如何不讓新聞主導自己的生活，避免情緒大幅波動進而影響心理健康？

身邊有親友長時間關注選情新聞，因而情緒大幅波動？請適時提醒對方暫停或減少觀看新聞時間，避免影響心理健康。根據一篇2022年8月發表於《健康通訊》的研究顯示，有「不斷查看新聞」強迫性衝動的人，更容易產生壓力、焦慮以及身體健康問題。

16.5％受訪者對新聞資訊有嚴重問題

該研究由德克薩斯理工大學媒體與傳播學院學者進行，針對1100名美國成人的線上調查數據進行分析。受訪者需回覆他們對一些陳述問題的同意程度，例如：「我沉浸在新聞中，以至於忘記了周圍的世界」、「我的心思經常被新聞佔據」、「我發現自己很難不讀或不看新聞」，以及「我經常無法專心在學校或工作上，因為我在讀或看新聞」。

另詢問受訪者他們經歷壓力和焦慮感受的頻率，以及疲勞、身體疼痛、注意力不集中和胃腸道等身體狀況問題。結果顯示，16.5％的受訪者對新聞資訊有「嚴重的問題」，他們經常沉浸在新聞故事中，以至於這些故事主導他們清醒時的思想，打亂了與家人和朋友相處時間，讓他們難以專注於課業或工作，並引起煩躁和無法入睡。

另外，73.6％被認為有嚴重的新聞資訊問題者表示自己有「蠻多」或「非常多」的精神狀況，相較於其他受訪者只有8％的人表示有頻繁的症狀。61％有嚴重的新聞資訊問題者表示自己有「蠻多」或「非常多」的身體狀況，相較於其他受訪者只有6.1％的人表示有身體狀況。（延伸閱讀：九合一選情激情小心中了「選舉症候群」！ 美心理學會提「5項建議」解壓力）

部分收視群產生新聞成癮現象

台北醫學大學公共衛生學院教授邱弘毅表示，這個研究指出媒體面臨經濟壓力時，常選擇具有吸引閱聽大眾的新聞，以聳動、斷章取義的方式，透過24小時不斷播放來爭取收視率，造成部分收視群產生新聞成癮的現象。這種狀況正不斷發生且有惡化趨勢，值得被大家所重視。特別是台灣媒體常一窩蜂聚焦報導重大新聞事件，此一問題更值得台灣學界加以研究。

對於已有新聞成癮現象的閱聽大眾而言，建議選擇暫時不去收視新聞，尋求專業協助擬定改善此症狀較佳的方式。如果需汲取新聞，或許改由平面媒體像是報紙，儘量不收看電子媒體，可能是比較有效的策略。若要依靠媒體自律來改善，相對是一段漫長且成效不可預期的方式。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，上述研究顯示「新聞成癮」跟不良的心理和身體健康有關，近年我們經歷了一些令人擔心的事件，包括疫情大流行、烏克蘭戰爭、大規模抗議或槍擊、氣候引起的野火等，這些壞消息常常會讓我們感到無能為力和苦悶。

在台灣特別是選舉新聞，很容易造民眾無端的憤怒，或是陷入新聞的漩渦裡。隨著政論節目似是而非的言論、參選人彼此互揭瘡疤與叫囂，多數中間選民對於選舉往往會處於「關注」與「嫌棄不理會」之間擺盪。

不讓新聞主導自己的情緒跟生活很重要

葉雅馨說明，要擺脫這種明明不喜歡卻不斷去看的狀況，首先要先有所「覺察」，可問自己一天花多少時間看新聞？關注新聞的時候是否影響心情？像是變得鬱悶、提不起勁、什麼事都不想做，成天只想關注支持的候選人民調起伏與輿論風向。

若有上述現象，包含無望或憤怒，對台灣政治覺得很失落，建議就要有所調整。最簡單的就是意識到它的「時間性」，雖然成癮但它會有時效性，告訴自己時間過了就會成為歷史，不要放太多情緒在裡面。

接著要求自己「暫時離開」，停止或減少觀看時間，想觀看時先要求自己完成其他事情，像是做飯、公園走走、運動後再看，讓自己專注在從事其他事物來轉移注意力。

最後「不去談論」，暫時停掉會有很多討論與論戰的群組，告知朋友自己花太多時間已不堪其擾需暫離。（延伸閱讀：還陷在選舉失落裡？ 諮商心理師建議情緒調適方）

葉雅馨提醒，如何健康的看待新聞，不讓新聞主導自己的情緒跟生活很重要，像是選舉期間，我們可關注參選人的政見、提出的願景與實踐的能力，跳脫煽動情緒的輿論，有助於我們在資訊獲取與身心健康中取得平衡。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航