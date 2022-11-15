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    2022/11/15,
    科技

    美國科技巨擘裁員潮，亞馬遜傳將進行史上最大規模裁員、裁減約1萬名員工

    美國科技巨擘裁員潮，亞馬遜傳將進行史上最大規模裁員、裁減約1萬名員工
    Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    美國科技行業光澤褪去，11月已有72家公司的2萬4000多名技術人員被裁員。繼推特、Meta、微軟等科技巨擘裁員後，今日再傳亞馬遜也將裁員設備部門、零售部門和人力資源部門約1萬名員工，亞馬遜目前尚未對此做出回應。

    《紐約時報》報導，亞馬遜（Amazon）最快將在週裁減1萬員工，這將會是亞馬遜公司歷史上最大規模的裁員；對此，亞馬遜發言人布拉德．格拉瑟（Brad Glasser）拒絕回應。

    據報導，亞馬遜消息人士匿名向《紐約時報》表示，此次裁員將集中在設備部門（包括語音助手Alexa）、零售部門和人力資源部門；很可能會隨著各團隊業務完成後逐個團隊進行裁員，並非一次性裁員。

    《華爾街日報》報導，消息人士透露，亞馬遜已開始裁減從事招聘工作的承包商，過去幾週他們被突然告知工作終止；此外，亞馬遜也計劃裁員正職員工。

    《紐約時報》消息人士稱，目前裁員人數尚未定案，若裁員1萬人約是裁減亞馬遜公司員工總數的3%，但若將鐘點工納入計算，此次裁員比例不到全球150萬名員工的1%。

    裁員預計會在關鍵的假日購物季進行，顯見全球經濟疲軟已為亞馬遜帶來壓力，不得不裁減多年來人員過多的業務。

    報導分析，疫情創造亞馬遜最賺錢的時代，也使亞馬遜的員工總數在兩年內成長一倍；但疫情過後亞馬遜的成長速度放緩至20年來最低，並面臨過度投資、快速擴張的高額成本，消費者的購物習慣改變與通膨也削弱了銷售狀況。

    《華爾街日報》報導，在傳出此次裁員消息前，亞馬遜已用其他方式縮減人員數量，例如將團隊員工重新部署至更有利可圖的領域、關閉各種團隊等，使其員工數量截至9月底已較今年第一季減少7萬8000人，10月份更再凍結整個零售部門的招聘工作。

    《美國公共廣播電台》報導則指出，美國科技行業光澤褪去，本（11）月已有72家公司的2萬4000多名技術人員被裁員，今年的科技工作職位減少了12萬個。

    《美國公共廣播電台》統整科技公司裁員狀況：

    • 亞馬遜：據傳約裁員1萬名員工
    • Meta：裁員13%、1萬1000名員工
    • 推特（Twitter）：裁員50%、約3700名員工
    • Stripe：裁員14%、1000名員工
    • Salesforce：據傳裁員銷售部門數百名員工
    • 微軟（Microsoft）：據傳已進行裁員，人數少於1000人
    • Zillow：裁員25%、300名員工
    • Snap：裁員20%、1200名員工
    • 羅賓漢（Robinhood）：4月先裁員9%，8月再裁員23%、780名員工

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    責任編輯：劉亭妤
    核稿編輯：楊士範


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