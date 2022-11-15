中國疫情升溫：粵豫渝蒙重災區，官媒稱將堅定「外防輸入、內防反彈」

Photo Credit: Reuters / BBC News 身穿防護服的北京新冠預防工作人員在被封鎖的公寓大樓附近走過

中國連續四天本土感染破萬，廣東、河南、重慶及內蒙古都有四位數新增病例，首都北京也持續升溫。

中國國家衛健委11月14日公布，全國過去一天新增16072宗新冠本土個案，當中1747為本土確診病例，14325例為本土無症狀感染者。

疫情重災區廣東省新增本土病例4648例，包括707例確診及3941例無症狀感染。

廣州市有4541例，該市海珠、荔灣、番禺及越秀四個區調整社會面疫情防控措施。從11月5日開始「靜默」三天、其後延至11日的海珠區，再度被延長防控至16日午夜，中小學及幼兒園繼續暫停返校，但部分地鐵、公交恢復營運，黨政機關及企事業單位有序恢復正常秩序，超市和市場等按最大接待量75%限流開放，餐廳可營業但禁止堂食。番禺區同樣延續防控措施至16日，越秀區及荔灣區則延至18日午夜。

河南省新增3014例，2981例在鄭州市。鄭州市長何雄表示，努力在最短時間內實現全域社會面清零，盡快恢復正常生產生活秩序。

重慶孕婦流產，當局「真誠道歉」

重慶市新增2297例，當局13日晚通報，39個行政單元均有感染病例，中心城區新增感染者社會面發現佔比較高，而另外四個區九龍坡區、大渡口區、南岸區、兩江新區新增感染者社會面發現佔比達75%，當局已劃定逾千處為高風險區，指要「盡最大努力找到傳染源、切斷傳播鏈、管住風險區」。

在防疫限制下，重慶九龍坡區石橋鋪四季香山小區12日一名孕婦不適，懷因封控延誤4小時送醫，最終流產。九龍坡區委區政府11月14日表示，網傳120救護車進入小區受阻等情況不屬實，但確實溝通不到位，社區車輛保障不及時，當局稱「已向當事人真誠道歉」，責成有關方面給予適當補償，「已獲當事人諒解」，區紀委監委已立案調查有關幹部，及詳細調查物業公司。

另外，內蒙古新增1266例。赤峰市疫情防控工作指揮部表示，近兩日發現7例物流人員陽性感染者，因其活動軌跡非常複雜及有感染者隱瞞活動軌跡，社區傳播風險極大，當局決定在中心城區繼續進行3輪區域核酸檢測。此前，該區已做過6輪核酸檢測，11月8至13日每天進行一輪區域核酸檢測。

首都北京市也新增407例。當局13日表示，多起聚集性疫情涉及建築工地、快遞物流、餐飲機構、養老院、學校、賓館酒店等人員密集場所，北京疫情正處於進展期，防控壓力持續加大。北京中日友好醫院宣佈，14日起暫停所有門診和醫療服務。

官媒稱堅定「外防輸入、內防反彈」

官媒《人民日報》14日發表署名為「仲音」的文章稱，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，形容該策略是「符合我國國情、經過實踐檢驗的有效舉措，路子是對的，效果是好的，是我國防控疫情的制勝法寶」。

文章指，堅持外防輸入，就要加強口岸衛生檢疫，優化入境流程；堅持內防反彈，要嚴格落實早發現、早報告、早隔離、早治療要求；「在疫情這場大戰大考面前，決不能掉以輕心、麻痺大意，決不能讓來之不易的防控成果前功盡棄」。

中國國務院聯防聯控機制11月12日召開記者會，新聞發言人米鋒強調「二十條」優化措施是對第九版防控方案的完善，「不是放鬆防控，更不是放開『躺平』，而是為了進一步提升防控的科學性、精凖性」，並重申要堅定不移貫徹「動態清零」總方針。

針對過度防疫問題，國家衛健委副主任雷海潮強調各地已成立整治「層層加碼」工作專班，每天都在進行調度，積極回應各地網民及群眾反映遇到的問題，轉交給有關地方解決，「保證優化疫情防控二十條主要舉措能夠原原本本丶不折不扣得到貫徹和執行」。

所謂「二十條」，是指11月11日中國國務院聯防聯控機制綜合組公布的《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精凖做好防控工作的通知》，放寬部分措施如取消入境航班熔斷機制，隔離期限由「7+3」縮短至「5+3」，不再判定密接的密接，不再設中風險區，只保留高、低兩類，糾正「一天兩三檢」等不科學做法，並嚴禁隨意「靜默」管理或停工停產。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九