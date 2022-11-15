台大創校94年校慶，小說家黃春明、華碩董座施崇棠獲頒名譽博士
我們想讓你知道的是
台灣鄉土小說巨擘黃春明的作品展現對土地的關懷之情，他長期關注人性尊嚴、社會公義，開啟鄉土寫實風氣，台大認為，其服務社會與關懷弱勢的人文情懷，可作學子的典範。
台灣大學今日舉行創校94年的校慶慶祝大會，由校長管中閔主持，邀請歷任校長及各地校友與會。在本次慶祝大會中，台大頒授名譽博士學位給台灣鄉土小說巨擘黃春明，以及華碩董事長施崇棠。
台大指出，黃春明的作品展現對土地的關懷之情，庶民的生活與愛恨，以及台灣由農業社會走向工商業時代的發展軌跡。他長期關注人性尊嚴、社會公義，開啟鄉土寫實風氣，其服務社會與關懷弱勢的人文情懷，可作學子的典範。
而施崇棠所創辦的華碩，穩踞全球主機板第一大、消費性筆記型電腦前3大國際品牌，而在引領科技創新的同時，施崇棠也落實企業家的社會責任，在綠色產品、數位包容、人文環境教育及氣候議題上不遺餘力。台大認為，他卓越的領導力將華碩推向世界舞台，可作為企業表率。
台大今日也頒發由遴選委員會選出的10名傑出校友，管中閔表示，這幾位傑出校友分別在人文藝術、學術、工商、社會服務與綜合表現上有著卓越貢獻。
人文藝術類為歷史系畢業、前琉球大學教授赤嶺守，目前擔任名櫻大學特任教授，其研究領域為中琉關係史，致力於挖掘、收集和出版琉球王國幾乎喪失殆盡的史料。
學術類的部分，化工系畢業、前哈佛大學教授王倬在環形DNA的研究中發現DNA拓樸酶，解決DNA環繞問題，同時他也關心台灣的教學，曾主持中研院分子生物研究所的策劃。
生化科學所畢業、前中研院院長翁啟惠是世界百大化學家之一，也是醣科學領域專家，他在擔任院長期間領導中研院的卓越與創新，並協助政府制定多項法規。
電機系畢業的中研院院士李德財研究領域在演算法的設計與分析，是早期投入幾何計算領域的拓荒者，他在1998年返國後貢獻專長與人脈，擔任10年的中研院資訊所長，促進台灣資訊科學發展。
工商類獲傑出校友的是物理系畢業、聯發科副董事長兼執行長蔡力行，他投身半導體產業超過30年，致力於推動半導體、積體電路設計及電信產業創新升級成長，是將台灣半導體推向世界舞台的重要推手。
社會服務類方面，醫學系畢業、前台大醫院院長戴東原從事糖尿病防治工作52年，曾推動國衛院創辦老年醫學專科醫師訓練，並在任職台北仁濟院期間，參與台北市糖尿病共同照護網。
政治系國關組畢業、興百食投資集團董事長韓定國，曾在中國任職百勝集團大中華區首席運營長，他極力推動台灣體育運動的發展，及兩岸體育、文化、經濟交流，長年贊助台大政治系，推動台大泰國分校。
台大-復旦EMBA專班畢業、馨昌股份有限公司董事長鄧傳馨致力於教育及社會公益，他在台大、政治大學、台師大等學校設立清寒獎助學金，及學者講座基金，並捐贈台大文學院人文館的國際會議廳。
綜合類獲頒者為物理系畢業、怡和創投集團董事長王伯元，他多年來在創投及科技業累積豐富經驗與產學專業，並積極回饋社會，同時關心台灣整體產業的轉型升級。
EMBA、正陽國際總裁孫正大自幼失去雙親、罹患小兒麻痺，但他建立起15億汽車零件版圖，成為「中東王子」，在學期間到畢業後致力舉辦產官學術研討會，發起各項募款。
典禮中也頒發「學生社會奉獻特別獎」給氣候變遷與永續發展國際學位學程學生楊怡庭、社會工作學系學生郭孔勳，以及台大坪林新芽社，表揚他們關懷社會、發揮利他精神的優秀成果。
延伸閱讀
- 明年上任台大校長，陳文章盼打造台大的國際品牌、每年募款成長10％
- 泰晤士世界大學排名出爐：牛津大學蟬聯7年冠軍、台大187名較去年退步74名
- 陳文章將接台大校長：工學院院長任內跨領域、募款經驗受遴選委員青睞
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
Tags：
【圖輯】2022 TCCF未來內容展（上）：看見VR技術拓展創作可能性
我們想讓你知道的是
「2022 TCCF 創意內容大會 - 未來內容展 」展出多項 VR 作品。有興趣的民眾不妨前往松山文創園區 2、3 號倉庫觀展，活動時間至11月13日。現在就讓我們以懶人包的形式帶大家快速認識本次參展的 VR 作品！
