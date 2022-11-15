中國疫情升溫：粵豫渝蒙重災區，官媒稱將堅定「外防輸入、內防反彈」
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針對過度防疫問題，國家衛健委副主任雷海潮強調各地已成立整治「層層加碼」工作專班，每天都在進行調度，積極回應各地網民及群眾反映遇到的問題，轉交給有關地方解決：「保證優化疫情防控二十條主要舉措能夠原原本本丶不折不扣得到貫徹和執行」。
中國連續四天本土感染破萬，廣東、河南、重慶及內蒙古都有四位數新增病例，首都北京也持續升溫。
中國國家衛健委11月14日公布，全國過去一天新增16072宗新冠本土個案，當中1747為本土確診病例，14325例為本土無症狀感染者。
疫情重災區廣東省新增本土病例4648例，包括707例確診及3941例無症狀感染。
廣州市有4541例，該市海珠、荔灣、番禺及越秀四個區調整社會面疫情防控措施。從11月5日開始「靜默」三天、其後延至11日的海珠區，再度被延長防控至16日午夜，中小學及幼兒園繼續暫停返校，但部分地鐵、公交恢復營運，黨政機關及企事業單位有序恢復正常秩序，超市和市場等按最大接待量75%限流開放，餐廳可營業但禁止堂食。番禺區同樣延續防控措施至16日，越秀區及荔灣區則延至18日午夜。
河南省新增3014例，2981例在鄭州市。鄭州市長何雄表示，努力在最短時間內實現全域社會面清零，盡快恢復正常生產生活秩序。
重慶孕婦流產，當局「真誠道歉」
重慶市新增2297例，當局13日晚通報，39個行政單元均有感染病例，中心城區新增感染者社會面發現佔比較高，而另外四個區九龍坡區、大渡口區、南岸區、兩江新區新增感染者社會面發現佔比達75%，當局已劃定逾千處為高風險區，指要「盡最大努力找到傳染源、切斷傳播鏈、管住風險區」。
在防疫限制下，重慶九龍坡區石橋鋪四季香山小區12日一名孕婦不適，懷因封控延誤4小時送醫，最終流產。九龍坡區委區政府11月14日表示，網傳120救護車進入小區受阻等情況不屬實，但確實溝通不到位，社區車輛保障不及時，當局稱「已向當事人真誠道歉」，責成有關方面給予適當補償，「已獲當事人諒解」，區紀委監委已立案調查有關幹部，及詳細調查物業公司。
另外，內蒙古新增1266例。赤峰市疫情防控工作指揮部表示，近兩日發現7例物流人員陽性感染者，因其活動軌跡非常複雜及有感染者隱瞞活動軌跡，社區傳播風險極大，當局決定在中心城區繼續進行3輪區域核酸檢測。此前，該區已做過6輪核酸檢測，11月8至13日每天進行一輪區域核酸檢測。
首都北京市也新增407例。當局13日表示，多起聚集性疫情涉及建築工地、快遞物流、餐飲機構、養老院、學校、賓館酒店等人員密集場所，北京疫情正處於進展期，防控壓力持續加大。北京中日友好醫院宣佈，14日起暫停所有門診和醫療服務。
官媒稱堅定「外防輸入、內防反彈」
官媒《人民日報》14日發表署名為「仲音」的文章稱，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，形容該策略是「符合我國國情、經過實踐檢驗的有效舉措，路子是對的，效果是好的，是我國防控疫情的制勝法寶」。
文章指，堅持外防輸入，就要加強口岸衛生檢疫，優化入境流程；堅持內防反彈，要嚴格落實早發現、早報告、早隔離、早治療要求；「在疫情這場大戰大考面前，決不能掉以輕心、麻痺大意，決不能讓來之不易的防控成果前功盡棄」。
中國國務院聯防聯控機制11月12日召開記者會，新聞發言人米鋒強調「二十條」優化措施是對第九版防控方案的完善，「不是放鬆防控，更不是放開『躺平』，而是為了進一步提升防控的科學性、精凖性」，並重申要堅定不移貫徹「動態清零」總方針。
