工匠，不只擁有了傳承超過百年的專業技能與知識，更對威士忌誕生的每一個階段全心投入。我們可以說，從格蘭菲迪的經典單一麥芽威士忌，到珍稀紀念酒款，還有每一次突破傳統、挑戰自我的創新風味酒款，都能維持一致的高品質、精彩表現與完美平衡，是來自於這群人對格蘭菲迪的熱愛與信任。
當然，柯孟融也會在每次被質問之後，回頭省視自己：「我到底想要做出什麼樣的電影？我是因為自己學會了拍電影，所以在那邊『裝』嗎？如果當年那個剛開始喜歡上電影的高中生柯孟融，在電影院排隊買票，他會期待看到一部沒有音效也沒有配樂的電影嗎？更重要的是，高中生柯孟融，看完以後會喜歡嗎？」
磨合、修正、再磨合、再修正，一步一步，柯孟融和製作團隊用了全部的力氣，加上百分之兩百的熱情和誠懇，製作出《咒》，這部被譽為臺灣近年來最好看、最有張力的恐怖電影，創下單日破千萬票房，並榮登2022年臺灣電影首日票房冠軍，在臺灣上映第2週，票房累計就正式突破1億新臺幣，是2022年首部突破1億票房的臺灣電影。目前全臺票房總計超過1.7億，觀影人次逼近70萬人。除此之外，《咒》也寫下臺灣電影在Netflix播出的全新紀錄——在Netflix全球獨家上線後，一度成為全球非英語電影收看人數的排行榜的第三名。
票房得意，影展也喜訊連連。蔡亘晏入圍最佳女主角，高英軒以《咒》在臺北電影節拿下最佳男配角 ,，電影本身則獲得最佳行銷獎。每年都是眾所期待的金馬獎，《咒》也風光入圍最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳攝影等共13個獎項。「公佈那天，我就在那邊看入圍名單，尖叫了十三次。」柯孟融伸手，為自己倒了一杯格蘭菲迪23年單一麥芽威士忌，像是敬自己，也敬全劇組的夥伴一般，開心的喝了一口酒。
用一杯威士忌，銘記那些特別的時刻
自帶領路者氣場的柯孟融，回憶過去那些等待蟄伏、鍛鍊自己青春年少，直到現在可以用一部電影來證明自己，這個整個過程，他認為是不斷試著在趨近一種信仰、一種價值。而這種信仰和價值的誕生，都是源自於從不放棄地尋找，那個沒有人見識過的可能性，並且在找到之後，展現在世界面前。「拍電影也好，做任何事情都好，這種信仰是最寶貴的，它讓你感到快樂，即使要讓那個快樂出現的過程很痛苦，但無所謂，因為你有信仰，你的這裡（指心臟），是很篤定的。」柯孟融說。
格蘭菲迪以超過百年的深厚基底，在成就經典威士忌之際，同時推陳出新，帶來令人驚豔的感官體驗。我們可以說，格蘭菲迪用威士忌，示範了在變與不變之間的各種可能性。不過，有件事情是確定不變的，例如好好享受一杯格蘭菲迪的時間，不管是一個人，還是一群人。