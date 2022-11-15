加密貨幣平台FTX聲請破產，台灣近60萬人受害，黃天牧：朝投資人保護方向研究
我們想讓你知道的是
加密貨幣平台FTX宣布破產，引發幣圈大震盪，立委關切民眾投資加密貨幣虧損，是否可列報財產交易損失；財政部長蘇建榮表示，若有申報所得，依規定可列報損失扣抵。財政部官員表示，關鍵在於損失是否已「實現」。換言之，加密貨幣市值下滑，若持有者低於成本賣出，實現損失，且符合規定則可列報。
FTX破產，黃天牧：朝投資人保護方向研究
（中央社）加密貨幣平台FTX聲請破產，金管會主委黃天牧表示，此為國外平台，金管會會關注此事發展，金管會目前僅針對加密貨幣平台洗錢防制進行監管，不涉及交易面，但金管會仍會朝投資人保護等方向進行研究。
《TVBS新聞網》報導，全球第二大加密貨幣交易所FTX上週五，無預警聲請破產保護，引發全球投資幣圈大震盪，台灣估計也有高達50到60萬的受害者，一位台灣民眾G先生，投資了60萬台幣全都要不回來，他和亞洲受害者組成了超過6000人的自救群組，損失總金額「破1億美元」，超過31億台幣。
有台灣業者推估，國內持幣人口約100萬，若以FTX第二名的來推算，在台灣受到此事件影響的人口，應該約有50到60萬人，根據外媒報導，客戶平均資金約3000到5000美元，若以此推算，台灣投資人共約15到30億美元。
全球前5大加密貨幣平台FTX聲請破產，恐致投資人血本無歸，震撼幣圈。昨（14）日立法院財政委員會上，民進黨立委吳秉叡及國民黨立委李貴敏均關注FTX破產事件，投資人權益保障及加密貨幣監理等議題。
黃天牧答詢時表示，金管會根據洗錢防制相關辦法，就虛擬貨幣平台洗錢防制面進行管理，並在相關犯罪上與檢調合作；不過虛擬貨幣平台交易面尚未有主管機關，目前行政院有進行跨部會討論，金管會負責搜集一些資料，進行管理上的規劃。
吳秉叡強調，加密貨幣交易議題，在台灣應該要非常慎重；黃天牧表示，「這也是我們的態度。」
黃天牧說，「英國金融行為監理總署（FCA）前主席曾提過halo effect（月暈效應）」，若主管機關太早跳下去，投資人可能會認為主管機關替虛擬貨幣背書，而忽視虛擬貨幣的高風險。
不過，黃天牧也提及，必須重視虛擬貨幣仍有些正面效益。
黃天牧表示，從近一年股市下跌可見，加密貨幣本身並沒有避險功能，隨股市同升跌，「這有點特別」；金管會對此議題一直都很慎重，不過社會還是有些期待，行政院也有進行跨部會討論，金管會會朝投資人保護等各方面進行研究。
李貴敏關注FTX破產災情，金管會是否有應變措施，黃天牧答詢時指出，此加密貨幣平台並非在台灣，另金管會針對金融機構商品進行監管，但並非所有投資商品都由金管會主管。
黃天牧提到，金管會先前一再提醒投資人，加密貨幣具有高風險及高投機性。
黃天牧會中休息時間接受媒體聯訪時指出，目前金管會沒有收到和加密貨幣平台相關的申訴，除了FTX聲請破產，先前韓國一家穩定幣也有爆出問題，針對加密貨幣，金管會要提醒投資人特別注意高風險特性，金管會將持續關注此事發展。
黃天牧並提到，針對因洗錢防制有向金管會登記註冊的加密貨幣平台，金管會將了解相關平台是否有在FTX上處理相關商品。
FTX破產幣圈大震盪，財政部：已實現損失可列報扣抵
（中央社）加密貨幣平台FTX宣布破產，引發幣圈大震盪，立委關切民眾投資加密貨幣虧損，是否可列報財產交易損失；財政部長蘇建榮表示，若有申報所得，依規定可列報損失扣抵。
財政部官員表示，關鍵在於損失是否已「實現」。換言之，加密貨幣市值下滑，若持有者低於成本賣出，實現損失，且符合規定則可列報。
總部設在避稅天堂巴哈馬的加密貨幣平台FTX宣布破產，牽動原生代幣FTT以及其他加密貨幣價格下跌，引發市場高度注目。
立院昨天在立法院財委會關心民眾投資加密貨幣虧損，可否在申報所得稅時列報財產交易損失，蘇建榮回應，個人的話，有申報所得，依規定可列報損失扣抵。
財政部官員進一步說明，所得稅採「收付實現制」，關鍵在於損失是否已經「實現」，若民眾認賠實現虧損，一旦該筆交易損失認定屬海外財產交易損失，可以在申報最低稅負時，與當年度海外財產交易所得互抵。
不過幣圈人士表示，目前FTX的情況就是停止交易，無法出入金，形同資產卡在交易所， 這是目前比較大的問題。
幣圈人士解釋，加密貨幣存在「冷錢包」、即實體的硬體設施，或「熱錢包」、即鏈上的虛擬錢包，資產本身還是在所有者的掌握之中，不是卡在交易所，會遇到的狀況，可能是手上持有的加密貨幣價值，因市場震盪而挫低。
針對FTX現階段停止交易，資產卡在交易所，能否列報損失，財政部官員指出，關鍵在於民眾財產損失是否「實現」，以FTX來說，目前是聲請破產、還沒裁定，後續還要經過清算程序，才知道可以拿回多少、或是拿不回來，國外情況尚未明朗，後續得觀察事態發展。
如果個人的FTX原生代幣FTT、或是其他加密貨幣，不是卡在FTX，而是處於可交易的狀態，在尚未實現損益的情境下，就算加密貨幣市值下跌，由於是未實現損失，仍不能列報。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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原來如此！獸醫師是這樣照顧毛小孩：不讓細菌抗藥性找上門來的正確用藥觀念大公開