VR（虛擬實境）是後疫情時代的熱門關鍵字，在無法面對面聚會的疫情期間，虛擬娛樂體驗需求大增，加速推動技術的進步，當VR技術越臻成熟且平易近人，內容創作者的創作形式也跟著時代一同變化。有鑑於此，「2022 TCCF創意內容大會 - 未來內容展 」展出多項VR作品。有興趣的民眾不妨前往松山文創園區2、3號倉庫觀展，活動時間至11月13日。現在就讓我們以懶人包的形式帶大家快速認識本次參展的VR作品！
走入臺灣歷史的縫隙：《無法離開的人》
榮獲2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」 -「最佳體驗獎」，《無法離開的人》中，觀眾跟隨政治受難者坤伯的腳步，穿越時光隧道重返1950年代見證坤伯與獄友阿青被囚禁於綠島的故事。《無法離開的人》融合多位白色恐怖政治受難者的經歷，以一封無法送達的遺書，穿越時空，藉由VR沉浸式體驗，喚醒不同世代對這段歷史與人物的反思。
VR記錄聲光饗宴精彩時刻：《請神造夢：XR沉浸式演唱會》
數字搖滾樂團「大象體操」與「九天民俗技藝團」的強勁節奏，打造出如夢似幻的「眾神派對」，DJ Mykal a.k.a.林哲儀以電音接手請神，串連「血肉果汁機」之虎爺XR LIVE MV，透過4Dviews掃描加上360度實拍，讓未能親臨現場感受的民眾能藉由 VR 裝置觀賞聲光效果十足的演唱會。
全球首創新潮參拜：《新台潮宮廟元宇宙 - 北港朝天宮》
透過行動裝置或VR頭顯，與分隔兩地的家人朋友一同在「GOXR元宇宙」的虛擬北港朝天宮裡，進行持香拜拜、敲平安鐘、點光明燈、寫籤、擲筊等傳統祭祀活動，讓異鄉遊子能透過宮廟元宇宙，獲得家鄉神祇的照應與心靈寄託， 24小時不歇燈。
人人都有可能是老大哥：《眼與我》
透過VR裝置，觀者跟著空中的一雙眼睛，經歷一系列的黑暗旅程，探索人類社會中「監視 / 被監視」的故事，了解「眼睛」如何以各種形式深植於我們的文化，影響我們對真實的認知。議題看似沉重，但本作其實是一段畫面美麗、兼具幽默敘事的作品，故事發人省思。
流動於夢境與現實、恐懼與慾望之間的冥想：《遺留》
活在我們所熟知的「真實」裡令人感到安心，像是太陽從東邊升起、一天有24小時，這些生活常軌簡化我們的生活，方能安定地度過漫長的人生。因為知道自己終將降落地面，我們才能縱身躍入高空。《遺留》是將河床劇團郭文泰執導的單人沉浸式劇場「開房間計畫」轉化為虛擬實境的體驗，感受流動於夢境與現實、恐懼與慾望之間的冥想，是看與被看的邀請；本作亦曾入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」單元。
追隨紅色幻影踏上奇幻旅程：《紅尾巴》
雲海中漂浮著一座懸吊電車的車站，男孩在等車時睡著了。此時的天空，忽然飄來了一條紅尾巴，男孩彷彿受到召喚，開始追尋紅尾巴的幻影，懵懵懂懂地踏上漫長的旅程。他經過一座又一座既陌生又似曾相識的奇幻城市，只為尋找紅尾巴的下落。以攝影測量法掃描實體模型，透過遊戲引擎將金獎動畫導演王登鈺的同名漫畫轉化為VR作品 。本作亦入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」單元。
巴黎聖母院在虛擬實境中浴火重生：《永恆聖母院》
《永恆聖母院》重現2019年巴黎聖母院遭受火災前的樣貌，讓民眾透過VR技術在虛擬實境場景中，橫跨八百多年歷史，探索聖母院建造歷程與人文歷史。在體驗中，觀眾能搭乘奇幻飛行平台轉換視角，以現實中所不能及的角度細細欣賞哥德式建築精緻之美，觀看華麗高聳的尖塔、教堂內的肋狀拱頂，與彩繪玫瑰玻璃花窗的細節。《永恆聖母院》的原版體驗更開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的VR技術創舉，為觀光產業帶來新的可能性。（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的VR體驗版）
平面畫作也能立體呈現於元宇宙：《天野喜孝VR美術館》
享譽國際的日本畫家天野喜孝，與臺灣團隊邦鼎科技攜手合作，打造《天野喜孝VR美術館》，將近百幅平面畫作透過3D模型建置轉化，讓民眾使用VR設備，以沉浸式體驗進入仿若真實又充滿奇幻色彩的虛擬美術館中，鑑賞從平面轉化成3D立體樣貌的近百幅經典畫作。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/post/salon-free-registration