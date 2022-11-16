推特「藍勾勾」之亂：瑪利歐對你比中指？馬斯克表示「笑到哭」
我們想讓你知道的是
這場藍勾勾之亂可能讓很多企業與投資人笑不出來，這是一個訊息平台崩壞的週末，人們乍時分不清誰才是官方帳號，有些希望看到世界燃燒的真左膠大聲叫好，有人憂心忡忡：我們的世界竟然這麼容易崩壞。
近期的大件事，想當然耳只能是價值超過20億美金的這個消息：伊隆馬斯克入主推特之後，開放以每月8美金就可取得藍勾勾服務，在之後的48 小時內已經造成世界大亂。華爾街兩間企業的股票已經損失十數億美金，連任天堂等企業都身受其害。
從藥廠到軍火商，都因為「假藍勾勾」股價暴跌
航空航太廠商洛克希德馬丁與主流藥廠Eli Lilly and Company，從沒想過他們有天會栽在推特上：有人透過訂閱8元藍勾勾服務，開立了冒充這兩家國際大廠的偽造推特帳號。藥廠Eli Lilly的假帳號宣佈，未來胰島素將免費提供給大眾。
目前沒人真的拿到免錢胰島素，但Eli Lilly的股票，週五已經在華爾街驚爆5%跌幅，而且持續一路跳水。單單這則假帳號的假推文，就讓Eli Lilly在這週末損失超過15億美金。
洛克希德馬丁的悲劇劇情也差不多，這間生產大量軍機的企業，被人用8美金註冊了一個看起來就像洛克希德馬丁官方帳號的假帳號，這個有藍勾勾的假帳號宣佈，將全面禁售武器給沙烏地阿拉伯、以色列與美國，直到他們清查完這三個國家的違反人權狀況之後再說。
這也讓洛克希德馬丁的股票應聲跳水，跌幅超過5.5%——又是十數億美金蒸發了。
推特已經緊急停止了這個「大家買藍勾勾」活動，但很明顯地傷害已經造成，而且傷害還在持續擴大——因為你不知道買過藍勾勾的那些存心假冒帳號，何時會突然變身成任何一間國際大型企業。有趣的是，很多假帳號鎖定的對象，是馬斯克自己的特斯拉與SpaceX公司——包括馬斯克本人的帳號。
當然，許多推特網友並不同情Eli Lilly and Company，例如曾角逐總統大位的桑德斯阿公（Bernie Sanders）就發推抨擊：
Eli Lilly自1996年起至今，將胰島素的價格漲價了1200%，直到今日的$275美金，但Eli Lilly的胰島素生產成本卻連$10美金都不到。發明胰島素藥品的科學家，為了讓這種藥治療更多糖尿病患，在1923年以$1美金的價格出售權利，但他們沒想到，這項功德之舉，日後卻變成讓Eli Lilly CEO賺到腦滿腸肥的工具。
藍勾勾的瑪利歐給每個人中指，拜登總統嚷嚷他在吸自己的屌
先不管Eli Lilly慘賠又被眾人炎上這回事，馬斯克的藍勾勾之亂受害者還有更多，單單以遊戲業而言，任天堂美國分部也遭殃，假帳號（他們將nintendo改成nlntendo藉以魚目混珠）貼出了瑪利歐高舉左手中指的照片；遊戲公司Valve的假帳號宣佈將推出新遊戲；連遊戲重磅媒體IGN也受害。不僅僅是美國，連日本動畫《她來自煩星》，都出現了假推特官方帳號。
更多假帳號瞄準政治圈：
小布希假帳號說，「我懷念殺光伊拉克人的日子」；而前英國首相布萊爾的假帳號附和他說：「說真的，我跟你有志一同。」（英美兩國聯手參與波灣戰爭）
拜登總統假帳號說：「我就坐這吸我的屌。」
宗教界假帳號：天主教第266任教宗方濟各；15世紀神學家馬丁路德（對，他復活了）；史上執政時間最短的教宗若望保祿一世；還有更多方濟各——例如「方濟各（正宗）」、「方濟各（你的最愛）」、「方濟各（神的代理人）」等等……而他們每一個都有藍勾勾。