我們想讓你知道的是
毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持身體健康，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題。
大家一定有帶毛小孩去動物醫院看病的經驗吧，有時因為不小心受傷，出現比較大或嚴重的傷口，為了預防或治療細菌感染，獸醫師通常會開立抗生素給毛孩使用，確保病況不會惡化。
抗生素的確可以非常有效的對抗細菌，但是細菌的生物特性，也可能同時帶來了新的問題——細菌抗藥性（AntimicrobialResistance，AMR）。什麼是細菌抗藥性呢？又會造成什麼影響？這就要從細菌是怎麼一回事說起了。
細菌這種生物，原來如此
細菌是存在地球上古早的生物，也是所有生物中數量最多的一類，基本上我們可以說，只要有生命的地方都有細菌存在的機會。他們可以存在於非常極端的環境中，包括溫泉、海底火山、放射性廢棄物中、甚至在太空梭上也能生長，還有研究人員在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。動物的身體當然也有各種細菌聚集，包括皮膚表面、腸道、口腔、鼻子等等，都可以發現細菌。
雖然細菌是如此頑強、無孔不入的生物，但他們所帶來的影響卻不一定都是壞的——高達80％的細菌對人體無害。例如我們常常聽到能夠幫助新陳代謝的益生菌；生產泡菜、酒、乳酪等美食，都需要細菌來幫助發酵；細菌能降解有機化合物，因此科學家會利用某些細菌來分解三氯乙烯和四氯乙烯污染，這種方法稱為生物修復。
而那些有害的細菌，則是透過接觸或經口的方式造成各種疾病，包括破傷風、食物中毒、霍亂等等。現代醫學解決這些細菌感染問題的有效工具，就是抗生素。
抗生素真的好好用，更該好好用抗生素
抗生素的發明可以追溯至1928年。微生物學家亞歷山大·弗萊明（Alexander Fleming），偶然觀察到被黴菌汙染的葡萄球菌培養皿中，在黴菌附近的細菌都無法生長，因此推測黴菌中可能有對抗細菌的物質，這就是抗生素「盤尼西林」（Penicillin）被發現的由來。在盤尼西林之後，針對不同細菌所研發的抗生素就漸漸出現，依照這些抗生素對抗細菌的作用方式、範圍和效力，在醫學上被分為第一線抗生素、第二線抗生素、第三線抗生素、第四線抗生素等。在處理因為細菌而產生的疾病時，會優先使用第一線抗生素，如果細菌有抗藥性，造成抗生素效果不佳，就會使用往後一線的抗生素，以此類推。當使用到第四線抗生素，細菌依然因為抗藥性而無法有效治療，便面臨無藥可用的困境。
細菌抗藥性發生的原因不一而足，但最主要的原因有二。第一個是在使用抗生素治療疾病時，由於藥物濃度不足，或者細菌並未被全數消滅就停止用藥，造成殘存的細菌生成具有抵抗此種藥物的能力。第二個則是長期用藥，造成雖然藥物劑量相同，但是卻不再擁有同樣的效果，這也是因為細菌產生了抗藥性的緣故。
擺脫細菌抗藥性，一起這麼做
近年來，越來越多國人飼養寵物，將其視為家庭一員，對待寵物就像自己的孩子一樣不離不棄的呵護。當然，毛孩跟人一樣都會有生病的時候，飼主們負起照護的責任之際，就會需要面對細菌抗藥性的問題。對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫特別提醒，如果在毛孩身上使用抗生素，飼主千萬切記要遵照醫囑，將療程走完。「任意停藥會造成細菌反覆感染，甚至造成細菌變異，使細菌產生抗藥性，甚至變成超級細菌」。所謂的超級細菌，就會造成之前所說的，連較後線的抗生素都無法產生治療效果，危及寵物性命，也會成為環境隱憂。
「而且其實毛孩就跟人一樣，身上都是有好菌和壞菌共存，使用後線的抗生素的問題就是，這些好菌和壞菌都會一併被抗生素殺死，後續對身體造成的問題可能更多，像是肥胖、消化不良等等，更嚴重的也有可能誘發腫瘤。」譚醫師又提到，由於抗生素是很有效的藥物，過去只要遇到細菌感染方面的問題，就直接使用抗生素壓制，造成現在毛孩身上出現細菌抗藥性的案例越來越多，這十年來甚至還有用到第二線藥物，依然無法有效緩解疾病的例子。
「獸醫師們意識到細菌抗藥性的問題之後，依據細菌種類或抗生素敏感性試驗結果給予用藥，更謹慎使用抗生素，也教育飼主要重視寵物保健和居家環境衛生。」譚醫師表示。的確，細菌並不是吃了無敵星星的超級瑪利歐，不只抗生素可以對抗細菌，毛孩自有的免疫力也可以。如果身體原本的狀態就足夠強大，只要進行症狀治療，讓免疫力來對抗細菌就很足夠了。除此之外，維持環境的衛生也是一種很好的預防措施。雖然細菌無所不在，但是正確的清潔方法，對於減少環境表面的細菌量是非常有效果的，這樣一來細菌要影響毛孩健康的機會就能大幅下降。
再次提醒大家，毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持健康強壯的身體，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題喔！
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