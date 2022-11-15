今日本土新增1萬8509例、43例死亡：本土病例即將突破800萬例，無症狀、輕症比例佔99.55%
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疾管署副署長羅一鈞表示，今年1月1日至昨日11月14日已累積799.9萬本土病例，因此今日將會超過800萬例；目前無症狀、輕症比例佔99.55%、中症0.26%、重症0.19%。另外，住宿式機構住民陽性率降至0.7%，羅一鈞表示，若連續兩週皆低於1%，將會討論使否調整篩檢頻率。
中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增1萬8558例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬8509例本土個案及49例境外移入；另確診個案中新增43例死亡。
指揮中心發言人莊人祥表示，本週確診病例相較上週二減少6426例、25.8%，目前疫情呈現下降趨勢。
疾管署副署長羅一鈞表示，今年1月1日至昨日11月14日已累積799.9萬本土病例，因此今日將會超過800萬例；目前無症狀、輕症比例佔99.55%、中症0.26%、重症0.19%。
羅一鈞進一步分析，800萬例中有487萬例為前一波疫情之病例數（今年初至8月14日），目前這一波疫情（8月15日至今）則約是315萬例；當前這一波疫情的病例數、中重症個案數、死亡人數都較前一波少。
指揮中心指出，今日新增43例本土病例死亡個案，為26例男性，17例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
住宿式機構住民陽性率降至0.7%
羅一鈞說明住宿式服務機構染疫情況：機構住民陽性率過去曾經最高來到1.4%，而後在1.1%至1.3%徘徊，而上週出現明顯下降，機構住民陽性率從1.1%降至0.7%；工作人員陽性率則是連續三週持平在0.7%。
羅一鈞表示，當陽性率連續兩週皆低於1%，將會檢討、調整目前機構住民一週兩次、工作人員一週一次的篩檢頻率。
上週機構確診住民1079位、工作人員219位，其中送醫後死亡共12位。上週機構投藥率平均為92%，持續維持在九成以上。
新冠疫苗、流感疫苗接種情形
莊人祥報告新冠疫苗接種情形：昨日6個月至4歲兒童接種莫德納及輝瑞疫苗共1077人次，該年齡疫苗接種率，第一劑44.4%、第二劑18.1%；昨日接種次世代疫苗1萬2593人次；昨日總共接種1萬6980人次，疫苗接種人口涵蓋率第一劑93.9%、第二劑88.4%，在追加劑的部分，第一次追加劑為74%，第二次追加劑為16.6%，其中65歲以上接種率為42.5%。
莊人祥補充流感疫苗接種情形：今年629萬劑流感疫苗已施打525萬人次、剩下104萬劑，疫苗使用率約84%。原先採購的609萬劑疫苗已在10月27日配送至各縣市，但考量流感疫情較過去嚴重一些、民眾打氣旺，因此再增購20萬劑流感疫苗，今日將全數配送完成。
莊人祥說明，流感疫苗使用的病毒株與目前流行的病毒株為A型H3N2相符合，呼籲65歲以上民眾、6歲以下幼兒及高危險群等符合公費接種對象者盡快去接種。莊人祥也提醒，若有意至醫療院所接種流感疫苗，可以先在流感疫苗e網通進行查詢確認。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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2022 TCCF 未來內容展多國專家深度對談，對接國際最新文化科技產業趨勢
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文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源。而 9 日登場的「主題沙龍 - 國際焦點」則邀請榮獲國際藝術獎項、影展肯定的內容製作公司及導演，分享幕後製程及商機開發經驗，期待藉由豐富的產業經驗分享，促進臺灣文化內容產業對接國際。
文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源，促進臺灣文化內容產業對接國際。其中，大會重要活動之一、展示跨域應用價值的平台的「未來內容展」，今年有眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括法國國家電影與動畫中心 (CNC) 數位內容總監 Olivier Fontenay、奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik、巴西遊戲開發公司 AVORE Immersive營運總監 Doede Holtkamp 親自來臺交流，法國新影像藝術節總監 Michele Ziegler 亦與文策院及法國在台協會合作，率 6 位不同專業背景的法國XR業界人士來臺進行產業參訪。
