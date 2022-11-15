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    2022/11/15,
    國際

    拜習會談3小時：學者分析「護欄」成為關鍵詞，需定義「到什麼程度不會出軌」

    拜習會談3小時：學者分析「護欄」成為關鍵詞，需定義「到什麼程度不會出軌」
    Photo Credit：Reuters / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    紐時報導形容，拜登與習近平「謹慎承諾」嘗試改善美中處在數十年來最充滿敵意的關係，但兩人發言顯示台灣仍是最有可能引爆兩國衝突的因素。拜登警告習近平，中國對台咄咄逼人的姿態威脅區域穩定，最終可能危及全球經濟。習近平則回應，北京希望看到並始終致力於保持台海和平穩定，但台獨與台海和平穩定「水火不容」。

    拜習會登場，學者：建構美中與兩岸關係護欄契機

    （中央社）美國總統拜登與中國國家主席習近平昨天會晤，雙方都強調要管理歧見，「護欄」（guardrails）成為關鍵詞。政大外交系主任盧業中分析，拜習會觀察指標之一是美中關係「護欄」是否會被更具體定義，透露「到什麼程度不會出軌」。

    拜登與習近平昨天傍晚約5時40分，在印尼峇里島穆利雅飯店（Mulia Hotel）宴會廳展開會談，歷時3小時結束。

    對於拜習會此時登場意義，盧業中接受《中央社》訪問時表示，就美國國內政情看，期中選舉剛結束，拜登未如預期成為跛鴨總統，拜登在得到國內民意支持情況下與習近平會晤，將更有能力對中國進行意見交換或談判。

    盧業中指出，中共總書記習近平的領導權在二十大後獲得進一步鞏固，由於美中領袖的領導權均穩固，對話時應會維持各自堅持或不能妥協的部分，但雙方也應會對彼此的承諾更有信心，會談中若能有任何趨近共識的意見，亦可相信對方有能力帶回國落實。

    至於台灣議題，盧業中認為，美中應傾向「各持己見、各自表達立場」，美方已多次表達不認同中國用威嚇方式對台施壓，拜登9月時更提到，若台灣面臨共軍攻擊，美國應出兵保衛台灣；拜登在這部分的立場，應會滿堅定的，北京則必然會強調台灣是其核心利益。

    盧業中說，值得台灣特別關注的地方是，美中試圖藉拜習會建立所謂關係「護欄」（guardrails），在談到類似台海等針鋒相對議題時，可觀察拜習兩人是否透露出此護欄具體為何、抑或是依據何種論述形成。

    盧業中指出，雖然拜登上任就講過美中關係是該競爭時競爭、該衝突時衝突，但美中關係的「護欄」一直不夠具體；這次要看護欄到底是什麼，要做到何種程度，才能避免雙方關係出軌，但恐怕難以在一次會談就完全定案。

    此外，盧業中說，台灣另須留意的重點是，拜登是否會親口說出兩件事，一是「不支持台灣獨立」，另一是拜登會不會回到前總統歐巴馬時期的提法，就是「希望兩岸建設性對話」。

    盧業中表示，美國前總統川普時期只有在行政官員層級提及促使兩岸對話，川普本人從未說過希望兩岸有建設性對話；因此，拜登這次若親口講出這句話，可能會讓習近平感覺到這可算是「構成護欄」的一部分，台灣就要留意該如何解讀。

    盧業中指出，目前兩岸政治互信非常低、甚至是負面的，若拜登有表達兩岸應對話，台灣可視為契機，畢竟兩岸間也該有護欄；台灣日後可向美方表達有意願進行建設性對話，並請美方幫忙勸說北京，進而藉拜習會「認知」為兩岸護欄的一部分，對台灣來說會是較有保障。

    紐時：拜登習近平承諾改善美中關係，難掩飾相互猜疑

    （中央社）美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平昨（14）日在印尼會晤。《紐約時報》分析，兩人承諾改善因台灣而緊張的關係，仍難掩飾相互猜疑；兩國將就因應氣候變遷恢復溝通，算是會談突破。

    報導寫道，這是拜登與習近平首次以領袖身分當面會談，凸顯兩人重視個人外交與過往會面經歷，認為這有助緩和美中可能輕易破壞兩人脆弱共識的嚴重分歧。雙方在歧見最深的領域沒有找到共識，但兩人會後似乎亟欲淡化華府與北京朝冷戰對抗邁進的觀點。

    拜登在會後記者會說：「我絕對相信沒有必要打新冷戰。」

    美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，中國在台灣周邊舉行大規模軍事演習，台海及美中關係高度緊張。「拜習會」安排在20國集團（G20）領袖峰會於印尼峇里島舉行前，歷時近3小時，目的是處理美中之間極為棘手的議題，包括因台灣而緊張的局面、經濟、恢復凍結多月的氣候議題溝通。

    紐時報導形容，拜登與習近平「謹慎承諾」嘗試改善美中處在數十年來最充滿敵意的關係，但兩人發言顯示台灣仍是最有可能引爆兩國衝突的因素。

    涉台議題方面，拜登警告習近平，中國對台咄咄逼人的姿態威脅區域穩定，最終可能危及全球經濟。習近平則回應，北京希望看到並始終致力於保持台海和平穩定，但台獨與台海和平穩定「水火不容」。

    拜登會後表示，他不認為中方有立即侵略台灣的企圖。

    台灣在美中各自會談紀要中占有一定篇幅，雙方不約而同提及台海和平穩定。美方紀要提到，拜登表明反對中國對台脅迫且日益挑釁的行為，這些行徑危害台海及區域和平穩定。根據中方紀要，習近平說台獨與台海和平穩定水火不容之餘，提到拜登多次講過不支持台獨。

    《華爾街日報》引述未具名知情人士報導，在台灣議題上傳遞訊息是這次會談中方首要目標。任何美方資深政要訪台都可能被北京視為挑釁行為，拉高美中爆發衝突的可能性。

    美國11月稍早舉行期中選舉，在野的共和黨有望重新掌控聯邦眾議院。現任眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）曾說，成為議長後將訪問台灣。

    俄烏戰爭2月爆發後，北京與莫斯科的夥伴關係導致美中緊張加劇。根據美方紀要，拜登與習近平會晤時關切俄軍入侵烏克蘭與威脅動用核武，兩人「重申他們同意永遠不該打核戰」。根據中方紀要，習近平說，中方高度關切當前烏克蘭局勢。

    拜登與習近平認識彼此超過10年，上次見面是2017年在瑞士達沃斯（Davos）。

    拜登去（2021）年1月入主白宮以來，透過電話或視訊與習近平溝通5次。兩人在G20領袖峰會召開前夕見面，公開場合常遲到的拜登提前到達，習近平也提早現身，兩人親切問候。重要會談通常表情嚴肅的習近平露出笑容，露齒而笑的拜登走向習近平時張手迎接。


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