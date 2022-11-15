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    2022/11/15,
    國際

    拜習會晤後雙方怎麼說？美官員稱「俄羅斯入侵讓中國感到有點尷尬」

    拜習會晤後雙方怎麼說？美官員稱「俄羅斯入侵讓中國感到有點尷尬」
    Photo Credit: Reuters / BBC News

    我們想讓你知道的是

    在私人關係層面，很少有領導人能像拜登和習近平那樣熟悉對方，很難說這兩位能否稱為「老朋友」，但至少可以稱得上老熟人。後來在川普時代，中美關係急轉直下，拜登上台後也未得到更多改善。這次習拜會，是兩人時隔九年再次面對面。

    11月14日下午，中國國家主席習近平和美國總統拜登在印尼峇里島舉行雙邊會談。拜登就任總統後，兩人曾通過電話和視訊進行過五次會談，但此次為首場面對面會談。

    兩位領導人在下午5點40分進入會場，他們邊走邊聊。

    「見到你太好了（It's just great to see you）。」拜登伸出手臂迎了一下習近平。在記者面前，拜登表示，「作為兩國領導人，在我看來，我們有共同責任，中國和美國可以管控分歧，防止競爭變成衝突，找到方法，一起應對需要互相合作的全球緊急問題。」

    習近平隨後發言表示，回顧兩人最後一次見面是在2017年的達沃斯論壇，儘管經常通話，但沒法替代當面交談。

    習近平繼續說，「歷史是最好的教科書。我們應該以史為鑒、面向未來。當前，中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。我們作為中美兩個大國的領導人，要起到把舵定向的作用，應該為兩國關係找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升。」

    開場詞之後，雙方進行閉門會談。兩位領導人預計討論台灣問題、烏克蘭局勢和朝鮮核問題。

    習近平和拜登，G20峰會

    Photo Credit: Reuters / BBC News

    雖然開場詞聽起來頗為友善，但中美兩個超級大國的關係，已經降到了幾十年來最低點。近年來，從香港、台灣到南海，再到貿易不平衡和技術封鎖，中美在一系列問題上分歧嚴重，使雙邊關係不斷下探。

    8月，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，緊張局勢進一步加劇。被激怒的中國，在台灣附近舉行了軍事演習，並切斷與美國在氣候變化等八個領域的合作。

    美國官員表示，在過去兩個月裡，北京和華盛頓在悄悄努力修復關係。《路透社》引述拜登政府的一位官員稱，這次面對面會談不是孤立事件，它是一些列持續接觸的結果，「我們在幕後進行了嚴肅的、持續性的、安靜的、長達幾十個小時的外交互動。」

    會晤後雙方都怎麼說？

    會談後白宮發佈通報說，拜登在會談中表示，美國將繼續與中國進行激烈的競爭，但他重申，這種競爭不應轉向衝突，並強調美國和中國必須負責任地管理這種競爭並保持開放的溝通渠道。在台灣問題上，拜登詳細闡述了美國的一個中國政策沒有改變，美國反對任何一方對現狀的單方面改變，但美國反對中國脅迫性的和日益侵略性的對台行動。

    白宮的通報中還表示，拜登總統和習近平主席重申了他們的共識，即核戰爭永遠不應該打，也不可能贏，並強調他們反對在烏克蘭使用或威脅使用核武器。

    會後中國官媒新華社發佈新聞稿稱，會談中，習近平強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政。總統先生多次講過不支持「台獨」，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。希望美方將總統先生的承諾落到實處。

    關於兩國間的競爭，稿件中稱，「習近平強調，中美是兩個歷史文化、社會制度、發展道路不同的大國，過去和現在有差異和分歧，今後也還會有，但這不應成為中美關係發展的障礙。任何時候世界都有競爭，但競爭應該是相互借鑒、你追我趕，共同進步，而不是你輸我贏、你死我活。」

    關於俄烏問題，新華社稿件中稱，面對烏克蘭危機這樣的全球性、復合性危機，有這麼幾條值得認真思考：一是衝突戰爭沒有贏家；二是複雜問題沒有簡單解決辦法；三是大國對抗必須避免。

    「這似乎是一次富有成效的會議，」牛津大學國際關係教授傅若詩（Rosemary Foot）表示，因為雙方都以直接而文明的方式澄清各自的立場，包括美國對台灣的立場。美國和中國官員之間似乎也有機會進行進一步會晤。中美兩國間的競爭，似乎是必須對抗的時候就對抗，但同時能合作時也會合作。必須看到，這次會談後「我們更接近於此」。

    拜登和習近平G20會晤

    Photo Credit: Reuters / BBC News

    拜登強調了避免衝突的重要性

    屋子裡的大象

    俄羅斯總統普亭不會出席G20峰會，但幾乎任何一個場合，俄羅斯的影響都在場。

    印尼財政部長絲莉．慕利亞妮（Sri Mulyani）向BBC中文表示，2008年時全球領袖們在金融海嘯的壓力下，當時的G20有種團結的精神，本次財長們開會則有些緊張，這種緊張關係來自地緣政治衝突，尤其是二月以來的俄烏衝突。

    近年來，習近平和普亭因為都不信任西方，關係日益密切。但在俄羅斯入侵烏克蘭後，中國一直很謹慎，沒有提供任何可能引發西方對其制裁的直接物質支持。

    一位美國官員向多位記者介紹了中國總理李克強在柬埔寨的東盟峰會上，關於俄烏戰爭的評價。

    這位希望保持匿名的官員稱，李克強詳細談到了中國對戰爭的看法，並譴責了「不負責任的核威脅」。普亭曾多次暗示凖備使用核武器。

    「在一些領域，中國和俄羅斯已經在合作，經濟關係進一步加深和擴展，」這位官員說，「但在一些重大問題上，我認為北京對我們所看到的俄羅斯的魯莽言論和行為，不可否認地感到有些不安。」

    「我認為同樣不可否認的是，中國可能對俄羅斯的軍事行動感到驚訝，甚至有點尷尬。」

    英國《金融時報》則援引一位中國官員的話說，兩位領導人在2月份宣稱「不設上限的友誼」會晤時，普亭沒有告訴習近平俄羅斯即將入侵烏克蘭。

    「普亭沒有告訴習近平真相。」這位不願透露姓名的中國官員說。

    習拜交情


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