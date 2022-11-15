俄媒：俄美官員在土耳其會談；美制裁俄軍事供應鏈，台灣銳元科技在列
我們想讓你知道的是
美國國務院、財政部今天對俄羅斯的軍事供應鏈祭出最新一波制裁，其中包括法國、瑞士的實體與個人，以及台灣銳元科技公司。根據美國國務院與財政部外國資產管制辦公室（OFAC）提供的資料，位於台北市內湖的銳元科技有限公司（Sharp Edge Engineering Inc.），成立於2016年12月13日，主要從事電子零組件批發。
（中央社）烏克蘭部隊從俄羅斯手中收復南部的赫爾松市（Kherson）後，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）親訪視察並帶頭高唱國歌。而就在俄美關係因烏克蘭戰爭緊繃之際，俄媒披露，俄國和美國官員在土耳其首都安卡拉會談。
澤倫斯基親訪赫爾松市，帶頭高唱烏克蘭國歌
烏克蘭總統澤倫斯基14日親訪剛從俄羅斯部隊手中收復的赫爾松市。澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）提供的照片顯示，當烏克蘭藍黃色國旗在赫爾松市行政大樓旁冉冉升起時，澤倫斯基單手置於胸前，高唱烏克蘭國歌。
澤倫斯基說，「烏克蘭堅不可摧」，並大力讚揚烏克蘭軍隊擊退俄軍，收復赫爾松。
對澤倫斯基前往視察，克里姆林宮則堅稱，赫爾松仍是俄羅斯的一部分。
俄軍撤第聶伯河西岸，澤倫斯基：發現逾400件罪行
俄羅斯軍隊日前撤出包括赫爾松市在內的第聶伯河（Dnipro River）西岸地區後，澤倫斯基13日表示，調查人員在當地發現逾400件俄軍的戰爭罪行。
他還提到，針對俄國軍人和僱傭兵的逮捕行動正在進行中。
澤倫斯基也透露，烏克蘭東部頓內次克地區（Donetsk）的戰鬥如同前幾天一樣激烈，俄軍攻擊沒有減弱。
美媒：烏克蘭收復赫爾松市，美尋求入冬前啟動和談
烏克蘭收復南部要城赫爾松市持續於戰場取得勝利之際，美方高層則認為俄烏雙方已暫難在戰場奪取大片土地，開始要基輔思考應趁冬季不利作戰時尋求和平談判。
《華爾街日報》報導，歐陸即將到來的嚴冬、通膨與能源及食物價格飛漲、挹注數十億美元軍火給烏克蘭後美國國內武器庫存耗盡等因素，讓華府內部在俄烏開戰9個月後，出現見好就收的聲音。
美國及西方盟國承諾繼續支持烏克蘭，但華府高層顯已開始質疑俄烏雙方究竟還能斬獲多少土地。
澤倫斯基7日仍表示，要烏克蘭參與談判的前提包含俄方把所有土地交還、賠償侵略造成的損失、讓涉戰爭罪人員繩之以法。
只不過部分北約盟邦覺得烏克蘭已難再締重大突破，因為日後交戰區域將離俄國更近，俄軍在當地紮根已久且有時間加固防禦，加上俄國最近幾週已猛轟烏克蘭的民生基礎設施，讓數百萬烏克蘭人陷入停水停電窘境。
俄媒：俄美官員在土耳其會談
莫斯科和華府因烏克蘭戰爭關係持續緊張之際，俄羅斯《工商日報》（Kommersant）引述消息人士披露，俄國和美國官員在土耳其首都安卡拉會談。報導並未提供關於會談目的細節，但表示這次會談並未事先公布。
對於美俄雙方是否舉行會談，土耳其官員婉拒發表評論。克里姆林宮則是不證實，也不否認這則報導。
自從俄羅斯2月揮軍入侵烏克蘭，土耳其經常扮演莫斯科和西方國家的調停者。安卡拉7月協助居間斡旋俄羅斯和烏克蘭達成黑海穀物出口協議。
葉倫：軍火網絡援俄採購，美國實施新制裁
美國財政部部長葉倫（Janet Yellen）表示，美國將對一個跨國的個人和企業網絡實施新制裁，這個網絡致力於為俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭採購軍事技術。
葉倫在印尼峇里島20國集團（G20）峰會場邊告訴記者，將針對14名個人和28個實體實施制裁，包括金融機構，但她拒絕透露有關這些個人和實體所在地的細節。
葉倫告訴記者：「這是我們透過制裁和出口管制，來打擊俄羅斯為戰爭投入的努力，並拒絕提供其所需設備的部分舉措。」
另外，葉倫在會見法國財長勒麥爾（Bruno Le Maire）還說，終結烏克蘭戰爭是結束世界經濟混亂的最好方法。
G20成員國沒幾個能躲過經濟苦楚，在此情況下，節節高升的燃料及糧食價格預計將成為峰會討論要點之一。
美國對俄羅斯軍事供應鏈祭制裁，台灣銳元科技在列