演藝圈當然少不了假帳號：
O.J.辛普森假帳號說：「對啦我就黑鬼，幹了那檔事的就是我。」（指涉多年前他涉嫌的殺妻案）
先前表示跨性別女性不能與女性混為一談，而遭到大炎上的諧星天王戴夫查普曼（Dave Chappelle）假帳號說：「跨性別女性就是女性，我不當排跨基女（TERF）那一派啦。」
編劇天王亞倫索金（Aaron Sorkin）假帳號沒有寫任何假消息，但這位高傲天王的假帳號變得更加親民：到處在別人留言下面捧場叫好。
當然，始作俑者推特也很難倖免於難：
推特官方假帳號：「哇喔！推特藍勾勾服務現在免費啦！如果你們手上有虛擬貨幣／NFT，把錢包給我，我就給你免費藍勾勾。」
一個名叫「義大利伊隆馬斯克」的假帳號拼命攻擊馬斯克本人；一個大頭貼換成馬斯克抽大麻照片的帳號，鄭重宣佈未來推特將開放大麻交易。
爆笑的是，馬斯克才在10日辦了一個投票：「現在你們覺得推特是不是少了許多機器人／詐騙／垃圾訊息啦？」這則投票吸引200萬推特帳號投票，回答「Yes」的族群以50.9%居多。但隨後推特立刻引爆了藍勾勾之亂，有帳號馬上回文這則投票寫著：「現在一個藍勾勾的瑪利歐給每個人中指，然後拜登總統嚷嚷他在吸自己的屌。」
而馬斯克選擇以兩個「笑到哭」的表情符號回覆他。
笑到哭，這場藍勾勾之亂可能讓很多企業與投資人笑不出來，這是一個訊息平台崩壞的週末，人們乍時分不清誰才是官方帳號，有些希望看到世界燃燒的真左膠大聲叫好，有人憂心忡忡我們的世界竟然這麼容易崩壞。
該如何形容推特與馬斯克帶來的這場動亂呢？
我會說，這是個「巴別塔週末」：
「我們下去，在那裡變亂他們的口音，使他們的言語彼此不通。」～《創世紀》11:7
延伸閱讀
- 馬斯克開鍘推特高層、成為唯一董事，好萊塢名人擔憂「自由言論」紛紛停用推特
- 推特藍色勾勾付費制優先在英、美、加等國上路，專家警告大規模裁員恐削弱事實查核力道
- 馬斯克無預警再裁4000多名約聘員工，恐影響推特內容審核與網站正常運作
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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登入元宇宙！2022 TCCF 未來內容展以故事力帶你搞懂Web3.0
我們想讓你知道的是
今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」「擴增宇宙 運算中」為題，帶領民眾進入Web3.0時代，展示國內外19件不同形式的感官體驗作品，透過數位技術創造虛擬內容的商業價值，讓民眾能藉由實際作品理解Web3.0的概念。
文：設計發浪
Web2.0發展近20年以來，民眾早已習慣使用網路上的免費資訊，創建虛擬身份，在網路上與陌生人進行交流與購物。如今即將進入Web3.0元宇宙時代，加密貨幣滿天飛，看得見卻摸不著，該如何看待這些具有價值的虛擬原生內容？如何體驗與運用？就是第三屆2022 TCCF創意內容大會－「未來內容展」要帶領大家認識的面向。
2021 TCCF未來內容展以「元宇宙」切入，在松菸倉庫裡創造出VR與投影的樂園；2022則是以「擴增宇宙 運算中」為題，強調我們正要進入Web3.0 時代的「Processing」，透過國內外19件不同形式的感官體驗作品，讓尚未趕上Web3.0這條船的朋友，也能以淺顯易懂的形式理解。
策展人FREES執行長馮建彰說：「當前可能很多人對於所謂元宇宙、Web幾點零等語彙都還很陌生，甚至連最基礎的AR、VR可能也都還沒體驗過，這個展演希望能以最輕鬆的方式創造出一個切口，讓大家試著去體會。」