「未來內容展」以「擴增宇宙 運算中 Future Processing」為題，集結國內外話題性沉浸式內容，激盪文化與科技跨域應用新可能，本屆邀請的 19 組參展作品中有 5 組為國際或跨國共創作品，合作橫跨日本、法國、奧地利等國，另在近 40 場「主題沙龍」中有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區的機構代表、創作者、企業家齊聚一堂參與盛會，分享最新國際產業發展趨勢，助臺灣未來內容產業接軌國際，持續探索產業的發展潛能。
持續深耕臺灣未來內容產業為 TCCF 創意內容大會的重要目標之一，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣在國際市場搶佔先機。譬如：本屆未來內容展參展作品《百岳計畫》為文策院與奧地利林茲電子藝術中心合製計畫，由 FAB DAO 邀請五位知名的生成式藝術家王連晟、王新仁、林逸文、林經堯和吳哲宇，以臺灣跌宕起伏的山稜線為素材、程式碼為畫筆，勾勒出百座臺灣山巒，再由藝術家黃新編碼，將五件風格相異的作品共同展示，呈現多元共融的臺灣山景，並以 NFT 形式販售，讓收藏者共同治理營收，將收益作為臺灣生態保護的公益款項。加密貨幣捐款在聯合國及烏俄戰爭亦有先例，而臺灣尚未有成熟的相關案例，《百岳計畫》可謂開先河與國際最新 NPO-NFT 趨勢對接，其具有社會實踐價值的前瞻性創作思維，在未來內容展以前已受邀至全球規模最大、歷史最悠久的電子藝術節「林茲電子藝術節」展出，展現臺灣未來內容創作新銳實力。
在 11月 9 日 登場的「主題沙龍 - 國際焦點」中，由曾榮獲艾美獎、威尼斯影展多項肯定的巴西 VR 製作公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 以務實的業界經驗分析敘事及遊戲 VR 內容的市場地景與商機開發；CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 與文策院文化科技處處長李懷瑾，共同探討公資金如何作為新媒體內容與產業發展的利基；而曾執導話題性 VR 作品《芭芭雅嘎：森林女巫》等作的法國鬼才導演 Mathias Chelebourg 亦分享與香奈兒合作的最新 VR 沉浸式體驗《Rencontre(s)》精彩幕後製程。本單元將延續至 11 月 12 日，將有奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik 與 FAB DAO 創辦人黃彥霖(黃豆泥) 就 NFT 議題的精采對談；有香港 Amonica Brands 集團代表分享 Web 3.0 對娛樂創意產業帶來的變化，更有法國指標性 VR 製作公 司 Emissive、電信龍頭 Orange 與 HTC VIVE Arts 代表暢聊新作《永恆聖母院》多人 VR 娛樂體驗所開創的全新商業模式。由國際業界的專業翹楚帶來跨領域、多元議題討論，精彩可期。
具有豐富 VR 及 IP 內容推廣經驗的 CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 來臺參與「主題沙龍」，他特別表示：「VR 有很多迷人的特點，沉浸式內容可以往很多不同方向發展，像是紀錄片、科幻、電玩遊戲等，在 2022 TCCF 未來內容展看到臺灣做出了很多創意新內容，臺灣在文化科技領域擁有世界最先進的科技技術 ; 最有趣的是，法國和臺灣有著共同的願景，都認為創意內容需要強勁的科技技術，所以投注許多心力於該領域。創意內容最讓人興奮的是，人們永遠無法預期什麼即將發生，技術的投入更能提供創作者有更多元呈現作品的方式，讓大眾從未想像過的事情成真，像是讓娛樂體驗能在元宇宙虛擬世界中發生，或者將文化內容與 NFT 鏈接開創新的價值。這也是為什麼我特別來臺參與 2022 TCCF 未來內容展，希望能與跨國的專業人士共同發掘更多未來內容的可能。」
「2022 TCCF 創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單、主題沙龍、免費報名資訊及「未來內容展」開放時間請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。