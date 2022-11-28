《我們的海》：鄭一嫂跟當年的鄭芝龍不同，她並不打算攏絡民心，哪個村子抵抗就將之夷平

文：馬特・松田（Matt K. Matsuda）

第8章 打家劫舍的東亞海盜

從十六世紀的卷軸與繪畫中，可以看到他們要來了。搶匪、殺人犯、綁匪、勒索者組成海上幫派，在中國沿海威嚇村民，偷小兒、搶婦女。透過文獻，我們得知數以百計的犯罪團體乘坐一大批小舟前來襲擊，襲擊沿岸聚落，燒殺擄掠。倉庫遭劫，農民被殺，墳墓被掘。受害者遭到刑求、水燙、殘割，甚至為人取樂。地方政府的部隊力不能及，紛紛逃竄；官署遭到賊人洗劫、焚毀，而大小艦艇則淪入賊人手中。

這些打家劫舍的人，人稱「海賊」或「倭寇」。他們本身自成社會，以鬆散的封建規矩與領導方式維繫，占領中央與地方政府勢力所不能及的沿岸聚落。有些海賊在小島上建立難攻不落的哨站，像個地方領主那樣統治；不過，大部分海賊則是在海灣周邊活動，或是在沙洲構成的迷魂陣裡，不受任何政治勢力掌控。他們原本出身日本沿岸地區，名義上從屬於某些魯莽的大名，以朝鮮和中國商人為獵物。但從歷史角度而言，他們其實並不屬於單一的國家。中國海盜逐漸統合原先占據主導地位的日本氏族，以來自東亞與東南亞各地的人作為船員，這也是可能的情況。

經過幾代人時間，到了十九世紀初，一名英格蘭船長在婆羅洲造訪一位拉者，此時海盜乘坐突擊用的拼板舟逆流而上，「一艘接著一艘，懸掛旗幟與橫幅，發射砲彈和滑膛槍……這些伊拉倫人（Iranuns）體格很好，倨傲而寡言，似乎只要合於自己的目標，他們完全可以準備好與人為有或是為敵」。船長注意到，他們是惡名昭彰的奴隸商人，往來於船隻之間：「他們從每一艘船上拉走預定的人數，只要滿額，他們就會離開這處海岸，前往下一處，將俘虜以最高的利潤出清。」

這位船長描述的海盜是婆羅洲海盜，但蘇祿海、馬六甲海峽，甚至中國與日本沿海的情況也相去不遠。從數世紀的史料可以看出，海盜行徑是海洋王國與民族的特色，甚至形塑了這些群體的習俗與行動方針。無論是曾經導致中國皇帝實施海禁、切斷對日貿易的「倭寇」，還是伊拉倫人、摩鹿加人（Malukus）等活動於局部水域者，海盜總是伴隨著數個世代的傳說而來，為村落與家族帶來恐懼，他們殘忍且無法無天。

法外之徒的挑戰

鄭和辭世之後，寶船艦隊告終，中國也撤回海巡船隻，從而為走私販、犯罪集團、陷入赤貧的漁業聚落，開闢出以強索與暴力維生的空間。由於難以重振聲威，大明皇帝轉而進一步緊縮，禁止臣民出海貿易，一五四七年後尤其不可前往日本。

大名鼎鼎的倭寇，其實只是亞洲海岸線能見度最高、人們最不想遇到的掠奪者之一。正是因為這些海盜，中國才會跟「歐夷」海權國家結盟，由他們去與海盜打交道。十六與十七世紀時，迫切想鞏固對中貿易的荷蘭人與葡萄牙人，努力想制服這些國際「惡棍」——他們有時候是準備打家劫舍的海上軍隊，有時候又是海洋經濟體邊緣黑市的小團體。

海陸形勢會影響海盜的處境，他們可能在海岸線與近岸島嶼上發展，或是淺海水道，以及有隱密洞穴為掩護的海灣。根據過往經驗，中國已經意識到幾個相鄰而重疊的水世界：近海、南中國海，以及南洋。歷史上的南洋，包括構成越南、柬埔寨、泰國（暹羅）、蘇門答臘、西爪哇與部分婆羅洲海岸界線的外海島嶼和珊瑚礁。

越南的東京（Tonkin）與安南就有許多淡水與鹹水的河口三角洲，當地村民們和中國的夥伴或競爭對手貿易、較勁。在近岸貿易的平底船載運木材、木炭，以及屋瓦、食用油、稻米、雞、豬、鴨，還有從棉到絲綢的各色布料，停靠當地的港口。有時候，這類船隻也會載著在海岸線南北各地開創新生活的乘客。

貿易口岸常常也是海盜基地。生活困境是最主要的因素。無論是因為饑荒、瘟疫或戰爭，凡是發生嚴重災難，難民和亡命之徒就會在水濱產生密切交流。只要哪個地方作物歉收，或是暴力頻仍，難民就會被迫離開山區或河谷，到海邊討生活，群集於海岸線上貨真價實的水上村。地方居民與遊走四方的水手團體相遇。一旦連大海都無法養活人，一些從事採集、漁獵的人就會轉行做海盜。海盜通常都是小幫派，有人負責做工、划槳，甚至連失去財產的商人也在其列。其中許多人早已跟賭博、嫖妓或走私沾上邊，希望能靠著自己對海岸線與藏身處的知識創造收入。

最有野心的人成了海盜頭子，他們通常也有關係緊密的親族網絡與志同道合的友人。一七九五年的史料裡有一位名叫「阿陽」的人，親戚把襲擊海船、強占船貨的事情當成趣談跟他說，使他從而對海盜行徑有所了解。後來，阿陽加入海盜團，還從城裡呼朋引伴加入，開始專門襲擊糧船。

在日本，許多海盜是以「海賊」——近海劫掠者的型態起家，形成有組織的海上集團，與稱霸日本戰國時代的海盜相去不遠。失去領主或財產之後，許多人轉而從事非法活動。其中最有名的海賊甚至根本不是日本人。

譬如，汪直是十六世紀的中國海盜兼商人，也是令人聞風喪膽的倭寇領袖。一五四○年代與五○年代，他組織武裝艦隊，保護自己利潤甚豐的貿易船網絡。他跟當時許多海盜一樣，本身就是一股政治與軍事力量，但只要符合商業利益，他也會跟官軍合作。一五五一年之後，中國的海禁禁止他的活動，於是他轉而攻打地方的防禦工事與財庫，襲擊、掠奪糧倉與偏遠哨站，迫使百姓逃離家園。