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    2022/11/15,
    歐洲

    俄媒：俄美官員在土耳其會談；美制裁俄軍事供應鏈，台灣銳元科技在列

    俄媒：俄美官員在土耳其會談；美制裁俄軍事供應鏈，台灣銳元科技在列
    Photo Credit: Reuters / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    美國國務院、財政部今天對俄羅斯的軍事供應鏈祭出最新一波制裁，其中包括法國、瑞士的實體與個人，以及台灣銳元科技公司。根據美國國務院與財政部外國資產管制辦公室（OFAC）提供的資料，位於台北市內湖的銳元科技有限公司（Sharp Edge Engineering Inc.），成立於2016年12月13日，主要從事電子零組件批發。

    （中央社）烏克蘭部隊從俄羅斯手中收復南部的赫爾松市（Kherson）後，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）親訪視察並帶頭高唱國歌。而就在俄美關係因烏克蘭戰爭緊繃之際，俄媒披露，俄國和美國官員在土耳其首都安卡拉會談。

    澤倫斯基親訪赫爾松市，帶頭高唱烏克蘭國歌

    烏克蘭總統澤倫斯基14日親訪剛從俄羅斯部隊手中收復的赫爾松市。澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）提供的照片顯示，當烏克蘭藍黃色國旗在赫爾松市行政大樓旁冉冉升起時，澤倫斯基單手置於胸前，高唱烏克蘭國歌。

    澤倫斯基說，「烏克蘭堅不可摧」，並大力讚揚烏克蘭軍隊擊退俄軍，收復赫爾松。

    對澤倫斯基前往視察，克里姆林宮則堅稱，赫爾松仍是俄羅斯的一部分。

    俄軍撤第聶伯河西岸，澤倫斯基：發現逾400件罪行

    俄羅斯軍隊日前撤出包括赫爾松市在內的第聶伯河（Dnipro River）西岸地區後，澤倫斯基13日表示，調查人員在當地發現逾400件俄軍的戰爭罪行。

    他還提到，針對俄國軍人和僱傭兵的逮捕行動正在進行中。

    澤倫斯基也透露，烏克蘭東部頓內次克地區（Donetsk）的戰鬥如同前幾天一樣激烈，俄軍攻擊沒有減弱。

    美媒：烏克蘭收復赫爾松市，美尋求入冬前啟動和談

    烏克蘭收復南部要城赫爾松市持續於戰場取得勝利之際，美方高層則認為俄烏雙方已暫難在戰場奪取大片土地，開始要基輔思考應趁冬季不利作戰時尋求和平談判。

    《華爾街日報》報導，歐陸即將到來的嚴冬、通膨與能源及食物價格飛漲、挹注數十億美元軍火給烏克蘭後美國國內武器庫存耗盡等因素，讓華府內部在俄烏開戰9個月後，出現見好就收的聲音。

    美國及西方盟國承諾繼續支持烏克蘭，但華府高層顯已開始質疑俄烏雙方究竟還能斬獲多少土地。

    澤倫斯基7日仍表示，要烏克蘭參與談判的前提包含俄方把所有土地交還、賠償侵略造成的損失、讓涉戰爭罪人員繩之以法。

    只不過部分北約盟邦覺得烏克蘭已難再締重大突破，因為日後交戰區域將離俄國更近，俄軍在當地紮根已久且有時間加固防禦，加上俄國最近幾週已猛轟烏克蘭的民生基礎設施，讓數百萬烏克蘭人陷入停水停電窘境。

    俄媒：俄美官員在土耳其會談

    莫斯科和華府因烏克蘭戰爭關係持續緊張之際，俄羅斯《工商日報》（Kommersant）引述消息人士披露，俄國和美國官員在土耳其首都安卡拉會談。報導並未提供關於會談目的細節，但表示這次會談並未事先公布。

    對於美俄雙方是否舉行會談，土耳其官員婉拒發表評論。克里姆林宮則是不證實，也不否認這則報導。

    自從俄羅斯2月揮軍入侵烏克蘭，土耳其經常扮演莫斯科和西方國家的調停者。安卡拉7月協助居間斡旋俄羅斯和烏克蘭達成黑海穀物出口協議。

    葉倫：軍火網絡援俄採購，美國實施新制裁

    美國財政部部長葉倫（Janet Yellen）表示，美國將對一個跨國的個人和企業網絡實施新制裁，這個網絡致力於為俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭採購軍事技術。

    葉倫在印尼峇里島20國集團（G20）峰會場邊告訴記者，將針對14名個人和28個實體實施制裁，包括金融機構，但她拒絕透露有關這些個人和實體所在地的細節。

    葉倫告訴記者：「這是我們透過制裁和出口管制，來打擊俄羅斯為戰爭投入的努力，並拒絕提供其所需設備的部分舉措。」

    另外，葉倫在會見法國財長勒麥爾（Bruno Le Maire）還說，終結烏克蘭戰爭是結束世界經濟混亂的最好方法。

    G20成員國沒幾個能躲過經濟苦楚，在此情況下，節節高升的燃料及糧食價格預計將成為峰會討論要點之一。

    美國對俄羅斯軍事供應鏈祭制裁，台灣銳元科技在列

    美國國務院、財政部今天對俄羅斯的軍事供應鏈祭出最新一波制裁，其中包括法國、瑞士的實體與個人，以及台灣銳元科技公司。

    作為對俄羅斯無端且無理軍事入侵烏克蘭的回應，美國國務院與財政部外國資產管制辦公室（OFAC）今天再度對俄國軍事供應鏈祭出制裁，其中包括14名個人與28個實體，並將8架飛機列為封鎖財產。

    根據OFAC提供的資料，位於台北市內湖的銳元科技有限公司（Sharp Edge Engineering Inc.），成立於2016年12月13日，主要從事電子零組件批發。

    美國財政部長葉倫透過新聞稿表示，美國將繼續揭露並破壞克里姆林宮的軍事供應鏈，阻止俄國獲得對烏克蘭發動非法戰爭所需的設備與技術。

    她指出，今天的行動表明財政部堅定致力於鎖定全球各地協助俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發動戰爭的個人，以及為普亭政權提供資金的菁英。

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    責任編輯：羅元祺
    核稿編輯：翁世航


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