美國國務院、財政部今天對俄羅斯的軍事供應鏈祭出最新一波制裁，其中包括法國、瑞士的實體與個人，以及台灣銳元科技公司。
作為對俄羅斯無端且無理軍事入侵烏克蘭的回應，美國國務院與財政部外國資產管制辦公室（OFAC）今天再度對俄國軍事供應鏈祭出制裁，其中包括14名個人與28個實體，並將8架飛機列為封鎖財產。
根據OFAC提供的資料，位於台北市內湖的銳元科技有限公司（Sharp Edge Engineering Inc.），成立於2016年12月13日，主要從事電子零組件批發。
美國財政部長葉倫透過新聞稿表示，美國將繼續揭露並破壞克里姆林宮的軍事供應鏈，阻止俄國獲得對烏克蘭發動非法戰爭所需的設備與技術。
她指出，今天的行動表明財政部堅定致力於鎖定全球各地協助俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發動戰爭的個人，以及為普亭政權提供資金的菁英。
新聞來源
延伸閱讀
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- 澤倫斯基稱在赫爾松發現逾400件俄軍罪行，布林肯：烏克蘭將決定對俄談判框架
- 烏克蘭政府擴大拘捕「叛國賊」，《華盛頓郵報》：「親俄合作者」多是出於對蘇聯時代的懷念
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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我什麼都做，除了那些別人想像得到的事情：專訪台灣新生代導演柯孟融
我們想讓你知道的是
小說家倪匡曾說，人類之所以有進步的主要原因是，往往來自於下一代不聽上一代的話。翻看藝術與創作的歷史，我們更不難發現，唯有打破陳規，才能成為經典的起點，這正與格蘭菲迪向來所抱持的領路者精神——挑戰陳規、永不設限，遙相呼應。今年異軍突起的電影《咒》，就是一個最好的例子。
《咒》的導演柯孟融，從小就是一個愛看電影的孩子。「我小時候蠻內向的，甚至可以說是有一點邊緣，但是那樣的成長經驗意外給我了創作上的某種養分，我變得很會觀察，從拍電影、或者寫劇本的角度來看，我很能找出大家想要看到什麼。」
蟄伏等待，只為了精彩綻放瞬間
從小到大，柯孟融認為自己是一個普通平凡的人，唸普通的學校、普通的科系。沒想到大學時期因為學校作業而拍攝的影片《鬼印》在網路上竄紅，更入圍了許多影展，讓柯孟融獲得進入影視製作行業的機會。
「那時候，台灣已經很久沒有成績好的國片，但自從陳映蓉導演拍了《十七歲的天空》、陳正道導演拍了《宅變》，突然改變了這個狀態，製作公司又開始對國片有期待，開始想找像他們那樣的年輕新導演合作。那時候三和娛樂看到我的《鬼印》，也來與我聯繫，但當時我只是一個剛從高雄上來、滿頭金髮的大一生，他們一看到我都覺得我還是小孩子，當導演可能還沒辦法，於是改找我做預告剪接，比方《再見了可魯》，台版預告就是我剪的。」
從預告剪接開始，柯孟融大四就開了自己的工作室接案。「那時候我什麼都接，一支片子五萬也接，一萬也接，只要有機會都好。從小案子開始，慢慢接到預算越來越大的製作。」不論案子大小，柯孟融心裡都很清楚每一支影片中真正的主角是誰。「廣告的主角就是那個產品，MV的主角就是那首歌或那位歌手，整個劇組就是盡一切努力，去成就主角光環。」客戶要的是什麼，觀眾想要看到的又是什麼，柯孟融兒時的「訓練」，讓他可以精準又細膩的掌握重點。
作為領路者，就是要走在沒人走過的路上
「不過我真正想拍的，還是鬼片，因為我真的很愛鬼故事，非常愛看，從小就愛。」
仔細爬梳柯孟融過往電影作品，除了《絕命派對》帶有驚悚元素之外，再也沒有恐怖片。「拍廣告或MV，不太可能真的用很恐怖的元素。我後來拍的電影，也都比較偏重輕鬆的浪漫喜劇。我就問我自己：『你有沒有可能，拍出一部真正刻著柯孟融三個字的電影？』」柯孟融這句反問自己的話，其實是對平凡最強烈的反抗。靠著這股反抗的念頭，柯孟融放棄了中國的天價電視劇導演邀約，在沒有收入保證、甚至許多人都不太看好的狀態下，開啟了電影《咒》的製作。 這種挑戰、證明自我的行動，就如同1963年格蘭菲迪成為第一個跨出蘇格蘭、向全世界推出第一瓶單一麥芽威士忌一般——因為這種開創、勇於挑戰的領路者精神，單一麥芽威士忌不再是蘇格蘭人獨享的秘密，反而成為世界各地的威士忌愛好者所追求的經典珍釀。