今年策展分區比起去年更多，分為七大展區——「1.即刻運算中」、「2.穿越光廊」、「3.第二人生運算中」、「4.未來造夢場運算中」、「5.全知讀者視角」、「6.沉浸靈魂之樹」、「7.未來唱片行」。
看起來有點複雜，不過聽我介紹完就會覺得其實還好。
7大區塊 19件多元數位形式內容創作
7個區塊集中在松菸的兩大倉庫，2號倉庫入口為「1.即刻運算中」，可在此區的幻影拍照亭透過微型投影技術，留下自身與光影合而為一的藝術創作印記。
接著走進「2.穿越光廊」是一條連結真實與虛擬的隧道，打破兩者的疆界，魔幻的聲光效果非常適合打卡拍照。
「3.第二人生運算中」有兩個作品：《眾人之光》 以4D Views技術製作臺灣奧運國手選手高擬真NFT，將榮光永存於區塊鏈；《Love is the Answer》，能讓自己的虛擬角色換上台灣設計師品牌JENN LEE的衣服，在元宇宙走出自己的伸展台。
「4.未來造夢場運算中」這區參展的兩件作品都非常有趣，有FAB DAO發起的《百岳計畫》、以及煙花宇宙的兩個作品《離人》、《殘夢》。我一直很喜歡煙花宇宙營造光影空間柔軟魅力，還有這回首次展出的音像作品《殘夢》。
其中，我想花點篇幅介紹一下《百岳計畫》。
要理解《百岳計畫》，要先理解「Web2.0」與「Web3.0」的差別
「Web2.0」泛指網路社群時代，每一名使用者都可以閱讀、回應、發表訊息，按讚、留言、分享是社群時代的基本動作，但都仰賴如Facebook、Google等少數大型科技公司，形成個資、隱私疑慮。「Web3.0」則是標榜「網路自治」，把所有權還給使用者來「去中心化」，使用區塊鏈技術，搭建出虛擬網路生態系儲存使用者資料，資訊或檔案能儲存在許多人的電腦裡，將這些資訊分散到各別用戶上，資料不容易單點故障（Single Point of Failure），一個電腦壞掉並不會讓資料消失，讓眾人可以共同管理，沒有人可以獨裁地擁有與操縱。
當使用者真正擁有數位資產的所有權，則可以交換資產創造出「資訊」的交易市場。這些資產，在 Web3.0 時代便是加密貨幣（Cryptocurrency），加密貨幣可以是金錢、股票、藝術品或兌換券，誕生出Web3.0全新虛擬交易社群，讓元宇宙世界不只是虛擬角色社交的空間，同時有著商業潛能。
發起《百岳計畫》的 FAB DAO，就是運作在Web3.0機制下的去中心化組織。DAO為「去中心自治組織（Decentralized Autonomous Organization）」的縮寫，可解釋成開放式的協作集體。當大家為了共同理念而一起投入資金、付出心力，就會形成一種沒有契約關係的網路社群，，DAO就是這些組織的通稱。DAO 往往會有代幣激勵機制促使大家行動，獲得的代幣像是一種會員證，可以使用代幣投票，與其他成員一起治理 DAO，當組織獲得利潤，也可以共享收益，或是再投入於DAO目標，以FAB DAO而言，便是台灣的Web3.0公共生態系。
臺灣3,000公尺以上的山峰有268座，日本的加上富士山也才10餘座，小小臺灣擁有這麼多高山是一件足以誇耀的事情。因此《百岳計畫》邀請五位國際知名的臺灣生成式藝術家吳哲宇、林逸文、王連晟、林經堯和王新仁，以臺灣山岳為題、程式碼為筆，創造一萬座臺灣山岳 NFT，再由藝術家黃新編碼，將五件風格相異的作品共同展示，呈現多元共融的臺灣山景。百岳 NFT 同時為治理代幣，由收藏者共同治理所有百岳之營收，並將所有資本再投入 Web3.0臺灣公共／公益生態系，達到 Web3.0分散、永續、自治的精神。
