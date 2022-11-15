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    2022/11/15,
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    法國大革命化身瑪麗安娜頭上所戴的「弗里吉亞帽」，獲選2024巴黎奧運吉祥物

    法國大革命化身瑪麗安娜頭上所戴的「弗里吉亞帽」，獲選2024巴黎奧運吉祥物
    Photo Credit: Paris 2024 Twitter

    我們想讓你知道的是

    選擇法國大革命化身「瑪麗安娜」（Marianne）頭上所戴帽子作為吉祥物，巴黎奧運組織委員會再次回顧共和國及革命時代歷史。例如，馬拉松路線是1789年10月5日法國婦女從巴黎前往凡爾賽（Versailles）的路線，該行動主要是為抗議麵包價格上漲。組委會稱：「我們希望吉祥物體現法國精神。」

    （中央社）法蘭西共和國的重要象徵弗里吉亞帽（Phrygian cap），今天長出雙腿並穿上運動鞋，以2024年巴黎奧運會吉祥物的身分公開亮相。

    法新社報導，2024年巴黎奧運組織委員會主委艾斯唐奎（Tony Estanguet）盛讚今天是「特別的日子」。這位44歲3屆奧運輕艇冠軍表示，弗里吉亞帽「舉世聞名」，在「藝術、市政廳和郵票上」都見得到。

    弗里吉亞帽獲選為巴黎奧運會和帕運會吉祥物，據奧林匹克官網介紹，化身吉祥物的弗里吉亞帽名叫「弗里吉」（Phryge），帕運會的弗里吉不同處在於，它的一條腿為刀鋒式跑步義肢。

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    Photo Credit: Paris 2024 Twitter

    吉祥物相關玩具幾乎都是在中國製造，巴黎奧運會籌辦單位為此辯護稱，「這就跟在法國銷售的絕大多數玩具一樣」。

    選擇法國大革命化身「瑪麗安娜」（Marianne）頭上所戴帽子作為吉祥物，巴黎奧運組織委員會再次回顧共和國及革命時代歷史。

    例如，馬拉松路線是1789年10月5日法國婦女從巴黎前往凡爾賽（Versailles）的路線，該行動主要是為抗議麵包價格上漲。

    組委會稱：「我們希望吉祥物體現法國精神。」

    吉祥物眼睛為藍色，兩眼之一有兩條法國國旗顏色的緞帶點綴，呈現帽徽或緞帶結的樣式，這是法國大革命期間另一個共和理念的象徵。

    組委會並未提供吉祥物玩具製造的數量，但預計將占商品銷售收入的「20％至25％之間」。按組委會已提供的預算預測，所有商品銷售收入預計將達1.27億歐元（約合新台幣40.7億元）。

    不過，由於組委會財務計畫受到通貨膨脹影響，修訂後的預算將於現在到12月底間發布，以便削減成本。

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    責任編輯：朱家儀
    核稿編輯：翁世航


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