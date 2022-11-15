法媒：巴黎台灣華語學校網站被駭，中國海外警察局可能把手伸向台僑
我們想讓你知道的是
報導指出，該警察局隸屬福建省會福州警察局，為公安部旗下福州警僑事務海外服務站計畫的一環，身處有巴黎華人街之稱的13區，它的策略重要性不言而喻，其中特別鎖定台灣「法國巴黎書硯藝術文化學校」與「巴黎中華聖母堂」。
（中央社）法媒「情報在線」（Intelligence Online）14日揭露，台灣華語文學習中心書硯學校疑似成為中國海外警察局監視目標，他們可能把手伸向台僑。學校校長向《中央社》表示，過去網站多次被駭時曾起疑，但不會改變辦學初衷。
法國情資新聞網站「情報在線」報導，巴黎一個華人天主教堂及台灣「法國巴黎書硯藝術文化學校」因為與台灣的政府關係良好，而成為中國海外「服務站」的監視目標。
中共總書記習近平自2018年開始大量設立非法海外警察局，名義上協助在法國的中國社群，但根據多方調查與見證，中國共產黨很有可能透過這些網絡監視、跟蹤中國僑胞。然而「情報在線」在經過數週探查後發現，中國警察局設於巴黎13區的觸手，恐已伸向台灣僑胞。
報導指出，該警察局隸屬福建省會福州警察局，為公安部旗下福州警僑事務海外服務站計畫的一環，身處有巴黎華人街之稱的13區，它的策略重要性不言而喻，其中特別鎖定台灣「法國巴黎書硯藝術文化學校」與「巴黎中華聖母堂」。
法國巴黎書硯藝術文化學校在13區深耕逾17年，是法國第二個「台灣華語文學習中心」，接受中華民國僑務委員會資助，推廣正體中文與台灣文化。報導寫道，學習中心為香港僑民和選擇放棄中華人民共和國國籍的僑胞提供另一個學習中文的管道。
書硯學校校長林淑琳今早在中央社聯繫下得知可能成為中共鎖定目標，表示驚訝但不意外，並認為「過去幾個月發生的懷疑似乎得到了印證」。
曾為國畫、書法老師的林淑琳說，學校成立17年都沒發生任何事情，但自從學校去年底加入台灣華語文學習中心後，臉書（Facebook）和網站發新消息就被駭客入侵。今年2、6、9月三度被駭，都尋求駐法國代表處僑務組協助，共同努力解決。
當時書硯學校負責人潘若飛（Jean-François Panis）的臉書網頁管理員權限突然消失。臉書方面要求提出15項個資證據，但由於擔心資訊外洩而未填寫，並發現被植入惡意程式，後來在僑務組協助處理下取回權限。整個過程不僅耗費時間、精力，個資面臨暴露風險，也造成粉絲專頁追蹤人數減少。
林淑琳告訴記者，過去從沒遇到類似問題，卻在加入台灣華語文學習中心後接連被駭，兩人都懷疑是否被盯上。但由於學校從不涉及政治，也不認為有如此大的影響力，所以當時並未深究。
她說，歐洲另一間「台灣華語文學習中心」學校校長也曾向林淑琳提到電腦「怪怪的」，後來檢查時發現木馬程式中有簡體字。
此外，從數週前開始，林淑琳的手機號碼在撥通後撥號方會被告知號碼為空號，但她仍可接到電話，「最近很多人都跟我說我的電話很奇怪」，也讓她擔心是否與學校成為目標有關。
據《中央社》獲得的消息，巴黎13區中國警察海外服務站就藏身在巴黎書硯學校隔壁棟住商混合的大樓內。
儘管如此，林淑琳強調，不教簡體字是書硯學校的辦學前提，正體字是豐富文化傳承，想在法國發揚台灣保有的優良文化傳承。
她說，不會因中共的干擾而改變初衷，「我覺得中國以海外警察的方式來騷擾很不好，針對我們也很奇怪，因為語言教學沒有政治立場，只想傳承台灣的優質文化和語言。我們不會改變辦學，也覺得他們的做法很不光榮。」
「情報在線」調查中另一個被中國海外警察局盯上的目標是僅有幾步之遙、成立於2005年的巴黎中華聖母堂。報導說，此教會與台灣天主教立場接近，而「中華聖母堂」在台灣與香港都相當活躍。
巴黎中華聖母堂在華人社群有重要地位，且選擇使用簡體字，以吸引更多華僑，但聖母堂立場鮮明，曾於7月10日為烏克蘭難民舉辦彌撒。
新聞來源
延伸閱讀
- 中共在荷蘭私設警察局「勸返」海外華人，非政府組織揭露「海外服務站」的真相
- 中國在全球21國成立秘密警察局對異議份子施加壓力，荷蘭外交部證實將介入調查
- 歐洲徹查中國「海外警察局」，異議人士：北京騷擾手段何其多，所謂「勸」都是威脅
- 「中國海外警察」恐嚇騷擾，流亡異議人士與荷蘭警方合作當場拘捕嫌疑人
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
淬煉讓改變成真，以實戰培訓AI創新人才
我們想讓你知道的是
有限的能力，真的能改變未來嗎？攀登一座山頭，可能需要穿越困難重重的地形與山徑，需要不斷訓練體能膽識，才能激發潛能，淬煉出最好的自己。如同AI產業實戰應用人才淬煉計畫，透過媒合產業實務痛點，提供學界及新創團隊實戰訓練機會，提升自我創造AI技術潛能，讓改變成真。
台灣擁有得天獨厚的AI人才與產業環境，時時刻刻都在找尋創新的契機；過程中不免遇到挫折，需要一群志同道合的夥伴一起前進，各自發揮所長彼此提攜，為了共同登頂而努力。
前方的道路，越是困難越是挑戰，當看見斷崖地形是挑戰自我勇敢通過，抑或裹足不前原地撤退？數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」透過「做中學」方式，讓「產業出題x人才解題」，提供第一線實務作戰機會，全面提升AI人才發揮自我潛能。
登上峰頂如同實戰演練，歷盡挑戰淬煉自我
形象影片中的兩位男主角，既是AI工程師也是登山愛好者，努力打造智慧機器人，卻一直遇到挑戰；於是他們出發去登山，狀況不太順利在山徑中迷失了方向，一切彷彿失去了希望。所幸就在轉彎處，陽光乍現，遇到了幾位經驗豐富、來自不同領域的山友，一起併肩涉水、不放棄前進，最後終於登上山頂，看到了美麗的風景。
這正是「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」所要傳遞的理念和目標。透過產業出題實戰培訓，就像登頂前一座座假山頭，需想盡辦法提升裝備與技能越過，如同真實又曲折起伏的實戰鍛鍊場域，試圖翻轉傳統的產業人才培育模式，淬煉出AI人才的無限潛力。
「數位發展部數位產業署 廣告」