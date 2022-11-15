拜習會晤後雙方怎麼說？美官員稱「俄羅斯入侵讓中國感到有點尷尬」
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在私人關係層面，很少有領導人能像拜登和習近平那樣熟悉對方，很難說這兩位能否稱為「老朋友」，但至少可以稱得上老熟人。後來在川普時代，中美關係急轉直下，拜登上台後也未得到更多改善。這次習拜會，是兩人時隔九年再次面對面。
11月14日下午，中國國家主席習近平和美國總統拜登在印尼峇里島舉行雙邊會談。拜登就任總統後，兩人曾通過電話和視訊進行過五次會談，但此次為首場面對面會談。
兩位領導人在下午5點40分進入會場，他們邊走邊聊。
「見到你太好了（It's just great to see you）。」拜登伸出手臂迎了一下習近平。在記者面前，拜登表示，「作為兩國領導人，在我看來，我們有共同責任，中國和美國可以管控分歧，防止競爭變成衝突，找到方法，一起應對需要互相合作的全球緊急問題。」
習近平隨後發言表示，回顧兩人最後一次見面是在2017年的達沃斯論壇，儘管經常通話，但沒法替代當面交談。
習近平繼續說，「歷史是最好的教科書。我們應該以史為鑒、面向未來。當前，中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。我們作為中美兩個大國的領導人，要起到把舵定向的作用，應該為兩國關係找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升。」
開場詞之後，雙方進行閉門會談。兩位領導人預計討論台灣問題、烏克蘭局勢和朝鮮核問題。
雖然開場詞聽起來頗為友善，但中美兩個超級大國的關係，已經降到了幾十年來最低點。近年來，從香港、台灣到南海，再到貿易不平衡和技術封鎖，中美在一系列問題上分歧嚴重，使雙邊關係不斷下探。
8月，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，緊張局勢進一步加劇。被激怒的中國，在台灣附近舉行了軍事演習，並切斷與美國在氣候變化等八個領域的合作。
美國官員表示，在過去兩個月裡，北京和華盛頓在悄悄努力修復關係。《路透社》引述拜登政府的一位官員稱，這次面對面會談不是孤立事件，它是一些列持續接觸的結果，「我們在幕後進行了嚴肅的、持續性的、安靜的、長達幾十個小時的外交互動。」
會晤後雙方都怎麼說？
會談後白宮發佈通報說，拜登在會談中表示，美國將繼續與中國進行激烈的競爭，但他重申，這種競爭不應轉向衝突，並強調美國和中國必須負責任地管理這種競爭並保持開放的溝通渠道。在台灣問題上，拜登詳細闡述了美國的一個中國政策沒有改變，美國反對任何一方對現狀的單方面改變，但美國反對中國脅迫性的和日益侵略性的對台行動。
白宮的通報中還表示，拜登總統和習近平主席重申了他們的共識，即核戰爭永遠不應該打，也不可能贏，並強調他們反對在烏克蘭使用或威脅使用核武器。
會後中國官媒新華社發佈新聞稿稱，會談中，習近平強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政。總統先生多次講過不支持「台獨」，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。希望美方將總統先生的承諾落到實處。
關於兩國間的競爭，稿件中稱，「習近平強調，中美是兩個歷史文化、社會制度、發展道路不同的大國，過去和現在有差異和分歧，今後也還會有，但這不應成為中美關係發展的障礙。任何時候世界都有競爭，但競爭應該是相互借鑒、你追我趕，共同進步，而不是你輸我贏、你死我活。」
關於俄烏問題，新華社稿件中稱，面對烏克蘭危機這樣的全球性、復合性危機，有這麼幾條值得認真思考：一是衝突戰爭沒有贏家；二是複雜問題沒有簡單解決辦法；三是大國對抗必須避免。
「這似乎是一次富有成效的會議，」牛津大學國際關係教授傅若詩（Rosemary Foot）表示，因為雙方都以直接而文明的方式澄清各自的立場，包括美國對台灣的立場。美國和中國官員之間似乎也有機會進行進一步會晤。中美兩國間的競爭，似乎是必須對抗的時候就對抗，但同時能合作時也會合作。必須看到，這次會談後「我們更接近於此」。
屋子裡的大象
俄羅斯總統普亭不會出席G20峰會，但幾乎任何一個場合，俄羅斯的影響都在場。
印尼財政部長絲莉．慕利亞妮（Sri Mulyani）向BBC中文表示，2008年時全球領袖們在金融海嘯的壓力下，當時的G20有種團結的精神，本次財長們開會則有些緊張，這種緊張關係來自地緣政治衝突，尤其是二月以來的俄烏衝突。
近年來，習近平和普亭因為都不信任西方，關係日益密切。但在俄羅斯入侵烏克蘭後，中國一直很謹慎，沒有提供任何可能引發西方對其制裁的直接物質支持。
一位美國官員向多位記者介紹了中國總理李克強在柬埔寨的東盟峰會上，關於俄烏戰爭的評價。
這位希望保持匿名的官員稱，李克強詳細談到了中國對戰爭的看法，並譴責了「不負責任的核威脅」。普亭曾多次暗示凖備使用核武器。
「在一些領域，中國和俄羅斯已經在合作，經濟關係進一步加深和擴展，」這位官員說，「但在一些重大問題上，我認為北京對我們所看到的俄羅斯的魯莽言論和行為，不可否認地感到有些不安。」
「我認為同樣不可否認的是，中國可能對俄羅斯的軍事行動感到驚訝，甚至有點尷尬。」
英國《金融時報》則援引一位中國官員的話說，兩位領導人在2月份宣稱「不設上限的友誼」會晤時，普亭沒有告訴習近平俄羅斯即將入侵烏克蘭。
「普亭沒有告訴習近平真相。」這位不願透露姓名的中國官員說。
習拜交情
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六都主要市長候選人兒少政見大評比
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候選人主打「托育牌」、「現金牌」及「遊戲牌」! 兒少表意與健康政策需強化，友善育兒環境/住宅/職場等政見待補考!
