今日本土新增1萬8509例、43例死亡：本土病例即將突破800萬例，無症狀、輕症比例佔99.55%

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增1萬8558例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬8509例本土個案及49例境外移入；另確診個案中新增43例死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，本週確診病例相較上週二減少6426例、25.8%，目前疫情呈現下降趨勢。

疾管署副署長羅一鈞表示，今年1月1日至昨日11月14日已累積799.9萬本土病例，因此今日將會超過800萬例；目前無症狀、輕症比例佔99.55%、中症0.26%、重症0.19%。

羅一鈞進一步分析，800萬例中有487萬例為前一波疫情之病例數（今年初至8月14日），目前這一波疫情（8月15日至今）則約是315萬例；當前這一波疫情的病例數、中重症個案數、死亡人數都較前一波少。

指揮中心指出，今日新增43例本土病例死亡個案，為26例男性，17例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

住宿式機構住民陽性率降至0.7%

羅一鈞說明住宿式服務機構染疫情況：機構住民陽性率過去曾經最高來到1.4%，而後在1.1%至1.3%徘徊，而上週出現明顯下降，機構住民陽性率從1.1%降至0.7%；工作人員陽性率則是連續三週持平在0.7%。

羅一鈞表示，當陽性率連續兩週皆低於1%，將會檢討、調整目前機構住民一週兩次、工作人員一週一次的篩檢頻率。

上週機構確診住民1079位、工作人員219位，其中送醫後死亡共12位。上週機構投藥率平均為92%，持續維持在九成以上。

新冠疫苗、流感疫苗接種情形

莊人祥報告新冠疫苗接種情形：昨日6個月至4歲兒童接種莫德納及輝瑞疫苗共1077人次，該年齡疫苗接種率，第一劑44.4%、第二劑18.1%；昨日接種次世代疫苗1萬2593人次；昨日總共接種1萬6980人次，疫苗接種人口涵蓋率第一劑93.9%、第二劑88.4%，在追加劑的部分，第一次追加劑為74%，第二次追加劑為16.6%，其中65歲以上接種率為42.5%。

莊人祥補充流感疫苗接種情形：今年629萬劑流感疫苗已施打525萬人次、剩下104萬劑，疫苗使用率約84%。原先採購的609萬劑疫苗已在10月27日配送至各縣市，但考量流感疫情較過去嚴重一些、民眾打氣旺，因此再增購20萬劑流感疫苗，今日將全數配送完成。

莊人祥說明，流感疫苗使用的病毒株與目前流行的病毒株為A型H3N2相符合，呼籲65歲以上民眾、6歲以下幼兒及高危險群等符合公費接種對象者盡快去接種。莊人祥也提醒，若有意至醫療院所接種流感疫苗，可以先在流感疫苗e網通進行查詢確認。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範