針對過度防疫問題，國家衛健委副主任雷海潮強調各地已成立整治「層層加碼」工作專班，每天都在進行調度，積極回應各地網民及群眾反映遇到的問題，轉交給有關地方解決，「保證優化疫情防控二十條主要舉措能夠原原本本丶不折不扣得到貫徹和執行」。
所謂「二十條」，是指11月11日中國國務院聯防聯控機制綜合組公布的《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精凖做好防控工作的通知》，放寬部分措施如取消入境航班熔斷機制，隔離期限由「7+3」縮短至「5+3」，不再判定密接的密接，不再設中風險區，只保留高、低兩類，糾正「一天兩三檢」等不科學做法，並嚴禁隨意「靜默」管理或停工停產。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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沉浸式場域崛起！示範多元商模、打造規模化體驗經濟，迎向新型態展演變現的最後一哩路
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沉浸式體驗橫掃全球，它們不僅帶來展演型態的多元可能，更身兼內容研發角色，成為孵化未來作品的關鍵基地。在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，也針對這個發展趨勢邀請到台灣經營沉浸式場域的重要推手分享他們如何在協助科技內容創作者完善新媒體創作生態的同時，不斷摸索新的可能性，打造多元的永續商業模式。
從日本數位媒體藝術團隊teamLab在福岡城跡以沉浸式體驗創作出光影藝術夢境，法國文化空間（Culturespaces）在巴黎光之博物館推出的梵谷展、莫內展，到美國拉斯維加斯大量運用沉浸式複合技術打造多元型態的複合體驗，無論是文化、藝術、娛樂⋯⋯全世界不同產業都因沉浸式互動科技而有了不同的面貌，甚至催生出全新的產業。而台灣的沉浸式內容創作過去也在國際上獲獎無數，隨著近幾年沉浸式場館陸續成立，更開始為台灣的沉浸式內容創作摸索出更多元的商業模式。
在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，特別邀請到在台灣經營沉浸式場域的重要推手——「双融域」總經理周琍敏、「夢境現實」創辦人林家齊，與紅然股份有限公司創意總監黃維韶齊聚一堂，以【產業熱點｜世界級的製作！未來作品孵化與外銷養成術】為主題，共同討論台灣沉浸式內容與空間的未來。
沉浸式空間當平台，助力「體驗經濟」規模化
科技潮流的推動，帶來更多的創新可能與商機，沉浸式科技市場規模據推估在2025年就將達到303.7億美元；更重要的是，這將改變人們創作與體驗的模式，傳統的線性敘事模式被改寫，從單純的講述故事進化到創造體驗；觀眾也不再是完全獨立的旁觀者，而能夠體驗角色經歷，甚至與投影或成像出的故事角色互動，「活進」故事之中。
双融域總經理周琍敏過去曾在松山文創園區擔任總監長達9年，「從文化資產空間營運者的視角，我在大量的展覽中發現文化內容結合科技已經成為展覽的新趨勢，沉浸式娛樂體驗也勢必將成為展演重要的主流，擁抱科技的時機點已經到來。」看到科技未來的無限可能後，周琍敏加入由宏碁施振榮董事長和法藍瓷總裁陳立恒成立的科文双融，負責2021年底設立於101大樓的全沉浸數位展演平台「双融域」的營運。
「很多實驗性的樣態，如果沒有達到一定的經濟規模，就無法為團隊帶來真正的營收效益。透過沉浸式空間的營運，我們希望能夠創造體驗經濟的規模。」周琍敏說。高昂的硬體成本和商業模式如何落地，是在發展沉浸式體驗時最大的挑戰。
