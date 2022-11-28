《全彩圖解中央歐亞史》：匈奴的起源——第一個在歐亞大陸東部草原建立遊牧國家的部族

文：金浩東

西元前453～前221年 匈奴的起源

斯基泰人建立了歷史上第一個遊牧國家，而匈奴人則是第一個在歐亞大陸東部草原建立遊牧國家的部族。西元前三一八年（戰國時代），《史記》記載的五國聯合攻秦事件中，提到了「匈奴」這個名稱——這是匈奴人第一次出現在漢文史籍當中，整整比斯基泰族的登場晚了約三百五十年。至今無法解釋的是，遊牧民族為何這麼晚才出現在歐亞大陸的東部，不過也有明確的證據顯示，之前出現在戈壁沙漠及南部草原地區的其他部族，和匈奴有著種族、文化上的關聯。

根據古代中國的史料，自殷周時代起，在中國的北部就陸續出現和匈奴名稱相似的「匈人」、「玁狁」、「渾庾」等部族，雖然有學者主張，基於地理位置相近和族群名稱的相似性，可以把這些部族直接視為匈奴本身或者匈奴的祖先，但始終沒有充分的證據來印證他們的推論。

同時也有部分的古代歷史學家主張，匈奴的始祖是夏王朝滅亡逃往北方的夏王族後裔「淳維」或「匈人」。但是司馬遷的《史記》和其他眾多漢文歷史著作，都把匈奴人描述為野蠻的部族，同時在政治上也對「中華」和「夷狄」作出嚴格的區隔，很難證實戰國時代的中原各邦國和北方的部族在政治、文化上仍然有著密切關係，因此這個理論的說服力也不太強。另一方面，也有其他學者主張，匈奴人起源於戈壁沙漠以北的蒙古高原中部，或是貝加爾湖西邊的米努辛斯克盆地。

從漢字史料來看，從殷周時代到春秋時代，居住在中國北方的部族（例如「戎」、「狄」）基本上過著定居的生活，並且用步兵構成軍隊的戰鬥主力，因此在中國的歷史記錄當中，第一個真正的遊牧民族其實是「胡」族。西元前四世紀至前三世紀出現在歷史記載當中的「胡」，其實並非某個特定部族或國家的名稱，而是生活在中原、自稱「華夏」或「諸夏」的農業社會定居民，對其他生活習慣不同的部族的統稱，因此「東胡」、「林胡」、「樓煩」以及「匈奴」，都在「胡」的範圍內。

「胡」的出現和長城的修築有著一定關聯，西元前四世紀末到前三世紀初期，從東部的燕國一直到西部的趙國、秦國，這些戰國時代的中原邦國為了阻擋新出現的遊牧民族，開始在北方築起高牆。趙武靈王時期的胡服騎射故事，敘事背景是不同於中原人的新部族的出現，而戰國時代各國分別修築的長城，在秦始皇統一中國後又被串連成一整條「萬里長城」。

萬里長城歷來都被視為是阻擋北方遊牧民族入侵的防護設施，但近來出現了一種新主張，認為萬里長城在中國古代的作用，並不是為了「防禦」、而是為了「表彰」——中原君主之所以興修長城，其實是在征服遊牧民族後，為了彰顯自己的功績而建立的紀念建築。互相對立的農耕民族和遊牧民族，它們之間的攻守關係也隨著時間的流逝而變化，因此很難判定，當初究竟是因為哪一方的優勢，才導致長城的修築；但萬里長城在竣工後的兩千多年時間裡，儼然成為了定居民和遊牧民在軍事上區隔的象徵。

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西元前318年～前174年 匈奴帝國的發展

西元前三一八年，「匈奴」這個名稱第一次正式出現在歷史文獻當中，而在秦始皇統一中原的同時，匈奴的勢力也在北方急遽擴張。西元前二一五年，秦始皇命令蒙恬帶領十萬兵馬（還有一種說法是三十萬兵馬）攻打匈奴，占領「河套南部」（黃河以南的鄂爾多斯草原一帶）。因為秦國的攻擊，匈奴遭受巨大的打擊、甚至喪失了根據地，但在如此危急的狀況之下，反而造就了冒頓這個人物，而匈奴帝國也因為冒頓的出現而誕生。

透過分析冒頓政權的產生：面臨外部威脅→社會軍事化→政治體系中央集權化，我們得以深入考究遊牧國家的誕生過程。根據司馬遷的記載，頭曼單于將他的兒子冒頓送到敵國月氏作為人質，但冒頓卻騎著千里馬成功逃亡。回國後，冒頓製作了會發出聲響的箭「鳴鏑」，訓練一批精銳心腹之後，用此箭發動弒父政變並取得大權。

西元前二○九年，也就是秦始皇逝世的隔年，冒頓掌握匈奴政權，這時候匈奴的周邊已經有許多大大小小的遊牧集團，他首先襲擊並占領了東部興安嶺山脈一帶的東胡，接著他又進攻位於甘肅一帶的月氏，併吞鄂爾多斯草原的樓煩和白羊，收復河套南部的疆土，並且征服了貝加爾湖一帶的渾庾、屈射、丁零、鬲昆、薪犁等勢力。

秦帝國滅亡之後，漢王國結束了隨後的混亂局面並統一中原，而新成立的漢帝國和北方的草原政權、東亞歷史上的第一個遊牧國家匈奴，兩者之間的對決在所難免。漢高祖劉邦挾著統一中原的氣勢，在西元前二○○年親自帶兵攻打匈奴，但是超過三十萬兵馬的漢軍，被匈奴人團團包圍在山勢連綿的白登山。劉邦在寒冬中被包圍一週後，派手下用高級皮草和金銀財寶賄賂冒頓的夫人，讓她說服冒頓在嚴密的包圍網中留了一個出口，漢軍才得以逃離匈奴人的包圍。

劉邦在遭受白登山之圍的恥辱之後，派遣使臣以「和親」的名義，與匈奴締結和平條約。內容如下：以萬里長城作為兩國的國界，雙方結為兄弟之邦——漢帝國將公主嫁給匈奴王，並且每年贈送布匹和糧食給匈奴，另外還在國界上設立兩國互通貿易的關市。

「和親」雖然在字面上顯示兩國為對等關係，事實上卻是漢帝國單方面嫁公主與進貢物品的條款，與近代的「不平等條約」其實沒什麼兩樣。在漢高祖逝世後，冒頓寄送給其遺孀呂后帶有「調戲」內容的信件，從這件事也可看出匈奴和漢帝國的不對等地位。