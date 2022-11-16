推特「藍勾勾」之亂：瑪利歐對你比中指？馬斯克表示「笑到哭」

近期的大件事，想當然耳只能是價值超過20億美金的這個消息：伊隆馬斯克入主推特之後，開放以每月8美金就可取得藍勾勾服務，在之後的48 小時內已經造成世界大亂。華爾街兩間企業的股票已經損失十數億美金，連任天堂等企業都身受其害。

從藥廠到軍火商，都因為「假藍勾勾」股價暴跌

航空航太廠商洛克希德馬丁與主流藥廠Eli Lilly and Company，從沒想過他們有天會栽在推特上：有人透過訂閱8元藍勾勾服務，開立了冒充這兩家國際大廠的偽造推特帳號。藥廠Eli Lilly的假帳號宣佈，未來胰島素將免費提供給大眾。

目前沒人真的拿到免錢胰島素，但Eli Lilly的股票，週五已經在華爾街驚爆5%跌幅，而且持續一路跳水。單單這則假帳號的假推文，就讓Eli Lilly在這週末損失超過15億美金。

洛克希德馬丁的悲劇劇情也差不多，這間生產大量軍機的企業，被人用8美金註冊了一個看起來就像洛克希德馬丁官方帳號的假帳號，這個有藍勾勾的假帳號宣佈，將全面禁售武器給沙烏地阿拉伯、以色列與美國，直到他們清查完這三個國家的違反人權狀況之後再說。

這也讓洛克希德馬丁的股票應聲跳水，跌幅超過5.5%——又是十數億美金蒸發了。

Twitter Blue erased a few billion in market cap for Lockheed Martin pic.twitter.com／RsMBfRyhO1 — litquidity (@litcapital) November 11, 2022

推特已經緊急停止了這個「大家買藍勾勾」活動，但很明顯地傷害已經造成，而且傷害還在持續擴大——因為你不知道買過藍勾勾的那些存心假冒帳號，何時會突然變身成任何一間國際大型企業。有趣的是，很多假帳號鎖定的對象，是馬斯克自己的特斯拉與SpaceX公司——包括馬斯克本人的帳號。

當然，許多推特網友並不同情Eli Lilly and Company，例如曾角逐總統大位的桑德斯阿公（Bernie Sanders）就發推抨擊：

Eli Lilly自1996年起至今，將胰島素的價格漲價了1200%，直到今日的$275美金，但Eli Lilly的胰島素生產成本卻連$10美金都不到。發明胰島素藥品的科學家，為了讓這種藥治療更多糖尿病患，在1923年以$1美金的價格出售權利，但他們沒想到，這項功德之舉，日後卻變成讓Eli Lilly CEO賺到腦滿腸肥的工具。

藍勾勾的瑪利歐給每個人中指，拜登總統嚷嚷他在吸自己的屌

先不管Eli Lilly慘賠又被眾人炎上這回事，馬斯克的藍勾勾之亂受害者還有更多，單單以遊戲業而言，任天堂美國分部也遭殃，假帳號（他們將nintendo改成nlntendo藉以魚目混珠）貼出了瑪利歐高舉左手中指的照片；遊戲公司Valve的假帳號宣佈將推出新遊戲；連遊戲重磅媒體IGN也受害。不僅僅是美國，連日本動畫《她來自煩星》，都出現了假推特官方帳號。

截圖自Twitter

更多假帳號瞄準政治圈：

小布希假帳號說，「我懷念殺光伊拉克人的日子」；而前英國首相布萊爾的假帳號附和他說：「說真的，我跟你有志一同。」（英美兩國聯手參與波灣戰爭）

拜登總統假帳號說：「我就坐這吸我的屌。」

宗教界假帳號：天主教第266任教宗方濟各；15世紀神學家馬丁路德（對，他復活了）；史上執政時間最短的教宗若望保祿一世；還有更多方濟各——例如「方濟各（正宗）」、「方濟各（你的最愛）」、「方濟各（神的代理人）」等等……而他們每一個都有藍勾勾。

演藝圈當然少不了假帳號：

O.J.辛普森假帳號說：「對啦我就黑鬼，幹了那檔事的就是我。」（指涉多年前他涉嫌的殺妻案）

先前表示跨性別女性不能與女性混為一談，而遭到大炎上的諧星天王戴夫查普曼（Dave Chappelle）假帳號說：「跨性別女性就是女性，我不當排跨基女（TERF）那一派啦。」

截圖自Twitter，該帳號已被刪除

編劇天王亞倫索金（Aaron Sorkin）假帳號沒有寫任何假消息，但這位高傲天王的假帳號變得更加親民：到處在別人留言下面捧場叫好。

當然，始作俑者推特也很難倖免於難：

推特官方假帳號：「哇喔！推特藍勾勾服務現在免費啦！如果你們手上有虛擬貨幣／NFT，把錢包給我，我就給你免費藍勾勾。」

一個名叫「義大利伊隆馬斯克」的假帳號拼命攻擊馬斯克本人；一個大頭貼換成馬斯克抽大麻照片的帳號，鄭重宣佈未來推特將開放大麻交易。

Are you seeing far fewer bots／scams／spam? — Elon Musk (@elonmusk) November 10, 2022

爆笑的是，馬斯克才在10日辦了一個投票：「現在你們覺得推特是不是少了許多機器人／詐騙／垃圾訊息啦？」這則投票吸引200萬推特帳號投票，回答「Yes」的族群以50.9%居多。但隨後推特立刻引爆了藍勾勾之亂，有帳號馬上回文這則投票寫著：「現在一個藍勾勾的瑪利歐給每個人中指，然後拜登總統嚷嚷他在吸自己的屌。」

而馬斯克選擇以兩個「笑到哭」的表情符號回覆他。

🤣🤣 — Elon Musk (@elonmusk) November 10, 2022

笑到哭，這場藍勾勾之亂可能讓很多企業與投資人笑不出來，這是一個訊息平台崩壞的週末，人們乍時分不清誰才是官方帳號，有些希望看到世界燃燒的真左膠大聲叫好，有人憂心忡忡我們的世界竟然這麼容易崩壞。

該如何形容推特與馬斯克帶來的這場動亂呢？

我會說，這是個「巴別塔週末」：

「我們下去，在那裡變亂他們的口音，使他們的言語彼此不通。」～《創世紀》11:7

本文經龍貓大王通信授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航