而沉浸式場館的出現，就扮演著整合科技載體與內容創新的平台，透過平台的建置與專業經營來促成跨域整合的合作，發展出多元的場域應用。
双融域開幕一年至今，已經嘗試過各種各樣的多元內容樣態，包括沉浸式劇場、沉浸式攝影棚、數位藝廊，還有與企業、品牌合作，作為品牌發表、時尚秀、技術發表、會議會展的場域，為活動賦予新的呈現方式。
建立可持續性的展演商模，沉浸式內容的電影院運作模式
台灣最重要、也是全世界目前首創的MR場域「夢境現實」，則將自身明確地定位為「沉浸式電影院」。夢境現實創辦人林家齊同時也是台灣動畫界天團「夢想動畫」的創辦人，成立夢境現實的初衷，則是台灣過去有許多創作者，創作了豐富的沉浸式內容卻沒有地方可供展出，希望提供一個場域，讓大家能在裡面看見創作者們的作品，並藉由可持續性展演的商業模式，讓創作者有機會透過售票分潤，成為後續創作的養分。
在運用科技的策略上，林家齊的首要目標就是要能建立「品牌識別度」，因此他把注意力放到了最新的MR眼鏡，運用沉浸式投影和混合實境結合劇情文本的內容創作，讓民眾在空間中遊走，可以看到作品中角色的立體成像出現在自己身邊，還可以和它們互動，透過雙向互動來推進劇情。
在內容上，夢境現實除了提供沉浸式內容創作者一個展出上映的平台，既有IP的新形態延伸演出也是一大重點，例如電影、歌手MV、霹靂布袋戲，將台灣的原創IP重新轉譯，提供觀賞者全新的感受，也更有利於吸引更多人參與體驗沉浸式演出。
「我們希望做的比較不是沉浸式劇場，而是沉浸式的電影院，也就是說，可以一天24小時播放不同內容，一直有不同的產出。」林家齊說。以此為目標，一個單純、統一的格式就非常關鍵，讓創作者可以用這樣的格式創作，或將既有的作品轉換型態，直接在夢境現實上映。為了達成讓同樣的沉浸式體驗作品可以在各地上映的計畫，除了目前的高雄據點，夢境現實也已經規劃2024年在台北成立第二個劇院。
「場域精神」結合在地屬性，拓展更具商機的內容與共創
同樣由創作者角度出發，紅然股份有限公司則是從科技技術創作跨越到內容策展。紅然過去在全世界創作過許多從娛樂、科技、藝術到文化的跨界作品，目前也剛結束在微風南山的「離線時區」營運，轉移陣地到華山文創園區打造新的「魔術方塊」劇場。不同於双融域和夢境現實從一開始就以「平台」自我定位，紅然則是先從自身創作出發，設定創作主題，例如「離線時區」就以「在繁忙的都市中打造放鬆場域」為創作核心，透過大量的植物意象結合互動科技的運用設計，以「心靈的旅程」為發想進行內容策展。對於參觀者而言，與其說是參觀了一場展覽或演出，更像是體驗過一場心靈的療癒之旅。
接下來轉移到華山之後，紅然在創作內容和營運方式上也將有新的作法。紅然創意總監黃維韶表示：「創作內容時，我們認為『場域精神』是很重要的。」舉例來說，考量到華山觀光客較多，假日也是親子活動的去處，因此「魔術方塊」劇場將為白天時段規劃不同類型的沉浸式體驗展演，夜間則改為沉浸式劇場表演等，同時利用時間、空間的不同變化，最大化場域的坪效。
另一個重要的策略則是「共創」，和不同的創作團隊合作，也和不同產業合作，例如紅然過往已經有過和酒吧、瑜珈業者、表演藝術團隊合作，接下來「魔術方塊」12月將推出的新劇「迷宮書店」則是將文學作品用劇場形式轉譯，透過跨域共生的新模式，帶給觀眾全新的體驗。
透過本場沙龍分享，可看見無論是從內容、科技、或是策展背景出發經營的沉浸式場域，到最後都不約而同地都走向合作共創；且不只是不同創作者的共創，也包含虛實整合帶動跨產業的創新。引領未來的內容服務、開發出更有潛力的創新商業模式，沉浸式場域崛起之勢，令人拭目以待。
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
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