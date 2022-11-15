台大創校94年校慶，小說家黃春明、華碩董座施崇棠獲頒名譽博士

台灣大學今日舉行創校94年的校慶慶祝大會，由校長管中閔主持，邀請歷任校長及各地校友與會。在本次慶祝大會中，台大頒授名譽博士學位給台灣鄉土小說巨擘黃春明，以及華碩董事長施崇棠。

台大指出，黃春明的作品展現對土地的關懷之情，庶民的生活與愛恨，以及台灣由農業社會走向工商業時代的發展軌跡。他長期關注人性尊嚴、社會公義，開啟鄉土寫實風氣，其服務社會與關懷弱勢的人文情懷，可作學子的典範。

而施崇棠所創辦的華碩，穩踞全球主機板第一大、消費性筆記型電腦前3大國際品牌，而在引領科技創新的同時，施崇棠也落實企業家的社會責任，在綠色產品、數位包容、人文環境教育及氣候議題上不遺餘力。台大認為，他卓越的領導力將華碩推向世界舞台，可作為企業表率。

Photo Credit：台灣大學 台大校長管中閔（圖右）頒授名譽博士學位給華碩電腦董事長施崇棠（圖左）。

台大今日也頒發由遴選委員會選出的10名傑出校友，管中閔表示，這幾位傑出校友分別在人文藝術、學術、工商、社會服務與綜合表現上有著卓越貢獻。

人文藝術類為歷史系畢業、前琉球大學教授赤嶺守，目前擔任名櫻大學特任教授，其研究領域為中琉關係史，致力於挖掘、收集和出版琉球王國幾乎喪失殆盡的史料。

學術類的部分，化工系畢業、前哈佛大學教授王倬在環形DNA的研究中發現DNA拓樸酶，解決DNA環繞問題，同時他也關心台灣的教學，曾主持中研院分子生物研究所的策劃。

生化科學所畢業、前中研院院長翁啟惠是世界百大化學家之一，也是醣科學領域專家，他在擔任院長期間領導中研院的卓越與創新，並協助政府制定多項法規。

Photo Credit：台灣大學 前中央研究院院長翁啟惠代表傑出校友致詞。

電機系畢業的中研院院士李德財研究領域在演算法的設計與分析，是早期投入幾何計算領域的拓荒者，他在1998年返國後貢獻專長與人脈，擔任10年的中研院資訊所長，促進台灣資訊科學發展。

工商類獲傑出校友的是物理系畢業、聯發科副董事長兼執行長蔡力行，他投身半導體產業超過30年，致力於推動半導體、積體電路設計及電信產業創新升級成長，是將台灣半導體推向世界舞台的重要推手。

社會服務類方面，醫學系畢業、前台大醫院院長戴東原從事糖尿病防治工作52年，曾推動國衛院創辦老年醫學專科醫師訓練，並在任職台北仁濟院期間，參與台北市糖尿病共同照護網。

政治系國關組畢業、興百食投資集團董事長韓定國，曾在中國任職百勝集團大中華區首席運營長，他極力推動台灣體育運動的發展，及兩岸體育、文化、經濟交流，長年贊助台大政治系，推動台大泰國分校。

台大-復旦EMBA專班畢業、馨昌股份有限公司董事長鄧傳馨致力於教育及社會公益，他在台大、政治大學、台師大等學校設立清寒獎助學金，及學者講座基金，並捐贈台大文學院人文館的國際會議廳。

綜合類獲頒者為物理系畢業、怡和創投集團董事長王伯元，他多年來在創投及科技業累積豐富經驗與產學專業，並積極回饋社會，同時關心台灣整體產業的轉型升級。

EMBA、正陽國際總裁孫正大自幼失去雙親、罹患小兒麻痺，但他建立起15億汽車零件版圖，成為「中東王子」，在學期間到畢業後致力舉辦產官學術研討會，發起各項募款。

典禮中也頒發「學生社會奉獻特別獎」給氣候變遷與永續發展國際學位學程學生楊怡庭、社會工作學系學生郭孔勳，以及台大坪林新芽社，表揚他們關懷社會、發揮利他精神的優秀成果。

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核稿編輯：楊士範