法媒：巴黎台灣華語學校網站被駭，中國海外警察局可能把手伸向台僑

（中央社）法媒「情報在線」（Intelligence Online）14日揭露，台灣華語文學習中心書硯學校疑似成為中國海外警察局監視目標，他們可能把手伸向台僑。學校校長向《中央社》表示，過去網站多次被駭時曾起疑，但不會改變辦學初衷。

法國情資新聞網站「情報在線」報導，巴黎一個華人天主教堂及台灣「法國巴黎書硯藝術文化學校」因為與台灣的政府關係良好，而成為中國海外「服務站」的監視目標。

中共總書記習近平自2018年開始大量設立非法海外警察局，名義上協助在法國的中國社群，但根據多方調查與見證，中國共產黨很有可能透過這些網絡監視、跟蹤中國僑胞。然而「情報在線」在經過數週探查後發現，中國警察局設於巴黎13區的觸手，恐已伸向台灣僑胞。

報導指出，該警察局隸屬福建省會福州警察局，為公安部旗下福州警僑事務海外服務站計畫的一環，身處有巴黎華人街之稱的13區，它的策略重要性不言而喻，其中特別鎖定台灣「法國巴黎書硯藝術文化學校」與「巴黎中華聖母堂」。

法國巴黎書硯藝術文化學校在13區深耕逾17年，是法國第二個「台灣華語文學習中心」，接受中華民國僑務委員會資助，推廣正體中文與台灣文化。報導寫道，學習中心為香港僑民和選擇放棄中華人民共和國國籍的僑胞提供另一個學習中文的管道。

書硯學校校長林淑琳今早在中央社聯繫下得知可能成為中共鎖定目標，表示驚訝但不意外，並認為「過去幾個月發生的懷疑似乎得到了印證」。

曾為國畫、書法老師的林淑琳說，學校成立17年都沒發生任何事情，但自從學校去年底加入台灣華語文學習中心後，臉書（Facebook）和網站發新消息就被駭客入侵。今年2、6、9月三度被駭，都尋求駐法國代表處僑務組協助，共同努力解決。

當時書硯學校負責人潘若飛（Jean-François Panis）的臉書網頁管理員權限突然消失。臉書方面要求提出15項個資證據，但由於擔心資訊外洩而未填寫，並發現被植入惡意程式，後來在僑務組協助處理下取回權限。整個過程不僅耗費時間、精力，個資面臨暴露風險，也造成粉絲專頁追蹤人數減少。

林淑琳告訴記者，過去從沒遇到類似問題，卻在加入台灣華語文學習中心後接連被駭，兩人都懷疑是否被盯上。但由於學校從不涉及政治，也不認為有如此大的影響力，所以當時並未深究。

她說，歐洲另一間「台灣華語文學習中心」學校校長也曾向林淑琳提到電腦「怪怪的」，後來檢查時發現木馬程式中有簡體字。

此外，從數週前開始，林淑琳的手機號碼在撥通後撥號方會被告知號碼為空號，但她仍可接到電話，「最近很多人都跟我說我的電話很奇怪」，也讓她擔心是否與學校成為目標有關。

據《中央社》獲得的消息，巴黎13區中國警察海外服務站就藏身在巴黎書硯學校隔壁棟住商混合的大樓內。

儘管如此，林淑琳強調，不教簡體字是書硯學校的辦學前提，正體字是豐富文化傳承，想在法國發揚台灣保有的優良文化傳承。

她說，不會因中共的干擾而改變初衷，「我覺得中國以海外警察的方式來騷擾很不好，針對我們也很奇怪，因為語言教學沒有政治立場，只想傳承台灣的優質文化和語言。我們不會改變辦學，也覺得他們的做法很不光榮。」

「情報在線」調查中另一個被中國海外警察局盯上的目標是僅有幾步之遙、成立於2005年的巴黎中華聖母堂。報導說，此教會與台灣天主教立場接近，而「中華聖母堂」在台灣與香港都相當活躍。

巴黎中華聖母堂在華人社群有重要地位，且選擇使用簡體字，以吸引更多華僑，但聖母堂立場鮮明，曾於7月10日為烏克蘭難民舉辦彌撒。

Photo Credit: 中央社 根據法媒「情報在線」調查，另一個成為巴黎13區中國海外警察局目標的，是僅幾步之遙的巴黎中華聖母堂。報導說，教會與台灣天主教關係良好，且中華聖母堂在香港、台灣都很活躍。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年11月15日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