「要說服人是最困難的。」柯孟融回憶道，無論是對投資者，或者對自己劇組的工作夥伴，柯孟融都堅持要溝通到雙方同意彼此才行。「籌備《咒》的時候，我很堅持要做沒有人做過的事情。你想想看，你要花那麼多時間，賭上你的身家、你的未來、一切，去完成這部你那麼想要拍出來證明自己的電影，當然要做沒人做過、只有你才做得到的東西。」柯孟融相信，鬼片在台灣是有市場的，因為台灣的製作環境，最適合鬼片的預算規模和技術含量，再加上柯孟融也期待能夠看到更多有台灣元素、最本土在地的類型片內容。在這樣的信念下，柯孟融決定要拍一部「瘋子拍出來的鬼片」。
「真的，本來我打算要拍一個像是在水溝裡撿到的手機拍出來的影片，沒有配樂也沒有音效，像瘋子拍出來的一樣。」柯孟融大笑道。這樣的概念，很快受到了來自各方的挑戰——例如這種偽紀錄片的風格，讓很多人擔心太過小眾；柯孟融希望全素人演出，也被投資方質疑是不是會沒有人要看？柯孟融想要傳達的一種整個電影有毒的感覺，看完感覺自己就被詛咒了的恐懼，甚至期待觀眾看到一半就受不了離席。這許多大大小小的細節和理念，都要接受各方檢視和質疑，身為導演的柯孟融，必須要不厭其煩地解釋、說明，甚至吵架。這股堅持信念的熱情，就像是格蘭菲迪的創辦人威廉格蘭（WILLIAM GRANT），為了實現「山谷中最頂尖的威士忌」的夢想，在1886年與家人一同徒手建造了蒸餾廠一般。直到今天，威廉格蘭130多年前的決心以及領路者精神，依然帶領著格蘭菲迪。作為世界上少數碩果僅存的單一麥芽威士忌家族酒廠之一，更是獲獎最多、最受歡迎的單一麥芽威士忌，所有的成就與榮耀，都來自於這代代相傳的勇敢、堅持，與創新精神。
勇敢翻轉，今天就是經典第一天
但是吵歸吵，柯孟融從不拿出導演的架子來強迫對方就範。「投資方如果不能認同，那就不要認同，不投資也沒關係，錢再找就有。但是工作夥伴，我不能強迫他們，我要他們真的理解、真的有感覺，這樣他們才能拿出100％的心力和才華，跟我一起創作。」正如同格蘭菲迪的每一位工匠，不只擁有了傳承超過百年的專業技能與知識，更對威士忌誕生的每一個階段全心投入。我們可以說，從格蘭菲迪的經典單一麥芽威士忌，到珍稀紀念酒款，還有每一次突破傳統、挑戰自我的創新風味酒款，都能維持一致的高品質、精彩表現與完美平衡，是來自於這群人對格蘭菲迪的熱愛與信任。
當然，柯孟融也會在每次被質問之後，回頭省視自己：「我到底想要做出什麼樣的電影？我是因為自己學會了拍電影，所以在那邊『裝』嗎？如果當年那個剛開始喜歡上電影的高中生柯孟融，在電影院排隊買票，他會期待看到一部沒有音效也沒有配樂的電影嗎？更重要的是，高中生柯孟融，看完以後會喜歡嗎？」
磨合、修正、再磨合、再修正，一步一步，柯孟融和製作團隊用了全部的力氣，加上百分之兩百的熱情和誠懇，製作出《咒》，這部被譽為臺灣近年來最好看、最有張力的恐怖電影，創下單日破千萬票房，並榮登2022年臺灣電影首日票房冠軍，在臺灣上映第2週，票房累計就正式突破1億新臺幣，是2022年首部突破1億票房的臺灣電影。目前全臺票房總計超過1.7億，觀影人次逼近70萬人。除此之外，《咒》也寫下臺灣電影在Netflix播出的全新紀錄——在Netflix全球獨家上線後，一度成為全球非英語電影收看人數的排行榜的第三名。
票房得意，影展也喜訊連連。蔡亘晏入圍最佳女主角，高英軒以《咒》在臺北電影節拿下最佳男配角 ,，電影本身則獲得最佳行銷獎。每年都是眾所期待的金馬獎，《咒》也風光入圍最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳攝影等共13個獎項。「公佈那天，我就在那邊看入圍名單，尖叫了十三次。」柯孟融伸手，為自己倒了一杯格蘭菲迪23年單一麥芽威士忌，像是敬自己，也敬全劇組的夥伴一般，開心的喝了一口酒。
用一杯威士忌，銘記那些特別的時刻
自帶領路者氣場的柯孟融，回憶過去那些等待蟄伏、鍛鍊自己青春年少，直到現在可以用一部電影來證明自己，這個整個過程，他認為是不斷試著在趨近一種信仰、一種價值。而這種信仰和價值的誕生，都是源自於從不放棄地尋找，那個沒有人見識過的可能性，並且在找到之後，展現在世界面前。「拍電影也好，做任何事情都好，這種信仰是最寶貴的，它讓你感到快樂，即使要讓那個快樂出現的過程很痛苦，但無所謂，因為你有信仰，你的這裡（指心臟），是很篤定的。」柯孟融說。
格蘭菲迪以超過百年的深厚基底，在成就經典威士忌之際，同時推陳出新，帶來令人驚豔的感官體驗。我們可以說，格蘭菲迪用威士忌，示範了在變與不變之間的各種可能性。不過，有件事情是確定不變的，例如好好享受一杯格蘭菲迪的時間，不管是一個人，還是一群人。