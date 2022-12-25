日本高中歷史教育前線觀察：課綱擺脫死記硬背，卻也導致教師負擔過重

文：玉谷直子

何為歷史綜合科目

2022年4月起，日本的高中也開始實施新版《學習指導要領》。新版《學習指導要領》提出，要培養學生三種基本素質和能力，即掌握生活工作所需知識技能的能力；能夠應對未知狀況的思考、判斷和表達的能力；將所學運用於人生和社會之中的向學力和性情。

為了培養這些素質和能力，「怎樣學習」受到了前所未有的重視，這就要求學校改進教學方式，進行積極主動的互動式深入學習。另外，《學習指導要領》提出要「完善學習評估」，高中也正式引入了「分類評估」機制，要求學校不再僅通過定期考試來評估學生的學習能力，而是從「知識技能」、「思考能力、判斷能力、表達能力」、「主動學習的態度」這3方面進行評估，培養學生全面均衡的學習能力。高中教育正在發生巨大變化。

根據教改原則，地理歷史學科將歷史綜合課程和地理綜合課程設為必修科目。歷史綜合科目是綜合學習18世紀以來世界和日本的歷史，並非把以往的「世界史A」和「日本史A」這兩門著重近現代內容的歷史科目簡單合併起來。

歷史綜合課將18世紀之後的歷史分為「近代化」、「國際秩序的變遷與大眾化」、「全球化」3大部分，並從這3個角度出發去探討環境、資源、貧困、衝突、性別等當代各種問題是如何形成，又是如何解決的。這門課是為了讓學生能夠更加深入本質、更加感同身受地看待我們所面臨的各類問題，這些問題應通過全球化舉措努力解決。

學習模式的變化

在學習方法上，也不再採取那種按照時間順序全面學習歷史事件的模式了。新版《學習指導要領》重視以下幾個方面——從歷史時期和發展變化等角度通過因果關係等邏輯關聯看待事物；基於多種角度和意見來思考問題；促使學生將所學知識融會貫通。

例如，關於近代化部分的學習，學生要基於已學知識和資料，把自己的疑問和想深入瞭解的事情以「問題」的形式表達出來，促使學生主動學習，形成每個學生都能獨立探索「問題」的教學模式。學生結合與近代化部分相關的環境問題等當代課題，根據資料從不同角度進行探討，完成近代化部分知識的學習。

對於學習方法的此種變化，前線教師提出了各種擔心和疑問，同時也提出了積極而豐富的建議。很多學生表示「歷史要靠死記硬背，實在不擅長」、「對歷史不感興趣」。對此，希望推動日本歷史教育改革的研究者和教師們深感憂慮，組織召開了很多研究會，出版發行了大量圖書，還開設了共用授課資料的網站。

文部科學省也大力宣傳歷史綜合科目的學習方法，各地方教委負責人對前線教師開展了培訓，比如教學資料的準備和應用方法，提出問題的方法等。不過，教改實施之前的那兩年，正是學校深受疫情影響的時期，實施前一年學校又忙於準備引進分類評估機制，因此，並非所有學校和教師對本年度開始新歷史科目的教學都做好了充分準備。

閱讀資料，開展討論

日本的高中是按學年逐步實施新修訂的《學習指導要領》的，因此，本年度高一學生學習歷史綜合課，而高二、高三學生還是學習以前的科目。很多學校都讓有積極備課意願的教師或年輕教師，來負責歷史綜合科目的教學，而經驗豐富的老教師則繼續教原先的歷史課程。從結果來看，本年度歷史綜合科目的教學是由那些積極對待新科目的教師負責的，看起來開局順利。

教師利用資料讓學生分組閱讀資訊，在交流討論中加深理解，在不斷試錯的過程中推進教學。例如學習「工業革命」這部分內容時，學生從圖片上看到女性在工廠裡工作或者兒童在煤礦工作，競相提出疑問——「為什麼女性和兒童也在工作？」、「兒童可以不去上學嗎？」、「男人們在做什麼呢？」

學生們進而利用其他資料深入探究自己的疑問，在討論和考察「工業化是什麼」、「它如何改變了社會」的同時，加深對這個問題的理解。教師觀察學生上課的情況，在不打擊學生主動思考積極性的同時適當插話補充，讓學生認識並修正錯誤的理解。

另外，很多出版社出版的歷史綜合教科書也在各部分列出了適合學習的「問題」，並登載了文字史料、地圖、圖片、統計資料等豐富資料，便於學生在探究問題時有效利用。有些教科書正文中不再用粗體字標示重點，有些教科書在刊載資料的下方不再提供內容解釋，而是提示閱讀理解的角度。

據我所知，利用這些教科書和教材共用網站，是能夠比較順利地過渡到新的教學方法的。近年來的高中生，在小學、國中階段就廣泛採用了分組調查討論的學習方式，已經習慣了互動式教學，反而反感那種老師照本宣科的教學方式。

不過，閱讀史料時，如果告訴學生這才是正確答案，學生就會認為「最後只要把老師說的內容記下來就行了」，不再積極主動地探討問題。教師在授課時如何把握好其中的平衡是個難題。

很多學生在歷史綜合科目的資料閱讀和討論中表現得很有熱情，也很開心。從下個學年開始，如果有更多的教師負責必修課歷史綜合和選修課日本史探究、世界史探究的教學，各所學校分享積極的教學實踐，新的歷史教學方法可能就此推廣開來。

大學入學考試

但是，考慮到大學入學考試，仍然有很多人主張應採用背誦教科書上所有內容的學習方法。2021年3月，獨立行政法人大學入學考試中心公佈，2025年度大學入學考試的地理歷史學科出題科目為「地理綜合、地理探究」、「歷史綜合、日本史探究」和「歷史綜合、世界史探究」這3個科目。