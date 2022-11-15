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    2022/11/15,
    中東

    伊朗政府殘暴鎮壓示威導致數百人死亡，首起示威者被判死刑，聯合國將召開緊急人權會議

    伊朗政府殘暴鎮壓示威導致數百人死亡，首起示威者被判死刑，聯合國將召開緊急人權會議
    Photo Credit: Reuters / 達志影像

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    艾米尼之死引發伊朗長達數週的示威抗議潮後，當局公布了跟「參與暴亂」有關的第一件死刑判決，這位身份不明被告在首都德黑蘭法院被判死刑，罪名是「縱火燒政府辦公大樓、擾亂公共秩序、集會且密謀危害國家安全罪」，還有「與真主為敵，犯下塵世腐敗。」「塵世腐敗」（corruption on earth）是伊朗法律所規定的最嚴重罪名之一。

    伊朗鎮壓示威釀數百死，聯合國將召開緊急人權會議

    （中央社）伊朗政府殘暴鎮壓大規模示威，導致數百人死亡，聯合國人權理事會今天（當地時間14日）宣布，本月將就伊朗問題召開緊急會議。此外，歐盟也將就上述鎮壓對伊朗擴大制裁。

    法新社報導，聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council, UNHRC）指出，將於11月24日針對伊朗「人權情況惡化」召開特別會議。

    德國及冰島駐日內瓦聯合國總部大使11日晚間曾提出要求，希望召開此一會議。

    伊朗庫德族22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）被控違反基於伊斯蘭教律法（Sharia law）的嚴格女性著裝規定被捕，在拘留期間死亡，之後引發長達8週的示威。

    根據總部設於挪威首都奧斯陸的「伊朗人權」（Iran Human Rights, IHR）組織，伊朗當局鎮壓期間至少有326人遭到殺害。

    此外，歐洲聯盟（EU）今天也將在制裁黑名單中增列約30位伊朗高階官員及政府機構，以回應當局加強鎮壓撼動伊朗的示威。

    歐盟外長正在布魯塞爾開會，預計將批准擴大制裁伊朗的措施。不久之前，伊朗當局才公布針對這些示威的首件死刑判決。

    艾米尼之死示威後，伊朗當局公布首件死刑判決

    伊朗庫德族女子艾米尼9月死於警察拘押期間，引發長達數週的示威抗議潮後，伊朗司法部門網站指出，當局今天公布了跟「參與暴亂」有關的第一件死刑判決。

    伊朗司法部門的米桑線上（Mizan Online）網站報導，這位身份不明被告在首都德黑蘭法院被判死刑，罪名是「縱火燒政府辦公大樓、擾亂公共秩序、集會且密謀危害國家安全罪」，還有「與真主為敵，犯下塵世腐敗。」

    法新社報導，「塵世腐敗」（corruption on earth）是伊朗法律所規定的最嚴重罪名之一。

    22歲庫德族女子艾米尼因違反戴頭巾和穿著得體的規定，9月13日在德黑蘭被警方拘捕後陷入昏迷，並於3天後的16日不幸喪命，這起事件引發全國動亂。

    至少有數十人在示威抗議潮期間喪命，主要是示威人士，也有安全部門人員，伊朗當局則把抗議活動稱為「暴亂」。

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