縣市首長選舉即將在11月26日進行投票，18歲以下的兒童少年沒有投票權，未來的地方父母官，打算給兒少怎樣的成長環境呢？長期關注兒少權益的兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、台灣好鄰居協會與臺大中信兒家研究中心，今(1)日針對六都主要市長候選人所提的兒少政見進行評比，除了分析各候選人對各項兒少議題的重視程度，也對未來的六都市長提出「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求。
兒少團體參考各大民調機構進行六都市長投票意向調查的候選人名單，選出15位六都主要市長候選人，於今(111)年9月23日至10月31日間，透過各候選人團隊填寫回傳的「六都市長候選人兒少政見分類表」及各候選人競選官方網站、臉書粉絲專頁及相關新聞報導等資料，彙整並檢視各候選人提出的兒少政見，此次政見評比分為「育兒經濟支持」、「托育及教保服務」、「友善育兒職場」、「友善育兒住宅」、「友善育兒環境」、「兒少遊戲、娛樂及文化休閒」、「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」、「兒少勞動權益維護」及「其他」等十大面向，藉此檢視各候選人將兒少議題落實於政見的情形。
兒少團體將候選人提出的兒少政見，按各政見面向的占比，由高到低分為前、中、後段班。位居前段班的兒少政見中，六都市長候選人主打「托育牌」(100%)、「現金牌」(87%)及「遊戲牌」(87%)；中段班的兒少政見，則有「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」兩部分，分別有73%的候選人關注；後段班政見，則相對不受候選人青睞，包括「友善育兒環境」(67%)、「友善育兒住宅」(67%)、「友善育兒職場」(67%)及「兒少勞動權益維護」(60%)，都只有不到7成的候選人提出；「其他」面向的兒少政見則占6成。兒少團體發現，高達8成7的六都市長候選人提出育兒經濟支持的相關政見，現金補助固然令選民有感，但過往經驗顯示，每當政府提高相關補助後，隨即產生相關業者變相調漲費用的連鎖效應，育兒家庭實質受惠的程度，仍待觀察。
(1)台北市：蔣萬安、黃珊珊、陳時中；新北市：林佳龍、侯友宜；桃園市：張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清；台中市：蔡其昌、盧秀燕；台南市：謝龍介、黃偉哲；高雄市：柯志恩、陳其邁，以上名單係按候選人之號次排列。
民間兒少團體提三大訴求，籲未來的六都市長全面兌現兒少政
縣市長大選即將在11月26日登場，兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、臺大中信兒家研究中心與台灣好鄰居協會，在選前共同呼籲未來的六都市長，上任後應兌現「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求：
一、兒少政見要務實—給錢更要給牛肉，優先補足兒少政策缺口
部分六都市長候選人提出的兒少政見，僅有宣示性的概念或口號，缺乏實質內涵；整體觀之，兒少政見仍偏重現金補助，高達八成七候選人承諾加碼育兒相關補助，企圖藉此博得家長的好感；但兒少團體憂心，現金給付不斷加碼的結果，可能會排擠推展各項兒少服務的預算。兒少團體呼籲，未來的六都市長在兒少政策上不僅要錦上添花，更要雪中送炭，應優先補強現行兒少政策的缺口，包括：落實托育服務品質及幼兒送托安全把關、強化托育及教保服務提供者的稽查、輔導與退場機制、充實兒少身心健康促進資源、擴增青少年休閒娛樂空間、加強兒少勞動權益維護…等。
二、育兒政策要多元—打造六都成為全方位友善育兒的示範城市
綜觀六都市長候選人所提的育兒政見，主要仍集中托育及教保服務、育兒經濟支持兩大面向，但育兒家長同樣關注的友善育兒環境等相關配套，則較不被候選人重視。兒少團體呼籲，相較於非六都的縣市，六都的財力較為優渥，未來的六都市長應著眼育兒家庭在不同生命階段的需求，致力於友善育兒設施普及化、改善友善育兒交通環境、優化友善育兒住宅政策、營造友善育兒職場等配套機制；除了提供6歲以下幼兒家長育兒支持，應設法將育兒政策受益對象，擴及家有6歲以上學齡兒童及12至18歲少年的家庭，打造六都成為全方位友善育兒的示範城市。
三、兒少參與要優先—兒少政策應廣納兒少參與，建構兒童友善城市
兒少團體參考聯合國兒童基金會(UNICEF)倡議的「兒童友善城市」(Child Friendly City)，建議未來的六都市長，在市政治理上應致力於兒少表意權的維護與實踐，積極促成兒少的公民參與；決定與兒少權益相關的政策時，應有徵詢兒少意見的常設性機制，並落實各項政策法規對兒少權益的影響評估；加強兒少權利教育宣導，使兒少、家長及重要他人更尊重兒少人權；再者，未來的六都市長亦應參酌聯合國《兒童權利公約》及相關規定，從兒少的需求與視角出發，提出營造友善兒少環境的具體策略，讓六都升格為童權保障與國際接軌的兒童友善城市。
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