這樣一來或許大家就比較能明白《百岳計畫》有趣的地方。本作品也曾在今年於奧地利舉辦的「林茲電子藝術節」展出；林茲電子藝術節是奧地利林茲電子藝術中心（Ars Electronica Center）籌辦，可以說是全球規模最大、歷史最悠久、並具有前瞻性的電子藝術代表平台。
虛擬實境突破想像疆界！7大VR主題兼顧娛樂與深度思維刺激
進入3號倉庫，會看見「5.全知讀者視角」七個VR主題世界，分別是：《天野喜孝VR美術館》、《眼與我》、《遺留》、《無法離開的人》、《紅尾巴》、《請神造夢:XR沉浸式演唱會》、《永恆聖母院》。
所有的VR作品集中此區展示，進入VR世界時或許各自精彩，但畢竟這是一個實體展覽，而且也受限硬體無法讓太多人同時進入，因此FREES活用多年製作實體演唱會的概念，結合聲光特效妝點空間，也依據不同VR作品規劃該數位內容時使用的模型或是手稿等展出。比如說前幾個月在網路上造成轟動的《天野喜孝VR美術館》集資計劃，除了進入VR世界看大師作品之外，也能在等待排隊時先看看大師的真實原稿。
《請神造夢:XR沉浸式演唱會》也蠻有意思，以XR「延展實境」（包含AR、VR、MR），邀請樂團「血肉果汁機」與「大象體操」參與演出。在今年10月的演唱會現場，觀眾除了可觀賞真實表演外，演出中有個橋段是戴上VR頭顯進入虛擬世界，串連FREES XR虛擬實景攝影與4DViews技術，在VR世界中看見音樂的節奏，同時耳朵卻是配合影像聽到現場實際音樂演出。要能達到多人同時體驗的視聽效果，需要配合5G低延遲高傳輸的技術才能做到。
策展人馮建彰表示：「希望藉由前所未見的影音設計，打造出演唱會未來的嶄新型態。」2022 TCCF 未來內容展中，雖然無法完全複製當時演唱會的原始感受，但戴上VR裝置，依舊能回味當時的盛況，展覽現場實際的裝置，也採用演唱會使用到的燈光與樂器做佈置，增加氛圍。
本土宮廟文化進入元宇宙，5G技術創造雙展場跨場域互動體驗
「6.沉浸靈魂之樹」的《新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮》，可以創建身份去數位宮廟參拜抽籤。另一個作品《無濜》，則透過5G高速率、低延遲的技術創造有趣體驗，在11/5（六）～11/8（二）的展期間，松菸會場與遠在幾公里外的臺北101四樓的沉浸體驗實踐場——「双融域 AMBI SPACE ONE」合作，透過5G技術將兩地拍攝的影像傳遞到彼此空間、疊加在對方投影畫面中，使場域像是鏡中鏡無限延伸；視覺美術則和臺灣插畫家「小油画 Little Oil Art」共同合作，以《輕輕說晚安》為主題。
如果有朋友分別在該展出期間前往兩地展場，就能透過這樣的技術在數位空間中相遇拍照，非常好玩。
「7.未來唱片行」則是展出NFT平台「OurSong」的音樂NFT作品、全世界第一個元宇宙原生音樂廠牌「0x0」，以及臺灣原創漫畫平台「CCC創作集」的作品。
展區隱藏AR互動體驗，等著民眾來尋寶
最後加碼隱藏彩蛋，則是由叁式操刀的《夢遊擴增宇宙》。在未來內容展中，藏有特別對應的圖像可供參觀者手機掃描，接著就會出現AR濾鏡才會看見的虛擬世界，有點像是展場尋寶的概念，增加了本展參與者互動、也連結到Web3.0宇宙的觀展層次。
今年未來內容展不只作品內容有趣，主題沙龍邀來的名師講座聚焦在內容產製、市場投資、國際趨勢、串流市場等面向，也都滿值得預約聽講。如果希望抓住前進未來Web3.0元宇宙時代的船票，千萬不可錯過TCCF-未來內容展！
免費報名！2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/post/salon-free-registration